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Доналд Тръмп официално представи новия луксозен президентски самолет „Еър Форс 1“ и предизвика скандал ВИДЕО

Доналд Тръмп официално представи новия луксозен президентски самолет „Еър Форс 1“ и предизвика скандал ВИДЕО

20 Юни, 2026 07:41, обновена 20 Юни, 2026 07:50 5 020 48

  • сащ-
  • самолет-
  • катар-
  • тръмп

Подаръкът от Катар бе посрещнат нееднозначно в САЩ

Доналд Тръмп официално представи новия луксозен президентски самолет „Еър Форс 1“ и предизвика скандал ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп официално представи новия президентски самолет „Еър Форс 1“ (Air Force One) – луксозен Boeing 747-8 на стойност 570 милиона долара, който е директен подарък за Съединените щати от правителството на Катар, предаде The Guardian

Безпрецедентният жест от страна на близкоизточното емирство веднага отпуши вълна от остри политически реакции и конституционни дебати във Вашингтон.

Машината, която досега е била част от държавната флотилия на Катар, е преминала през пълно технологично преоборудване по най-високите стандарти за сигурност на Белия дом. Подаръкът беше обявен официално от самия Тръмп, който побърза да подчертае, че по този начин спестява стотици милиони долари на американските данъкоплатци, прескачайки дългогодишните закъснения в официалната програма на Boeing за обновяване на президентския флот.

Светкавичното приемане на скъпия подарък обаче вкара Белия дом в деликатна юридическа ситуация. Представители на Демократическата партия в Конгреса вече обявиха, че подготвят мащабно разследване, позовавайки се на Клаузата за чуждестранните награди в Конституцията на САЩ. Тя изрично забранява на американски държавни служители, включително на президента, да приемат подаръци от чужди правителства без съгласието на Конгреса.

Според критиците на администрацията, жестът на Доха не е просто акт на щедрост, а стратегически дипломатически ход, целящ да циментира влиянието на Катар в Белия дом в момент, когато Вашингтон пренарежда картите в Близкия изток и води деликатни мирни преговори с Иран.

Въпреки политическия скандал, Тръмп не скри гордостта си от новия летателен апарат. Самолетът разполага със свръхмодерна отбранителна система; защита срещу електромагнитни импулси (EMP); радарни смущения и противоракетни технологии; пълна сателитна свързаност, позволяваща на президента да управлява държавата и въоръжените сили в реално време по време на полет; голяма лична спалня за държавния глава, конферентни зали, просторен офис и ВИП зони за гости и журналисти.

„Това е невероятна машина, която показва силата на Америка и нашите партньорства по света. Спестихме на страната си половин милиард долара с една-единствена сделка“, коментира Тръмп пред репортери.

Очаква се новият Боинг да влезе в редовна експлоатация за международните визити на президента още през следващите седмици, докато в Капитолия се подготвят първите изслушвания по казуса

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САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луд

    49 6 Отговор
    Новият самолет , пък той бил втора употреба .

    Коментиран от #3, #27

    07:55 20.06.2026

  • 2 незнайко

    33 8 Отговор
    Спестил половин милиард а какъв дълг има държавата МУ не искам да си помислям ! Той затова е приел подаръка за да не влезе с още половин милиард ДЪЛГ !!!

    Коментиран от #17

    07:57 20.06.2026

  • 3 Аха...

    44 11 Отговор

    До коментар #1 от "Луд":

    Като нашите F16, уж нови, ама не съвсем!😜

    Коментиран от #21

    08:01 20.06.2026

  • 4 Подаръка с Боинга

    17 1 Отговор
    е за САЩ а не за Тръмп.

    "забранява на американски държавни служители, включително на президента, да приемат подаръци от чужди правителства без съгласието на Конгреса."

    Но нека го върне! Американците пари имат да платят за свой! Или да го даде на Биби, тогава никой няма да мърка! Особено Шумър, който е рода с Биби!

    08:04 20.06.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    13 5 Отговор
    Дончо проси! Този самолет да няма синдрома на Пригожин?

