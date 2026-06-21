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САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори в швейцарския курорт Бюргенщок

САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори в швейцарския курорт Бюргенщок

21 Юни, 2026 06:28, обновена 21 Юни, 2026 06:34 858 4

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Двете страни пратиха "тежката си артилерия" за участие в разговорите

САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори в швейцарския курорт Бюргенщок - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Швейцарският курорт Бюргенщок отново е в центъра на световната дипломация, след като днес САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори.

Разговорите бяха временно замразени в петък поради масираната военна ескалация на ливанския фронт, но бързата реакция на международните посредници Катар и Пакистан доведе до ново примирие и върна делегациите на масата за преговори.

И двете страни демонстрират най-високо ниво на ангажираност, изпращайки в Алпите своите ключови политически фигури.

Делегацията от Вашингтон се води лично от вицепрезидента Джей Ди Ванс, който пристига в Швейцария след спешен полет. На място вече действат специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, които изглаждат техническите детайли по бъдещия пакт.

Техеран отговори със същата политическа тежест. Начело на иранския екип е председателят на парламента и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, подпомаган от външния министър Абас Аракчи и висши командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

На дипломатическия совалков фронт в Швейцария присъстват премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф и началникът на армията генерал Асим Мунир, действащи в тясна координация с представители на Доха.

Дипломатите имат за задача да превърнат подписания по-рано тази седмица 14-точков Меморандум за разбирателство в работещ мирен договор.

Иран поставя като абсолютно условие трайното спиране на израелските удари в Ливан. В същото време Техеран държи под напрежение глобалните пазари с повторното затваряне на Ормузкия проток – ход, който CENTCOM и САЩ категорично оспорват.

В замяна на отстъпки от Иран, планът предвижда вдигане на американската морска блокада, изключения за износа на ирански суров петрол, размразяване на активи за десетки милиарди и мащабен фонд за възстановяване на стойност 300 милиарда долара.

Вашингтон настоява за незабавно връщане на инспекторите на МААЕ на иранска земя и твърди ангажименти за замразяване на програмите за ядрено оръжие и балистични ракети с голям обсег.

Меморандумът налага строго фиксиран 60-дневен срок за финализиране на пълното споразумение, което след това трябва да бъде заверено от Съвета за сигурност на ООН.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига бе, пак ли

    2 2 Отговор
    журналистически номера:

    "В същото време Техеран държи под напрежение глобалните пазари с повторното затваряне на Ормузкия проток – ход, който CENTCOM и САЩ категорично оспорват."

    Иран наистина затвори Ормузкия проход, заради Израел които пак палуват Ливан заявявайти че меморандума не засяга. А CENTCOM не оспорил категорично, а просто казаха, че кораби преминават. Разбира се ирански кораби преминават и танкери на приятелски страни, както иранците разбират - затваряне на протока.
    Още първата точка на Меморандума е не само спуране атаките от Израел, но и пълното изтегляне от Ливан(което пропускате послушно)

    06:54 21.06.2026

  • 2 Ъъъ

    2 1 Отговор
    "...планът предвижда вдигане на американската морска блокада, изключения за износа на ирански суров петрол, размразяване на активи за десетки милиарди и мащабен фонд за възстановяване на стойност 300 милиарда долара."

    Това е цената на американската "победа"!
    А като прибавим и над $60 млд щети по американски бази, самолети, системи за ПВО и репутационни щети....

    06:59 21.06.2026

  • 3 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Няма нищо ключово в тези преговори!! Доста са нескопосани даже!

    07:44 21.06.2026

  • 4 Перо

    0 1 Отговор
    Ционистката държава ще провали преговорите! Явно е, че Тръмп не може да се справи с тях, те са болни мозъци!

    08:18 21.06.2026

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