Украинските въоръжени сили плениха правнука на бившия съветски лидер Леонид Брежнев

Правнукът на бившия съветски лидер Леонид Брежнев е пленен от украинските въоръжени сили по време на боевете в Украйна.
Новината за залавянето на 45-годишния Антон Милаев беше официално потвърдена от Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна.
Първоначално информацията за изчезването на Милаев се появи в руски медии и популярни канали в мрежата Telegram, след като неговата майка, Ирина Кузнецова, обяви, че е загубила връзка с него. Няколко дни по-късно украинските служби съобщиха, че руският военнослужещ е задържан на фронта и се намира под техен контрол.
Според данни на украинското разузнаване, Милаев е попаднал в плен в района на Херсонска област, където е изпълнявал военни задачи.
Кой е Антон Милаев и как попада на фронта?
Антон Милаев е пряк наследник на една от най-влиятелните фамилии от епохата на Съветския съюз. Той е правнук на Леонид Брежнев, който ръководи СССР от 1964 г. до смъртта си през 1982 г. Милаев е внук на емблематичната дъщеря на лидера – Галина Брежнева.
Военна роля
На фронта в Украйна Милаев е служил в редиците на руската армия със специализация като боен инженер (сапьор). Към днешна дата Антон Милаев има официален статут на военнопленник. От ГУР уточняват, че неговият случай се разглежда по стандартните процедури за международно хуманитарно право от Координационния щаб за работа с военнопленници в Украйна.
Очаква се неговото име да бъде включено в списъците за бъдещи размени на пленници между Киев и Москва. Руската страна към момента не е излязла с официален коментар по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
Коментиран от #19, #23
20:10 21.06.2026
2 Няма край руският позор
Коментиран от #15
20:11 21.06.2026
3 Сила
Коментиран от #13
20:11 21.06.2026
4 Е тоя до там ли я докара?
Коментиран от #55
20:12 21.06.2026
5 СЛАВА НА
20:12 21.06.2026
6 Иван 1
Коментиран от #17
20:12 21.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #10, #22
20:12 21.06.2026
8 Ей това да си руснак е Божие наказание
20:13 21.06.2026
9 СВО 1 578 дни РЕЗИЛ
20:13 21.06.2026
10 Бе ти си един
До коментар #7 от "Сталин":б0 клук.
Коментиран от #27
20:14 21.06.2026
11 ТАЗИ СТАТИЯ
20:14 21.06.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #14
20:14 21.06.2026
13 Ах ,ах
До коментар #3 от "Сила":Една от дъщерите на Путин е лекар и участва на фронта.
20:15 21.06.2026
14 Сила
До коментар #12 от "Последния Софиянец":От минохвъргачка , рязана ....в Дубай !!!
Коментиран от #28
20:16 21.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 РЕАЛИСТ
Коментиран от #26
20:16 21.06.2026
17 Ах ,ах
До коментар #6 от "Иван 1":Няма значение ,че не е по кръв. Осиновен и възпитан е от това семейство.
Коментиран от #30
20:16 21.06.2026
18 Т Живков
Коментиран от #50
20:17 21.06.2026
19 Копейкин Костя
До коментар #1 от "Яшар":Хаяско I -ви вече пета година опитва да я запали, да!
20:17 21.06.2026
20 изумително лош късмет
Интересна би била физиономията на прадядо му Леонид, окупирал Чехословакия през 1968г.?
Коментиран от #43
20:17 21.06.2026
21 ХА ХА
20:17 21.06.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Сталин":Между другото си ър на Сталин е бил старши лейтенант, когато е попаднал в плен. Иначе фразата е известна.
20:18 21.06.2026
23 Сесесере
До коментар #1 от "Яшар":Яшко, яшко! Анадола зове!
20:18 21.06.2026
24 Румен Решетников
До коментар #15 от "Брррррр":Не пиши на изчанчен старобългарски, наричан от крепостните руски!
20:18 21.06.2026
25 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:19 21.06.2026
26 Забрави да кажеш
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Колко готин е Путлето.
20:19 21.06.2026
27 Ах ,ах
До коментар #10 от "Бе ти си един":Сталин действително казва думите" аз войник за маршал не разменям " когато пленяват синът му и немците като разбират кой са пленили искат размяна.
20:19 21.06.2026
28 Последния софиянец
До коментар #14 от "Сила":Балсам таа в разпо. ренния г333!
Коментиран от #35, #36
20:20 21.06.2026
29 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
Коментиран от #34
20:20 21.06.2026
30 СВО 1 578 дни РЕЗИЛ
До коментар #17 от "Ах ,ах":В същото време етническият руснак придобил след пълнолетие украинско гражданство не е руснак.
20:21 21.06.2026
31 ?????
Да напомням ли синът на Сталин загива в немски плен(солдата на фельдмаршала не меняю).
Единият син на Хрушчов защитава Москва като летец изтребител, брат му загива във въздушен бой.
Синът на Песков воюва във Вагнер.
Вчера е загинал заместник губернатор на Челябинска област – оставил престижна длъжност и отишъл на фронта.
Примерите нямат край.
Коментиран от #48
20:21 21.06.2026
32 Наблюдател
20:22 21.06.2026
33 Унижението за ПИЧ..кин
Първо беше.." Кума" ..Медведчук ( 7 месецае в плен и Ханъма на батальона Д.Дудаев) а сега и .. пра внука на Брежнев Целувача!!
АааааааХахахаха
Коментиран от #41
20:22 21.06.2026
34 Румен Решетников
До коментар #29 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":Ти още вярваш, че флагмана "Москва " не е потопен, а СССР още съществува, нали, ватенка? 😀
20:22 21.06.2026
35 Сила
До коментар #28 от "Последния софиянец":Несретнико , пак ли просиш цигари на пейката пред блока ...и пак ползваш чужд ник !!!
Коментиран от #42
20:23 21.06.2026
36 Сила
До коментар #28 от "Последния софиянец":Винаги си ми добре дошъл ,отивам да се сплакна леко .
Коментиран от #46
20:23 21.06.2026
37 Дон Корлеоне
Коментиран от #47
20:23 21.06.2026
38 Айляк
Коментиран от #44
20:23 21.06.2026
39 Гаджева
20:23 21.06.2026
40 Руснак без крак...
Сега понятно ли е що всички искат в НАТО ? ☝️😆
Коментиран от #53
20:24 21.06.2026
41 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #33 от "Унижението за ПИЧ..кин":Лап Пай УЙотт бре горноджумайски хъесосс !
20:25 21.06.2026
42 Силата се завръща
До коментар #35 от "Сила":Нали разбра какво обещах ,ако ми го олигавиш сочно пред публика и те оставям на мира ☝️😂😂😂 !
20:26 21.06.2026
43 не може да бъде
До коментар #20 от "изумително лош късмет":Самият Леонид Брежнев обаче е молдавец/молдованин роден на територия на УССР -по днешному -украинец!?По-важният въпрос според мен сега е -трябва ли Русия -след това пленяване -да обяви капитулация!? Искам да припомня че самият Зеленски обяви броя на пленените -в Украйна -4000 руски в Русия -7000 украински ..това е според Зеленски което означава че руските пленници са около 3000 а украинските -около 8000!?
20:27 21.06.2026
44 СВО 1 578 дни РЕЗИЛ
До коментар #38 от "Айляк":Така е. Също както Сергей Корольов и много други знайни и незнайни учени работили за Кремъл.
20:28 21.06.2026
45 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ
20:28 21.06.2026
46 Сила
До коментар #36 от "Сила":Прибирай се вече , събери фасовете от кошчетата в пликче и бегом в панелката !!!
20:28 21.06.2026
47 Сила
До коментар #37 от "Дон Корлеоне":Дон Ку.Лаппоне ,още ли обдууухваш за 3.50 €врака ,да намина довечера да оллабя жиллата ?
20:28 21.06.2026
48 Ъхъ.....
До коментар #31 от "?????":А ху ЙЛО педофила размени КУМА / готвен за президент на Украйна/ срещу...100 пленника!
Питаш ли се защо синчетата на фашагата чифутин Соло вьев -- "БЛОНДИ" и "БУСЯ" ..НЕ са на фронта?
Хихихихихи
Коментиран от #49
20:28 21.06.2026
49 Дон Корлеоне
До коментар #48 от "Ъхъ.....":Лапуркай бе кюстендилски лепилар ,кво ми пелтечиш мрррршоо !
20:31 21.06.2026
50 Аве мишкар
До коментар #18 от "Т Живков":Да живее комунизма!Смърт за псевдо демокрацията!
20:32 21.06.2026
51 Демократ
20:32 21.06.2026
52 ВВП
20:35 21.06.2026
53 Сила
До коментар #40 от "Руснак без крак...":Ти скоро в огледалото поглеждал ли си се бе Урун.Гелл ?
20:36 21.06.2026
54 Ватенките се изнасят от Крим
😜😜😜
20:37 21.06.2026
55 Бай Араб
До коментар #4 от "Е тоя до там ли я докара?":Е то в Русия какво да правиш друго ? Крадеш ,убиваш и пиеш водка, друго няма.За другото се грижат татарите и турците.
20:39 21.06.2026
56 Архимандрисандрит Бибиян
20:41 21.06.2026
57 Хмм
20:41 21.06.2026
58 ВВП
20:43 21.06.2026