    08:08 20.06.2026

  • 6 Механик

    28 9 Отговор
    До къде я докарахме, а? Кефят се на самолет втора употреба.
    От друга страна, защо пък не? Я нашите жълтопаветници как се кефят на двата Еф-16 които получиха. Какво като са втора употреба и не летят?!

    Коментиран от #24, #45

    08:19 20.06.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    10 27 Отговор
    Само вметна че от септември в руските средни училища се въвеждат часове по кхъ-кхъ.....Арабски език, а от догодина и изучаване на Корана !!! Рассия беше дотук таваришчи, салям алейкум ☝️😆

    Коментиран от #8, #10, #11, #34, #47

    08:22 20.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Историк

    34 3 Отговор
    Белият дом е превърнат в частен офис на мафиота тръмп за срам и позор .Този безсрамен и безскрупулен тип непрекъснато демонстрира нечувана разюзданост и безконтролна власт и няма никакви задръжки, а страхливите подлизурковци около него му ръкопляскат.

    08:26 20.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гюро Михайлов

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    А ти ще учиш украински

    08:40 20.06.2026

  • 12 Путин

    6 4 Отговор
    Аз пък получих от арабите...потупване по рамото

    08:41 20.06.2026

  • 13 На тоя олигофрен

    13 5 Отговор
    Всяко действие е скандал.До кога ще го чакат американците?

    08:56 20.06.2026

  • 14 малко истински факти

    7 3 Отговор
    Ха ха , псевдодемократчетата са навряни в миша дупка и само може да църкат .

    08:57 20.06.2026

  • 15 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор
    За мен ОГРОМЕН БОЙНГ
    За другите един по голем

    09:09 20.06.2026

  • 16 гошо

    5 1 Отговор
    Рекетьор

    09:12 20.06.2026

  • 17 Дълга им е колкото

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "незнайко":

    Военния им бюжет за 100 години и всеки час ръсте

    09:19 20.06.2026

  • 18 А ВОВКА МАСОВКАТА

    2 6 Отговор
    ПРЕДСТАВИ

    2 СЛОНА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗА БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР СА ПО ВАЖНИ

    СЛОНОВЕТЕ

    ОТКОЛКОТО РУСНАЦИТЕ
    В МАСКВА И КРИМ.

    09:19 20.06.2026

  • 19 Винкело

    13 0 Отговор
    „Това е невероятна машина, която показва силата на Америка". Ами не. Показва силата на катарските милиарди петродолари.

    09:20 20.06.2026

  • 20 Зелен комик

    5 3 Отговор
    Секънд хенд, та на мене само WC чинията у едно от именията ми струва толкова, при това забележете са ми я купили именно тия дето сега правят циркове - ама как само ги връткам?!?

    09:22 20.06.2026

  • 21 Баце

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аха...":

    Явно това е новият УСА стандарт? Криза баце :)
    Шумата утече.

    09:23 20.06.2026

  • 22 Хи хи

    7 2 Отговор
    А за урсуля няма нищо !!!

    Коментиран от #23, #26

    09:23 20.06.2026

  • 23 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    И за мен НИЩО

    09:26 20.06.2026

  • 24 Истината е нужна

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Тъпо парче си, че повтаряш опорки на русор.обите от преди 1г.Осем F216/V70 са в България и даже участват в учение на НАТО преди 3дни.

    09:30 20.06.2026

  • 25 БайДънчо:

    6 0 Отговор
    ТрАмп спестил на страната си половин милиард долара с една-единствена сделка,
    но похарчил над Един Милиард долара за модернизация
    и пълно технологично преоборудване на "подарения" от КатарBoeing 747-8,
    по най-високите стандарти за сигурност на Белия дом

    09:30 20.06.2026

  • 26 В тази статия

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хи хи":

    И на мен ми липсват: Урсула, Коща, Кая, Мацала и другите Урсули!

    09:32 20.06.2026

  • 27 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Луд":

    Рушвет

    09:32 20.06.2026

  • 28 Аман

    1 1 Отговор
    Коментаторите тук са от умен - по-умен?

