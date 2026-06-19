Най-малко един човек е загинал в тежката железопътна катастрофа на север от Лондон

Най-малко един човек е загинал, а няколко други са ранени при вчерашния сблъсък на два влака на около 100 км северно от Лондон, съобщи Британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.
Спешните служби са пристигнали вчера следобед на линията южно от Бедфорд, където двата влака са катастрофирали.
Видеоклип, публикуван в социалните медии от пътник, показва сблъсъка на предната част на единия влак със задната на другия, като изглежда, че вагоните са останали изправени на релсите.
„Мислите ми са със семейството на човека, който за съжаление загуби живота си, както и с тези, които са сериозно ранени“, заяви премиерът Киър Стармър.
Службата за бърза помощ на Източна Англия заяви, че е изпратила множество ресурси, включително въздушна линейка, на мястото на сблъсъка и призова хората да избягват района. Властите работят по установяване на обстоятелствата на случилото се.
Един човек е загинал на място, 11 души са получили много сериозни наранявания, 22 са били сериозно ранени, а 56 са с леки наранявания, съобщи полицията.
Пожарната и спасителна служба на Бедфордшир заяви, че „нейните екипи са пристигнали на мястото на инцидента“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 катастрофата ще е
Коментиран от #2, #4
22:34 19.06.2026
2 Точно така
До коментар #1 от "катастрофата ще е":Амин братко!
22:38 19.06.2026
3 az СВО Победа 81
22:41 19.06.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "катастрофата ще е":Коментарът ти е верен, но не се знае какво мисли либералния руски президент Путин..... Учудвам се как малобританците още не са обвинили Путин за тая катастрофа, но като им гледам акъла, нищо чудно да обвинят Путин..... Мало британците Дали пък няма да спечелят световната купа по футбол, досега се представиха много добре и изиграха силни мачове.....
22:51 19.06.2026
5 На бабите в мездра
22:59 19.06.2026
6 Ти да видиш
23:02 19.06.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #18
23:04 19.06.2026
8 404
23:06 19.06.2026
9 Леле мале
23:08 19.06.2026
10 гост
23:27 19.06.2026
11 грУЙО
23:49 19.06.2026
12 Дечо
00:17 20.06.2026
13 западналите
00:23 20.06.2026
14 Че ге ва ра
00:38 20.06.2026
15 Toлкова много
Коментиран от #17
02:05 20.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 да питам
До коментар #15 от "Toлкова много":а ти нали знаеш,че руските служби знаят къде си и дават информацията на такива като нас😉
03:27 20.06.2026
18 трудна работа
До коментар #7 от "И Киев е Руски":дори и 50-60 да има пак немогат да изчезнат те са милиони
07:04 20.06.2026