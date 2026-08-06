Пламен Абровски: Незаконният внос на зеленчуци е като каналджийството

Не бих казал, че има напрежение сред производителите на зеленчуци. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в отговор на въпрос дали расте недоволството на оранжерийните производители заради нелегалния внос.
Тази година е много добра година по отношение на реколтата и призовавам да се търсят български зеленчуци. Проблемът идва от вноса – когато той е законен, ние извършване контрол, но когато е незаконен, не го хваща НАП, митници, БАБХ. Мога да го сравня с каналджийството, заяви Абровски.
Направихме една много сериозна организация и засилихме много контрола по външните граници – с Македония, със Сърбия и с Турция. По време на проверка ме учуди аномалията с цените - установихме домати с оригинални документи от Косово на цена 30 евроцента, съобщи земеделският министър.
Започнахме да задаваме въпроси, все още събираме информация и от другите гранични пунктове. Не казвам, че се извършват нерегламевнтирани дейности, не казвам, че не се извършва контрол, но ще направим анализ какво количество влиза в Косово и най-вероятно ще си позволя да осъществя контакт с мои колеги от Балканския полуостров, защото, ако това е продажба на занижени цена, тя носи щети не смао за фиска на нашата страна, а и за фиска от държавата, от която се прави вностът. Напълно е възможно да има разумно обяснение да приоизведеш, да донесеш в България и да продадеш на такава цена, но засега не откривам такова, посочи Пламен Абровски.
Ще бъде изготвен механизъм за верификация, уточни той.
Контролът, който извършваме, е важен и за безопасността, и за качеството. Засега няма установени случаи на завишени нива на пестициди, отбеляза министърът.
Абровски коментира, че при срещите му с представители на големите търговски вериги е станало ясно, че инициативата "Кошница с грижа" работи много успешно.
Масовият потребител на продуктите от "Кошница с грижа" са жените. Идеята е да помогнем за окрупняването на пазара, да помогнем кооперирането на нашите производители и потребилите да имат по-лесен достъп до стоките им, поясни министърът на земеделието и храните.
Той обяви още, че управленската програма е почти готова и най-вероятно ще бъде представена следващата седмица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умник
Коментиран от #35
19:34 06.08.2026
2 от село
19:35 06.08.2026
3 Пазарна икономика, бате
19:35 06.08.2026
4 Че той
Коментиран от #13
19:37 06.08.2026
5 Въпрос
19:39 06.08.2026
6 Боташ го наречи
19:49 06.08.2026
7 Пламче
19:56 06.08.2026
8 така е
19:59 06.08.2026
9 Тахумба
20:02 06.08.2026
10 Шака Зулу
20:17 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Браво герой
Коментиран от #14
20:19 06.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ама как хубавичко се борят
20:20 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ехааааа чудо
Коментиран от #27
20:21 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хохохо
20:25 06.08.2026
20 Сатана Z
Тшак,а?
20:26 06.08.2026
21 ШЕФА
20:32 06.08.2026
22 Само му гледайте логиката на тоя
20:32 06.08.2026
23 Големи смотаняци
20:34 06.08.2026
24 Над 10 години схема
20:36 06.08.2026
25 Кой е тоя
20:36 06.08.2026
26 Все пак
20:38 06.08.2026
27 оня с коня
До коментар #17 от "ехааааа чудо":Абс. Прав - Занижените цени във фактурите се лансират още от Зората на Демокрацията!А нещата са елементарни- С държавите от ЕС търгуваме Безмитно,но с въпросните Македония,Турция,Косово и Сърбия Вносът се Облага с Вносни Мита защото не са Членки на Съюза.И понеже Митото е Процент от Цената на Стоката,Търговецът - вносител е заинтересован да да е макс. ниска за да плати по-малко,за което се и договаря с Продавача в другата държава ,на който пък не му пука каква цена ще пише във Фактурата щом си взема парите кеш.Домати по 30Цента от Косово?За да не знае тоя Министър тия всеизвестни Неща,значи не е на мястото си...ама Хич!
21:04 06.08.2026
28 Горски
21:17 06.08.2026
29 Лена
Две напред, две назад и още толкова встрани! Най-ми хареса, тази година беше добра година по отношение на реколтата...
Коя реколта папурчо, реколтата вече гние по полето!
21:34 06.08.2026
30 Павел Пенев
21:42 06.08.2026
31 Цвете
22:05 06.08.2026
32 Сламен Амбразурски
23:12 06.08.2026
33 Измамлиев
23:16 06.08.2026
34 Големанов по Ст.Л. Костов
23:17 06.08.2026
35 "Алекперовците" на Радев...
До коментар #1 от "Умник":не са "лоши" олигарси !
И се водят и се " мазнят" ,а модела "Борисов- Пеевски" ,
работи като даден на "лизинг ", въпреки тоталната мизерия в страната, все едно нищо не се е случило , изборите бяха само
игра за наивници???
"Бате Румен" , вече е готов за белия " Масонски чаршаф" !!!
Сега и Господ не може да ни помогне!
09:43 07.08.2026