Доналд Тръмп официално представи новия луксозен президентски самолет „Еър Форс 1“ и предизвика скандал ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп официално представи новия президентски самолет „Еър Форс 1“ (Air Force One) – луксозен Boeing 747-8 на стойност 570 милиона долара, който е директен подарък за Съединените щати от правителството на Катар, предаде The Guardian
Безпрецедентният жест от страна на близкоизточното емирство веднага отпуши вълна от остри политически реакции и конституционни дебати във Вашингтон.
Машината, която досега е била част от държавната флотилия на Катар, е преминала през пълно технологично преоборудване по най-високите стандарти за сигурност на Белия дом. Подаръкът беше обявен официално от самия Тръмп, който побърза да подчертае, че по този начин спестява стотици милиони долари на американските данъкоплатци, прескачайки дългогодишните закъснения в официалната програма на Boeing за обновяване на президентския флот.
Светкавичното приемане на скъпия подарък обаче вкара Белия дом в деликатна юридическа ситуация. Представители на Демократическата партия в Конгреса вече обявиха, че подготвят мащабно разследване, позовавайки се на Клаузата за чуждестранните награди в Конституцията на САЩ. Тя изрично забранява на американски държавни служители, включително на президента, да приемат подаръци от чужди правителства без съгласието на Конгреса.
Според критиците на администрацията, жестът на Доха не е просто акт на щедрост, а стратегически дипломатически ход, целящ да циментира влиянието на Катар в Белия дом в момент, когато Вашингтон пренарежда картите в Близкия изток и води деликатни мирни преговори с Иран.
Въпреки политическия скандал, Тръмп не скри гордостта си от новия летателен апарат. Самолетът разполага със свръхмодерна отбранителна система; защита срещу електромагнитни импулси (EMP); радарни смущения и противоракетни технологии; пълна сателитна свързаност, позволяваща на президента да управлява държавата и въоръжените сили в реално време по време на полет; голяма лична спалня за държавния глава, конферентни зали, просторен офис и ВИП зони за гости и журналисти.
„Това е невероятна машина, която показва силата на Америка и нашите партньорства по света. Спестихме на страната си половин милиард долара с една-единствена сделка“, коментира Тръмп пред репортери.
Очаква се новият Боинг да влезе в редовна експлоатация за международните визити на президента още през следващите седмици, докато в Капитолия се подготвят първите изслушвания по казуса
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луд
Коментиран от #3, #27
07:55 20.06.2026
2 незнайко
Коментиран от #17
07:57 20.06.2026
3 Аха...
До коментар #1 от "Луд":Като нашите F16, уж нови, ама не съвсем!😜
Коментиран от #21
08:01 20.06.2026
4 Подаръка с Боинга
"забранява на американски държавни служители, включително на президента, да приемат подаръци от чужди правителства без съгласието на Конгреса."
Но нека го върне! Американците пари имат да платят за свой! Или да го даде на Биби, тогава никой няма да мърка! Особено Шумър, който е рода с Биби!
08:04 20.06.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:08 20.06.2026
6 Механик
От друга страна, защо пък не? Я нашите жълтопаветници как се кефят на двата Еф-16 които получиха. Какво като са втора употреба и не летят?!
Коментиран от #24, #45
08:19 20.06.2026
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #8, #10, #11, #34, #47
08:22 20.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Историк
08:26 20.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гюро Михайлов
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":А ти ще учиш украински
08:40 20.06.2026
12 Путин
08:41 20.06.2026
13 На тоя олигофрен
08:56 20.06.2026
14 малко истински факти
08:57 20.06.2026
15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
За другите един по голем
09:09 20.06.2026
16 гошо
09:12 20.06.2026
17 Дълга им е колкото
До коментар #2 от "незнайко":Военния им бюжет за 100 години и всеки час ръсте
09:19 20.06.2026
18 А ВОВКА МАСОВКАТА
2 СЛОНА .
ХАХА ХАХАХАХАХА
ЗА БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР СА ПО ВАЖНИ
СЛОНОВЕТЕ
ОТКОЛКОТО РУСНАЦИТЕ
В МАСКВА И КРИМ.
