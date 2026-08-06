Германските власти са арестували украински гражданин за шпионаж

Германските власти са арестували украински гражданин по подозрения в дейност като агент на чужда държава, предаде ДПА, като се позова на прокуратурата в Мюнхен, съобщи БТА.
Мъжът в момента е в затвор в провинция Бавария с мярка за неотклонение "задържане под стража" в очакване на съдебно дело.
Твърди се, че задържаният се е опитал да направи снимки на обект на баварска отбранителна компания с цел извършване на саботаж, казаха магистратите.
Мъжът на 33-годишна възраст е бил арестуван на 2 август от полицията в провинция Тюрингия, съседна на Бавария.
Канцеларията на главния прокурор на Мюнхен за момента не предоставя по-детайлна информация по случая и не разкрива името на украинеца, уточнява ДПА.
Обвиняемият е заподозрян в дейност като "нискоразреден агент", уточни в изявление полицията на Бавария, цитирана от Франс прес.
Според информацията от правоохранителните органи той е направил снимките на обект на баварска компания, произвеждаща оръжие, "през юни тази година и ги е предоставил на поръчителите си".
Разследването, довело до ареста, се ръководи от нов германски национален център за координиране на защитата от "хибридни атаки", открит през юни, посочва АФП.
Съгласно изявленията на официални лица германският център е създаден в отговор на нарастващата заплаха от шпионаж, саботаж и дезинформация, най-вече от страна на Русия.
Вчера германският вътрешен министър Александер Добринт определи случая с открития на летище Лайпциг дрон като част от "сценарий за хибридна атака", припомня ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Германия
19:27 06.08.2026
3 Това е невъзможно
19:28 06.08.2026
4 Еее...
Коментиран от #19
19:29 06.08.2026
5 Анонимен
Коментиран от #9
19:32 06.08.2026
6 Българин
Коментиран от #10, #13
19:33 06.08.2026
7 На това му се вика :
19:33 06.08.2026
8 Читател
19:34 06.08.2026
9 Явен
До коментар #5 от "Анонимен":Не се възпалявай, че ще ти изчервее фупето!
19:34 06.08.2026
10 Бой до откат
До коментар #6 от "Българин":Тепърва ислямските фашисти ще ядат лобут. До пълното освобождение на персите от робството на корпуса на ислямската революция.
19:37 06.08.2026
11 Ударий копейката с лопатето
19:39 06.08.2026
12 осраински
19:39 06.08.2026
13 Готви се за добри цени
До коментар #6 от "Българин":зимаска когато сняг запръска на газта и горивата. Аз също на хранителните продукти след последните удари по украинските черноморски пристанища. За съжаление всички сме в чувала. Единствено урси и розовите понита които са във ваканция не им пука и не ги интересува. Ще се ,, оправим ,, тук в Европейския съюз
19:42 06.08.2026
14 Уротролягата да хване скоротечен рак!
19:44 06.08.2026
15 Укротролягата да хване скоротечен рак!
19:45 06.08.2026
16 ти да видиш
19:46 06.08.2026
17 Тоя е бил
19:46 06.08.2026
18 Много ясно че това е
19:49 06.08.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Еее...":Толкова могут...
19:50 06.08.2026
20 И защо ги пускат украинците
19:50 06.08.2026
21 Механик
Службата била създадена да се бори с руските атаки, ма тоя дето шпионирал бил украинец?!??!
И ква стана тя? Като японците. В деня на атомната бомбардировка, те поблагодариха на САЩ и се заканиха на Русия.
Верно тоя свят е откачил.
Коментиран от #25
20:01 06.08.2026
22 Коста
20:05 06.08.2026
23 Сандо
20:40 06.08.2026
24 Сатана Z
20:40 06.08.2026
25 оня с коня
До коментар #21 от "Механик":А ти Руснак ли искаш да пратят Руските служби за да шпионира в Европа,след като ще го спрат още на Границата?
21:13 06.08.2026