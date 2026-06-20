The New York Times: Разузнаване на САЩ смята, че Израел няма да спре атаките срещу Хизбула

Американското разузнаване смята, че Израел няма намерение да спира атаките срещу шиитското движение Хизбула, въпреки клаузата за прекратяване на огъня в меморандума между САЩ и Иран, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според американското разузнаване еврейската държава иска да продължи военните операции в Ливан, въпреки че това застрашава преговорите между Техеран и Вашингтон, насочени към постигане на окончателно мирно споразумение.

Изданието отбелязва, че Израел е недоволен от меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Премиерът Бенямин Нетаняху е подложен на силен вътрешнополитически натиск да продължи операциите срещу Хизбула, отбелязва The New York Times.

По-рано телевизионният канал N12, позовавайки се на израелски източник, съобщи, че Израел и Хизбула са се споразумели за прекратяване на огъня.

В интервю за Axios президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че ще успее да убеди Израел да се въздържи от нови атаки срещу Ливан.