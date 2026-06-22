Кремъл обвини Украйна в заплаха за суверенитета на Беларус

Кремъл обвини Украйна, че заплашва суверенитета на Беларус, след като Киев даде на Минск едноседмичен срок да премахне сигналните ретранслаторни станции, които според украинските власти се използват за насочване на руски атаки срещу Украйна, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в петък, че една седмица е достатъчен срок беларуският лидер Александър Лукашенко да демонтира въпросното оборудване. Той предупреди, че Украйна ще предприеме действия, ако това не бъде направено.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руският президент Владимир Путин и Лукашенко се очаква да обсъдят изявленията на Зеленски в близко бъдеще.

Песков определи предупреждението на Киев като „изключително агресивно“ и заяви, че представлява намеса във вътрешните работи на друга държава и посегателство върху нейния суверенитет.

По думите му Москва няма съмнения, че беларуското ръководство и самата Беларус са способни да защитят своя суверенитет.

Според информацията руски сили са използвали територията на Беларус за навлизане в Украйна през февруари 2022 г. Минск, където са разположени руски тактически ядрени оръжия, не е изпращал свои войски във войната и многократно е заявявал, че няма намерение да се включва пряко в конфликта.

Развитието на отношенията между Украйна, Русия и Беларус се следи внимателно заради отражението му върху регионалната и европейската сигурност.