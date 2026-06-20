Бившият арменски президент Роберт Кочарян обвини властите в "кражба" на 60 000 гласа от партия "Процъфтяваща Армения"

Бившият арменски президент Роберт Кочарян обвини властите на страната, че са откраднали 60 000 гласа от опозиционната партия "Процъфтяваща Армения" на парламентарните избори на 7 юни, предаде Zartonk.
Обвиненията на Кочарян са пряко свързани с касирането на изборните резултати в три избирателни секции от Централната избирателна комисия (ЦИК), което остави опозиционната партия „Процъфтяваща Армения“ извън парламента.
След парламентарните избори в Армения, проведени на 7 юни 2026 г., политическата криза в страната се задълбочи заради обвинения в масови фалшификации и последвали съдебни репресии.
ЦИК обяви изборните резултати от три конкретни секции за невалидни. Преди това решение партията „Процъфтяваща Армения“ (с лидер бизнесмена Гагик Царукян) е преминавала заветния праг.
След извършената корекция и анулирането на протоколите, партията остана с 3,9893% от общия вот. За преминаване на законовата бариера от 4% за самостоятелни партии не ѝ достигнаха едва 0,004% (приблизително под 100 гласа в национален мащаб).
Роберт Кочарян, който оглавява друга опозиционна сила – блока „Армения“, разкритикува решението като изкуствено „изхвърляне“ на партията. Тъй като тя събра общо 58 287 гласа в крайното преброяване, Кочарян твърди, че с анулирането на секциите властите са заличили и „откраднали“ волята на тези близо 60 000 избиратели, за да не получи опозицията допълнителни мандати.
Според окончателните данни на Централната избирателна комисия на Армения в новия състав на парламента влизат само три политически сили:„Граждански договор“ (проевропейската управляваща партия на премиера Никол Пашинян) – 49,75% (64 мандата от общо 101, осигуряващи самостоятелно правителство). Блок „Силна Армения“ (начело с проруския милиардер Самвел Карапетян) – 23,27% (29 мандата).Блок „Армения“ (воден от бившия президент Роберт Кочарян) – 9,92% (12 мандата).
Общо шест опозиционни сили, включително блоковете на Кочарян, Карапетян и партията „Процъфтяваща Армения“, официално отхвърлиха резултатите и внесоха жалби в Конституционния съд с искане за касиране или провеждане на втори тур.
На 17 юни ЦИК на Армения се събра на закрити врати и отне депутатския имунитет на Роберт Кочарян по искане на Генералната прокуратура. Срещу него се подготвят обвинения в корупция, пране на пари и злоупотреба с власт. Преди свалянето на имунитета му, властите спряха Кочарян на летището в Ереван при опит да отпътува за Русия на частно посещение.
Премиерът Пашинян коментира остро случая в публично видео, заявявайки на съперниците си „да не бързат да стягат куфарите“. Редица политически активисти и кандидати от опозиционните блокове „Силна Армения“ и „Армения“ бяха задържани под стража по обвинения в организиране на схеми за купуване на гласове.
Опозицията определя действията на Пашинян като „политическа вендета“, узурпиране на властта и репресии с цел неутрализиране на недоволството от изборния резултат. Международните наблюдатели от ОССЕ отбелязаха, че въпреки относително спокойния изборен ден, масовите арести на опозиционери преди вота са създали усещане за избирателно правосъдие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
07:00 20.06.2026
2 оня с коня
07:04 20.06.2026