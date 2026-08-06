Великобритания наложи нови санкции срещу руски кораби, банки и компании

Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу руски кораби, банки и промишлени компании в опит да ограничи финансовите потоци към Москва, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната в Украйна, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.
Правителството на Анди Бърнам добави 13 нови лица и организации към британския санкционен списък срещу Русия. Сред тях са шест руски банки, шест кораба и базирана в Индия компания за управление на плавателни съдове.
Лондон посочи, че мерките са част от продължаващата политика за натиск върху руската икономика и ограничаване на приходите, с които Москва поддържа военните си действия.
От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Великобритания е наложила санкции срещу над 3200 физически лица, компании и кораби. Значителна част от ограниченията са насочени към прекъсване на приходите на Русия от търговията с петрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
12:26 06.08.2026
2 СЮЛЕЙМАН
12:26 06.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
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12:27 06.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
12:27 06.08.2026
5 Бит русораст
12:27 06.08.2026
6 Последния Софиянец
12:28 06.08.2026
7 Ответни санкции
Коментиран от #17
12:28 06.08.2026
8 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
12:30 06.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Някой
12:35 06.08.2026
12 Гожи
12:35 06.08.2026
13 Овчар
12:36 06.08.2026
14 До бедняшката русофилска Иzzмет
12:38 06.08.2026
15 ЧУДО ГОЛЯМО
12:39 06.08.2026
16 Укротролягата да хване скоротечен рак.
12:43 06.08.2026
17 Отбой...
До коментар #7 от "Ответни санкции":Всички по колесниците!
12:46 06.08.2026
18 А ПУТИН
12:54 06.08.2026
19 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
12:55 06.08.2026
20 Ба бааааа
12:58 06.08.2026
21 ОБЕКТИВЕН
12:58 06.08.2026
22 Лука
12:59 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Е оииии
13:02 06.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.