Израел идентифицира първи заподозрян пациент с ебола

Първият заподозрян пациент с ебола треска е идентифициран в Израел и в момента се лекува изолирано, съобщи пресслужбата на израелското Министерство на здравеопазването.

В ход са лабораторни изследвания за потвърждаване на диагнозата. Резултатите се очакват до 48 часа. Същевременно специалисти провеждат епидемиологично разследване, за да идентифицират евентуални контакти на пациента, отбеляза Министерството на здравеопазването.

„На този етап това е само подозрение; в Израел не са установени потвърдени случаи на ебола“, подчерта министерството.

Не са разкрити подробности за самоличността или здравословното състояние на пациента, нито е уточнено дали е пристигнал в Израел от чужбина.

Настоящата епидемия от ебола започна на 15 май в Демократична република Конго и съседна Уганда. Епицентърът ѝ е в конгоанската провинция Итури. Към днешна дата по брой смъртни случаи и случаи тя е на второ място след трите епидемии от това опасно заболяване, случили се в Африка през последните 50 години. На 17 май Световната здравна организация обяви тази епидемия от ебола за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.