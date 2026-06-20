Зеленски върна по пощата връчения му от Полша Орден на Белия орел

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в своя Telegram канал, че е изпратил Ордена на Белия орел, който му е бил отнет, на полския президент Карол Навроцки.
Политикът прикачи снимки от пощата.
„Вярвахме, че Орденът на Белия орел е адресиран до украинския народ и нашата армия през 2023 г. Това беше казано тогава“, написа Зеленски.
Той отбеляза, че тази награда – символ на най-високото доверие на Полша – все още е притежание на руската императрица Екатерина Велика, създателя на италианския фашизъм Бенито Мусолини и бившия германски канцлер Герхард Шрьодер.
Според украинския президент, въпреки връщането на ордена, Киев е благодарен на полския народ за подкрепата и сътрудничеството му в конфронтацията с Русия и ще бъде отворен за смислено взаимодействие с Варшава в бъдеще.
Преди това полският президент Навроцки отне на Зеленски най-високото отличие на републиката – Ордена на Белия орел. Той предприе тази стъпка, след като бригада от украинските въоръжени сили беше кръстена, по думите на Навроцки, на групата на пронацистки колаборационисти, извършили клането във Волин. Полското правителство заяви, че „само Москва ще спечели“ от решението на президента.
В Украйна ходът на Навроцки вече беше критикуван; в знак на солидарност със Зеленски дипломати и ръководителят на президентската администрация се отказаха от полските си отличия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
19:17 20.06.2026
2 Не ми трябва
19:18 20.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:18 20.06.2026
4 Ха,ха,ха
Коментиран от #23
19:19 20.06.2026
5 Някой
19:19 20.06.2026
6 Евродбил
Коментиран от #16, #17
19:19 20.06.2026
7 Така е
19:19 20.06.2026
8 Петричката леля
Коментиран от #25, #38
19:19 20.06.2026
9 Яшар
19:20 20.06.2026
10 Софиянец
19:21 20.06.2026
11 Поляците
А връщането на ордена с пратка е показателно.
19:23 20.06.2026
12 ТДС
19:24 20.06.2026
13 Стана ясно,че...!
19:25 20.06.2026
14 Без име
19:26 20.06.2026
15 Володимир Зеленски, президент
Дайте ми дронове, ракети и ще обърна Русия ☝️
19:26 20.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Атина Палада
До коментар #6 от "Евродбил":Западна Украйна са си поляци ..Източна са руснаци .Това е ОкраИна:)
Коментиран от #22
19:28 20.06.2026
18 Браво на Поляците!
19:29 20.06.2026
19 Фантастична
Коментиран от #33
19:33 20.06.2026
20 САРМАТ
19:33 20.06.2026
21 Наблюдател
19:33 20.06.2026
22 Сус
До коментар #17 от "Атина Палада":Непонятничке. Кога стана и ти гъркиня ма?
Коментиран от #27
19:34 20.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Демократ
19:35 20.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АБВ
19:37 20.06.2026
27 Атина Палада
До коментар #22 от "Сус":Някога да съм казвала ,че съм гъркиня?
Коментиран от #29
19:39 20.06.2026
28 КУРКО
До коментар #23 от "Точно":Я СЕ САМООПИШИ,АМА ТАКА,ЧЕ ДА ТЕ ХАРЕСАМ!
19:42 20.06.2026
29 Стойчо рублата
До коментар #27 от "Атина Палада":значи си помакиня,родена в бг с гръцко име и шпрехин турски
19:49 20.06.2026
30 Д,мин
19:53 20.06.2026
31 Зеленски: - Не ме упреквайте,
Бандерите ме натискат да обикалям света за да им събирам пари и оръжия защото съм бил еврей и ги разбирам тия неща, а британското разузнаване ме натиска да си трая за това.
Откъде да знам че като ме прилъгаха да ставам прзидент са ми подготвили този капан? Аз съм просто артист, но и на мене ми се живее, бе!
19:56 20.06.2026
32 ?????
Много важно.
И кво сега?
Някакъв абсурд – поляците които са избивани от бандеровците помагат на потомците им да воюват с потомците на тези които ги спасиха от немците и им дадоха Данциг и Щетин.
Криворожския еврей чиито деди са нямали шанс при бандеровците препогребва останките на Коновалец, който между другото е един от организаторите на убийството на полския вътрешен министър Бронислав Перацки през 1934 г.
Тяхна си работа. Да се оправят.
19:59 20.06.2026
33 А фактите от последното проучване...
До коментар #19 от "Фантастична":...говорят друго!
43% от поляците ненавиждат украинците!
20:06 20.06.2026
34 Да живее украизма
Коментиран от #36
20:07 20.06.2026
35 Объркан
Ако не ги е обявил за такива, нека Полша не се занимава с марионетката на запада Зеленсли, а да се разбере по въпроса със запада. Нали са съюзници в един блок!
Но пък Полша с марионетката Туск и това не може да направи.
Само малко данданийка и ще заметат случая под чергата.
20:13 20.06.2026
36 Само да допълня...!
До коментар #34 от "Да живее украизма":Действия на полският президент са само част от процеса на трансформация,като към тази трансформация се присъединяват Фицо и Радев!
20:14 20.06.2026
37 шаа
20:27 20.06.2026
38 Зеленски беше в Полша
До коментар #8 от "Петричката леля":Зеленски беше в Полша на 19 декември 2025 година. Отдаваха му военни почести и никой не се сети да го бие. Украйна пази източната граница на Полша.
20:28 20.06.2026