Пламен Абровски: Незаконният внос на зеленчуци е като каналджийството

Не бих казал, че има напрежение сред производителите на зеленчуци. Това каза в предаването "Денят на живо" по Нова нюз министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в отговор на въпрос дали расте недоволството на оранжерийните производители заради нелегалния внос.

Тази година е много добра година по отношение на реколтата и призовавам да се търсят български зеленчуци. Проблемът идва от вноса – когато той е законен, ние извършване контрол, но когато е незаконен, не го хваща НАП, митници, БАБХ. Мога да го сравня с каналджийството, заяви Абровски.

Направихме една много сериозна организация и засилихме много контрола по външните граници – с Македония, със Сърбия и с Турция. По време на проверка ме учуди аномалията с цените - установихме домати с оригинални документи от Косово на цена 30 евроцента, съобщи земеделският министър.

Започнахме да задаваме въпроси, все още събираме информация и от другите гранични пунктове. Не казвам, че се извършват нерегламевнтирани дейности, не казвам, че не се извършва контрол, но ще направим анализ какво количество влиза в Косово и най-вероятно ще си позволя да осъществя контакт с мои колеги от Балканския полуостров, защото, ако това е продажба на занижени цена, тя носи щети не смао за фиска на нашата страна, а и за фиска от държавата, от която се прави вностът. Напълно е възможно да има разумно обяснение да приоизведеш, да донесеш в България и да продадеш на такава цена, но засега не откривам такова, посочи Пламен Абровски.

Ще бъде изготвен механизъм за верификация, уточни той.

Контролът, който извършваме, е важен и за безопасността, и за качеството. Засега няма установени случаи на завишени нива на пестициди, отбеляза министърът.

Абровски коментира, че при срещите му с представители на големите търговски вериги е станало ясно, че инициативата "Кошница с грижа" работи много успешно.

Масовият потребител на продуктите от "Кошница с грижа" са жените. Идеята е да помогнем за окрупняването на пазара, да помогнем кооперирането на нашите производители и потребилите да имат по-лесен достъп до стоките им, поясни министърът на земеделието и храните.

Той обяви още, че управленската програма е почти готова и най-вероятно ще бъде представена следващата седмица.