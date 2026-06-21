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Зеленски към украинците: Руснаците готвят масиран удар!
  Тема: Украйна

Зеленски към украинците: Руснаците готвят масиран удар!

21 Юни, 2026 06:14, обновена 21 Юни, 2026 05:17 1 128 26

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Държавният глава предупреди гражданите да бъдат особено бдителни

Зеленски към украинците: Руснаците готвят масиран удар! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили подготвят масиран удар срещу страната му и предупреди гражданите да бъдат особено бдителни, предаде „Ройтерс”.

„Тази нощ и през следващите часове е особено важно да се обръща внимание на сигналите за въздушна тревога“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение. „Руснаците са подготвили масиран удар. Моля, пазете се“, каза той.

„Руснаците не спират войната, въпреки че всички предложения за това са конкретни и реалистични“, заяви Зеленски, цитиран от ДПА. Той добави, че предложението на Киев за директни преговори между Украйна и Русия, подкрепено от западните съюзници на Украйна, остава на масата, но каза, че руският президент Владимир Путин отказва да участва в дипломация.

Зеленски също така предупреди Беларус да не се замесва повече във войната на Русия в Украйна, като заяви, че подобни действия могат да имат „опасни последици“.

Той каза, че най-малко четири ретранслаторни станции са били разположени в Беларус близо до границата, за да подпомагат насочването на руски атаки с дронове срещу Украйна. „Беларус все още има време да демонтира това оборудване“, заяви Зеленски, повтаряйки думите си от вчера, когато даде на Минск едноседмичен ултиматум да премахне съоръженията.

Русия използва Беларус като отправна база за военни операции срещу Украйна след началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

Президентът на Украйна освен това съобщи, че украински дронове са нанесли удар по нефтена рафинерия в Тюменска област, в Западен Сибир, на повече от 2000 километра от Украйна, предаде „Ройтерс”.

Той също така каза, че Украйна е разработила нови дронове с голям обсег, способни да действат на разстояние над 3 000 км.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    10 35 Отговор
    Мрън, мрън ...

    05:26 21.06.2026

  • 2 Вече всички знаят, че

    25 33 Отговор
    Зеленски е "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник" 😂

    05:28 21.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зеленски е отврат

    21 25 Отговор
    го окачествиха от Белия Дом. Нафиркания наркоман хем заплашва, хем за мир молел. Това си е цяла клинична пътека право към лудницата и залата за електрошокова терапия.

    05:32 21.06.2026

  • 5 Примати

    26 28 Отговор
    През последните 24 часа се случва нещо безпрецедентно. Украйна извърши общо 4 атаки по крупни съоръжения. До сега имаше най - много по два такива удара и няколко по - малки. Вчера през нощта имаше удар по един от двата ТЕЦ в Крим както и удар срещу единственото газохранилище на полуострова като то е заличено от лицето на земята а ТЕЦ е сериозно повреден. Вчера по обяд е ударена рафинерията Тюменска област а днес в малките часове на деня е ударен терминала в Керч. По всичко изглежда , че руснаците са продължили да доставят горива за полуострова с малки плавателни съдове и за това се е наложил удар по терминала. Денят тепърва предстои. Слава Украйна

    Коментиран от #11

    05:34 21.06.2026

  • 6 Бе този зеленясъл

    15 25 Отговор
    наркоман още ли е жив? Ако да, защо?

    05:35 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня

    14 21 Отговор
    Не мога да си представя на какво до държат тия от ми 6 ,ама със сигурност му действа!

    05:37 21.06.2026

  • 9 Кака Сийка

    20 21 Отговор
    Насмъркан украински Мистър Бийн…
    Руснаците казаха от самото начало при какви условия ще преговарят. Никакво НАТО пред вратата им, и денацификация в Украйна. Отмяна на забраната за руско говорящите и запазване на територии, които вече бяха завзети. Условията диктуват победителите. Свиквай!

    05:37 21.06.2026

  • 10 Даааа

    14 18 Отговор
    Бдителни до последния, а той в бункера, малоу мник просрочен президент на пр ост народ!

    05:37 21.06.2026

  • 11 Някой си

    9 27 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    Ти верно си изостанал от еволюцията примат!

    05:39 21.06.2026

  • 12 Съвет за малоумника зеленски

    13 30 Отговор
    Бъди нащрек! В сезона за отстрелване на полудели украински глигани сме!

