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Великобритания наложи нови санкции срещу руски кораби, банки и компании

Великобритания наложи нови санкции срещу руски кораби, банки и компании

6 Август, 2026 12:26, обновена 6 Август, 2026 12:26 528 25

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  • банки-
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  • санкции

Правителството на Анди Бърнам добави 13 нови лица и организации към британския санкционен списък срещу Русия.

Великобритания наложи нови санкции срещу руски кораби, банки и компании - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу руски кораби, банки и промишлени компании в опит да ограничи финансовите потоци към Москва, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната в Украйна, съобщи „Ройтерс“, предава БТА.

Правителството на Анди Бърнам добави 13 нови лица и организации към британския санкционен списък срещу Русия. Сред тях са шест руски банки, шест кораба и базирана в Индия компания за управление на плавателни съдове.

Лондон посочи, че мерките са част от продължаващата политика за натиск върху руската икономика и ограничаване на приходите, с които Москва поддържа военните си действия.

От началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Великобритания е наложила санкции срещу над 3200 физически лица, компании и кораби. Значителна част от ограниченията са насочени към прекъсване на приходите на Русия от търговията с петрол.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЮЛЕЙМАН

    11 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:26 06.08.2026

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    8 1 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    12:26 06.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    6 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:27 06.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    10 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:27 06.08.2026

  • 5 Бит русораст

    1 9 Отговор
    Госпожа Песковя е сърдита.

    12:27 06.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Ексклузивно!Ирански войски влязоха в Ирак.Янките бягат от Ирак.

    12:28 06.08.2026

  • 7 Ответни санкции

    13 1 Отговор
    Сигурно също ще има, но никой няма да ни ги съобщи. Бъркан върви бодро по пътя на Стармър и ще донесе нови загуби за кралството.

    Коментиран от #17

    12:28 06.08.2026

  • 8 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    16 1 Отговор
    Е тотален провал. Санкциите са ала бала.

    12:30 06.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Някой

    6 1 Отговор
    На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), като на разни е мешано с независимост и от на Франция. Виждат сметката на Палестина. държат още някъде примерно 6 държави. И тези дето са освинили навсякъде по Земята, се правят на такива с ценности. Част от войни сега като нищо са заради тях и други колониалисти, и нацепени държави не на етнически принцип.

    12:35 06.08.2026

  • 12 Гожи

    9 1 Отговор
    Тия пирати огладняха за енергийни ресурси и се върнаха към старите си занаяти, мислиха че чрез кръвта на украинците да заграбят ресурсите на русия

    12:35 06.08.2026

  • 13 Овчар

    4 0 Отговор
    Този сайт можеше да има милиони търсения и коментари ,както някой други нооо той е избрал само платена информация..! Жалка картинка..!

    12:36 06.08.2026

  • 14 До бедняшката русофилска Иzzмет

    1 8 Отговор
    След 8-ми август цените в магазините само в евро.

    12:38 06.08.2026

  • 15 ЧУДО ГОЛЯМО

    8 0 Отговор
    НЕ СТЕ ЕДИНСТВЕНАТА СТРАНА В СВЕТА.

    12:39 06.08.2026

  • 16 Укротролягата да хване скоротечен рак.

    3 0 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак.

    12:43 06.08.2026

  • 17 Отбой...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ответни санкции":

    Всички по колесниците!

    12:46 06.08.2026

  • 18 А ПУТИН

    4 0 Отговор
    Си го премести в другия крачол.

    12:54 06.08.2026

  • 19 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    3 0 Отговор
    Англосаксонския упадък.

    12:55 06.08.2026

  • 20 Ба бааааа

    2 0 Отговор
    А Великобритания случайно може ли да потъне

    12:58 06.08.2026

  • 21 ОБЕКТИВЕН

    2 0 Отговор
    Мисленето на дегенериралите типове копае нови и нови дъна! Как ще наложиш санкции на някой, чиято икономика е 4-та в света, държи Менделеевата таблица и е с най-технологичната армия в света???????? Все едно аз да наложа санкции на моя шеф, а той на областния управител :) Дори третокласник знае, че трябва да слуша учителката, а тя - директора на училището. Колко пъти тая мотика, колко... Боже, боже...

    12:58 06.08.2026

  • 22 Лука

    1 0 Отговор
    С небрежна усмивка Вовата им показа на малобританците къде го е ухапал пителя 😂😂😂

    12:59 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е оииии

    0 0 Отговор
    Направо го забръснахте с те санкции

    13:02 06.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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