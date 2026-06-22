Без отговор от Мелони след коментарите на Тръмп за Г-7

Италианският министър-председател Джорджа Мелони засега не е коментирала последните критики на президента на САЩ Доналд Тръмп, свързани със срещата на върха на Г-7, съобщава АНСА, предава БТА.
Спорът ескалира през уикенда, след като Тръмп повтори твърдения в социалната мрежа Truth Social, че Мелони го е „молила“ да се снима с нея по време на форума. По думите му целта е била да повиши рейтинга си на одобрение в Италия.
До напрежението с Иран Тръмп и Мелони са поддържали добри отношения, но според публикациите последните събития са променили тона между тях. Тръмп твърди също, че отказът на Италия да подкрепи САЩ е предизвикал недоволство от негова страна.
В отговор Мелони публикува позиция в Instagram, в която определя твърденията на Тръмп като „безсмислени“. Тя заявява, че личните ѝ отношения с него не влияят на обществената ѝ подкрепа в Италия и подчертава, че рейтингът ѝ не е негова работа.
Италианският премиер посочва също, че не възнамерява да коментира допълнително темата.
В неделя обаче Тръмп публикува нови критики в Truth Social, като заявява, че след години на подкрепа чрез НАТО европейски държави, включително Италия, не са показали достатъчна подкрепа в контекста на напрежението около Иран и неговата ядрена програма.
Към момента Джорджа Мелони не е отговорила на последните му коментари.
Събитията отразяват напрежение в отношенията между ключови партньори в рамките на НАТО и Г-7. България като член на НАТО следи развитието на подобни политически спорове, тъй като те засягат координацията и единството на съюзниците по въпроси, свързани с международната сигурност и кризите в Близкия изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рон Джереми
13:38 22.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
13:42 22.06.2026
3 Зъл пес
13:56 22.06.2026
4 Амиии
13:59 22.06.2026
5 Торбалан
15:26 22.06.2026
6 Първия софиянец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":На това влечуго Тръмп нищо не му се получава. Нищо!
15:33 22.06.2026