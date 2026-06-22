Кремъл обвини Украйна в заплаха за суверенитета на Беларус

Кремъл обвини Украйна, че заплашва суверенитета на Беларус, след като Киев даде на Минск едноседмичен срок да премахне сигналните ретранслаторни станции, които според украинските власти се използват за насочване на руски атаки срещу Украйна, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в петък, че една седмица е достатъчен срок беларуският лидер Александър Лукашенко да демонтира въпросното оборудване. Той предупреди, че Украйна ще предприеме действия, ако това не бъде направено.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руският президент Владимир Путин и Лукашенко се очаква да обсъдят изявленията на Зеленски в близко бъдеще.
Песков определи предупреждението на Киев като „изключително агресивно“ и заяви, че представлява намеса във вътрешните работи на друга държава и посегателство върху нейния суверенитет.
По думите му Москва няма съмнения, че беларуското ръководство и самата Беларус са способни да защитят своя суверенитет.
Според информацията руски сили са използвали територията на Беларус за навлизане в Украйна през февруари 2022 г. Минск, където са разположени руски тактически ядрени оръжия, не е изпращал свои войски във войната и многократно е заявявал, че няма намерение да се включва пряко в конфликта.
Развитието на отношенията между Украйна, Русия и Беларус се следи внимателно заради отражението му върху регионалната и европейската сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сус бе
16:24 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хаха
Я ревете още бе алкохолизирани въшлясали крепостници. ХАХАХА
16:26 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дориана
Коментиран от #9
16:27 22.06.2026
7 Българин
Ей заради тая наглост и лицемерие Русия ще се самоунищожи. И виновни ще само единствено такива, като тоя и техния фюрер.
Коментиран от #40
16:28 22.06.2026
8 Нямат край
16:29 22.06.2026
9 Гонзо
До коментар #6 от "Дориана":Смучеш ли на митрофанката мекицата?
16:29 22.06.2026
10 Епа вие
16:31 22.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ехеее
16:32 22.06.2026
13 Драгой
16:33 22.06.2026
14 Зеленски ще си замине
Коментиран от #22, #23, #31
16:46 22.06.2026
15 Шмъркалката ПесакО
А да нападаш Независима Държава от територията на Беларус, не е заплаха, ДА?!?
Ееееедехееее
Картофаджиите от Беларус а си налегат парцалето оти Украйна ше ги ошамари и тех
Ееееедехееее
16:46 22.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Оня
Коментиран от #36
16:54 22.06.2026
18 Рублевка
Коментиран от #41
16:54 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
СТОРМ ШАДОУ ПОПИЛЯ
ЗАВОДЪТ КОЙТО
ПРОИЗВЕЖДА ИСКАНДЕРИ.
РА РА РА
НЕ НАДО ПАНИКИ .
ГОРИТ ТРАВА
16:55 22.06.2026
21 Гхг
До коментар #19 от "Муня":Срещнеш ли копейка трепИ!
16:57 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 стгепенуване
16:59 22.06.2026
25 Върви ли евакуацията на Крим?
Коментиран от #30
16:59 22.06.2026
26 Абсурдистан
16:59 22.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хаха🤣
До коментар #23 от "Хахаха!🎺🥳😀":остави го Александър Григориевич, ами ако Олександър Усик залепи един шамар на дядо Вовчик, нищо няма да остане от него🤣🤣🤣
Коментиран от #33, #35
17:03 22.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Оня
До коментар #25 от "Върви ли евакуацията на Крим?":Ааааа там нема ядове Ами да речеш Ко става у Константиновка и у Лиман? Май нещо не им дават да се евакуират?!
17:03 22.06.2026
31 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "Зеленски ще си замине":Зеления мухъл и с поляка се заяде. Бил същия, като Орбан. А Тръмп само Зеленски и океана го спасявали от Путин. С България се държи нагло, арогантно, просташки, а украинците вече убиха български младеж. Заклаха го в Студентски град.
17:04 22.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #28 от "хаха🤣":В Беларус смъртното наказание се прилага. Добро място за съд на Зеления мухъл и Усик-Мусик.
17:07 22.06.2026
34 Муня
Според информация в на сайта на министерството на правосъдието, в иска се посочва, че „въвеждането на износни митнически такси за продуктите от преработването на петрол … сериозно е затруднило, а в някои случаи е довело до пълно прекратяване на доставките” за нефтопреработвателните предприятия в Беларус".
17:07 22.06.2026
35 Ишибаши Сан
До коментар #28 от "хаха🤣":Лично аз ,ако тии залепя една коо женна палка по епилираната дупррр Яга и избеления анн.уссс ,муци 👄 ще напълниш розовите прашки и ще прелива обилно. надолу докато се хилишшш кат някъв луддд😂🍌😂!
17:11 22.06.2026
36 Оня
До коментар #17 от "Оня":С андро ермаков. Потвърдено е. Педроханска дружинка са си с него
17:12 22.06.2026
37 Гресиран козяк
До коментар #29 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Кво става вее минн.дилл ,толкова ли няма кой да ооо .нодди умми риссаният тии Гаzyндер ,че виеш кат койот на пълнолуние ?
17:14 22.06.2026
38 Коо стаа бе Пттт. Каа. Майна.
До коментар #29 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Смуу.Чешшш ли Сиррре Няссали Х .Йовве?
17:17 22.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #7 от "Българин":А да нападат Иран от България нормално ли е? Значи и Украйна могат да нападат от Беларус.
17:22 22.06.2026
41 Антирашист734
До коментар #18 от "Рублевка":Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии зафашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #43
17:26 22.06.2026
42 оня с х.я
До коментар #22 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,това че ползваш тук таме думи с Главни Букви ,където не им е мястото за да си маркираш спама не те прави много интелегентен ,рийш ?Същият тппп мокър влах си оставаш ,и най накрая продай тази баракуда бмв-то ,а цялата малка сума дари на Украйна .А иначе оня моя Симпатягата ,както винаги е просто класи над вас ☝️!
17:30 22.06.2026
43 Пала Марко
До коментар #41 от "Антирашист734":Лука ,лесно е ,смуу .чии мии Х.У.Я. и никога няма повече да се налага да спамиш тук ,под пари ще останеш !
Коментиран от #47
17:32 22.06.2026
44 Пиночет
До коментар #19 от "Муня":Дон Ку.Лаппоне ти лично другаде ще ме целуваш ,хаскоски каунь ,довечера като намина през квартал Орфей -Хаскьой ,искам тии лично да надуеш саксофона ,подготвил съм ти 4€врака ,имаш и 50с. да пиеш едно малко ,без значение какво е .
17:38 22.06.2026
45 Русо...|2
колкото и ние имаме
Коментиран от #48
17:51 22.06.2026
46 кучкоф
17:54 22.06.2026
47 Антирашист 743
До коментар #43 от "Пала Марко":Речника ти ,показва че не си завършил пети клас!
Коментиран от #49
18:05 22.06.2026
48 Антирашист 735
До коментар #45 от "Русо...|2":Ние имаме свободата да напуснем ЕС (както великобритания). Дали беларус може доброволно да се раздели с просия ?
18:10 22.06.2026
49 Пала Марко
До коментар #47 от "Антирашист 743":Току що завърших 5ти клас ,но съм вундеркинд и моош ми лап .паш пишока и коzми вече имам 😂😂😂
18:10 22.06.2026
50 себестиан
18:18 22.06.2026
51 Фризьор коко
18:19 22.06.2026
52 Ужас
18:23 22.06.2026