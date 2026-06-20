Въздушен удар в Газа отне живота на оператор от Ал Джазира, Израел го обяви за боец на Хамас

Нов тежък удар върху медийната общност в Близкия изток бе нанесен днес, след като операторът на телевизионната мрежа „Ал Джазира“ Ахмед Уишах загина при израелски въздушен удар в централната част на ивицата Газа, предаде Ahram Online.

Инцидентът повдигна поредна вълна от напрежение и международни дебати относно сигурността на журналистите в зони на конфликт.

По информация на очевидци и местни медицински източници, въздушният удар е поразил жилищна сграда в бежанския лагер „Ал Бурейдж“. При експлозията са загинали общо трима души – операторът Ахмед Уишах и двама цивилни граждани, намиращи се в същия обект.

Медийната мрежа „Ал Джазира“, чиято централа е в Катар, излезе с остро официално изявление, в което осъди убийството на своя служител. От медията определиха действията на израелската армия като „умишлено и целенасочено заглушаване на истината“ и тежко нарушение на свободата на словото, извършено в контекста на и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня в региона.Израел.

В официален отговор Израелските сили за отбрана (IDF) потвърдиха за проведената операция и ликвидирането на Уишах, но категорично отхвърлиха обвиненията, че са взели на прицел независим медиен работник.

Според позицията на Тел Авив, Ахмед Уишах е бил действащ оперативен агент на терористичната групировка „Хамас“, който е използвал журналистическата си акредитация като параван за военна и подривна дейност срещу Държавата Израел. Израелските власти обещаха да представят допълнителни разузнавателни доказателства в подкрепа на своите твърдения.

Черната статистика показва, че конфликтът в Газа остава най-опасният за журналисти в съвременната история. Загубата на Ахмед Уишах е поредната за „Ал Джазира“ – точно преди два месеца (през април 2026 г.) при удар с дрон бе убит неговият колега и съименник, кореспондентът Мохамед Уишах. Преди това медията загуби и други ключови фигури на терен в палестинския анклав, включително репортера Анас ал-Шариф.

Международните организации за защита на медийната свобода, включително Комитетът за защита на журналистите (CPJ), вече започнаха независимо разследване на инцидента, за да установят точните обстоятелства около атаката.