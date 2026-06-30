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Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество
  Тема: Украйна

Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество

30 Юни, 2026 15:01 1 789 111

  • владимир путин-
  • русия-
  • руснаци-
  • украйна-
  • война

Путин не отговаря на все по-настойчивите искания на руснаците за разяснения, провокирани от натиска, който оказва върху тях войната

Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията около войната на Русия срещу Украйна е една от водещите теми в западния печат, предаде БТА.

Великобритания

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски осмя военните усилия на Русия, като заяви, че руският президент Владимир Путин отново и отново отлага крайните срокове за постигането на целите си, пише в. "Гардиън".

Британското издание посочва, че Зеленски каза това по време на снощното си традиционно вечерно обръщение.

Украинският лидер изтъкна, че Путин отново и отново дава и изтегля напред във времето крайни срокове за цялостното превземане на Донбас.

Володимир Зеленски осмя целта на Русия да превземе Донбас, като каза, че руските сили са се опитали да превземат изцяло региона 15 пъти и са се провалили, пише друго британско издание - "Индипендънт".

"От началото на пълномащабната война руската армия получи 15 крайни срока да превземе Донбас. Руското политическо ръководство продължава да е обсебено от Донбас. Те са обхванати от тази заблуда - че най-накрая ще превземат Донбас - вече 15 пъти го превземат", изтъкна Зеленски в обръщението си.

"Индипендънт" обръща внимание на предупреждението на Зеленски, че Путин ще трябва да прекрати войната или да стане свидетел на изтеглянето напред във времето на поредния краен срок.

В Русия кризата с горивата се задълбочава, като властите обмислят да разрешат на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разрешат по-нискокачествен внос на фона на атаките на Украйна срещу руските петролни рафинерии, отбелязва "Индипендънт".

"Гардиън" пише, че изказването на Зеленски е реакция на отказа на Путин ден по-рано на украински предложение за прекратяване на ударите с оръжия с голям обсег и за намаляване на интензитета на сраженията. Британското издание се фокусира върху думите на Зеленски, че изказванията на Путин показват, че той е загубил връзка с настроенията на руснаците, които се редят на опашки на бензиностанциите.

"Дори една държава производител на петрол - една "бензиностанция", както често наричат Русия, сега е изправена пред недостиг на гориво. Това е пряка последица от войната, една от многото последици. Това е също пример за това как реагира Украйна - с прецизност, а не чрез тероризъм", каза още Володимир Зеленски.

Русия обяви извънредно положение на Кримския полуостров и ограничи продажбите на горива. Елитните украински оператори на дронове казват, че това е само началото, пише британският в. "Таймс".

Испания

Русия бомбардира Украйна почти всеки ден, откакто руските сили нахлуха през февруари 2022 г., което доведе до най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насетне, пише в. "Мундо".

Украйна, от своя страна, засили ответните атаки срещу територията на Русия и окупираните от Москва земи в Източна Украйна.

Преговорите за прекратяване на конфликта между двете страни, водени с посредничеството на Съединените щати, продължават да буксуват, обобщава испанското издание.

САЩ

Украйна прехвърля войната на руска територия, но руските власти гледат да не говорят за убежищата и да не задействат сирените, като се опитват да омаловажат последиците от конфликта, изказвайки се за тях с евфемизми, пише в. "Ню Йорк таймс".

Каквото и да правите в Русия, не говорете за войната, извежда в заглавие американското издание.

Франция

Владимир Путин невъзмутимо продължава с войнствената си реторика по отношение на Украйна, като не отговаря на все по-настойчивите искания на руснаците за разяснения, провокирани от натиска, който оказва върху тях войната, включваща използването на дронове, пише кореспондентът на френския в. "Фигаро" в Москва Ален Барлюе.

Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество, отбелязва кореспондентът.

Русия - един от най-големите производители на петрол в света, въведе серия от ограничения за продажбата на гориво в цялата страна, пише в. "Монд".

Скорошните украински бомбардировки парализираха една част от руските рафинерии, складове и логистика, като създадоха проблеми за националното снабдяване, отбелязва френското издание.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще им се на Малобритания...

