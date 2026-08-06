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"Ще се видим там на 15 август": ново нахлуване в Сеута?
  Тема: Кризата с бежанците

"Ще се видим там на 15 август": ново нахлуване в Сеута?

6 Август, 2026 18:47 1 887 24

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  • мигранти

Марокански младежи вероятно се готвят отново да нахлуят в Сеута. Съобщава се и конкретна дата.

"Ще се видим там на 15 август": ново нахлуване в Сеута? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Стотици съобщения в социалните мрежи, разменяни между мароканци, показват възможен втори опит за навлизане на територията на испанския ексклав Сеута, пише "Ел Паис". "Ще се видим там на 15 август", пишат в групи в WhatsApp и Фейсбук хора от Мароко, които търсят съвети и информация за потенциална възможност да прекосят границата с Испания, след като на 30 юлинад 60 000 души нахлуха в Сеута и предизвикаха огромна криза в крайбрежния град, който се намира на африканския континент. Разследване на испанската медия "Ел Паис” и на платформата за проверка на фактите "Малдита” показва, че дискусиите в социалните мрежи продължават. Мароканци обсъждат въпроса дали това наистина ще бъде възможно или е опит отново да бъдат заблудени.

Нов опит за преминаване на границата на 15 август?

Датата 15 август изглежда не е просто слух, показва проучването на испанските журналисти. "Братя, 8/15/2026”, пише един потребител в група в WhatsApp на име "Миграция към Сеута и Мелия”, създадена през миналата седмица. От испанския "Ел Паис” се свързват с потребителя, за да го попитат дали целта е мигранти от Мароко отново да се опитат да навлязат в Сеута в средата на месеца. "Да, дори може би нещо повече”, отговаря потребителят.

Испанският вестник прави проверка на пет групи във Фейсбук със стотици хиляди членове и девет групи в WhatsApp с още стотици потребители. Разследване на организацията за проверка на факти "Малдита” установява наличието на 10 групи с 422 560 членове, други по-малки групи в WhatsApp, както и разпръснати публикации в Instagram. В много от съобщенията потребителите изразяват ентусиазъм и желание да се опитат да влязат повторно на територията на Испания. Немалко от хората в тези групи обаче предупреждават за опасността от подобни действия. "Не поемайте никакви рискове - ситуацията все още е напрегната. Вероятно няма да отида; ще отида в края на месеца, когато нещата се успокоят. Наистина ли са толкова глупави? Първият път ги хванахме неподготвени, но сега вече са разбрали всичко. Бъдете търпеливи, изчакайте и се възползвайте от пропуск в охраната”, пише един потребител.

Слухът от 15 август може да е и начин да се привлекат хора от други градове в района на Сеута, които да бъдат накарани да платят на трафикантите на хора, за да получат място в някоя малка лодка, пише "Ел Паис”. "Социалните мрежи са на практика единственият източник на информация за Испания, с който разполагат тези млади хора”, казва пред испанския вестник Мария Гевара, изследователка в Университета "Пабло де Олавиде” в Севиля. По думите ѝ младежите в Мароко поддържат много тясна връзка помежду си и търсят информация един от друг, но обичайно си споделят само ползите от потенциалната миграция към Испания, а рисковете се обсъждат далеч по-малко.

Препоръки за лодки и оборудване

В Инстаграм публикациите са смесица от лични профили и такива, специално посветени на обяснението как да се пресече границата, но с личен тон: повечето споделят снимките си с датата 15 август 2026 г., а "всичко ще се види на този ден” се повтаря често, пише "Малдита”. Много от идентифицираните профили никога преди това не са публикували постове, свързани с миграцията, и са публикували по темата за първи път между 31 юли и 3 август.

Стратегиите, използвани за привличане на желаещите да преминат в Испания, са разнообразни, пише платформата за проверка на фактите. Във Фейсбук различни групи и профили насърчават емиграцията към Сеута и други части на Европа със снимки на моторни лодки или други видове плавателни съдове. Една от тези страници, създадена през юли 2025 г., често публикува снимки на моторни лодки, надуваеми каяци или данни за разстоянието между морската граница на Мароко и оградата на плажа Тарахал в Сеута - явно като примамка за тези, които искат да емигрират в автономния град.

Конспирации и изчезнали хора

Конспиративните теории за това, което се случи наскоро, или за това дали морската бариера може да бъде преодоляна с плуване, също създават дискусии. "Съпругът ми излезе да се моли и видя някой да тича, без да разбере какво се случва. Около девет часа чух суматоха отвън; надникнах и видях деца да тичат. Някой ги попита какво става и едно момче каза: "Сеута е отворена.” И продължи да го повтаря на следващия човек, докато не възникна хаос. Мобилните телефони улесниха всичко”, обяснява една жена във Фейсбук за нощта, в която десетки хиляди преминаха границата, за да влязат в Испания.

В същото време десетки публикации в социалните мрежи търсят информация за близките си, които са се опитали да преминат в Сеута и са изчезнали. Това е другата реалност, пише "Малдита” - тази на хората, които се опитват да емигрират, но никога не достигат целта си, а и на техните семейства, които ги издирват в групи, където се споделят предимно историите на успелите. Повечето от тях са млади - под 30 години, а те дори окуражават останалите да тръгнат по същия път.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА БЕ ДА

    22 2 Отговор
    ТОЗИ ПЪТ НОМЕРА НЯМА ДА МИНЕ.

