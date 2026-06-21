Зеленски към украинците: Руснаците готвят масиран удар!

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни, предаде „Ройтерс”.
„Тази нощ и през следващите часове е особено важно да се обръща внимание на сигналите за въздушна тревога“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение. „Руснаците са подготвили масиран удар. Моля, пазете се“, каза той.
„Руснаците не спират войната, въпреки че всички предложения за това са конкретни и реалистични“, заяви Зеленски, цитиран от ДПА. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украйна и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украйна, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация.
Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украйна, като заяви, че подобни действия могат да имат „опасни последици“.
Той каза, че най-малко четири ретранслаторни станции са били разположени в Беларус близо до границата, за да подпомагат насочването на руски атаки с дронове срещу Украйна. „Беларус все още има време да демонтира това оборудване“, заяви Зеленски, повтаряйки думите си от вчера, когато даде на Минск едноседмичен ултиматум да премахне съоръженията.
Русия използва Беларус като отправна база за военни операции срещу Украйна след началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.
Президентът на Украйна освен това съобщи, че украински дронове са нанесли удар по нефтена рафинерия в Тюменска област, в Западен Сибир, на повече от 2000 километра от Украйна, предаде „Ройтерс”.
Той също така каза, че Украйна е разработила нови дронове с голям обсег, способни да действат на разстояние над 3 000 км.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
05:26 21.06.2026
2 Вече всички знаят, че
05:28 21.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Зеленски е отврат
05:32 21.06.2026
5 Примати
Коментиран от #11
05:34 21.06.2026
6 Бе този зеленясъл
05:35 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оня
05:37 21.06.2026
9 Кака Сийка
Руснаците казаха от самото начало при какви условия ще преговарят. Никакво НАТО пред вратата им, и денацификация в Украйна. Отмяна на забраната за руско говорящите и запазване на територии, които вече бяха завзети. Условията диктуват победителите. Свиквай!
05:37 21.06.2026
10 Даааа
05:37 21.06.2026
11 Някой си
До коментар #5 от "Примати":Ти верно си изостанал от еволюцията примат!
05:39 21.06.2026
12 Съвет за малоумника зеленски
05:40 21.06.2026
13 Кирпича
05:40 21.06.2026
14 Към другаря Зеленски
05:45 21.06.2026
15 Зелено човече
05:47 21.06.2026
16 Зелю
05:48 21.06.2026
17 Големия украински кораб
05:50 21.06.2026
18 Укро троловете
05:54 21.06.2026
19 Кънчо
05:56 21.06.2026
20 Жълтопаветните
Коментиран от #23
06:03 21.06.2026
21 Тоя Зеленски май
Коментиран от #22
06:03 21.06.2026
22 Може пък, този път да не познае
До коментар #21 от "Тоя Зеленски май":и за атаките срещу Москва, този път, най-после да го отнесат истинските извършители?
Не бива все Украйна да го отнася заради тях!
06:08 21.06.2026
23 За какво и е "гъбата" на Русия
До коментар #20 от "Жълтопаветните":като може без проблем да го изравни и конвенционално?
Защо и трябва да трови земите си радиация??!
Я ни обясни!!!
06:13 21.06.2026
24 Гориил
06:13 21.06.2026
25 Маринов
06:24 21.06.2026
26 джони инглиш
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
„А аз…съм гей“.. смутолеви Кокорчо
„Аз… трябва да доя кравата…“ просъска Шаламанов
Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до после
06:31 21.06.2026