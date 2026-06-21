Въздушна тревога в цяла Украйна: Русия готви комбиниран удар след кървавата събота с жертви в Запорожие и Харков

В първите часове на неделния ден вълна от въздушни тревоги обхвана цяла Украйна, изправяйки страната пред заплаха от нов масиран руски удар, пише mezha.net.
Сирените бяха задействани в столицата Киев, както и в редица централни и западни региони, след като военновъздушните сили предупредиха за излитането на руски изтребители МиГ-31К, способни да носят свръхзвукови ракети „Кинжал“, и за движение на крилати ракети към Житомирска област.
В среднощно обръщение украинският президент Володимир Зеленски призова гражданите да не пренебрегват сигналите за опасност. По данни на разузнаването, руската армия е подготвила мащабна комбинирана атака в отговор на тежките украински удари с дронове срещу петролната рафинерия в Москва и ключови енергийни обекти в Крим през изминалото денонощие.
Докато ПВО системите отблъскваха нощните заплахи, местните власти започнаха да обобщават трагичния баланс от вчерашните руски атаки, които целенасочено поразиха цивилна инфраструктура в няколко области. Повече от 50 души загинаха или бяха ранени в рамките на по-малко от 24 часа.
Най-малко 9 планиращи бомби разтърсиха град Запорожие, отнемайки живота на петима цивилни и ранявайки други десет. Разрушени са жилищни квартали.
В Холодногорския район на Харков руска авиационна бомба срина двуетажна жилищна сграда. Спасителните екипи откриха тялото на един загинал. Девет души, сред които и деца, са ранени. При отделен удар с дрон в града бе взривен цивилен автомобил, в който загина един мъж.
Три деца бяха ранени в град Полтава. В Суми бомбен рейд уби един човек в покрайнините и повреди над 20 частни къщи.
Украинските военновъздушни сили докладваха за изключително интензивна работа на противовъздушната отбрана през изминалото денонощие, като са успели да свалят 92 от общо 99 изстреляни руски дрона-камикадзе. Въпреки високата ефективност на защитата, използването на тежки планиращи бомби от страна на руската авиация остава най-сериозното предизвикателство, тъй като те се изстрелват извън обсега на повечето ПВО системи на бойната линия.
Към този час спасителните операции в засегнатите райони продължават, а военните администрации анализират мащаба на щетите от преминалите в ранните часове на неделя ракети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям смях
Коментиран от #10
06:49 21.06.2026
2 оня с коня
06:50 21.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Леле - леле ! 😜
Коментиран от #11
06:57 21.06.2026
5 Иван 1
Коментиран от #28
06:57 21.06.2026
6 Не искам
Коментиран от #44
06:58 21.06.2026
7 Алекса
06:59 21.06.2026
8 Последни издихания
Коментиран от #23
06:59 21.06.2026
9 Прогноза
07:01 21.06.2026
10 Може и нас да е
До коментар #1 от "голям смях":Радев му обеща, че ще продължим да им предоставяме оръжие.
Радев е гостоприемен.
Самолетите си стоят на летището, защо пък и Зелев да не е тук?
Коментиран от #13
07:01 21.06.2026
11 Москва гори
До коментар #4 от "Леле - леле ! 😜":Бомбят Москва.Натовските държави нямат такива проблеми.Следователно НАТО пере руснята.
Коментиран от #19, #21
07:01 21.06.2026
12 И без разузнаването им се знаеше
Но нека продължава след това пак обстрел на Москва. Крайно време е, вече не украйна, а истинските извършители да го отнесат!
07:01 21.06.2026
13 Въпросче
До коментар #10 от "Може и нас да е":А главата на украинския главнокомандващ Сирски извадиха ли я от златната тоалетна чиния , където я беше заклещил докато се крие ?!
07:04 21.06.2026
14 az СВО Победа 81
Руснаците го използваха за удар по пикап на терористите поддържани от Франция в Мали.