    63 34 Отговор
    Колко ги е яд пиратите, че Путин не им дава да докопат руските ресурси.

    Коментиран от #7, #15, #24, #35, #51

    15:03 30.06.2026

  • 2 Хехее

    39 36 Отговор
    токущо ВСУ е думнало центъра за сателитна комуникация в Дубна, Московска област

    Коментиран от #38, #65, #108

    15:04 30.06.2026

  • 3 Отец Дионисий

    44 46 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #40, #70

    15:04 30.06.2026

  • 4 честен ционист

    15 9 Отговор
    Овцы сказали: "Мы не овцы, нам не нужен пастух!"

    15:05 30.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 32 Отговор
    те и тукашните копейки се отказаха от него

    Коментиран от #78, #85, #100

    15:05 30.06.2026

  • 6 Сила

    27 30 Отговор
    Който не става за нищо друго , става бакшиш ....
    Или пожизнен президент на РФ ...ФАКТ !!!

    Коментиран от #83

    15:06 30.06.2026

  • 7 да питам

    24 31 Отговор

    До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":

    А верно ли Русия разпродала целия си Държавен резерв, за да събере рубли за покупка на бензин от Беларус ?

    Коментиран от #111

    15:06 30.06.2026

  • 8 Хаха

    28 31 Отговор
    Путин е изчадие на Сатаната, като подвизаващият се в този сайт Отец Дионисий.

    15:06 30.06.2026

  • 9 Свободен

    19 22 Отговор
    В ковчега истинският Путин ли лежи?!

    15:06 30.06.2026

  • 10 Пич

    39 27 Отговор
    Да, така е !!! Но това е изключително лоша новина за ЕС, САЩ, Украйна и Англия!!! За да излезе от това положение, Путин ще трябва бързо и безапелационно да смачка Украйна!!!

    Коментиран от #26

    15:07 30.06.2026

  • 11 Пък

    38 21 Отговор
    Зеленски с 1% рейтинг, написа СНН
    Укрите го отсвириха

    15:07 30.06.2026

  • 12 нищо добро не предстои в Русия

    24 20 Отговор
    "Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат много опасни в Русия, тъй като Путин отчаяно се опитва да се задържи на повърхността"

    Коментиран от #29

    15:07 30.06.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    10 11 Отговор
    Путилифона бе измяцано каде за сеги е радост каде е изправен пред пиената орда ма че мо станело мъчно коги го наведът почнат да земат проби од кьоспето мо с кожени епроветки! Немало да има никакво значение дали са старателно и ритоално оформени.

    15:07 30.06.2026

  • 14 000

    21 16 Отговор
    Обаче доволството на европейците към кралица урсула расте с всяка милисикунда.

    15:08 30.06.2026

  • 15 Абе Ташъкларък

    21 25 Отговор

    До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":

    Русия освен ресурси друго продава ли.

    Коментиран от #22, #25, #56

    15:08 30.06.2026

  • 16 Ааа

    20 21 Отговор
    не, да ги няма е такива. Руснаците си избраха Путин, да си сърбат попарата сега. Никой не им е виновен.

    Коментиран от #20, #21

    15:08 30.06.2026

  • 17 Командващият американските сили в Европа

    18 19 Отговор
    " Гринкевич: Загубите на Русия са изключително високи, главозамайващи. "

    15:09 30.06.2026

  • 18 Кобра Кай 🥋

    12 19 Отговор
    Пуупин е руският Боко Тиквоча. И двамата работят за зионистите с хедж фондове от краварника 🇺🇲🇮🇱

    15:09 30.06.2026

  • 19 Азазел

    18 15 Отговор
    Какво да им отговори, всичко е ясно - опять обосрались!

    15:09 30.06.2026

  • 20 1945

    13 12 Отговор

    До коментар #16 от "Ааа":

    както са го избрали така и ще го свалят

    15:10 30.06.2026

  • 21 Кобра Кай 🥋

    23 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ааа":

    Ние 12 години доброволно ли избирахме Боко Тиквоча и изборите честни ли бяха!?

