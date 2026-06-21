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Украинските въоръжени сили плениха правнука на бившия съветски лидер Леонид Брежнев
  Тема: Украйна

Украинските въоръжени сили плениха правнука на бившия съветски лидер Леонид Брежнев

21 Юни, 2026 20:04, обновена 21 Юни, 2026 20:09 1 104 58

  • антон милаев-
  • леонид брежнев-
  • пленник-
  • украйна

Руската страна към момента не е излязла с официален коментар по случая

Украинските въоръжени сили плениха правнука на бившия съветски лидер Леонид Брежнев - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правнукът на бившия съветски лидер Леонид Брежнев е пленен от украинските въоръжени сили по време на боевете в Украйна.

Новината за залавянето на 45-годишния Антон Милаев беше официално потвърдена от Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна.

Още новини от Украйна

Първоначално информацията за изчезването на Милаев се появи в руски медии и популярни канали в мрежата Telegram, след като неговата майка, Ирина Кузнецова, обяви, че е загубила връзка с него. Няколко дни по-късно украинските служби съобщиха, че руският военнослужещ е задържан на фронта и се намира под техен контрол.

Според данни на украинското разузнаване, Милаев е попаднал в плен в района на Херсонска област, където е изпълнявал военни задачи.

Кой е Антон Милаев и как попада на фронта?

Антон Милаев е пряк наследник на една от най-влиятелните фамилии от епохата на Съветския съюз. Той е правнук на Леонид Брежнев, който ръководи СССР от 1964 г. до смъртта си през 1982 г. Милаев е внук на емблематичната дъщеря на лидера – Галина Брежнева.

Военна роля

На фронта в Украйна Милаев е служил в редиците на руската армия със специализация като боен инженер (сапьор). Към днешна дата Антон Милаев има официален статут на военнопленник. От ГУР уточняват, че неговият случай се разглежда по стандартните процедури за международно хуманитарно право от Координационния щаб за работа с военнопленници в Украйна.

Очаква се неговото име да бъде включено в списъците за бъдещи размени на пленници между Киев и Москва. Руската страна към момента не е излязла с официален коментар по случая.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    24 26 Отговор
    Корумпирана укра и наркомана водят Европа към световна война

    Коментиран от #19, #23

    20:10 21.06.2026

  • 2 Няма край руският позор

    23 31 Отговор
    Няма.🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    20:11 21.06.2026

  • 3 Сила

    19 22 Отговор
    А на Путин и другарчетата му дечицата къде са ...??!

    Коментиран от #13

    20:11 21.06.2026

  • 4 Е тоя до там ли я докара?

    17 15 Отговор
    Да се бие на фронта.Нещо по тарикатско няма ли?

    Коментиран от #55

    20:12 21.06.2026

  • 5 СЛАВА НА

    14 19 Отговор
    Фейковете

    20:12 21.06.2026

  • 6 Иван 1

    17 10 Отговор
    Този не е внук и не пишете глупости.

    Коментиран от #17

    20:12 21.06.2026

  • 7 Сталин

    17 12 Отговор
    Аз войник за маршал не разменям .

    Коментиран от #10, #22

    20:12 21.06.2026

  • 8 Ей това да си руснак е Божие наказание

    19 17 Отговор
    Там да си седи.

    20:13 21.06.2026

  • 9 СВО 1 578 дни РЕЗИЛ

    22 11 Отговор
    По-точно Антон Милаев е осиновен внук на Галина Брежнева - единствената дъщеря на Леонид Брежнев. Той е биологичен внук на съпруга ѝ, руския цирков артист Евгений Милаев.

    20:13 21.06.2026

  • 10 Бе ти си един

    10 14 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    б0 клук.

    Коментиран от #27

    20:14 21.06.2026

  • 11 ТАЗИ СТАТИЯ

    12 14 Отговор
    Я е писала Кая Калас. Няма кой друг да измисли такава тъпотия.

    20:14 21.06.2026

  • 12 Последния Софиянец

    9 18 Отговор
    Дъщерята на Путин също е ранена от мина на фронта.

    Коментиран от #14

    20:14 21.06.2026

  • 13 Ах ,ах

    11 10 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Една от дъщерите на Путин е лекар и участва на фронта.

    20:15 21.06.2026

  • 14 Сила

    9 9 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    От минохвъргачка , рязана ....в Дубай !!!

