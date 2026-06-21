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Израел и Ливан са оставени настрана в преговорите с Иран

Израел и Ливан са оставени настрана в преговорите с Иран

21 Юни, 2026 18:35 684 2

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Конфликтът в Ливан между Израел и Хизбула се решава в Швейцария със САЩ, Катар, Пакистан и Иран

Израел и Ливан са оставени настрана в преговорите с Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Конфликтът в Ливан между Израел и Хизбула се решава в Швейцария със САЩ, Катар, Пакистан и Иран - без участието на Ливан, Израел или Хизбула. Ако това звучи като рецепта за поредно неуспешно прекратяване на огъня, наистина може да е така, пише CNN.

Иран постави Ливан като един от основните си приоритети в преговорите със САЩ, настоявайки за абсолютно прекратяване на военните действия съгласно първата клауза от подписания по-рано меморандум за разбирателство.

Когато боевете избухнаха в петък, Иран отложи участието си в преговорите. След това САЩ обявиха прекратяване на огъня между Израел и Хизбула. Но когато боевете избухнаха отново в събота, Иран заяви, че затваря Ормузкия проток.

Въпреки най-добрите усилия на израелския премиер Бенямин Нетаняху да държи боевете в Ливан отделно от прекратяването на огъня на САЩ с Иран, преговарящите в Техеран успешно свързаха двете. В резултат на това президентът Доналд Тръмп оказа натиск върху Израел да спре боевете и наложи ограничения на израелската армия, дори след като петима израелски войници бяха убити за 24 часа през уикенда.

Според Министерството на здравеопазването на страната, израелските удари в Ливан са убили десетки хора, откакто споразумението беше подписано преди дни. Водещият преговарящ на Иран ясно заяви, че ще повдигне въпроса за това, което според него е нарушение на споразумението от страна на Израел, със САЩ, когато започнат преговорите.

Израелският президент Исак Херцог се опита да се противопостави на иранското участие в Ливан, но е реалност, че Израел в момента е безсилен да промени.

„Иран изобщо не трябва да бъде замесен в кризата в Ливан. Светът трябва да се изправи срещу това и да заяви ясно, че Иран не може да бъде замесен в Ливан“, каза Херцог в интервю за Fox News в неделя.

Вместо Иран да бъде оставен настрана, Израел и Ливан бяха оставени извън преговорите, дори когато двете страни трябва да се срещнат под егидата на администрацията на Тръмп във Вашингтон по-късно тази седмица.


Швейцария
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    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Велика България.

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  • 2 Който си мисли, че

    1 0 Отговор
    са оставени на страна, значи е gluпav gъltoпаvetnик.

    20:10 21.06.2026

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