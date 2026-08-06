"Ще се видим там на 15 август": ново нахлуване в Сеута?

Стотици съобщения в социалните мрежи, разменяни между мароканци, показват възможен втори опит за навлизане на територията на испанския ексклав Сеута, пише "Ел Паис". "Ще се видим там на 15 август", пишат в групи в WhatsApp и Фейсбук хора от Мароко, които търсят съвети и информация за потенциална възможност да прекосят границата с Испания, след като на 30 юлинад 60 000 души нахлуха в Сеута и предизвикаха огромна криза в крайбрежния град, който се намира на африканския континент. Разследване на испанската медия "Ел Паис” и на платформата за проверка на фактите "Малдита” показва, че дискусиите в социалните мрежи продължават. Мароканци обсъждат въпроса дали това наистина ще бъде възможно или е опит отново да бъдат заблудени.

Нов опит за преминаване на границата на 15 август?

Датата 15 август изглежда не е просто слух, показва проучването на испанските журналисти. "Братя, 8/15/2026”, пише един потребител в група в WhatsApp на име "Миграция към Сеута и Мелия”, създадена през миналата седмица. От испанския "Ел Паис” се свързват с потребителя, за да го попитат дали целта е мигранти от Мароко отново да се опитат да навлязат в Сеута в средата на месеца. "Да, дори може би нещо повече”, отговаря потребителят.

Испанският вестник прави проверка на пет групи във Фейсбук със стотици хиляди членове и девет групи в WhatsApp с още стотици потребители. Разследване на организацията за проверка на факти "Малдита” установява наличието на 10 групи с 422 560 членове, други по-малки групи в WhatsApp, както и разпръснати публикации в Instagram. В много от съобщенията потребителите изразяват ентусиазъм и желание да се опитат да влязат повторно на територията на Испания. Немалко от хората в тези групи обаче предупреждават за опасността от подобни действия. "Не поемайте никакви рискове - ситуацията все още е напрегната. Вероятно няма да отида; ще отида в края на месеца, когато нещата се успокоят. Наистина ли са толкова глупави? Първият път ги хванахме неподготвени, но сега вече са разбрали всичко. Бъдете търпеливи, изчакайте и се възползвайте от пропуск в охраната”, пише един потребител.

Слухът от 15 август може да е и начин да се привлекат хора от други градове в района на Сеута, които да бъдат накарани да платят на трафикантите на хора, за да получат място в някоя малка лодка, пише "Ел Паис”. "Социалните мрежи са на практика единственият източник на информация за Испания, с който разполагат тези млади хора”, казва пред испанския вестник Мария Гевара, изследователка в Университета "Пабло де Олавиде” в Севиля. По думите ѝ младежите в Мароко поддържат много тясна връзка помежду си и търсят информация един от друг, но обичайно си споделят само ползите от потенциалната миграция към Испания, а рисковете се обсъждат далеч по-малко.

Препоръки за лодки и оборудване

В Инстаграм публикациите са смесица от лични профили и такива, специално посветени на обяснението как да се пресече границата, но с личен тон: повечето споделят снимките си с датата 15 август 2026 г., а "всичко ще се види на този ден” се повтаря често, пише "Малдита”. Много от идентифицираните профили никога преди това не са публикували постове, свързани с миграцията, и са публикували по темата за първи път между 31 юли и 3 август.

Стратегиите, използвани за привличане на желаещите да преминат в Испания, са разнообразни, пише платформата за проверка на фактите. Във Фейсбук различни групи и профили насърчават емиграцията към Сеута и други части на Европа със снимки на моторни лодки или други видове плавателни съдове. Една от тези страници, създадена през юли 2025 г., често публикува снимки на моторни лодки, надуваеми каяци или данни за разстоянието между морската граница на Мароко и оградата на плажа Тарахал в Сеута - явно като примамка за тези, които искат да емигрират в автономния град.

Конспирации и изчезнали хора

Конспиративните теории за това, което се случи наскоро, или за това дали морската бариера може да бъде преодоляна с плуване, също създават дискусии. "Съпругът ми излезе да се моли и видя някой да тича, без да разбере какво се случва. Около девет часа чух суматоха отвън; надникнах и видях деца да тичат. Някой ги попита какво става и едно момче каза: "Сеута е отворена.” И продължи да го повтаря на следващия човек, докато не възникна хаос. Мобилните телефони улесниха всичко”, обяснява една жена във Фейсбук за нощта, в която десетки хиляди преминаха границата, за да влязат в Испания.

В същото време десетки публикации в социалните мрежи търсят информация за близките си, които са се опитали да преминат в Сеута и са изчезнали. Това е другата реалност, пише "Малдита” - тази на хората, които се опитват да емигрират, но никога не достигат целта си, а и на техните семейства, които ги издирват в групи, където се споделят предимно историите на успелите. Повечето от тях са млади - под 30 години, а те дори окуражават останалите да тръгнат по същия път.