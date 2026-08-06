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Пламен Абровски: Незаконният внос на зеленчуци е като каналджийството

Пламен Абровски: Незаконният внос на зеленчуци е като каналджийството

6 Август, 2026 19:32 1 208 35

  • пламен абровски-
  • внос-
  • зеленчуци

Направихме една много сериозна организация и засилихме много контрола по външните граници – с Македония, със Сърбия и с Турция. По време на проверка ме учуди аномалията с цените - установихме домати с оригинални документи от Косово на цена 30 евроцента

Пламен Абровски: Незаконният внос на зеленчуци е като каналджийството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не бих казал, че има напрежение сред производителите на зеленчуци. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в отговор на въпрос дали расте недоволството на оранжерийните производители заради нелегалния внос.

Тази година е много добра година по отношение на реколтата и призовавам да се търсят български зеленчуци. Проблемът идва от вноса – когато той е законен, ние извършване контрол, но когато е незаконен, не го хваща НАП, митници, БАБХ. Мога да го сравня с каналджийството, заяви Абровски.

Направихме една много сериозна организация и засилихме много контрола по външните граници – с Македония, със Сърбия и с Турция. По време на проверка ме учуди аномалията с цените - установихме домати с оригинални документи от Косово на цена 30 евроцента, съобщи земеделският министър.

Започнахме да задаваме въпроси, все още събираме информация и от другите гранични пунктове. Не казвам, че се извършват нерегламевнтирани дейности, не казвам, че не се извършва контрол, но ще направим анализ какво количество влиза в Косово и най-вероятно ще си позволя да осъществя контакт с мои колеги от Балканския полуостров, защото, ако това е продажба на занижени цена, тя носи щети не смао за фиска на нашата страна, а и за фиска от държавата, от която се прави вностът. Напълно е възможно да има разумно обяснение да приоизведеш, да донесеш в България и да продадеш на такава цена, но засега не откривам такова, посочи Пламен Абровски.

Ще бъде изготвен механизъм за верификация, уточни той.

Контролът, който извършваме, е важен и за безопасността, и за качеството. Засега няма установени случаи на завишени нива на пестициди, отбеляза министърът.

Абровски коментира, че при срещите му с представители на големите търговски вериги е станало ясно, че инициативата "Кошница с грижа" работи много успешно.

Масовият потребител на продуктите от "Кошница с грижа" са жените. Идеята е да помогнем за окрупняването на пазара, да помогнем кооперирането на нашите производители и потребилите да имат по-лесен достъп до стоките им, поясни министърът на земеделието и храните.

Той обяви още, че управленската програма е почти готова и най-вероятно ще бъде представена следващата седмица.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умник

    16 3 Отговор
    Гюро поучава ! Лелеее , какво падение !

    Коментиран от #35

    19:34 06.08.2026

  • 2 от село

    14 2 Отговор
    Ами вдигнете им митата , и ако нашите продават скъпо ги намалете !

    19:35 06.08.2026

  • 3 Пазарна икономика, бате

    21 1 Отговор
    Когато е за хората казват Пазарна икономика иначе за зърнари и ганчовци бизнесмени е каналджийство и да им даваме помощи 🖕

    19:35 06.08.2026

  • 4 Че той

    9 1 Отговор
    законния е по-вреден!

    Коментиран от #13

    19:37 06.08.2026

  • 5 Въпрос

    12 2 Отговор
    Има ли поне едно нещо законно в България?

    19:39 06.08.2026

  • 6 Боташ го наречи

    17 1 Отговор
    и повече не го обждай. Най-долната измет от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН се събра в ПБ!

    19:49 06.08.2026

  • 7 Пламче

    11 2 Отговор
    ти не беше ли този който при Бат ББ от Б, не искаше да пускаш контроли от ЕС, сега си се активирал, гиди мазна гювендиьо

    19:56 06.08.2026

  • 8 така е

    13 1 Отговор
    интересите на олигарсите трябва да се защитават , от всяка сделка трябва % за тях , или пък щяха да ги борят

    19:59 06.08.2026

  • 9 Тахумба

    12 1 Отговор
    Този е абсолютно недоразумение.

    20:02 06.08.2026

  • 10 Шака Зулу

    6 1 Отговор
    Този от снимката кой е , и защо е толкова мазен

    20:17 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво герой

    5 0 Отговор
    продуктите от "Кошница с грижа" трябва да са по 3 нали?

    Коментиран от #14

    20:19 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ама как хубавичко се борят

    7 0 Отговор
    всичко да ни е по скъпо ?

    20:20 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ехааааа чудо

    5 0 Отговор
    Тази схема със занижените фактури е от години. Пак сега ли го откриха или се пълнят чекмеджета от схемата?

