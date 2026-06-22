Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Италия »
Без отговор от Мелони след коментарите на Тръмп за Г-7

Без отговор от Мелони след коментарите на Тръмп за Г-7

22 Юни, 2026 13:35 1 535 6

  • италия-
  • джорджа мелони-
  • доналд тръмп-
  • г-7-
  • критики

Спорът между Вашингтон и Рим се разширява след публикации в социалните мрежи на американския президент

Без отговор от Мелони след коментарите на Тръмп за Г-7 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският министър-председател Джорджа Мелони засега не е коментирала последните критики на президента на САЩ Доналд Тръмп, свързани със срещата на върха на Г-7, съобщава АНСА, предава БТА.

Спорът ескалира през уикенда, след като Тръмп повтори твърдения в социалната мрежа Truth Social, че Мелони го е „молила“ да се снима с нея по време на форума. По думите му целта е била да повиши рейтинга си на одобрение в Италия.

До напрежението с Иран Тръмп и Мелони са поддържали добри отношения, но според публикациите последните събития са променили тона между тях. Тръмп твърди също, че отказът на Италия да подкрепи САЩ е предизвикал недоволство от негова страна.

В отговор Мелони публикува позиция в Instagram, в която определя твърденията на Тръмп като „безсмислени“. Тя заявява, че личните ѝ отношения с него не влияят на обществената ѝ подкрепа в Италия и подчертава, че рейтингът ѝ не е негова работа.

Италианският премиер посочва също, че не възнамерява да коментира допълнително темата.

В неделя обаче Тръмп публикува нови критики в Truth Social, като заявява, че след години на подкрепа чрез НАТО европейски държави, включително Италия, не са показали достатъчна подкрепа в контекста на напрежението около Иран и неговата ядрена програма.

Към момента Джорджа Мелони не е отговорила на последните му коментари.

Събитията отразяват напрежение в отношенията между ключови партньори в рамките на НАТО и Г-7. България като член на НАТО следи развитието на подобни политически спорове, тъй като те засягат координацията и единството на съюзниците по въпроси, свързани с международната сигурност и кризите в Близкия изток.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рон Джереми

    5 10 Отговор
    Няма как...устата и е пълна още

    13:38 22.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    Мелони водеше за носа изкуфелият Байдън но с Тръмп не се получи.

    Коментиран от #6

    13:42 22.06.2026

  • 3 Зъл пес

    6 4 Отговор
    Джорджа,се връзвай на пътника свиден,казват че скоро ще замине завинаги.

    13:56 22.06.2026

  • 4 Амиии

    10 1 Отговор
    Пъпешони да му отговори, че не си пада по лyзъри и затова и подкрепа нанайци😉

    13:59 22.06.2026

  • 5 Торбалан

    4 0 Отговор
    Много правилно от страна на Милони. Убий тъпака с мълчание!

    15:26 22.06.2026

  • 6 Първия софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На това влечуго Тръмп нищо не му се получава. Нищо!

    15:33 22.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания