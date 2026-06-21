Украинските въоръжени сили плениха правнука на бившия съветски лидер Леонид Брежнев

Правнукът на бившия съветски лидер Леонид Брежнев е пленен от украинските въоръжени сили по време на боевете в Украйна.

Новината за залавянето на 45-годишния Антон Милаев беше официално потвърдена от Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна.

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Първоначално информацията за изчезването на Милаев се появи в руски медии и популярни канали в мрежата Telegram, след като неговата майка, Ирина Кузнецова, обяви, че е загубила връзка с него. Няколко дни по-късно украинските служби съобщиха, че руският военнослужещ е задържан на фронта и се намира под техен контрол.

Според данни на украинското разузнаване, Милаев е попаднал в плен в района на Херсонска област, където е изпълнявал военни задачи.

Кой е Антон Милаев и как попада на фронта?

Антон Милаев е пряк наследник на една от най-влиятелните фамилии от епохата на Съветския съюз. Той е правнук на Леонид Брежнев, който ръководи СССР от 1964 г. до смъртта си през 1982 г. Милаев е внук на емблематичната дъщеря на лидера – Галина Брежнева.

Военна роля

На фронта в Украйна Милаев е служил в редиците на руската армия със специализация като боен инженер (сапьор). Към днешна дата Антон Милаев има официален статут на военнопленник. От ГУР уточняват, че неговият случай се разглежда по стандартните процедури за международно хуманитарно право от Координационния щаб за работа с военнопленници в Украйна.

Очаква се неговото име да бъде включено в списъците за бъдещи размени на пленници между Киев и Москва. Руската страна към момента не е излязла с официален коментар по случая.