    Коментиран от #27

    20:21 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хохохо

    4 0 Отговор
    Премахнете прекупвачите .Нека земеделските производители да имат места за пласиране на стоката

    20:25 06.08.2026

  • 20 Сатана Z

    2 1 Отговор
    На импровизирани сергии из цяла България цигани продават собствена селскостопанска продукция отглеждана от трудолюбивите роми за да задоволи лакомията на евро-българите с дълбоките джобове натъпкани с прясно напечатани евро банкноти.А този пич ни говори за незаконен внос ,който подбива цените на българските производители.
    Тшак,а?

    20:26 06.08.2026

  • 21 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Някой ако си мисли че този пъпеш с ехидната усмивка ще свърши нещо друго освен да краде и лъже е сто процента иди.....

    20:32 06.08.2026

  • 22 Само му гледайте логиката на тоя

    3 0 Отговор
    В Косово вика много евтино бре. То тоя внос ни ощетява фиска. Кво е туй 30 евроцента домата. Днес вика разбрах какъв голям производител е Косово.. То българите по 10 трябва да плащат нищо че в Косово няма субсидии ...

    20:32 06.08.2026

  • 23 Големи смотаняци

    5 0 Отговор
    насъбра Радев па не знам

    20:34 06.08.2026

  • 24 Над 10 години схема

    1 2 Отговор
    Радев подарява АЕЦ Козлодуй на САЩ, които изплащат нарочно предизвиканите дългове на НЕК от ГЕРБ и Пеевски.

    20:36 06.08.2026

  • 25 Кой е тоя

    3 1 Отговор
    Незаконният внос на зеленчуци мухлйоо ? Как реши че е незаконен ?

    20:36 06.08.2026

  • 26 Все пак

    4 1 Отговор
    Освен незаконен имаме и законен, който внася зленчуци с много по-ниско качество от нашите. Защо се допуска?

    20:38 06.08.2026

  • 27 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ехааааа чудо":

    Абс. Прав - Занижените цени във фактурите се лансират още от Зората на Демокрацията!А нещата са елементарни- С държавите от ЕС търгуваме Безмитно,но с въпросните Македония,Турция,Косово и Сърбия Вносът се Облага с Вносни Мита защото не са Членки на Съюза.И понеже Митото е Процент от Цената на Стоката,Търговецът - вносител е заинтересован да да е макс. ниска за да плати по-малко,за което се и договаря с Продавача в другата държава ,на който пък не му пука каква цена ще пише във Фактурата щом си взема парите кеш.Домати по 30Цента от Косово?За да не знае тоя Министър тия всеизвестни Неща,значи не е на мястото си...ама Хич!

    21:04 06.08.2026

  • 28 Горски

    5 0 Отговор
    Той сезона свърши, бре. Сетила се Мара. Който се нагуши, нагуши. Проверки почвали корумпетата, ти да видиш. Докъде ни докара демокрацията от голям износител да станем вносител … най-странното е че има индивиди които вярват че така било по-добре. Масова проверка на лобистите които са за чуждия и химичен внос...! От там трябва да се започне , търговците не са виновни те търгуват с това което се внася по пазарите..! А на Таки лабораториите ще проверяваме ли? Как издават документи и сертификати за турски зеленчуци?

    21:17 06.08.2026

  • 29 Лена

    3 0 Отговор
    Напълно празни приказки от един Реверсивен Мунчов министър! Обичайното!
    Две напред, две назад и още толкова встрани! Най-ми хареса, тази година беше добра година по отношение на реколтата...
    Коя реколта папурчо, реколтата вече гние по полето!

    21:34 06.08.2026

  • 30 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Този мазен простак ще ни храни с качествени стоки от Турция, което е абсурдно. Но той ни убеждава в противното. Нагъл тип.

    21:42 06.08.2026

  • 31 Цвете

    3 0 Отговор
    МАЛЕ, КАКЪВ ТАРИКАТ СИ ТИ, ХЛЪЗГАВ, МАЗЕН И ДОСТА НЕПРИЯТЕН.

    22:05 06.08.2026

  • 32 Сламен Амбразурски

    1 0 Отговор
    На тоя хич не ху е чист косъмът.

    23:12 06.08.2026

  • 33 Измамлиев

    0 0 Отговор
    Този, освен некадърник, е и по изгодата,личи му, тарикат, хитрец, заблуждава хората.След две седмици щяла да приключи проверката. И едва след това евентуално ще "вземат мерки".Когата свърши същинският сезон на плодове и зеленчуци.

    23:16 06.08.2026

  • 34 Големанов по Ст.Л. Костов

    0 0 Отговор
    Този министър кого обслужва? Във всеки случай, не и държавата.

    23:17 06.08.2026

  • 35 "Алекперовците" на Радев...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Умник":

    не са "лоши" олигарси !
    И се водят и се " мазнят" ,а модела "Борисов- Пеевски" ,
    работи като даден на "лизинг ", въпреки тоталната мизерия в страната, все едно нищо не се е случило , изборите бяха само
    игра за наивници???
    "Бате Румен" , вече е готов за белия " Масонски чаршаф" !!!
    Сега и Господ не може да ни помогне!

    09:43 07.08.2026

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