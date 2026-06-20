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Въздушен удар в Газа отне живота на оператор от Ал Джазира, Израел го обяви за боец на Хамас

Въздушен удар в Газа отне живота на оператор от Ал Джазира, Израел го обяви за боец на Хамас

20 Юни, 2026 21:46, обновена 20 Юни, 2026 21:54 496 10

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  • ал джазира

Поразена е жилищна сграда в бежанския лагер „Ал Бурейдж

Въздушен удар в Газа отне живота на оператор от Ал Джазира, Израел го обяви за боец на Хамас - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов тежък удар върху медийната общност в Близкия изток бе нанесен днес, след като операторът на телевизионната мрежа „Ал Джазира“ Ахмед Уишах загина при израелски въздушен удар в централната част на ивицата Газа, предаде Ahram Online.

Инцидентът повдигна поредна вълна от напрежение и международни дебати относно сигурността на журналистите в зони на конфликт.

По информация на очевидци и местни медицински източници, въздушният удар е поразил жилищна сграда в бежанския лагер „Ал Бурейдж“. При експлозията са загинали общо трима души – операторът Ахмед Уишах и двама цивилни граждани, намиращи се в същия обект.

Медийната мрежа „Ал Джазира“, чиято централа е в Катар, излезе с остро официално изявление, в което осъди убийството на своя служител. От медията определиха действията на израелската армия като „умишлено и целенасочено заглушаване на истината“ и тежко нарушение на свободата на словото, извършено в контекста на и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня в региона.Израел.

В официален отговор Израелските сили за отбрана (IDF) потвърдиха за проведената операция и ликвидирането на Уишах, но категорично отхвърлиха обвиненията, че са взели на прицел независим медиен работник.

Според позицията на Тел Авив, Ахмед Уишах е бил действащ оперативен агент на терористичната групировка „Хамас“, който е използвал журналистическата си акредитация като параван за военна и подривна дейност срещу Държавата Израел. Израелските власти обещаха да представят допълнителни разузнавателни доказателства в подкрепа на своите твърдения.

Черната статистика показва, че конфликтът в Газа остава най-опасният за журналисти в съвременната история. Загубата на Ахмед Уишах е поредната за „Ал Джазира“ – точно преди два месеца (през април 2026 г.) при удар с дрон бе убит неговият колега и съименник, кореспондентът Мохамед Уишах. Преди това медията загуби и други ключови фигури на терен в палестинския анклав, включително репортера Анас ал-Шариф.

Международните организации за защита на медийната свобода, включително Комитетът за защита на журналистите (CPJ), вече започнаха независимо разследване на инцидента, за да установят точните обстоятелства около атаката.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Явно много руснаци се избягали в Израел !!!
    Типично руски похвати ☝️

    22:02 20.06.2026

  • 2 Анонимен

    3 2 Отговор
    Докато тази гнус не бъде изтрита от лицето на земята, няма да има мир. После се чудят, защо всички ги мразят и имало " антисимитизъм". Гад мръсна .....

    22:05 20.06.2026

  • 3 Светът

    0 1 Отговор
    Щом са го обявили за терорист, значи можело да го убиват. Няма проблеми. Просто имат право да убиват.

    22:25 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даумре

    1 0 Отговор
    Бибиту

    22:25 20.06.2026

  • 6 Размажи биби

    1 0 Отговор
    Получаваш бонус от факти

    22:26 20.06.2026

  • 7 Дебамайката

    1 0 Отговор
    На фактите-С.. М... Ъ.. Р... Т... за Нетаняху

    22:27 20.06.2026

  • 8 Отново

    1 0 Отговор
    Швиебамайката-ясно ли е... факти

    22:28 20.06.2026

  • 9 ЯжтемиУя

    0 0 Отговор
    Тъпифакти

    22:29 20.06.2026

  • 10 УдоМача

    0 0 Отговор
    Дните на Израел скоро ще се изпълнят и ще настъпи тяхната внезапна погибел!!!

    22:29 20.06.2026