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Израел идентифицира първи заподозрян пациент с ебола

Израел идентифицира първи заподозрян пациент с ебола

20 Юни, 2026 15:37 542 7

  • израел-
  • ебола-
  • зараза

В ход са лабораторни изследвания за потвърждаване на диагнозата

Израел идентифицира първи заподозрян пациент с ебола - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първият заподозрян пациент с ебола треска е идентифициран в Израел и в момента се лекува изолирано, съобщи пресслужбата на израелското Министерство на здравеопазването.

В ход са лабораторни изследвания за потвърждаване на диагнозата. Резултатите се очакват до 48 часа. Същевременно специалисти провеждат епидемиологично разследване, за да идентифицират евентуални контакти на пациента, отбеляза Министерството на здравеопазването.

„На този етап това е само подозрение; в Израел не са установени потвърдени случаи на ебола“, подчерта министерството.

Не са разкрити подробности за самоличността или здравословното състояние на пациента, нито е уточнено дали е пристигнал в Израел от чужбина.

Настоящата епидемия от ебола започна на 15 май в Демократична република Конго и съседна Уганда. Епицентърът ѝ е в конгоанската провинция Итури. Към днешна дата по брой смъртни случаи и случаи тя е на второ място след трите епидемии от това опасно заболяване, случили се в Африка през последните 50 години. На 17 май Световната здравна организация обяви тази епидемия от ебола за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #4

    15:43 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Без да чета и само по заглавието само ,палестинец е и всички трябва да бъдат избити ,а светът трябва да бъде съпричастен с еврейската мъка ,и да им бъде благодарен ,естествено и да им помогне

    16:01 20.06.2026

  • 6 хи хи

    0 0 Отговор
    Циркаджии. Днес има статия в ВВС, преди 2 седмици въоръжени мъже влезли в болница да си приберат "болни" с Ебола майка и 6 годишната и дъщеря. Вчера ги открили, детето и майката в добро здраве. Ако ги бяха оставили на грижите на БигФарма, кой знае къде щяха да са сега.

    Коментиран от #7

    16:07 20.06.2026

  • 7 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "хи хи":

    Това се е случило в Конго

    16:08 20.06.2026