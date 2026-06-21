САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори в швейцарския курорт Бюргенщок

Швейцарският курорт Бюргенщок отново е в центъра на световната дипломация, след като днес САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори.
Разговорите бяха временно замразени в петък поради масираната военна ескалация на ливанския фронт, но бързата реакция на международните посредници Катар и Пакистан доведе до ново примирие и върна делегациите на масата за преговори.
И двете страни демонстрират най-високо ниво на ангажираност, изпращайки в Алпите своите ключови политически фигури.
Делегацията от Вашингтон се води лично от вицепрезидента Джей Ди Ванс, който пристига в Швейцария след спешен полет. На място вече действат специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, които изглаждат техническите детайли по бъдещия пакт.
Техеран отговори със същата политическа тежест. Начело на иранския екип е председателят на парламента и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, подпомаган от външния министър Абас Аракчи и висши командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).
На дипломатическия совалков фронт в Швейцария присъстват премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф и началникът на армията генерал Асим Мунир, действащи в тясна координация с представители на Доха.
Дипломатите имат за задача да превърнат подписания по-рано тази седмица 14-точков Меморандум за разбирателство в работещ мирен договор.
Иран поставя като абсолютно условие трайното спиране на израелските удари в Ливан. В същото време Техеран държи под напрежение глобалните пазари с повторното затваряне на Ормузкия проток – ход, който CENTCOM и САЩ категорично оспорват.
В замяна на отстъпки от Иран, планът предвижда вдигане на американската морска блокада, изключения за износа на ирански суров петрол, размразяване на активи за десетки милиарди и мащабен фонд за възстановяване на стойност 300 милиарда долара.
Вашингтон настоява за незабавно връщане на инспекторите на МААЕ на иранска земя и твърди ангажименти за замразяване на програмите за ядрено оръжие и балистични ракети с голям обсег.
Меморандумът налага строго фиксиран 60-дневен срок за финализиране на пълното споразумение, което след това трябва да бъде заверено от Съвета за сигурност на ООН.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига бе, пак ли
"В същото време Техеран държи под напрежение глобалните пазари с повторното затваряне на Ормузкия проток – ход, който CENTCOM и САЩ категорично оспорват."
Иран наистина затвори Ормузкия проход, заради Израел които пак палуват Ливан заявявайти че меморандума не засяга. А CENTCOM не оспорил категорично, а просто казаха, че кораби преминават. Разбира се ирански кораби преминават и танкери на приятелски страни, както иранците разбират - затваряне на протока.
Още първата точка на Меморандума е не само спуране атаките от Израел, но и пълното изтегляне от Ливан(което пропускате послушно)
06:54 21.06.2026
2 Ъъъ
Това е цената на американската "победа"!
А като прибавим и над $60 млд щети по американски бази, самолети, системи за ПВО и репутационни щети....
06:59 21.06.2026
3 Лопата Орешник
07:44 21.06.2026
4 Перо
08:18 21.06.2026