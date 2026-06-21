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Въздушна тревога в цяла Украйна: Русия готви комбиниран удар след кървавата събота с жертви в Запорожие и Харков
  Тема: Украйна

Въздушна тревога в цяла Украйна: Русия готви комбиниран удар след кървавата събота с жертви в Запорожие и Харков

21 Юни, 2026 06:39, обновена 21 Юни, 2026 06:48 2 111 48

  • украйна-
  • въздушна тревога-
  • заплаха-
  • русия

Сирените бяха задействани в столицата Киев, както и в редица централни и западни региони

Въздушна тревога в цяла Украйна: Русия готви комбиниран удар след кървавата събота с жертви в Запорожие и Харков - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В първите часове на неделния ден вълна от въздушни тревоги обхвана цяла Украйна, изправяйки страната пред заплаха от нов масиран руски удар, пише mezha.net.

Сирените бяха задействани в столицата Киев, както и в редица централни и западни региони, след като военновъздушните сили предупредиха за излитането на руски изтребители МиГ-31К, способни да носят свръхзвукови ракети „Кинжал“, и за движение на крилати ракети към Житомирска област.

В среднощно обръщение украинският президент Володимир Зеленски призова гражданите да не пренебрегват сигналите за опасност. По данни на разузнаването, руската армия е подготвила мащабна комбинирана атака в отговор на тежките украински удари с дронове срещу петролната рафинерия в Москва и ключови енергийни обекти в Крим през изминалото денонощие.

Докато ПВО системите отблъскваха нощните заплахи, местните власти започнаха да обобщават трагичния баланс от вчерашните руски атаки, които целенасочено поразиха цивилна инфраструктура в няколко области. Повече от 50 души загинаха или бяха ранени в рамките на по-малко от 24 часа.

Най-малко 9 планиращи бомби разтърсиха град Запорожие, отнемайки живота на петима цивилни и ранявайки други десет. Разрушени са жилищни квартали.

В Холодногорския район на Харков руска авиационна бомба срина двуетажна жилищна сграда. Спасителните екипи откриха тялото на един загинал. Девет души, сред които и деца, са ранени. При отделен удар с дрон в града бе взривен цивилен автомобил, в който загина един мъж.

Три деца бяха ранени в град Полтава. В Суми бомбен рейд уби един човек в покрайнините и повреди над 20 частни къщи.

Украинските военновъздушни сили докладваха за изключително интензивна работа на противовъздушната отбрана през изминалото денонощие, като са успели да свалят 92 от общо 99 изстреляни руски дрона-камикадзе. Въпреки високата ефективност на защитата, използването на тежки планиращи бомби от страна на руската авиация остава най-сериозното предизвикателство, тъй като те се изстрелват извън обсега на повечето ПВО системи на бойната линия.

Към този час спасителните операции в засегнатите райони продължават, а военните администрации анализират мащаба на щетите от преминалите в ранните часове на неделя ракети.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям смях

    65 7 Отговор
    зеления наркоман сега като го наритаха от полша къде ли се крие?

    Коментиран от #10

    06:49 21.06.2026

  • 2 оня с коня

    34 4 Отговор
    оня с рошавите гърди идва, къде ще се криете сега незнам ха ха ха

    06:50 21.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Леле - леле ! 😜

    54 6 Отговор
    Натовските режим в Украйна си изпроси шамари . Сега в Киев се чудят откъде ще им дойдат .

    Коментиран от #11

    06:57 21.06.2026

  • 5 Иван 1

    51 6 Отговор
    Нали се правеше вчера на мъж, тук ударил там ударил а сега рев, че му отвръщат с много по голяма сила.

    Коментиран от #28

    06:57 21.06.2026

  • 6 Не искам

    47 5 Отговор
    да вярвам, че зеленото съзнателно унищожава украинския народ, но действията му са в нея посока.

    Коментиран от #44

    06:58 21.06.2026

  • 7 Алекса

    41 6 Отговор
    Плачко пак ли реве за пари ?

