Германските власти са арестували украински гражданин за шпионаж

Германските власти са арестували украински гражданин по подозрения в дейност като агент на чужда държава, предаде ДПА, като се позова на прокуратурата в Мюнхен, съобщи БТА.

Мъжът в момента е в затвор в провинция Бавария с мярка за неотклонение "задържане под стража" в очакване на съдебно дело.

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Твърди се, че задържаният се е опитал да направи снимки на обект на баварска отбранителна компания с цел извършване на саботаж, казаха магистратите.

Мъжът на 33-годишна възраст е бил арестуван на 2 август от полицията в провинция Тюрингия, съседна на Бавария.

Канцеларията на главния прокурор на Мюнхен за момента не предоставя по-детайлна информация по случая и не разкрива името на украинеца, уточнява ДПА.

Обвиняемият е заподозрян в дейност като "нискоразреден агент", уточни в изявление полицията на Бавария, цитирана от Франс прес.

Според информацията от правоохранителните органи той е направил снимките на обект на баварска компания, произвеждаща оръжие, "през юни тази година и ги е предоставил на поръчителите си".

Разследването, довело до ареста, се ръководи от нов германски национален център за координиране на защитата от "хибридни атаки", открит през юни, посочва АФП.

Съгласно изявленията на официални лица германският център е създаден в отговор на нарастващата заплаха от шпионаж, саботаж и дезинформация, най-вече от страна на Русия.

Вчера германският вътрешен министър Александер Добринт определи случая с открития на летище Лайпциг дрон като част от "сценарий за хибридна атака", припомня ДПА.