    09:35 20.06.2026

  • 29 Факти

    7 4 Отговор
    България подарява по един такъв на Турция на всеки три години през Боташ. Вече сме подарили един и в момента подаряваме втория. Ще подарим общо четири + още 30 милиона долара джобни да си харчат. Катар са скръндзи.

    09:37 20.06.2026

  • 30 Такива са мазните ислямци

    2 3 Отговор
    Типична ислямска лакърдия.
    Навсякъде се тикат между шамарите с локум и шам фъстъци.
    Подмазват се мазно с подкуп към вожда, да бъде благосклонен с тях.
    Нищожества в черупки, които се имат за орли.

    09:39 20.06.2026

  • 31 Хвалипръцко пак се изфука

    2 1 Отговор
    и пак събра само иронични усмивки.
    Куку!

    Коментиран от #37

    09:40 20.06.2026

  • 32 Добре, че Катар

    1 1 Отговор
    подариха на Дончо един Боинг, че да има с какво да се хвали.

    Щот всичките му други начинания са провал.

    Коментиран от #36

    09:45 20.06.2026

  • 33 Електорална единица ПБ

    3 3 Отговор
    Веднага Радев да си купи нов правителствен самолет - възможно най-скъпия и възможно да е руски.

    09:46 20.06.2026

  • 34 Украинец

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Това е добре - на арабски по руските земи се е пишело много преди да има руски език и кирилица. Русия се завръща към корените си.

    09:47 20.06.2026

  • 35 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Арабите обичат да бутат, а Тръмп да прибира. Дано отвътре да е целият в злато, та да му подхожда.

    09:49 20.06.2026

  • 36 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Добре, че Катар":

    Дончо си има СОБСТВЕН БОЙНГ
    АмА ти откъде да знаеш

    09:49 20.06.2026

  • 37 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хвалипръцко пак се изфука":

    Де и Путин да можеше така да са фука.

    09:50 20.06.2026

  • 38 Гечко

    1 0 Отговор
    Голяма работа…един Боташ

    09:53 20.06.2026

  • 39 Тома

    0 0 Отговор
    Дони ела да повозиш в новия самолет бистришките тигри и фолк певачки.

    09:54 20.06.2026

  • 40 до къде стигнахме

    2 0 Отговор
    Каубойците обърнаха хас тара и вече са с д упето напред хаха

    Коментиран от #42, #46

    09:59 20.06.2026

  • 41 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    За Тръмп...БОЙНГ
    За теб.........потупване по рамото

    Коментиран от #43

    10:01 20.06.2026

  • 42 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "до къде стигнахме":

    Видя се кой е
    Господаря на света

    10:02 20.06.2026

  • 43 Може само да му

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Путине, Путине...":

    пр ъдне на п атката на В.В. Ама май и ти за туй мечтайш корект?:))

    10:07 20.06.2026

  • 44 нов е

    1 0 Отговор
    Такъв самолет да не се прави като конфекция, че да се купува нов от магазина?
    Това е машина по поръчка.

    Приличате малко на ония виц:
    Голф и Бугати чакат на светофар. Гофаджията пита:
    - Добре ли е колата?
    - О, Идеална!
    - Абе не знам, гледам не ги карат много много...

    Коментиран от #48

    10:08 20.06.2026

  • 45 Знайко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Мда, пълна трагедия-уж подарък, пък то-чист подкуп.
    Друга тема е колко микрофона и колко камери има инсталирани от амуджите.
    Трета тема е дали няма шътдаун бутон и да приземят дадо Дони твърдо.
    Моето мнение е че трябваше да го оставят за пътувания на делегации, но не и президента

    10:09 20.06.2026

  • 46 Ами във всичкинови филми и сериали

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "до къде стигнахме":

    каубойците са меки китки, нищо случайно няма

    10:10 20.06.2026

  • 47 Юлий Цезар от съседната палата

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Колега, днес за президент ли си пак?

    10:11 20.06.2026

  • 48 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "нов е":

    Ти вярваш ли че собственик на бугати ще си свали джама за да говори с вонящия се ляк в голфа най много да отвори джама да покаже пищак и да му пръсне мозъка.

    10:55 20.06.2026