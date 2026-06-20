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Зеленски върна по пощата връчения му от Полша Орден на Белия орел
  Тема: Украйна

Зеленски върна по пощата връчения му от Полша Орден на Белия орел

20 Юни, 2026 19:03, обновена 20 Юни, 2026 19:14 1 432 38

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  • полша-
  • навроцки

Полското правителство заяви, че „само Москва ще спечели“ от решението на президента

Зеленски върна по пощата връчения му от Полша Орден на Белия орел - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в своя Telegram канал, че е изпратил Ордена на Белия орел, който му е бил отнет, на полския президент Карол Навроцки.

Политикът прикачи снимки от пощата.

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„Вярвахме, че Орденът на Белия орел е адресиран до украинския народ и нашата армия през 2023 г. Това беше казано тогава“, написа Зеленски.

Той отбеляза, че тази награда – символ на най-високото доверие на Полша – все още е притежание на руската императрица Екатерина Велика, създателя на италианския фашизъм Бенито Мусолини и бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.

Според украинския президент, въпреки връщането на ордена, Киев е благодарен на полския народ за подкрепата и сътрудничеството му в конфронтацията с Русия и ще бъде отворен за смислено взаимодействие с Варшава в бъдеще.

Преди това полският президент Навроцки отне на Зеленски най-високото отличие на републиката – Ордена на Белия орел. Той предприе тази стъпка, след като бригада от украинските въоръжени сили беше кръстена, по думите на Навроцки, на групата на пронацистки колаборационисти, извършили клането във Волин. Полското правителство заяви, че „само Москва ще спечели“ от решението на президента.

В Украйна ходът на Навроцки вече беше критикуван; в знак на солидарност със Зеленски дипломати и ръководителят на президентската администрация се отказаха от полските си отличия.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    22 5 Отговор
    Вот ето правильна!

    19:17 20.06.2026

  • 2 Не ми трябва

    35 4 Отговор
    чест и слава, пари ми трябват.

    19:18 20.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор
    на ти куклите , дай ми парцалите...детинщини

    19:18 20.06.2026

  • 4 Ха,ха,ха

    44 8 Отговор
    Нацист, наркоман, просяк, прошляк.

    Коментиран от #23

    19:19 20.06.2026

  • 5 Някой

    35 6 Отговор
    Толкова твърдо да държиш на едно нацистко име, че да се скараш с едни от най-близките си съюзници... просто уау!

    19:19 20.06.2026

  • 6 Евродбил

    8 23 Отговор
    Фашизма в украине е полска пропаганда! Варшваския диктатор иска да завземе западна украйна и да върне имперска полша! 😂

    Коментиран от #16, #17

    19:19 20.06.2026

  • 7 Така е

    5 11 Отговор
    Дрънкулки !?

    19:19 20.06.2026

  • 8 Петричката леля

    28 4 Отговор
    Трябвало е лично да отиде и да върне ордена, та да му теглят един хубав бой за изпроводяк

    Коментиран от #25, #38

    19:19 20.06.2026

  • 9 Яшар

    30 4 Отговор
    Укра се разпада , като се усети Тръмп просто ще остави Путин да разкъса укра и нацистите

    19:20 20.06.2026

  • 10 Софиянец

    13 4 Отговор
    Е, все пак, ако Зеля отмени името на ония фашизоидни наци паравоенни формирования, ще видим обесена зелка насред киiф 🤭

    19:21 20.06.2026

  • 11 Поляците

    12 9 Отговор
    станаха смешни с връчване на награда и после с отнемането. :)
    А връщането на ордена с пратка е показателно.

    19:23 20.06.2026

  • 12 ТДС

    9 4 Отговор
    Абе знам си аз, че полските хиени от как е почнала войната точат зъби за частта от Галиция останала в Украйна.

    19:24 20.06.2026

  • 13 Стана ясно,че...!

    22 4 Отговор
    Зеленски се е самозабравил и много повярвал,че е някакъв световен и решаваш фактор...!

    19:25 20.06.2026

  • 14 Без име

    14 5 Отговор
    Да се чуди човек на акъла на поляците да се съюзяват с хазари...

    19:26 20.06.2026

  • 15 Володимир Зеленски, президент

    4 14 Отговор
    Балсъмго и медала !!!
    Дайте ми дронове, ракети и ще обърна Русия ☝️

    19:26 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    23 4 Отговор

    До коментар #6 от "Евродбил":

    Западна Украйна са си поляци ..Източна са руснаци .Това е ОкраИна:)

    Коментиран от #22

    19:28 20.06.2026

  • 18 Браво на Поляците!

    23 5 Отговор
    Другото е подигравка със жертвите на ,,Волинското клане",извършено от украинското нацистко и фашистко УПА...!

    19:29 20.06.2026

  • 19 Фантастична

    3 12 Отговор
    Подкрепа на Зеленски в Полша, героят на Европа и свобцодния и демократичен свят!

    Коментиран от #33

    19:33 20.06.2026

  • 20 САРМАТ

    9 3 Отговор
    E,СЕГА ЗЕЛЕ ЩЕ НАЛОЖИ САНКЦИЙ И НА НАВРОЦКИ!

    19:33 20.06.2026

  • 21 Наблюдател

    9 4 Отговор
    Зеленски нещо е объркал дозите. Трябва да целува краката на поляците,защото ,ако не бяха те, украинец щеше да види Европа през крив макарон. Да не забравя,че се моли да влязат в ЕС ,а там трябва мнозинство за да ги приемат. Унгария е против,България е е на кантар,а Полша могат да му набият шута.

    19:33 20.06.2026

  • 22 Сус

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Непонятничке. Кога стана и ти гъркиня ма?

    Коментиран от #27

    19:34 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Демократ

    4 3 Отговор
    Направил е за смях шляхтоха. Полша е немска колония.

    19:35 20.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АБВ

    9 4 Отговор
    На просяци-наркомани с нацистки убеждения не се дават ордени. Най-добре е да бъдат озаптявани в специализирани заведения-

    19:37 20.06.2026

  • 27 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сус":

    Някога да съм казвала ,че съм гъркиня?

    Коментиран от #29

    19:39 20.06.2026

  • 28 КУРКО

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Точно":

    Я СЕ САМООПИШИ,АМА ТАКА,ЧЕ ДА ТЕ ХАРЕСАМ!

    19:42 20.06.2026

  • 29 Стойчо рублата

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    значи си помакиня,родена в бг с гръцко име и шпрехин турски

    19:49 20.06.2026

  • 30 Д,мин

    1 3 Отговор
    Полските историци дават жертвите на УПА около 100 000. Между другото Навроцки също е историк, специализирал в областа на борбата на полския народ с комунизма и съпротивата срещу СССР. Така, че няма да има промяна в политиката на Полша, девиза е съюз с дявола само и само да бутнем Русия!

    19:53 20.06.2026

  • 31 Зеленски: - Не ме упреквайте,

    3 3 Отговор
    просто нямам избор! В менгеме съм! От едната ми страна са бандрите а от другата страна са Ми-6.
    Бандерите ме натискат да обикалям света за да им събирам пари и оръжия защото съм бил еврей и ги разбирам тия неща, а британското разузнаване ме натиска да си трая за това.
    Откъде да знам че като ме прилъгаха да ставам прзидент са ми подготвили този капан? Аз съм просто артист, но и на мене ми се живее, бе!

    19:56 20.06.2026

  • 32 ?????

    2 4 Отговор
    Уф.
    Много важно.
    И кво сега?
    Някакъв абсурд – поляците които са избивани от бандеровците помагат на потомците им да воюват с потомците на тези които ги спасиха от немците и им дадоха Данциг и Щетин.
    Криворожския еврей чиито деди са нямали шанс при бандеровците препогребва останките на Коновалец, който между другото е един от организаторите на убийството на полския вътрешен министър Бронислав Перацки през 1934 г.
    Тяхна си работа. Да се оправят.

    19:59 20.06.2026

  • 33 А фактите от последното проучване...

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Фантастична":

    ...говорят друго!
    43% от поляците ненавиждат украинците!

    20:06 20.06.2026

  • 34 Да живее украизма

    4 2 Отговор
    В днешно време, действията на световните елити раждат нова политическа идеология, която може да се нарече Украизъм. Подобно на комунизма и фашизма, тя нама да просъществува дълго, но ще изиграя важна роля в създаването на новия световен ред и преразпределянето на сферите на влияние. Действия на полският президент са само част от процеса на трансформация.

    Коментиран от #36

    20:07 20.06.2026

  • 35 Объркан

    1 1 Отговор
    Написалите сте и сте подчетали вече че: Бандетовците са обявени за нацистка терористична група от Русия! Но не споменавата дали запада ги е обявил за такива?
    Ако не ги е обявил за такива, нека Полша не се занимава с марионетката на запада Зеленсли, а да се разбере по въпроса със запада. Нали са съюзници в един блок!
    Но пък Полша с марионетката Туск и това не може да направи.
    Само малко данданийка и ще заметат случая под чергата.

    20:13 20.06.2026

  • 36 Само да допълня...!

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Да живее украизма":

    Действия на полският президент са само част от процеса на трансформация,като към тази трансформация се присъединяват Фицо и Радев!

    20:14 20.06.2026

  • 37 шаа

    0 1 Отговор
    нормално е да се връща нещо непотребно. на еугленски не му трябва бял орел, а бял прах

    20:27 20.06.2026

  • 38 Зеленски беше в Полша

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Петричката леля":

    Зеленски беше в Полша на 19 декември 2025 година. Отдаваха му военни почести и никой не се сети да го бие. Украйна пази източната граница на Полша.

    20:28 20.06.2026

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