Откриха втори дрон на турски плаж за последните пет дни

Дрон бе открит в квартал Амасра на плажа Чакръз в турския град Бартън, предадоха Sözcü и Hürriyet.

Жандармерийски служители, пристигнали на мястото, са установили, че дронът не е превозвал боеприпаси. Той е бил открит на 19 юни в 16:00 ч.

Произходът на дрона не е могъл да бъде установен - той е изпратен в Анкара за изследване. Според IHA, дронът, открит на плажа Чакръз, е идентичен с този, открит на 14 юни на плажа Касписую.

„Дронът, който е останал дълго време във водата и е бил намерен на части, е бил направен от пяна“, се посочва в съобщението.

Според IHA, предишният дрон е бил открит на 14 юни на брега на област Курукашиле в провинция Бартин, на плажа Касписую. Служители на жандармерията са евакуирали почиващите и са увеличили сигурността в околността. Произходът на дрона все още не е установен.

За подобни инциденти в региона е съобщавано и преди. През март местни жители са открили безпилотен катер край бреговете на Черно море близо до град Орду. IHA съобщи, че той ще бъде унищожен след проверка.

През май турският вестник BirGün съобщи, че дрон се е разбил на улица в квартал Казъм Карабекир в Самсун. По-късно Doğru Haber, позовавайки се на източници, съобщи, че дронът принадлежи на Украйна.

През септември 2025 г. Haberler и CNN Turk съобщиха за откриването на безпилотен кораб, превозващ 300 кг експлозиви, край бреговете на провинция Трабзон. Haberler отбеляза, че устройството може да е украинско поради сходството му с моделите Wasp и Snapper, които Великобритания предостави за укрепване на отбранителните способности на Украйна в Черно море.