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The New York Times: Разузнаване на САЩ смята, че Израел няма да спре атаките срещу Хизбула

The New York Times: Разузнаване на САЩ смята, че Израел няма да спре атаките срещу Хизбула

20 Юни, 2026 04:49, обновена 20 Юни, 2026 04:53 711 1

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  • хизбула

Еврейската държава искала да продължи военните операции в Ливан, въпреки че това застрашава преговорите между Техеран и Вашингтон

The New York Times: Разузнаване на САЩ смята, че Израел няма да спре атаките срещу Хизбула - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американското разузнаване смята, че Израел няма намерение да спира атаките срещу шиитското движение Хизбула, въпреки клаузата за прекратяване на огъня в меморандума между САЩ и Иран, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според американското разузнаване еврейската държава иска да продължи военните операции в Ливан, въпреки че това застрашава преговорите между Техеран и Вашингтон, насочени към постигане на окончателно мирно споразумение.

Изданието отбелязва, че Израел е недоволен от меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Премиерът Бенямин Нетаняху е подложен на силен вътрешнополитически натиск да продължи операциите срещу Хизбула, отбелязва The New York Times.

По-рано телевизионният канал N12, позовавайки се на израелски източник, съобщи, че Израел и Хизбула са се споразумели за прекратяване на огъня.

В интервю за Axios президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че ще успее да убеди Израел да се въздържи от нови атаки срещу Ливан.


САЩ
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  • 1 Бин Лад

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    Създателите да обявят къде изчезна финансираната и въоръжавана от тях Ислямска държава? Тя оперираше там, в Близкия изток.

    07:38 20.06.2026