САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори в швейцарския курорт Бюргенщок

Швейцарският курорт Бюргенщок отново е в центъра на световната дипломация, след като днес САЩ и Иран подновяват ключовите си преговори.

Разговорите бяха временно замразени в петък поради масираната военна ескалация на ливанския фронт, но бързата реакция на международните посредници Катар и Пакистан доведе до ново примирие и върна делегациите на масата за преговори.

И двете страни демонстрират най-високо ниво на ангажираност, изпращайки в Алпите своите ключови политически фигури.

Делегацията от Вашингтон се води лично от вицепрезидента Джей Ди Ванс, който пристига в Швейцария след спешен полет. На място вече действат специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, които изглаждат техническите детайли по бъдещия пакт.

Техеран отговори със същата политическа тежест. Начело на иранския екип е председателят на парламента и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, подпомаган от външния министър Абас Аракчи и висши командири от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

На дипломатическия совалков фронт в Швейцария присъстват премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф и началникът на армията генерал Асим Мунир, действащи в тясна координация с представители на Доха.

Дипломатите имат за задача да превърнат подписания по-рано тази седмица 14-точков Меморандум за разбирателство в работещ мирен договор.

Иран поставя като абсолютно условие трайното спиране на израелските удари в Ливан. В същото време Техеран държи под напрежение глобалните пазари с повторното затваряне на Ормузкия проток – ход, който CENTCOM и САЩ категорично оспорват.

В замяна на отстъпки от Иран, планът предвижда вдигане на американската морска блокада, изключения за износа на ирански суров петрол, размразяване на активи за десетки милиарди и мащабен фонд за възстановяване на стойност 300 милиарда долара.

Вашингтон настоява за незабавно връщане на инспекторите на МААЕ на иранска земя и твърди ангажименти за замразяване на програмите за ядрено оръжие и балистични ракети с голям обсег.

Меморандумът налага строго фиксиран 60-дневен срок за финализиране на пълното споразумение, което след това трябва да бъде заверено от Съвета за сигурност на ООН.