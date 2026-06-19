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Най-малко един човек е загинал в тежката железопътна катастрофа на север от Лондон

Най-малко един човек е загинал в тежката железопътна катастрофа на север от Лондон

19 Юни, 2026 22:31, обновена 20 Юни, 2026 04:15 2 662 18

  • великобритания-
  • лондон-
  • железопътен транспорт-
  • влак-
  • влакова катастрофа-
  • бедфорд

Пострадалите са десетки, 11 от тях в много тежко състояние

Най-малко един човек е загинал в тежката железопътна катастрофа на север от Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко един човек е загинал, а няколко други са ранени при вчерашния сблъсък на два влака на около 100 км северно от Лондон, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.

Спешните служби са пристигнали вчера следобед на линията южно от Бедфорд, където двата влака са катастрофирали.

Видеоклип, публикуван в социалните медии от пътник, показва сблъсъка на предната част на единия влак със задната на другия, като изглежда, че вагоните са останали изправени на релсите.

„Мислите ми са със семейството на човека, който за съжаление загуби живота си, както и с тези, които са сериозно ранени“, заяви премиерът Киър Стармър.

Службата за бърза помощ на Източна Англия заяви, че е изпратила множество ресурси, включително въздушна линейка, на мястото на сблъсъка и призова хората да избягват района. Властите работят по установяване на обстоятелствата на случилото се.

Един човек е загинал на място, 11 души са получили много сериозни наранявания, 22 са били сериозно ранени, а 56 са с леки наранявания, съобщи полицията.

Пожарната и спасителна служба на Бедфордшир заяви, че „нейните екипи са пристигнали на мястото на инцидента“.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 катастрофата ще е

    20 2 Отговор
    като започнат да получават летящи подаръци от изток

    Коментиран от #2, #4

    22:34 19.06.2026

  • 2 Точно така

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "катастрофата ще е":

    Амин братко!

    22:38 19.06.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    16 1 Отговор
    Предупреждение към Лондон да не саботира договорката на Тръмп с Техеран.

    22:41 19.06.2026

  • 4 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "катастрофата ще е":

    Коментарът ти е верен, но не се знае какво мисли либералния руски президент Путин..... Учудвам се как малобританците още не са обвинили Путин за тая катастрофа, но като им гледам акъла, нищо чудно да обвинят Путин..... Мало британците Дали пък няма да спечелят световната купа по футбол, досега се представиха много добре и изиграха силни мачове.....

    22:51 19.06.2026

  • 5 На бабите в мездра

    8 3 Отговор
    Не им дреме

    22:59 19.06.2026

  • 6 Ти да видиш

    12 1 Отговор
    Никой не го интересува какво се случва в пропадналата блатна държава малобритания. Колкото по-малко британци населяват тази земя толкова по-добре за всички останали.

    23:02 19.06.2026

  • 7 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Още пет шест такива катастрофи и аборигение в малобритания ще изчезнат.

    Коментиран от #18

    23:04 19.06.2026

  • 8 404

    3 0 Отговор
    Руски дрон

    23:06 19.06.2026

  • 9 Леле мале

    11 0 Отговор
    И тоя щели да ходят да се бият със руснаците?

    23:08 19.06.2026

  • 10 гост

    4 0 Отговор
    "Инжинерите" почнаха с атентатите.

    23:27 19.06.2026

  • 11 грУЙО

    4 1 Отговор
    Много много приятна новина , дано има много умрели!

    23:49 19.06.2026

  • 12 Дечо

    2 0 Отговор
    ВИНОВЕН Е ПУТИН.

    00:17 20.06.2026

  • 13 западналите

    3 0 Отговор
    изтекоха в канала!

    00:23 20.06.2026

  • 14 Че ге ва ра

    2 1 Отговор
    Нюл Пакистан, обичаен ден. Някой помни ли , за някакъв остров около Франция? Имало много "инженери и лекари".... Новия 007 щял да бъде някакъв пакистанец.. има го в тубата

    00:38 20.06.2026

  • 15 Toлкова много

    2 2 Отговор
    руски подлоги.Гледайте как украинските дрончета се разкарват из Москва. Нали знаете къде е крайцера Москва :D

    Коментиран от #17

    02:05 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Toлкова много":

    а ти нали знаеш,че руските служби знаят къде си и дават информацията на такива като нас😉

    03:27 20.06.2026

  • 18 трудна работа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    дори и 50-60 да има пак немогат да изчезнат те са милиони

    07:04 20.06.2026

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