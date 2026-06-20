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Откриха втори дрон на турски плаж за последните пет дни

Откриха втори дрон на турски плаж за последните пет дни

20 Юни, 2026 07:03, обновена 20 Юни, 2026 07:11 897 14

  • турция-
  • дронове-
  • плаж

Останките му са намерени в квартал Амасра на град Бартън

Откриха втори дрон на турски плаж за последните пет дни - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон бе открит в квартал Амасра на плажа Чакръз в турския град Бартън, предадоха Sözcü и Hürriyet.

Жандармерийски служители, пристигнали на мястото, са установили, че дронът не е превозвал боеприпаси. Той е бил открит на 19 юни в 16:00 ч.

Произходът на дрона не е могъл да бъде установен - той е изпратен в Анкара за изследване. Според IHA, дронът, открит на плажа Чакръз, е идентичен с този, открит на 14 юни на плажа Касписую.

„Дронът, който е останал дълго време във водата и е бил намерен на части, е бил направен от пяна“, се посочва в съобщението.

Според IHA, предишният дрон е бил открит на 14 юни на брега на област Курукашиле в провинция Бартин, на плажа Касписую. Служители на жандармерията са евакуирали почиващите и са увеличили сигурността в околността. Произходът на дрона все още не е установен.

За подобни инциденти в региона е съобщавано и преди. През март местни жители са открили безпилотен катер край бреговете на Черно море близо до град Орду. IHA съобщи, че той ще бъде унищожен след проверка.

През май турският вестник BirGün съобщи, че дрон се е разбил на улица в квартал Казъм Карабекир в Самсун. По-късно Doğru Haber, позовавайки се на източници, съобщи, че дронът принадлежи на Украйна.

През септември 2025 г. Haberler и CNN Turk съобщиха за откриването на безпилотен кораб, превозващ 300 кг експлозиви, край бреговете на провинция Трабзон. Haberler отбеляза, че устройството може да е украинско поради сходството му с моделите Wasp и Snapper, които Великобритания предостави за укрепване на отбранителните способности на Украйна в Черно море.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Укрите

    22 3 Отговор
    съсипаха туризма около цялото Черно море.

    Коментиран от #11, #13

    07:14 20.06.2026

  • 2 какво се чудите

    6 0 Отговор
    ами лято е ходи се на плаж по това време

    07:15 20.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    13 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    07:16 20.06.2026

  • 4 Без име

    10 0 Отговор
    А Баце искаше платноходки...

    07:16 20.06.2026

  • 5 ФАКТ

    6 4 Отговор
    Руски депутат обяви в Думата, че Путин е бавн 0 ра3 виващ и лризова за неговата оставка и истинска война срещу Украйна. Призова за удари по украинската инфраструктува и обяви, че войната може да постави Украйна на колене за броени дни

    Коментиран от #9

    07:16 20.06.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    07:16 20.06.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    6 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    07:16 20.06.2026

  • 8 Смях

    20 1 Отговор
    Колко страшно е да напишем в заглавието,че дрона е украински.Ех, ако беше руски какви гръмки заглавия щеше да има.А нещо за искането за отзоваване на една подвижна реклама на ботокса посланичка, няма ли да посмеете да напишете?

    07:17 20.06.2026

  • 9 Сорос

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    И кой ще му позволи на Путинчо да цели наред??? Това да не е концерт по желание

    Коментиран от #14

    07:26 20.06.2026

  • 10 Българин

    1 0 Отговор
    Това е украински Шахед, насочен срещу Истанбул!

    07:30 20.06.2026

  • 11 дронът не е превозвал боеприпаси?!?

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Укрите":

    Гледай кви работи, сигурно е кара сирене и кисело мляко.

    07:31 20.06.2026

  • 12 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    5 0 Отговор
    ТОВА НИЩО НЕ Е, У НАС ОТКРИХА Н€ЗАКОН€Н уКРАЙин$ки КОМПЛ€К$!
    БАБА АЛ€НО, МНОООГО €вро-атлантици € НАХРААААНИЛО!
    И Mr. БО(га)ТАШ € ЗАМ€$€Н, ДА МУ Е . А М . М . ТА КОМУНИ$ТИЧ€$КА!

    07:32 20.06.2026

  • 13 Щом е от пяна , не е дрон

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Укрите":

    Това е птицата Феникс. Бог да я прости .

    07:49 20.06.2026

  • 14 А кой е този

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сорос":

    който може да му позволява или забранява??

    07:54 20.06.2026

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