    15:10 30.06.2026

  • 22 Укрите

    25 13 Отговор

    До коментар #15 от "Абе Ташъкларък":

    предадоха украинската земя на Монсанто Бляк Рок. Сега акциите им паднаха, след като ЛНР е изцяло руска ,а ДНР 99%.

    15:11 30.06.2026

  • 23 Руски депутати:

    16 14 Отговор
    Водите Русия към социален взрив. Страната се нуждае от "ясен, публичен план" за прекратяване на войната. Тя е "на ръба на социална експлозия", за която цялата отговорност "ще падне върху това несменяемо правителство". Продължават и дори се увеличават загубите на най-активното и репродуктивно руско население заради неефективно ръководство. Атаките срещу нашите градове продължават, обхватът им се разширява, Западът увеличава доставките на дронове и ние сме принудени да търпим. Президентската администрация вече заявява, че целите на СВО - денацификацията и демилитаризацията на Украйна по същество са непостижими. Ако тази ситуация продължи, социалният взрив и хаосът стават все по-вероятни. От това задължително ще се възползва Западът, за да унищожи остатъците от руската държавност".

    15:11 30.06.2026

  • 24 Великобритания

    15 20 Отговор

    До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":

    се превива от смях как Русия се самоубива :) Нападна малкия с съсед и 5 години по-късно след много унижение на бойното поле опря да внася бензин 🤣

    15:12 30.06.2026

  • 25 хихик

    18 10 Отговор

    До коментар #15 от "Абе Ташъкларък":

    Има си ресурси, продава си

    15:13 30.06.2026

  • 26 Кобра Кай 🥋

    10 22 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Руснаците нямат достъп до ядрените си оръжия. Могат само да ги показват за пред раята. Пусковите ключове са в Пентагона!

    Ако не беше вярно, отдавна да са избомбили някой съсед и утвърдили като регионален жандарм. А то предстои разпад на десетки държави.

    Волжка България ще бъде освободена!

    15:13 30.06.2026

  • 27 Гориил

    18 9 Отговор
    Руският народ изисква от своя лидер само воля и решителност. Ако Русия загуби, тя ще бъде унищожена и заличена от лицето на земята. Именно това е посланието, което 150 милиона руснаци се опитват да предадат на Кремъл.

    Коментиран от #64

    15:14 30.06.2026

  • 28 Краварска медия

    13 13 Отговор
    Сами ли си пишете коментарите под глупостите които публикувате

    Коментиран от #44

    15:14 30.06.2026

  • 29 Той

    12 10 Отговор

    До коментар #12 от "нищо добро не предстои в Русия":

    ще се опита но какво реално може да направи което вече не е пробвал? Нищо повече очевидно. Русия е вече беззъба

    Коментиран от #99

    15:16 30.06.2026

  • 30 ХиХи

    4 7 Отговор
    Да требва да удари голден тойлет с ТЯО

    15:17 30.06.2026

  • 31 име

    14 10 Отговор
    Абе, пуснете си някакви правдоподобни канали за войната, стига сте чели бълвочите на някви, дето от 5г повтарят как Путин ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ го свалят. Пуснете си Willy OAM да чуете смислена оценка и съвети за положението на бандерите, Military summaru chanel за ежедневни актуали движения по фронта, AMK mapping и Suryak maps са всеизвестни картографи на военните действия, HeyHeyHayden дава всеки месец безпристрастна сводка за загубите в техника на двете страни... Информация има колкото искате в днешно време. Да, не е широко достъпна, но и съвсем не е трудна за намиране.

    Коментиран от #42

    15:17 30.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 !!!?

    10 9 Отговор
    Дайте шанс на Путлер да унищожи империята на Злото наречена РФ !!!?

    15:18 30.06.2026

  • 34 Павел Пенев

    12 8 Отговор
    Браво на Путин. Искаше да изглежда като Сталин, но се оказа Елцин номер 2.

    15:18 30.06.2026

  • 35 Факрус

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":

    Филма хубав ли е или руски?

    15:18 30.06.2026

  • 36 Да му пратим

    11 7 Отговор
    малко български копейки начело с Мунчо?А може да добавим и Пеевски и Борисов за разкош... Те нали са си триумвират.

    15:20 30.06.2026

  • 37 не може да бъде

    7 7 Отговор
    Има логика в това руснаците да искат отговор от Путин -безспорно част от неприятностите на руснаците се дължат на политиката на Путин !?Но веднага може да се види че не става дума за това което пишат британските експерДи!?И затова към тях също би трябвало да има много неудобни въпроси -напр-защо не виждат че Путин е последното препятствие което спира някои хора в Русия да изтрият Британия -и не само нея от лицето на земята !?Не виждат ли че в от 2022 г-насам Путин всячески се стреми да не се стигне до фатална ескалация ...към която съвсем очевидно се стремят британците и др!? Като говорят за нанасяне на стратегическо поражение на Русия не считат ли че това означава атомна война!?..Лично аз имам обяснение като наблюдавам какво става в Британия и британците ...не е случайно -за 5 г- петима м-р председатели нали ...как му се вика на това...което разбира се го има и у нас!?.

    Коментиран от #61

    15:20 30.06.2026

  • 38 !!!?

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хехее":

    Не думай...прогресора Иво Христов тъкмо се канеше да развива "културни връзки" с Дубна ...!!!

    15:21 30.06.2026

  • 39 Мишел

    11 9 Отговор
    Пропагандната журналистика на Кремъл започна подготовка на руското население за загуба на Русия във войната. Един от символите на кремълската "журналистика" в лицето на "Московски комсомолец" публикува статия със заглавие: "Поразителни загуби: Когато геополитическите неуспехи могат да бъдат по-полезни от блестящите победи". В статията Дмитрий Краснов, адвокат и член на Московската гражданска камара, пише, че "големите геополитически поражения понякога са били по-полезни от победата". Според него "всеки срамен мир" е довел до "изчерпване на елитите и по-голяма свобода за народа", а като положителен ефект "победената страна започна бързо да набира сила".

    Коментиран от #45, #74

    15:21 30.06.2026

  • 40 Цък

    10 9 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Златния милиард е изолиран и който му е кеф си прави гаргара с него. Иран разказа играта на краварите. Великите самолетоносачи избягаха на хиляди мили. Една военна концепция за безбожно много пари рухна за дни. Краварите не бяха преживявали такова унижение. А Европа никой не я брои за жива. Къде скриха тъпата Калас?

    15:22 30.06.2026

  • 41 Мария Атанасова

    11 7 Отговор
    Четери години вземам заплата да пиша глупости.

    15:22 30.06.2026

  • 42 Трол

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "име":

    Няма смисъл от това, информацията от първа ръка се намира във факти.бг

    Коментиран от #49

    15:22 30.06.2026

  • 43 Читател

    12 8 Отговор
    "Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество"

    Пък украинското общество е много доволно на зеления наркоман когато неговите ловци на пушечно месо с ритници и бой отвличат хора от улиците.

    То бива пещерна пропаганда ....

    15:23 30.06.2026

  • 44 хихи

    9 7 Отговор

    До коментар #28 от "Краварска медия":

    не. факти е проруски сайт, единственото местообитание на всички български копейки 😅 😅 😅

    15:23 30.06.2026

  • 45 1001

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Не моим да разберем ко искаш да кажеш.

    15:23 30.06.2026

  • 46 Дори

    7 7 Отговор
    и европейско, щото на европейците им писна от "тостите" от Украина, които накараха хората да ес чувстват като гости в собствените им държави. Не само това, ами и недоволсто, защо още ги жали. За сметка на това ИЗраел и САЩ безчистват по света безнаказано.

    15:24 30.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дедо Йоцо

    8 4 Отговор
    Въжето!

    15:25 30.06.2026

  • 49 Учуден

    9 5 Отговор

    До коментар #42 от "Трол":

    "информацията от първа ръка се намира във факти.бг"

    Че кой журналист от факти е на предната линия че информацията да е от първа ръка - те препечатват западната пропаганда.

    15:25 30.06.2026

  • 50 Никой

    7 1 Отговор
    Иво Христов пращаше наскоро български учени в този център в Дубна защото България членува в него и дължи на руския център 5 милиона долара членски внос за 2023 - 2025 г. Въпреки ,че България е замразила членството си след нападението на Русия над Украйна през 2022 г.

