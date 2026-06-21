Въздушна тревога в цяла Украйна: Русия готви комбиниран удар след кървавата събота с жертви в Запорожие и Харков

В първите часове на неделния ден вълна от въздушни тревоги обхвана цяла Украйна, изправяйки страната пред заплаха от нов масиран руски удар, пише mezha.net.

Сирените бяха задействани в столицата Киев, както и в редица централни и западни региони, след като военновъздушните сили предупредиха за излитането на руски изтребители МиГ-31К, способни да носят свръхзвукови ракети „Кинжал“, и за движение на крилати ракети към Житомирска област.

В среднощно обръщение украинският президент Володимир Зеленски призова гражданите да не пренебрегват сигналите за опасност. По данни на разузнаването, руската армия е подготвила мащабна комбинирана атака в отговор на тежките украински удари с дронове срещу петролната рафинерия в Москва и ключови енергийни обекти в Крим през изминалото денонощие.

Докато ПВО системите отблъскваха нощните заплахи, местните власти започнаха да обобщават трагичния баланс от вчерашните руски атаки, които целенасочено поразиха цивилна инфраструктура в няколко области. Повече от 50 души загинаха или бяха ранени в рамките на по-малко от 24 часа.

Най-малко 9 планиращи бомби разтърсиха град Запорожие, отнемайки живота на петима цивилни и ранявайки други десет. Разрушени са жилищни квартали.

В Холодногорския район на Харков руска авиационна бомба срина двуетажна жилищна сграда. Спасителните екипи откриха тялото на един загинал. Девет души, сред които и деца, са ранени. При отделен удар с дрон в града бе взривен цивилен автомобил, в който загина един мъж.

Три деца бяха ранени в град Полтава. В Суми бомбен рейд уби един човек в покрайнините и повреди над 20 частни къщи.

Украинските военновъздушни сили докладваха за изключително интензивна работа на противовъздушната отбрана през изминалото денонощие, като са успели да свалят 92 от общо 99 изстреляни руски дрона-камикадзе. Въпреки високата ефективност на защитата, използването на тежки планиращи бомби от страна на руската авиация остава най-сериозното предизвикателство, тъй като те се изстрелват извън обсега на повечето ПВО системи на бойната линия.

Към този час спасителните операции в засегнатите райони продължават, а военните администрации анализират мащаба на щетите от преминалите в ранните часове на неделя ракети.