    05:40 21.06.2026

  • 13 Кирпича

    22 11 Отговор
    Мюфтията Путин готви ответен удар , но устен с поредната червена линия.

    05:40 21.06.2026

  • 14 Към другаря Зеленски

    10 23 Отговор
    Тичай бързо и зигзагообразно! В момента сме в пиковия сезон за отстрел на самозабравили се украински глигани, а за екземпляри като тебе дори няма нужда от разрешително.

    05:45 21.06.2026

  • 15 Зелено човече

    8 18 Отговор
    Бъди нащрек, бункерен герой! Ловният сезон за надрусани украински глигани официално е открит, така че внимавай къде стъпваш, за да не се превърнеш в трофей преди финалните надписи.

    05:47 21.06.2026

  • 16 Зелю

    7 19 Отговор
    Ше го яде немит ама много немит

    05:48 21.06.2026

  • 17 Големия украински кораб

    12 64 Отговор
    Потъва, потъва големия украински кораб, потъва заедно с господин Бийн, потъва, потъва детето с психически отклонения хахах, укрите нито един успех на фронта, това руски доброволци да те громят 5 година след като са инвестира ли в теб 500 млрд не е лесно, Константиновка пада, да се готвят Славянск, гледам вече има пълна евакуация там, реве украинския народ, че мистър Бийн им обещал да си върнат територии ама за сега само пълни чували с милион орки си връщат укрите

    05:50 21.06.2026

  • 18 Укро троловете

    9 50 Отговор
    още от рано тролят в несвяст в името на фалшивия президент Зеленски. Но крайният резултат пак няма да е в тяхна полза, като се събудят истинските Българи!

    05:54 21.06.2026

  • 19 Кънчо

    8 36 Отговор
    Ако щеш и дрон на 10 000 километра да разработиш.. все тая! По-добре си шмръкни още една линия! Така Путин може да приеме преговори! Наркоман!

    05:56 21.06.2026

  • 20 Жълтопаветните

    5 22 Отговор
    много ранобудни, бе. Отрано на амбразурата да защитават киевския клоун. Като им цъфне гъбата над Киев интересно къде ще се крият укрите. Кофти, че и ние ще трябва да мием обилно марулите с вода.

    Коментиран от #23

    06:03 21.06.2026

  • 21 Тоя Зеленски май

    4 21 Отговор
    гълта хапчета за познаване? Затова ще познае това за което никой не сети.

    Коментиран от #22

    06:03 21.06.2026

  • 22 Може пък, този път да не познае

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя Зеленски май":

    и за атаките срещу Москва, този път, най-после да го отнесат истинските извършители?
    Не бива все Украйна да го отнася заради тях!

    06:08 21.06.2026

  • 23 За какво и е "гъбата" на Русия

    2 11 Отговор

    До коментар #20 от "Жълтопаветните":

    като може без проблем да го изравни и конвенционално?
    Защо и трябва да трови земите си радиация??!
    Я ни обясни!!!

    06:13 21.06.2026

  • 24 Гориил

    0 10 Отговор
    Руските реформатори от обкръжението на Путин не можеха да повярват, че Западът ще използва съветите на Маувели срещу Русия преди тях.

    06:13 21.06.2026

  • 25 Маринов

    2 11 Отговор
    Значи Беларус да махне радарите за руските дронове, а Киев да продължи да си ползва Старлинк за техните. И ултиматуми. И се пъчат, когато англичаните, със своите ракети, които са уж окрсински, ударят в дълбочина руски обекти. Този театър скоро ще спре, защото играчите от задкулисието излизат на сцената. Те обаче още не знаят какво ги очаква.

    06:24 21.06.2026

  • 26 джони инглиш

    0 4 Отговор
    Зеленски беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Купянск е обречен, български петруханци!“
    Петроханците се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Путин… и по Русия…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“ каза Тагарев
    „А аз…съм гей“.. смутолеви Кокорчо
    „Аз… трябва да доя кравата…“ просъска Шаламанов
    Зеленски прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Купянск няма да се превземе с плюене по Русия!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато атлантиците се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Зеленски беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Путин и на Медведев какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „ЕС“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше дрон Геран 2, който забеляза танка и се насочи към него… Зеленски намести памперса и побягна. А някъде там високо Старлинк нашепваше –до последния украинец, до последния украинец , до после

    06:31 21.06.2026

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