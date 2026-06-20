Въздушен удар в Газа отне живота на оператор от Ал Джазира, Израел го обяви за боец на Хамас

Нов тежък удар върху медийната общност в Близкия изток бе нанесен днес, след като операторът на телевизионната мрежа „Ал Джазира“ Ахмед Уишах загина при израелски въздушен удар в централната част на ивицата Газа, предаде Ahram Online.
Инцидентът повдигна поредна вълна от напрежение и международни дебати относно сигурността на журналистите в зони на конфликт.
По информация на очевидци и местни медицински източници, въздушният удар е поразил жилищна сграда в бежанския лагер „Ал Бурейдж“. При експлозията са загинали общо трима души – операторът Ахмед Уишах и двама цивилни граждани, намиращи се в същия обект.
Медийната мрежа „Ал Джазира“, чиято централа е в Катар, излезе с остро официално изявление, в което осъди убийството на своя служител. От медията определиха действията на израелската армия като „умишлено и целенасочено заглушаване на истината“ и тежко нарушение на свободата на словото, извършено в контекста на и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня в региона.Израел.
В официален отговор Израелските сили за отбрана (IDF) потвърдиха за проведената операция и ликвидирането на Уишах, но категорично отхвърлиха обвиненията, че са взели на прицел независим медиен работник.
Според позицията на Тел Авив, Ахмед Уишах е бил действащ оперативен агент на терористичната групировка „Хамас“, който е използвал журналистическата си акредитация като параван за военна и подривна дейност срещу Държавата Израел. Израелските власти обещаха да представят допълнителни разузнавателни доказателства в подкрепа на своите твърдения.
Черната статистика показва, че конфликтът в Газа остава най-опасният за журналисти в съвременната история. Загубата на Ахмед Уишах е поредната за „Ал Джазира“ – точно преди два месеца (през април 2026 г.) при удар с дрон бе убит неговият колега и съименник, кореспондентът Мохамед Уишах. Преди това медията загуби и други ключови фигури на терен в палестинския анклав, включително репортера Анас ал-Шариф.
Международните организации за защита на медийната свобода, включително Комитетът за защита на журналистите (CPJ), вече започнаха независимо разследване на инцидента, за да установят точните обстоятелства около атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Типично руски похвати ☝️
22:02 20.06.2026
2 Анонимен
22:05 20.06.2026
3 Светът
22:25 20.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Даумре
22:25 20.06.2026
6 Размажи биби
22:26 20.06.2026
7 Дебамайката
22:27 20.06.2026
8 Отново
22:28 20.06.2026
9 ЯжтемиУя
22:29 20.06.2026
10 УдоМача
22:29 20.06.2026