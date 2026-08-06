Великобритания наложи нови санкции срещу руски кораби, банки и компании

Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу руски кораби, банки и промишлени компании в опит да ограничи финансовите потоци към Москва, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната в Украйна, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.

Правителството на Анди Бърнам добави 13 нови лица и организации към британския санкционен списък срещу Русия. Сред тях са шест руски банки, шест кораба и базирана в Индия компания за управление на плавателни съдове.

Лондон посочи, че мерките са част от продължаващата политика за натиск върху руската икономика и ограничаване на приходите, с които Москва поддържа военните си действия.

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Великобритания е наложила санкции срещу над 3200 физически лица, компании и кораби. Значителна част от ограниченията са насочени към прекъсване на приходите на Русия от търговията с петрол.