09:19 20.06.2026
19 Винкело
09:20 20.06.2026
20 Зелен комик
09:22 20.06.2026
21 Баце
До коментар #3 от "Аха...":Явно това е новият УСА стандарт? Криза баце :)
Шумата утече.
09:23 20.06.2026
22 Хи хи
Коментиран от #23, #26
09:23 20.06.2026
23 Путин
До коментар #22 от "Хи хи":И за мен НИЩО
09:26 20.06.2026
24 Истината е нужна
До коментар #6 от "Механик":Тъпо парче си, че повтаряш опорки на русор.обите от преди 1г.Осем F216/V70 са в България и даже участват в учение на НАТО преди 3дни.
09:30 20.06.2026
25 БайДънчо:
но похарчил над Един Милиард долара за модернизация
и пълно технологично преоборудване на "подарения" от КатарBoeing 747-8,
по най-високите стандарти за сигурност на Белия дом
09:30 20.06.2026
26 В тази статия
До коментар #22 от "Хи хи":И на мен ми липсват: Урсула, Коща, Кая, Мацала и другите Урсули!
09:32 20.06.2026
27 Ами
До коментар #1 от "Луд":Рушвет
09:32 20.06.2026
28 Аман
09:35 20.06.2026
29 Факти
09:37 20.06.2026
30 Такива са мазните ислямци
Навсякъде се тикат между шамарите с локум и шам фъстъци.
Подмазват се мазно с подкуп към вожда, да бъде благосклонен с тях.
Нищожества в черупки, които се имат за орли.
09:39 20.06.2026
31 Хвалипръцко пак се изфука
Куку!
Коментиран от #37
09:40 20.06.2026
32 Добре, че Катар
Щот всичките му други начинания са провал.
Коментиран от #36
09:45 20.06.2026
33 Електорална единица ПБ
09:46 20.06.2026
34 Украинец
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Това е добре - на арабски по руските земи се е пишело много преди да има руски език и кирилица. Русия се завръща към корените си.
09:47 20.06.2026
35 Наблюдател
09:49 20.06.2026
36 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #32 от "Добре, че Катар":Дончо си има СОБСТВЕН БОЙНГ
АмА ти откъде да знаеш
09:49 20.06.2026
37 Я пъ тоа
До коментар #31 от "Хвалипръцко пак се изфука":Де и Путин да можеше така да са фука.
09:50 20.06.2026
38 Гечко
09:53 20.06.2026
39 Тома
09:54 20.06.2026
40 до къде стигнахме
Коментиран от #42, #46
09:59 20.06.2026
41 Путине, Путине...
За теб.........потупване по рамото
Коментиран от #43
10:01 20.06.2026
42 Я пъ тоа
До коментар #40 от "до къде стигнахме":Видя се кой е
Господаря на света
10:02 20.06.2026
43 Може само да му
До коментар #41 от "Путине, Путине...":пр ъдне на п атката на В.В. Ама май и ти за туй мечтайш корект?:))
10:07 20.06.2026
44 нов е
Това е машина по поръчка.
Приличате малко на ония виц:
Голф и Бугати чакат на светофар. Гофаджията пита:
- Добре ли е колата?
- О, Идеална!
- Абе не знам, гледам не ги карат много много...
Коментиран от #48
10:08 20.06.2026
45 Знайко
До коментар #6 от "Механик":Мда, пълна трагедия-уж подарък, пък то-чист подкуп.
Друга тема е колко микрофона и колко камери има инсталирани от амуджите.
Трета тема е дали няма шътдаун бутон и да приземят дадо Дони твърдо.
Моето мнение е че трябваше да го оставят за пътувания на делегации, но не и президента
10:09 20.06.2026
46 Ами във всичкинови филми и сериали
До коментар #40 от "до къде стигнахме":каубойците са меки китки, нищо случайно няма
10:10 20.06.2026
47 Юлий Цезар от съседната палата
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Колега, днес за президент ли си пак?
10:11 20.06.2026
48 Демократ
До коментар #44 от "нов е":Ти вярваш ли че собственик на бугати ще си свали джама за да говори с вонящия се ляк в голфа най много да отвори джама да покаже пищак и да му пръсне мозъка.
10:55 20.06.2026