Украинският президент Володимир Зеленски обяви в своя Telegram канал, че е изпратил Ордена на Белия орел, който му е бил отнет, на полския президент Карол Навроцки.

Политикът прикачи снимки от пощата.

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„Вярвахме, че Орденът на Белия орел е адресиран до украинския народ и нашата армия през 2023 г. Това беше казано тогава“, написа Зеленски.

Той отбеляза, че тази награда – символ на най-високото доверие на Полша – все още е притежание на руската императрица Екатерина Велика, създателя на италианския фашизъм Бенито Мусолини и бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.

Според украинския президент, въпреки връщането на ордена, Киев е благодарен на полския народ за подкрепата и сътрудничеството му в конфронтацията с Русия и ще бъде отворен за смислено взаимодействие с Варшава в бъдеще.

Преди това полският президент Навроцки отне на Зеленски най-високото отличие на републиката – Ордена на Белия орел. Той предприе тази стъпка, след като бригада от украинските въоръжени сили беше кръстена, по думите на Навроцки, на групата на пронацистки колаборационисти, извършили клането във Волин. Полското правителство заяви, че „само Москва ще спечели“ от решението на президента.

В Украйна ходът на Навроцки вече беше критикуван; в знак на солидарност със Зеленски дипломати и ръководителят на президентската администрация се отказаха от полските си отличия.