07:05 21.06.2026
15 ООрана държава
07:05 21.06.2026
16 в240
07:06 21.06.2026
17 Българка 😺-Маца
Коментиран от #45
07:12 21.06.2026
18 гринго
Оня кътър Тагарев каза че русия губи територий и хора и скоро ще капитулира!
Даже и фъфлещата баба Яга Неински потвърди че русия губи!!
Как са не им вярваш на тия "експерти"?
Така че
Спете спокойно бандери, чичо Вова само леко е ви загроби....
07:15 21.06.2026
19 Леле - леле ! 😜
До коментар #11 от "Москва гори":Натовските държави имат голям проблем ! Любопитното е , че засега само киевските идиоти са се досетили .
07:15 21.06.2026
20 Гресиран козяк
До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":Смучи кафявия гресиран горчив палец☝️ и успокой нервата ,Поне люспите и семките са лично твое производство 😬!
07:17 21.06.2026
21 Мухахаха
До коментар #11 от "Москва гори":Натовските държави ядът дебелия сочен дюнер
07:19 21.06.2026
22 Топчията
07:19 21.06.2026
23 9ти септември
До коментар #8 от "Последни издихания":То и Хитлер така мислеше
07:21 21.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А ТОЙ БЕЛАТА ЛИНИЯ
07:23 21.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 оня с коня
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
07:27 21.06.2026
28 Перо
До коментар #5 от "Иван 1":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #33, #34, #36
07:33 21.06.2026
29 Радев
Коментиран от #31
07:38 21.06.2026
30 Курошава Угазати
07:39 21.06.2026
31 сополиво соросче
До коментар #29 от "Радев":бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.
07:40 21.06.2026
32 АУУУУУ
07:41 21.06.2026
33 Читател
До коментар #28 от "Перо":Добре , бе ПеРко .Да почиват в мир ! За умрели , какво друго .
07:43 21.06.2026
34 оня с коня
До коментар #28 от "Перо":Колко отвратителни са безродните евроатлантици
07:44 21.06.2026
35 Тошко
Коментиран от #38
07:46 21.06.2026
36 Мишел
До коментар #28 от "Перо":Перо ,тиго от перрем Перо в дивия !
07:46 21.06.2026
37 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:47 21.06.2026
38 Диди
До коментар #35 от "Тошко":Що бе Тошко ,ти по различен ли си ?
07:47 21.06.2026
39 Якошиба Якобара
"Има човек,има проблем - няма човек, няма проблем".
Така трябва да действа и Путин а не да сваля дронове. Има човек - има дрон. Няма човек - няма дрон. Натисни копчето и вече няма да има дронове :)
07:48 21.06.2026
40 Дара
07:50 21.06.2026
41 УДРИ С ЛОПАТАТА
07:51 21.06.2026
42 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:55 21.06.2026
43 Айляк
Мам иту и такова на таз Украйна.
Къде си тръгнал бе, ул аво и много друсано мошенце?
Дори и да приемем условно, че Русия може да загуби тази война, накрая рашкиге ще ви пуснат 2-3 хапчета от ония яко греещите, та ще засветкате форевър т е. пак ще загубите, зелена друсалко.
През 1783г. немкинята Екатерина Велика досущ като Путин анексира Крим, попилява Хетманството, прави ги крепостни и дотам с литовско-полския съюз Жечпосполита.
Сега е ред на Путин да ги лекува от бяс.
Само с просия и съюзници не става, Зеленце, трябва и нещо повече. Много повече.
08:11 21.06.2026
44 Антирашист 709
До коментар #6 от "Не искам":Просия и пусин започнаха тази война,носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !
08:16 21.06.2026
45 Антирашист710
До коментар #17 от "Българка 😺-Маца":Подкрепяш вражеска държава !
08:19 21.06.2026
46 Прям
08:35 21.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 психозеленска логика
08:58 21.06.2026