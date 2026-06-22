Новини
Свят »
Украйна »
Кремъл обвини Украйна в заплаха за суверенитета на Беларус
  Тема: Украйна

Кремъл обвини Украйна в заплаха за суверенитета на Беларус

22 Юни, 2026 16:22 1 280 52

  • украйна-
  • беларус-
  • заплаха-
  • кремъл

Москва реагира на ултиматума на Киев за демонтиране на оборудване, което според Украйна се използва за насочване на руски атаки

Кремъл обвини Украйна в заплаха за суверенитета на Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл обвини Украйна, че заплашва суверенитета на Беларус, след като Киев даде на Минск едноседмичен срок да премахне сигналните ретранслаторни станции, които според украинските власти се използват за насочване на руски атаки срещу Украйна, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в петък, че една седмица е достатъчен срок беларуският лидер Александър Лукашенко да демонтира въпросното оборудване. Той предупреди, че Украйна ще предприеме действия, ако това не бъде направено.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че руският президент Владимир Путин и Лукашенко се очаква да обсъдят изявленията на Зеленски в близко бъдеще.

Песков определи предупреждението на Киев като „изключително агресивно“ и заяви, че представлява намеса във вътрешните работи на друга държава и посегателство върху нейния суверенитет.

По думите му Москва няма съмнения, че беларуското ръководство и самата Беларус са способни да защитят своя суверенитет.

Според информацията руски сили са използвали територията на Беларус за навлизане в Украйна през февруари 2022 г. Минск, където са разположени руски тактически ядрени оръжия, не е изпращал свои войски във войната и многократно е заявявал, че няма намерение да се включва пряко в конфликта.

Развитието на отношенията между Украйна, Русия и Беларус се следи внимателно заради отражението му върху регионалната и европейската сигурност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сус бе

    13 8 Отговор
    Вестник!

    16:24 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хаха

    18 18 Отговор
    "УаААаааАааАаааааАааА"?

    Я ревете още бе алкохолизирани въшлясали крепостници. ХАХАХА

    16:26 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дориана

    20 14 Отговор
    Ами , оставен.те Украйна да води война и с Беларус. На Зеленски и без това му се услади войната , защото смуче пари и оръжия от ЕС.

    Коментиран от #9

    16:27 22.06.2026

  • 7 Българин

    23 23 Отговор
    Значи да нападат Украйна от територията на Беларус е съвсем нормално, но укранците да се защитават е "заплха за суверинитета"?!?
    Ей заради тая наглост и лицемерие Русия ще се самоунищожи. И виновни ще само единствено такива, като тоя и техния фюрер.

    Коментиран от #40

    16:28 22.06.2026

  • 8 Нямат край

    18 19 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:29 22.06.2026

  • 9 Гонзо

    13 15 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Смучеш ли на митрофанката мекицата?

    16:29 22.06.2026

  • 10 Епа вие

    13 17 Отговор
    мръшляци руски,нема ли да ги пазите от "лошите" украинци?

    16:31 22.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ехеее

    15 20 Отговор
    Пак изпуснаха пияния лалугер Песков от зоопарка 🍷 🐀😂

    16:32 22.06.2026

  • 13 Драгой

    14 16 Отговор
    Лукашенков си тръгва в момента в който си тръгне и Путин.

    16:33 22.06.2026

  • 14 Зеленски ще си замине

    13 12 Отговор
    Много скоро и доста безславно. Започна да се заяжда с всичките си съседи. Даже дал срок на Лукашенко. Кой точно го крепи не е ясно, но вероятно ще го светнат и тогава горко на сподвижниците му.

    Коментиран от #22, #23, #31

    16:46 22.06.2026

  • 15 Шмъркалката ПесакО

    10 11 Отговор
    Сапнатия КОНЬ и У йло пе НДЕЛО са позорище за човешкио Род!
    А да нападаш Независима Държава от територията на Беларус, не е заплаха, ДА?!?
    Ееееедехееее
    Картофаджиите от Беларус а си налегат парцалето оти Украйна ше ги ошамари и тех
    Ееееедехееее

    16:46 22.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оня

    8 5 Отговор
    По последна информация става ясно че зеленото нещо много обичал да си го намества в задния край! И колкото повече си го намества му е по убаво,за това сега питал за втори!

    Коментиран от #36

    16:54 22.06.2026

  • 18 Рублевка

    9 5 Отговор
    Бандеровщината на Зеленски е като фашизма на Хитлер. Заразна. Прави хората безумни.

    Коментиран от #41

    16:54 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    6 7 Отговор
    ВЪВ ВОРОНЕЖ ....

    СТОРМ ШАДОУ ПОПИЛЯ
    ЗАВОДЪТ КОЙТО
    ПРОИЗВЕЖДА ИСКАНДЕРИ.

    РА РА РА

    НЕ НАДО ПАНИКИ .

    ГОРИТ ТРАВА

    16:55 22.06.2026

  • 21 Гхг

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Муня":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    16:57 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стгепенуване

    4 6 Отговор
    нагло < по-нагло < най-нагло < пе де рассиец

    16:59 22.06.2026

  • 25 Върви ли евакуацията на Крим?

    5 6 Отговор
    Върви ли? Ватенките имат ли транспорт?А?

