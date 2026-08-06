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Германските власти са арестували украински гражданин за шпионаж
  Тема: Украйна

Германските власти са арестували украински гражданин за шпионаж

6 Август, 2026 19:21 2 067 25

  • шпионаж-
  • германия-
  • украйна-
  • мюнхен-
  • бавария

Мъжът на 33-годишна възраст е бил арестуван на 2 август от полицията в провинция Тюрингия

Германските власти са арестували украински гражданин за шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германските власти са арестували украински гражданин по подозрения в дейност като агент на чужда държава, предаде ДПА, като се позова на прокуратурата в Мюнхен, съобщи БТА.

Мъжът в момента е в затвор в провинция Бавария с мярка за неотклонение "задържане под стража" в очакване на съдебно дело.

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Твърди се, че задържаният се е опитал да направи снимки на обект на баварска отбранителна компания с цел извършване на саботаж, казаха магистратите.

Мъжът на 33-годишна възраст е бил арестуван на 2 август от полицията в провинция Тюрингия, съседна на Бавария.

Канцеларията на главния прокурор на Мюнхен за момента не предоставя по-детайлна информация по случая и не разкрива името на украинеца, уточнява ДПА.

Обвиняемият е заподозрян в дейност като "нискоразреден агент", уточни в изявление полицията на Бавария, цитирана от Франс прес.

Според информацията от правоохранителните органи той е направил снимките на обект на баварска компания, произвеждаща оръжие, "през юни тази година и ги е предоставил на поръчителите си".

Разследването, довело до ареста, се ръководи от нов германски национален център за координиране на защитата от "хибридни атаки", открит през юни, посочва АФП.

Съгласно изявленията на официални лица германският център е създаден в отговор на нарастващата заплаха от шпионаж, саботаж и дезинформация, най-вече от страна на Русия.

Вчера германският вътрешен министър Александер Добринт определи случая с открития на летище Лайпциг дрон като част от "сценарий за хибридна атака", припомня ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Германия

    36 5 Отговор
    се саморазглобява със страшна бързина.

    19:27 06.08.2026

  • 3 Това е невъзможно

    38 3 Отговор
    Те са близки партньори които буквално си бъркат в задните части. Сигурно този индивид е играл твърде грубо и без лубриканти.

    19:28 06.08.2026

  • 4 Еее...

    41 4 Отговор
    Украинците, или шпионаж, или проституция, или престъпност!

    Коментиран от #19

    19:29 06.08.2026

  • 5 Анонимен

    7 35 Отговор
    Поредното доказателство, че Украйна е пълна с руски шпиэни и предатели.

    Коментиран от #9

    19:32 06.08.2026

  • 6 Българин

    30 5 Отговор
    Тръмп без причина преди 40 минути започна отново да бомби Иран...Тоя е за психиатрия!

    Коментиран от #10, #13

    19:33 06.08.2026

  • 7 На това му се вика :

    24 0 Отговор
    храни куче да те лае!!!

    19:33 06.08.2026

  • 8 Читател

    15 1 Отговор
    Украинец бе може да бъде.😁

    19:34 06.08.2026

  • 9 Явен

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Не се възпалявай, че ще ти изчервее фупето!

    19:34 06.08.2026

  • 10 Бой до откат

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Тепърва ислямските фашисти ще ядат лобут. До пълното освобождение на персите от робството на корпуса на ислямската революция.

    19:37 06.08.2026

  • 11 Ударий копейката с лопатето

    2 22 Отговор
    Заловеният е вербуван от руските болшевишки терористи. Да го предадат на Украйна. Те много бързо лекуват такива.

    19:39 06.08.2026

  • 12 осраински

    24 1 Отговор
    Урсула е полудяла .Кой ще харчи сега парите от ваксините

    19:39 06.08.2026

  • 13 Готви се за добри цени

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    зимаска когато сняг запръска на газта и горивата. Аз също на хранителните продукти след последните удари по украинските черноморски пристанища. За съжаление всички сме в чувала. Единствено урси и розовите понита които са във ваканция не им пука и не ги интересува. Ще се ,, оправим ,, тук в Европейския съюз

    19:42 06.08.2026

  • 14 Уротролягата да хване скоротечен рак!

    7 3 Отговор
    Уротролягата да хване скоротечен рак!

    19:44 06.08.2026

  • 15 Укротролягата да хване скоротечен рак!

    5 1 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак!

    19:45 06.08.2026

  • 16 ти да видиш

    20 1 Отговор
    ТЕ урсулите дават пари на зеления пор, а той им точи брадва!

    19:46 06.08.2026

  • 17 Тоя е бил

    17 1 Отговор
    Братчед на Зеленски

    19:46 06.08.2026

  • 18 Много ясно че това е

    19 1 Отговор
    Част от украински сценарий за хибридна атака

    19:49 06.08.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Еее...":

    Толкова могут...

    19:50 06.08.2026

  • 20 И защо ги пускат украинците

    20 1 Отговор
    в Германия ? А?

    19:50 06.08.2026

  • 21 Механик

    28 1 Отговор
    Малеее, голямо кълчене на тия езици бе.
    Службата била създадена да се бори с руските атаки, ма тоя дето шпионирал бил украинец?!??!
    И ква стана тя? Като японците. В деня на атомната бомбардировка, те поблагодариха на САЩ и се заканиха на Русия.
    Верно тоя свят е откачил.

    Коментиран от #25

    20:01 06.08.2026

  • 22 Коста

    15 0 Отговор
    Ще го връщат на домашен арест в баба Алено.

    20:05 06.08.2026

  • 23 Сандо

    6 1 Отговор
    Наблюдаваме яко обработване на германците.Нека не забравяме,че нацистите след такава обработка започнаха ВСВ,а след края и изтрезнелите немци сами се чудеха как са могли да вършат такива неща.

    20:40 06.08.2026

  • 24 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Мохамед който работи в Гестапо ще пръсне халката на укро-шпионина без вазелин или течен сапун.

    20:40 06.08.2026

  • 25 оня с коня

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    А ти Руснак ли искаш да пратят Руските служби за да шпионира в Европа,след като ще го спрат още на Границата?

    21:13 06.08.2026

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