    18:48 06.08.2026

  • 2 Арабеските тарамбуки

    29 4 Отговор
    са страхливци по природа като евреите. Пускаш им песента на картечниците и настава мир и тишина.

    Коментиран от #14

    18:49 06.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Какъв е този огромен стълб дим откъм летище Враждебна?Какво гори.

    18:51 06.08.2026

  • 4 РАЗБИРА СЕ

    22 2 Отговор
    Ама дали испанците ще ви цепят басма този път.

    Коментиран от #17

    18:51 06.08.2026

  • 5 Анонимен

    16 1 Отговор
    Регистрирайте всички участници като терористи! И примамка за акули във водата.

    18:55 06.08.2026

  • 6 С любезното съдействие на госпожа

    22 0 Отговор
    Меркел Е С на чело с лайн.янката и розовите понита се озова в помийната яма.
    Чувствате ли се възвишени с присъствието си В тази кочина. Лично аз не а вие

    18:59 06.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Кръстиха ли магистрала в Мароко и на хитлеряхю,това е една колония на исрахел и фащ като ония другите от залива

    19:00 06.08.2026

  • 8 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Навлеците от Мароко си лежат на плажа в Суета,на който испанците са направили импровизиран бар за безплатна вода и храна.
    Ако знаеха,че в България ще ги настанят в хотели по черноморието като украинските дезертьори ,щяха да дръпнат с 200 на изток през Калотина до Слънчака.

    19:04 06.08.2026

  • 9 Опозицията на злото,

    15 1 Отговор
    която оглави Педро Санчес, сега получава наказание от самото Зло. Първо ще ги затрупат с навлеци, после ще ни накарат да затворим Шенген за Испания, уж за да не се довлекат навлеците и при нас, после ще ни накарат да извършим кой знае какво, за ги накажат за назидание. В чии ръце се намира човешкия род?

    Коментиран от #22

    19:05 06.08.2026

  • 10 Това са италиански младежи

    16 2 Отговор
    от еврейски произход

    19:05 06.08.2026

  • 11 Удри евраста с лопатЕто

    18 2 Отговор
    Мистър Колт и другаря Калашников са изравнили силите, време е европа да свали розовите гaщu и да започне да действа твърдо, време е за смяна на розовите "лидери", че европа уйде у канало, дойде време "лидерите" с розовите памперси да опънат шии по кестените.

    19:10 06.08.2026

  • 12 Фют

    2 2 Отговор
    Аааа, аз по Богородица съм в Суета.

    19:11 06.08.2026

  • 13 писна ни

    11 0 Отговор
    Който иска да оцелле да си носи бронежилетка , а не плажен пояс !

    19:12 06.08.2026

  • 14 Ха ХаХа

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Арабеските тарамбуки":

    Ти ли ще стреляш с картечницата.
    Това не е айфон

    Коментиран от #23

    19:13 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моля,

    1 1 Отговор
    на български език ,това е Селта ! Стига с тази Сеута.

    20:28 06.08.2026

  • 17 СВО 1 624 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "РАЗБИРА СЕ":

    Сеута и Мелиля - двата испански автономни града в Северна Африка не са част от Шенген.

    20:46 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Койчо

    6 1 Отговор
    Ако испанската армия не ги чака на границата с бойни патрони, да се махат от Шенген

    21:10 06.08.2026

  • 20 Ми натато за

    8 1 Отговор
    Кво е? Да ни защитава от чужди завоеватели, инвазия и т.н... Да докарат армиите, самолетите, танкове, картечници... И да стрелят по тези, които искат незаконно да влязат в ЕС... За кво иначе 5% от бюджета за военни разходи? Милиарди за самолети и т.н.? Да ни защитават от навлеци !!!

    Коментиран от #24

    21:16 06.08.2026

  • 21 По време на НРБ

    10 1 Отговор
    Граничар си! Идва някой и иска да влезе в НРБ! 1. Стой 2. Стой, че стрелям! 3. Ако не спре, изстрел във въздуха... 4. Ако не спре го застрелваш! Така беше и за това НРБ беше по-нормална от тези "демокрации"... Пускат и хранят милиони мигранти на гърба на нас, европейците...

    21:20 06.08.2026

  • 22 Урсула вече иска

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Опозицията на злото,":

    Да ги "разпредели справедливо " по всичките страни на съюза. А която страна не иска да вземе тези, то ще плаща по 25000 евро на калпак годишно наказание.... Това могат да измислят тези. Насилствено заселване тука с африканци.

    21:23 06.08.2026

  • 23 111

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ХаХа":

    Нека си фантазира, нищо не може да промени. А кой колко е страхлив - да нарамва автомата и да го видим срещу "страхливите" ! Той боя не е като седенето пред компютара.

    02:45 07.08.2026

  • 24 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ми натато за":

    Милиардите са за "защита" от Русия. Малограмотните черно-кафяви марокански скакалци с добре дошли ! Всичко е извратено и обърнато наопаки от урсулската из.мет !!!

    09:00 07.08.2026

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