    Коментиран от #30

    16:59 22.06.2026

  • 26 Абсурдистан

    3 5 Отговор
    Това не трябва ли марионетката Лукашенко да го каже. Явно Беларус е бананова държава.

    16:59 22.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаха🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    остави го Александър Григориевич, ами ако Олександър Усик залепи един шамар на дядо Вовчик, нищо няма да остане от него🤣🤣🤣

    Коментиран от #33, #35

    17:03 22.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Оня

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Върви ли евакуацията на Крим?":

    Ааааа там нема ядове Ами да речеш Ко става у Константиновка и у Лиман? Май нещо не им дават да се евакуират?!

    17:03 22.06.2026

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски ще си замине":

    Зеления мухъл и с поляка се заяде. Бил същия, като Орбан. А Тръмп само Зеленски и океана го спасявали от Путин. С България се държи нагло, арогантно, просташки, а украинците вече убиха български младеж. Заклаха го в Студентски град.

    17:04 22.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "хаха🤣":

    В Беларус смъртното наказание се прилага. Добро място за съд на Зеления мухъл и Усик-Мусик.

    17:07 22.06.2026

  • 34 Муня

    2 1 Отговор
    Коментира в. „Время новостей”. Беларус подаде иск срещу Русия в Икономическия съд на ОНД, настоявайки за отмяна на износните руски мита на нефопродуктите. В случая е забележително, че мярката не беше съпроводена с обичайните словесни изблици на президента на Беларус.

    Според информация в на сайта на министерството на правосъдието, в иска се посочва, че „въвеждането на износни митнически такси за продуктите от преработването на петрол … сериозно е затруднило, а в някои случаи е довело до пълно прекратяване на доставките” за нефтопреработвателните предприятия в Беларус".

    17:07 22.06.2026

  • 35 Ишибаши Сан

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "хаха🤣":

    Лично аз ,ако тии залепя една коо женна палка по епилираната дупррр Яга и избеления анн.уссс ,муци 👄 ще напълниш розовите прашки и ще прелива обилно. надолу докато се хилишшш кат някъв луддд😂🍌😂!

    17:11 22.06.2026

  • 36 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оня":

    С андро ермаков. Потвърдено е. Педроханска дружинка са си с него

    17:12 22.06.2026

  • 37 Гресиран козяк

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Кво става вее минн.дилл ,толкова ли няма кой да ооо .нодди умми риссаният тии Гаzyндер ,че виеш кат койот на пълнолуние ?

    17:14 22.06.2026

  • 38 Коо стаа бе Пттт. Каа. Майна.

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Смуу.Чешшш ли Сиррре Няссали Х .Йовве?

    17:17 22.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    А да нападат Иран от България нормално ли е? Значи и Украйна могат да нападат от Беларус.

    17:22 22.06.2026

  • 41 Антирашист734

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Рублевка":

    Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии зафашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #43

    17:26 22.06.2026

  • 42 оня с х.я

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,това че ползваш тук таме думи с Главни Букви ,където не им е мястото за да си маркираш спама не те прави много интелегентен ,рийш ?Същият тппп мокър влах си оставаш ,и най накрая продай тази баракуда бмв-то ,а цялата малка сума дари на Украйна .А иначе оня моя Симпатягата ,както винаги е просто класи над вас ☝️!

    17:30 22.06.2026

  • 43 Пала Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Антирашист734":

    Лука ,лесно е ,смуу .чии мии Х.У.Я. и никога няма повече да се налага да спамиш тук ,под пари ще останеш !

    Коментиран от #47

    17:32 22.06.2026

  • 44 Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Муня":

    Дон Ку.Лаппоне ти лично другаде ще ме целуваш ,хаскоски каунь ,довечера като намина през квартал Орфей -Хаскьой ,искам тии лично да надуеш саксофона ,подготвил съм ти 4€врака ,имаш и 50с. да пиеш едно малко ,без значение какво е .

    17:38 22.06.2026

  • 45 Русо...|2

    0 3 Отговор
    я, ама беларус имал суверинитет?!?!
    колкото и ние имаме

    Коментиран от #48

    17:51 22.06.2026

  • 46 кучкоф

    0 0 Отговор
    джаф-джаф

    17:54 22.06.2026

  • 47 Антирашист 743

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пала Марко":

    Речника ти ,показва че не си завършил пети клас!

    Коментиран от #49

    18:05 22.06.2026

  • 48 Антирашист 735

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Русо...|2":

    Ние имаме свободата да напуснем ЕС (както великобритания). Дали беларус може доброволно да се раздели с просия ?

    18:10 22.06.2026

  • 49 Пала Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Антирашист 743":

    Току що завърших 5ти клас ,но съм вундеркинд и моош ми лап .паш пишока и коzми вече имам 😂😂😂

    18:10 22.06.2026

  • 50 себестиан

    1 0 Отговор
    Ид..оти не способни на нищо освен да фъфлят и да се оплакват с шефа им Путин който последно време се крие като плъх да не го убият.

    18:18 22.06.2026

  • 51 Фризьор коко

    1 0 Отговор
    Този звяр Зеленски иска да оскубе мустаците на Лукашенко.Това е много жестоко ,да си купи ножица, злодей!

    18:19 22.06.2026

  • 52 Ужас

    0 0 Отговор
    Сега само да не ги нападнат, че за два - три дня и са в Киев....

    18:23 22.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания