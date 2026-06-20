Бившият арменски президент Роберт Кочарян обвини властите в "кражба" на 60 000 гласа от партия "Процъфтяваща Армения"

Бившият арменски президент Роберт Кочарян обвини властите на страната, че са откраднали 60 000 гласа от опозиционната партия "Процъфтяваща Армения" на парламентарните избори на 7 юни, предаде Zartonk.

Обвиненията на Кочарян са пряко свързани с касирането на изборните резултати в три избирателни секции от Централната избирателна комисия (ЦИК), което остави опозиционната партия „Процъфтяваща Армения“ извън парламента.

След парламентарните избори в Армения, проведени на 7 юни 2026 г., политическата криза в страната се задълбочи заради обвинения в масови фалшификации и последвали съдебни репресии.

ЦИК обяви изборните резултати от три конкретни секции за невалидни. Преди това решение партията „Процъфтяваща Армения“ (с лидер бизнесмена Гагик Царукян) е преминавала заветния праг.

След извършената корекция и анулирането на протоколите, партията остана с 3,9893% от общия вот. За преминаване на законовата бариера от 4% за самостоятелни партии не ѝ достигнаха едва 0,004% (приблизително под 100 гласа в национален мащаб).

Роберт Кочарян, който оглавява друга опозиционна сила – блока „Армения“, разкритикува решението като изкуствено „изхвърляне“ на партията. Тъй като тя събра общо 58 287 гласа в крайното преброяване, Кочарян твърди, че с анулирането на секциите властите са заличили и „откраднали“ волята на тези близо 60 000 избиратели, за да не получи опозицията допълнителни мандати.

Според окончателните данни на Централната избирателна комисия на Армения в новия състав на парламента влизат само три политически сили:„Граждански договор“ (проевропейската управляваща партия на премиера Никол Пашинян) – 49,75% (64 мандата от общо 101, осигуряващи самостоятелно правителство). Блок „Силна Армения“ (начело с проруския милиардер Самвел Карапетян) – 23,27% (29 мандата).Блок „Армения“ (воден от бившия президент Роберт Кочарян) – 9,92% (12 мандата).

Общо шест опозиционни сили, включително блоковете на Кочарян, Карапетян и партията „Процъфтяваща Армения“, официално отхвърлиха резултатите и внесоха жалби в Конституционния съд с искане за касиране или провеждане на втори тур.

На 17 юни ЦИК на Армения се събра на закрити врати и отне депутатския имунитет на Роберт Кочарян по искане на Генералната прокуратура. Срещу него се подготвят обвинения в корупция, пране на пари и злоупотреба с власт. Преди свалянето на имунитета му, властите спряха Кочарян на летището в Ереван при опит да отпътува за Русия на частно посещение.

Премиерът Пашинян коментира остро случая в публично видео, заявявайки на съперниците си „да не бързат да стягат куфарите“. Редица политически активисти и кандидати от опозиционните блокове „Силна Армения“ и „Армения“ бяха задържани под стража по обвинения в организиране на схеми за купуване на гласове.

Опозицията определя действията на Пашинян като „политическа вендета“, узурпиране на властта и репресии с цел неутрализиране на недоволството от изборния резултат. Международните наблюдатели от ОССЕ отбелязаха, че въпреки относително спокойния изборен ден, масовите арести на опозиционери преди вота са създали усещане за избирателно правосъдие.