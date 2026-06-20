Доналд Тръмп официално представи новия луксозен президентски самолет „Еър Форс 1“ и предизвика скандал ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп официално представи новия президентски самолет „Еър Форс 1“ (Air Force One) – луксозен Boeing 747-8 на стойност 570 милиона долара, който е директен подарък за Съединените щати от правителството на Катар, предаде The Guardian

Безпрецедентният жест от страна на близкоизточното емирство веднага отпуши вълна от остри политически реакции и конституционни дебати във Вашингтон.

Машината, която досега е била част от държавната флотилия на Катар, е преминала през пълно технологично преоборудване по най-високите стандарти за сигурност на Белия дом. Подаръкът беше обявен официално от самия Тръмп, който побърза да подчертае, че по този начин спестява стотици милиони долари на американските данъкоплатци, прескачайки дългогодишните закъснения в официалната програма на Boeing за обновяване на президентския флот.

Светкавичното приемане на скъпия подарък обаче вкара Белия дом в деликатна юридическа ситуация. Представители на Демократическата партия в Конгреса вече обявиха, че подготвят мащабно разследване, позовавайки се на Клаузата за чуждестранните награди в Конституцията на САЩ. Тя изрично забранява на американски държавни служители, включително на президента, да приемат подаръци от чужди правителства без съгласието на Конгреса.

Според критиците на администрацията, жестът на Доха не е просто акт на щедрост, а стратегически дипломатически ход, целящ да циментира влиянието на Катар в Белия дом в момент, когато Вашингтон пренарежда картите в Близкия изток и води деликатни мирни преговори с Иран.

Въпреки политическия скандал, Тръмп не скри гордостта си от новия летателен апарат. Самолетът разполага със свръхмодерна отбранителна система; защита срещу електромагнитни импулси (EMP); радарни смущения и противоракетни технологии; пълна сателитна свързаност, позволяваща на президента да управлява държавата и въоръжените сили в реално време по време на полет; голяма лична спалня за държавния глава, конферентни зали, просторен офис и ВИП зони за гости и журналисти.

„Това е невероятна машина, която показва силата на Америка и нашите партньорства по света. Спестихме на страната си половин милиард долара с една-единствена сделка“, коментира Тръмп пред репортери.

Очаква се новият Боинг да влезе в редовна експлоатация за международните визити на президента още през следващите седмици, докато в Капитолия се подготвят първите изслушвания по казуса

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