    06:59 21.06.2026

  • 8 Последни издихания

    9 46 Отговор
    На кремълските фашета.Не успеят ли край с тях.

    Коментиран от #23

    06:59 21.06.2026

  • 9 Прогноза

    28 9 Отговор
    Мекушавият Путин пак ще прости на укрите за безчинствата им .

    07:01 21.06.2026

  • 10 Може и нас да е

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "голям смях":

    Радев му обеща, че ще продължим да им предоставяме оръжие.
    Радев е гостоприемен.
    Самолетите си стоят на летището, защо пък и Зелев да не е тук?

    Коментиран от #13

    07:01 21.06.2026

  • 11 Москва гори

    5 41 Отговор

    До коментар #4 от "Леле - леле ! 😜":

    Бомбят Москва.Натовските държави нямат такива проблеми.Следователно НАТО пере руснята.

    Коментиран от #19, #21

    07:01 21.06.2026

  • 12 И без разузнаването им се знаеше

    36 6 Отговор
    "По данни на разузнаването, руската армия е подготвила мащабна комбинирана атака в отговор"

    Но нека продължава след това пак обстрел на Москва. Крайно време е, вече не украйна, а истинските извършители да го отнесат!

    07:01 21.06.2026

  • 13 Въпросче

    37 4 Отговор

    До коментар #10 от "Може и нас да е":

    А главата на украинския главнокомандващ Сирски извадиха ли я от златната тоалетна чиния , където я беше заклещил докато се крие ?!

    07:04 21.06.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    30 4 Отговор
    Първо използване на вече станалия легендарен руски БПЛА "Ланцет" в Африка.
    Руснаците го използваха за удар по пикап на терористите поддържани от Франция в Мали.

    07:05 21.06.2026

  • 15 ООрана държава

    23 2 Отговор
    Очакваше се

    07:05 21.06.2026

  • 16 в240

    16 3 Отговор
    Пак очакват....рибата в морето те приготвили тигана..пара да пада!

    07:06 21.06.2026

  • 17 Българка 😺-Маца

    28 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #45

    07:12 21.06.2026

  • 18 гринго

    35 3 Отговор
    Няма да са плашите
    Оня кътър Тагарев каза че русия губи територий и хора и скоро ще капитулира!
    Даже и фъфлещата баба Яга Неински потвърди че русия губи!!
    Как са не им вярваш на тия "експерти"?
    Така че
    Спете спокойно бандери, чичо Вова само леко е ви загроби....

    07:15 21.06.2026

  • 19 Леле - леле ! 😜

    27 4 Отговор

    До коментар #11 от "Москва гори":

    Натовските държави имат голям проблем ! Любопитното е , че засега само киевските идиоти са се досетили .

    07:15 21.06.2026

  • 20 Гресиран козяк

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Володимир Зеленски, президент":

    Смучи кафявия гресиран горчив палец☝️ и успокой нервата ,Поне люспите и семките са лично твое производство 😬!

    07:17 21.06.2026

  • 21 Мухахаха

    26 3 Отговор

    До коментар #11 от "Москва гори":

    Натовските държави ядът дебелия сочен дюнер

    07:19 21.06.2026

  • 22 Топчията

    21 3 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    07:19 21.06.2026

  • 23 9ти септември

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последни издихания":

    То и Хитлер така мислеше

    07:21 21.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А ТОЙ БЕЛАТА ЛИНИЯ

    24 2 Отговор
    Е тих скромен не бомби стои си под полата на Урсула и брои нещо там. Русия БОМБАНДИРА те са виновни само ВСИЧКО СЕ ИЗПИСВА СЪС ГЛАВНИ БУКВИ А за еврейчето нищо тихо е кога бомби мълчат като риби и със дребен шрифт. Преди дни защо удари Москва. Сега ответен удар на Русия е естествен. КАЗВАТ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ ДА БЕ МИРНО СТОЯЛО НЕ БИ ТОЯГАТА ВИДЯЛО. ПРОВОКАТОР.

    07:23 21.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 оня с коня

    24 2 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    07:27 21.06.2026

  • 28 Перо

    2 19 Отговор

    До коментар #5 от "Иван 1":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #33, #34, #36

    07:33 21.06.2026

  • 29 Радев

    3 11 Отговор
    Това ли е мирът на Радев? Радев кога заминава при Путин да преговоря за мир?

    Коментиран от #31

    07:38 21.06.2026

  • 30 Курошава Угазати

    9 1 Отговор
    Путин сам си е виновен и трябва да бъде сменен.Много меко пипа и на руснаците им писна вече. А решението е много просто. Вземай пример от еврейския блуклук. Направи от 00sрайна кратер и разтопена лава и няма да има кой да стреля по тебе.

    07:39 21.06.2026

  • 31 сополиво соросче

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Радев":

    бг защитниците на русия го правим безплатно ! в Българската земя са костите на руските войници благодарните техни предци са предали ген на уважение и респект пред страната - освободителка Русия.

    07:40 21.06.2026

  • 32 АУУУУУ

    10 1 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    07:41 21.06.2026

  • 33 Читател

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Добре , бе ПеРко .Да почиват в мир ! За умрели , какво друго .

    07:43 21.06.2026

  • 34 оня с коня

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    07:44 21.06.2026

  • 35 Тошко

    1 12 Отговор
    Руснаците са гадове и това е...

    Коментиран от #38

    07:46 21.06.2026

  • 36 Мишел

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Перо ,тиго от перрем Перо в дивия !

    07:46 21.06.2026

  • 37 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    7 2 Отговор
    Добре ли спахте в метрото?

    07:47 21.06.2026

  • 38 Диди

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тошко":

    Що бе Тошко ,ти по различен ли си ?

    07:47 21.06.2026

  • 39 Якошиба Якобара

    8 2 Отговор
    Както е казал Сталин
    "Има човек,има проблем - няма човек, няма проблем".
    Така трябва да действа и Путин а не да сваля дронове. Има човек - има дрон. Няма човек - няма дрон. Натисни копчето и вече няма да има дронове :)

    07:48 21.06.2026

  • 40 Дара

    8 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,снощи в Украйна е имало гореща Пачанга !

    07:50 21.06.2026

  • 41 УДРИ С ЛОПАТАТА

    9 0 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    07:51 21.06.2026

  • 42 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    9 1 Отговор
    Щял да бяга.

    07:55 21.06.2026

  • 43 Айляк

    6 0 Отговор
    Зелее, да го изта кова м на Еленка.
    Мам иту и такова на таз Украйна.
    Къде си тръгнал бе, ул аво и много друсано мошенце?
    Дори и да приемем условно, че Русия може да загуби тази война, накрая рашкиге ще ви пуснат 2-3 хапчета от ония яко греещите, та ще засветкате форевър т е. пак ще загубите, зелена друсалко.

    През 1783г. немкинята Екатерина Велика досущ като Путин анексира Крим, попилява Хетманството, прави ги крепостни и дотам с литовско-полския съюз Жечпосполита.
    Сега е ред на Путин да ги лекува от бяс.
    Само с просия и съюзници не става, Зеленце, трябва и нещо повече. Много повече.

    08:11 21.06.2026

  • 44 Антирашист 709

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Не искам":

    Просия и пусин започнаха тази война,носят цялата отговорност за всички жертви и разрушения !

    08:16 21.06.2026

  • 45 Антирашист710

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Българка 😺-Маца":

    Подкрепяш вражеска държава !

    08:19 21.06.2026

  • 46 Прям

    4 0 Отговор
    Много ги галят тия Украинци. Трябва така да ги ударят, че за Украйна да се говори в минало време .

    08:35 21.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 психозеленска логика

    0 0 Отговор
    Атакуват Русия и после се оплакват и искат да няма удари по терористите.

    08:58 21.06.2026

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