    Коментиран от #28

    20:16 21.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 РЕАЛИСТ

    12 15 Отговор
    Правнукът на Леонид Брежнев на фронта, а Зеленски се е скатал 4 пъти от мобилизация през 2022 г.

    Коментиран от #26

    20:16 21.06.2026

  • 17 Ах ,ах

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Иван 1":

    Няма значение ,че не е по кръв. Осиновен и възпитан е от това семейство.

    Коментиран от #30

    20:16 21.06.2026

  • 18 Т Живков

    11 11 Отговор
    Само така!Смрът на комунизма!

    Коментиран от #50

    20:17 21.06.2026

  • 19 Копейкин Костя

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Хаяско I -ви вече пета година опитва да я запали, да!

    20:17 21.06.2026

  • 20 изумително лош късмет

    11 8 Отговор
    Колко малък се оказва широкия свят.
    Интересна би била физиономията на прадядо му Леонид, окупирал Чехословакия през 1968г.?

    Коментиран от #43

    20:17 21.06.2026

  • 21 ХА ХА

    8 11 Отговор
    Тази тъпотия ме разсмя. Даже и снимка са сложили. Смеех

    20:17 21.06.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Между другото си ър на Сталин е бил старши лейтенант, когато е попаднал в плен. Иначе фразата е известна.

    20:18 21.06.2026

  • 23 Сесесере

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Яшко, яшко! Анадола зове!

    20:18 21.06.2026

  • 24 Румен Решетников

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "Брррррр":

    Не пиши на изчанчен старобългарски, наричан от крепостните руски!

    20:18 21.06.2026

  • 25 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    8 11 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    20:19 21.06.2026

  • 26 Забрави да кажеш

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Колко готин е Путлето.

    20:19 21.06.2026

  • 27 Ах ,ах

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Бе ти си един":

    Сталин действително казва думите" аз войник за маршал не разменям " когато пленяват синът му и немците като разбират кой са пленили искат размяна.

    20:19 21.06.2026

  • 28 Последния софиянец

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    Балсам таа в разпо. ренния г333!

    Коментиран от #35, #36

    20:20 21.06.2026

  • 29 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    7 10 Отговор
    За да вярваш на написаното в тази статия.

    Коментиран от #34

    20:20 21.06.2026

  • 30 СВО 1 578 дни РЕЗИЛ

    11 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ах ,ах":

    В същото време етническият руснак придобил след пълнолетие украинско гражданство не е руснак.

    20:21 21.06.2026

  • 31 ?????

    7 7 Отговор
    Уф.
    Да напомням ли синът на Сталин загива в немски плен(солдата на фельдмаршала не меняю).
    Единият син на Хрушчов защитава Москва като летец изтребител, брат му загива във въздушен бой.
    Синът на Песков воюва във Вагнер.
    Вчера е загинал заместник губернатор на Челябинска област – оставил престижна длъжност и отишъл на фронта.
    Примерите нямат край.

    Коментиран от #48

    20:21 21.06.2026

  • 32 Наблюдател

    7 7 Отговор
    Интересно, обикновено децата и внуците на съветските ръководители избират да живеят на запад.

    20:22 21.06.2026

  • 33 Унижението за ПИЧ..кин

    9 6 Отговор
    Ху йло е просто...НЕ човешко! АааааааХахахаха
    Първо беше.." Кума" ..Медведчук ( 7 месецае в плен и Ханъма на батальона Д.Дудаев) а сега и .. пра внука на Брежнев Целувача!!
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #41

    20:22 21.06.2026

  • 34 Румен Решетников

    10 8 Отговор

    До коментар #29 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    Ти още вярваш, че флагмана "Москва " не е потопен, а СССР още съществува, нали, ватенка? 😀

    20:22 21.06.2026

  • 35 Сила

    7 6 Отговор

    До коментар #28 от "Последния софиянец":

    Несретнико , пак ли просиш цигари на пейката пред блока ...и пак ползваш чужд ник !!!

    Коментиран от #42

    20:23 21.06.2026

  • 36 Сила

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "Последния софиянец":

    Винаги си ми добре дошъл ,отивам да се сплакна леко .

    Коментиран от #46

    20:23 21.06.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    7 5 Отговор
    Хаяско щял да праща спецназовци да го освободят.

