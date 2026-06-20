Откриха втори дрон на турски плаж за последните пет дни

Дрон бе открит в квартал Амасра на плажа Чакръз в турския град Бартън, предадоха Sözcü и Hürriyet.
Жандармерийски служители, пристигнали на мястото, са установили, че дронът не е превозвал боеприпаси. Той е бил открит на 19 юни в 16:00 ч.
Произходът на дрона не е могъл да бъде установен - той е изпратен в Анкара за изследване. Според IHA, дронът, открит на плажа Чакръз, е идентичен с този, открит на 14 юни на плажа Касписую.
„Дронът, който е останал дълго време във водата и е бил намерен на части, е бил направен от пяна“, се посочва в съобщението.
Според IHA, предишният дрон е бил открит на 14 юни на брега на област Курукашиле в провинция Бартин, на плажа Касписую. Служители на жандармерията са евакуирали почиващите и са увеличили сигурността в околността. Произходът на дрона все още не е установен.
За подобни инциденти в региона е съобщавано и преди. През март местни жители са открили безпилотен катер край бреговете на Черно море близо до град Орду. IHA съобщи, че той ще бъде унищожен след проверка.
През май турският вестник BirGün съобщи, че дрон се е разбил на улица в квартал Казъм Карабекир в Самсун. По-късно Doğru Haber, позовавайки се на източници, съобщи, че дронът принадлежи на Украйна.
През септември 2025 г. Haberler и CNN Turk съобщиха за откриването на безпилотен кораб, превозващ 300 кг експлозиви, край бреговете на провинция Трабзон. Haberler отбеляза, че устройството може да е украинско поради сходството му с моделите Wasp и Snapper, които Великобритания предостави за укрепване на отбранителните способности на Украйна в Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укрите
Коментиран от #11, #13
07:14 20.06.2026
2 какво се чудите
07:15 20.06.2026
3 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
07:16 20.06.2026
4 Без име
07:16 20.06.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #9
07:16 20.06.2026
6 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
07:16 20.06.2026
7 ЗИЛ 117
07:16 20.06.2026
8 Смях
07:17 20.06.2026
9 Сорос
До коментар #5 от "ФАКТ":И кой ще му позволи на Путинчо да цели наред??? Това да не е концерт по желание
Коментиран от #14
07:26 20.06.2026
10 Българин
07:30 20.06.2026
11 дронът не е превозвал боеприпаси?!?
До коментар #1 от "Укрите":Гледай кви работи, сигурно е кара сирене и кисело мляко.
07:31 20.06.2026
12 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
БАБА АЛ€НО, МНОООГО €вро-атлантици € НАХРААААНИЛО!
И Mr. БО(га)ТАШ € ЗАМ€$€Н, ДА МУ Е . А М . М . ТА КОМУНИ$ТИЧ€$КА!
07:32 20.06.2026
13 Щом е от пяна , не е дрон
До коментар #1 от "Укрите":Това е птицата Феникс. Бог да я прости .
07:49 20.06.2026
14 А кой е този
До коментар #9 от "Сорос":който може да му позволява или забранява??
07:54 20.06.2026