Без отговор от Мелони след коментарите на Тръмп за Г-7

Италианският министър-председател Джорджа Мелони засега не е коментирала последните критики на президента на САЩ Доналд Тръмп, свързани със срещата на върха на Г-7, съобщава АНСА, предава БТА.

Спорът ескалира през уикенда, след като Тръмп повтори твърдения в социалната мрежа Truth Social, че Мелони го е „молила“ да се снима с нея по време на форума. По думите му целта е била да повиши рейтинга си на одобрение в Италия.

До напрежението с Иран Тръмп и Мелони са поддържали добри отношения, но според публикациите последните събития са променили тона между тях. Тръмп твърди също, че отказът на Италия да подкрепи САЩ е предизвикал недоволство от негова страна.

В отговор Мелони публикува позиция в Instagram, в която определя твърденията на Тръмп като „безсмислени“. Тя заявява, че личните ѝ отношения с него не влияят на обществената ѝ подкрепа в Италия и подчертава, че рейтингът ѝ не е негова работа.

Италианският премиер посочва също, че не възнамерява да коментира допълнително темата.

В неделя обаче Тръмп публикува нови критики в Truth Social, като заявява, че след години на подкрепа чрез НАТО европейски държави, включително Италия, не са показали достатъчна подкрепа в контекста на напрежението около Иран и неговата ядрена програма.

Към момента Джорджа Мелони не е отговорила на последните му коментари.

Събитията отразяват напрежение в отношенията между ключови партньори в рамките на НАТО и Г-7. България като член на НАТО следи развитието на подобни политически спорове, тъй като те засягат координацията и единството на съюзниците по въпроси, свързани с международната сигурност и кризите в Близкия изток.