    Коментиран от #47

    20:23 21.06.2026

  • 38 Айляк

    8 4 Отговор
    Е па той Леонид Брежнев е украинец, бре:))

    Коментиран от #44

    20:23 21.06.2026

  • 39 Гаджева

    7 3 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    20:23 21.06.2026

  • 40 Руснак без крак...

    5 6 Отговор
    Господи къв И3POД, типичния руснак !!!
    Сега понятно ли е що всички искат в НАТО ? ☝️😆

    Коментиран от #53

    20:24 21.06.2026

  • 41 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Унижението за ПИЧ..кин":

    Лап Пай УЙотт бре горноджумайски хъесосс !

    20:25 21.06.2026

  • 42 Силата се завръща

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Сила":

    Нали разбра какво обещах ,ако ми го олигавиш сочно пред публика и те оставям на мира ☝️😂😂😂 !

    20:26 21.06.2026

  • 43 не може да бъде

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "изумително лош късмет":

    Самият Леонид Брежнев обаче е молдавец/молдованин роден на територия на УССР -по днешному -украинец!?По-важният въпрос според мен сега е -трябва ли Русия -след това пленяване -да обяви капитулация!? Искам да припомня че самият Зеленски обяви броя на пленените -в Украйна -4000 руски в Русия -7000 украински ..това е според Зеленски което означава че руските пленници са около 3000 а украинските -около 8000!?

    20:27 21.06.2026

  • 44 СВО 1 578 дни РЕЗИЛ

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Айляк":

    Така е. Също както Сергей Корольов и много други знайни и незнайни учени работили за Кремъл.

    20:28 21.06.2026

  • 45 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    2 3 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    20:28 21.06.2026

  • 46 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Сила":

    Прибирай се вече , събери фасовете от кошчетата в пликче и бегом в панелката !!!

    20:28 21.06.2026

  • 47 Сила

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Дон Корлеоне":

    Дон Ку.Лаппоне ,още ли обдууухваш за 3.50 €врака ,да намина довечера да оллабя жиллата ?

    20:28 21.06.2026

  • 48 Ъхъ.....

    7 8 Отговор

    До коментар #31 от "?????":

    А ху ЙЛО педофила размени КУМА / готвен за президент на Украйна/ срещу...100 пленника!
    Питаш ли се защо синчетата на фашагата чифутин Соло вьев -- "БЛОНДИ" и "БУСЯ" ..НЕ са на фронта?
    Хихихихихи

    Коментиран от #49

    20:28 21.06.2026

  • 49 Дон Корлеоне

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ъхъ.....":

    Лапуркай бе кюстендилски лепилар ,кво ми пелтечиш мрррршоо !

    20:31 21.06.2026

  • 50 Аве мишкар

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Т Живков":

    Да живее комунизма!Смърт за псевдо демокрацията!

    20:32 21.06.2026

  • 51 Демократ

    4 1 Отговор
    Брежнев не е ли украинец

    20:32 21.06.2026

  • 52 ВВП

    4 2 Отговор
    Малко си приличат по очите ..Ахаха ..Тоя е брат на Хари Потър..По тъпо от окропа няма .Нещастието им е безкрайно ..от 1000 год..Изгърбена раса .от боклуци..

    20:35 21.06.2026

  • 53 Сила

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Руснак без крак...":

    Ти скоро в огледалото поглеждал ли си се бе Урун.Гелл ?

    20:36 21.06.2026

  • 54 Ватенките се изнасят от Крим

    5 3 Отговор
    Ама нема влак.
    😜😜😜

    20:37 21.06.2026

  • 55 Бай Араб

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Е тоя до там ли я докара?":

    Е то в Русия какво да правиш друго ? Крадеш ,убиваш и пиеш водка, друго няма.За другото се грижат татарите и турците.

    20:39 21.06.2026

  • 56 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Путилифона с пелтечене и тикове батю Путйо измяца каде е дигнал Ромсiюшка из колене за да може сеги да дигне балдърите пред Окраина! Това немало да я убие ма че я направи по опитна в любовните чалъми,шо Америка и Европа са наредени тоже край любовното им ложе. Даже нашио ушат пингвин нема им откаже и са савецка слуз шпага ще намаже.

    20:41 21.06.2026

  • 57 Хмм

    1 1 Отговор
    осиновен е

    20:41 21.06.2026

  • 58 ВВП

    1 2 Отговор
    Окраинската шизофрения е безгранична ..И заразна

    20:43 21.06.2026

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