    15:25 30.06.2026

  • 51 Хахахаха

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":

    Най-интересното е, че и рашите нищо не виждат от тези ресурси. Всички руски ресурси са само за тупин.

    Коментиран от #76

    15:26 30.06.2026

  • 52 гост

    8 3 Отговор
    Forbes: На Путин му остават три години на власт ! Руският президент Владимир Путин се намира в критично положение и му остават не повече от три години на власт. Както пише списание Forbes, сценариите за напускането на властта варират от бързо убийство до показен процес, а причините могат да бъдат нови атаки от страна на Украйна, вътрешни безредици или отказ на Китай да го подкрепя.

    Изданието припомня, че в исторически план смяната на режимите в Русия вече се е случвала два пъти през последния век вследствие на неуспешни военни кампании – Първата световна война и нахлуването в Афганистан.

    Със засилването на натиска върху Путин, елитът около него започва да мисли за собствената си съдба. Както обяснява Forbes, при евентуални сериозни проблеми руското общество първо ще обвини именно приближените на Путин, предполагайки, че те го изолират от реалността и му пречат да коригира ситуацията.

    Коментиран от #57

    15:26 30.06.2026

  • 53 Баце ЕООД

    6 10 Отговор
    Доста жалка статия.

    15:26 30.06.2026

  • 54 Факрус

    9 5 Отговор
    Тавариши и таварашутки, задава се нова "перестройка " ! Икономически и финансов колапс, купони за бензин, а скоро и за храна, военна агресия в суверенна държава изглежда ли ви познато?

    15:27 30.06.2026

  • 55 СКЪПИ УКР....ОФИЛИ

    5 7 Отговор
    И ДА СА НАС.....ИРЕТИ ОТ ПИСАНЕ
    ФРОНТА ВЪРВИ НА ЗАПАД
    И ДА СА НАС.....ИРЕТИ ОТ ЛЪЖИ КОНСТАНТИНОВСКАТА МЕСОМЕЛАЧКА ЗА ВСУ РАБОТИ КАКТО И ТАЯ В ЛИМАН
    ЧУВАЛИТЕ СЕ ПЪЛНЯТ С ВСУ БРОЙЛЕРИ
    И ТЦК СЕ ОГЛЕЖДАТ КАТО МИШОЦИ
    АЙДЕ ЮРУШ НА ПИРИМОГАТА

    15:27 30.06.2026

  • 56 Бай Гого

    10 7 Отговор

    До коментар #15 от "Абе Ташъкларък":

    Продава,миналата година е изнесла 2 милиона млади девачки за близкия изток,за мъжко облекчаване, евтини и благи!

    15:27 30.06.2026

  • 57 гост

    7 7 Отговор

    До коментар #52 от "гост":

    Путин разполага със собствени подразделения за лична сигурност, включително редица силови ведомства като ФСБ, структурите на МВР и Националната гвардия (Росгвардия), както и 30 хиляди служители в непосредствената му охрана. Всички тези звена обаче се противопоставят едно на друго от много години и евентуална гражданска война между тях е един от възможните сценарии.

    Въпросът как точно ще приключи управлението на Путин зависи в най-голяма степен от това какъв резултат се цели. Бързото убийство на президента и последвалата борба за власт биха означавали неутрализиране на заплахата на ранен етап, преди неговите съратници да успеят да реагират. Това обаче изключва възможността да се организира показен процес, на който той да бъде превърнат в изкупителна жертва за всички престъпления на режима – ход, който би оправдал останалите по веригата и би позволило на системата и нейните елити да запазят властта.

    Коментиран от #60

    15:28 30.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Роза

    12 4 Отговор
    Писала съм тук много пъти,че колкото и да се опитва Путин да подражава на "вожда и учителя" Й.В.Сталин,не се получава!Просто историческото време е друго и руснаците не са вече същите!Това Путин не може да го проумее,защото е кагебист и така е възпитан!Един ден,в предсмъртния си час,може да проумее,че е вървял в погрешна посока!

    Коментиран от #62

    15:29 30.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 НА БАНДЕРОАСПИРИН

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "не може да бъде":

    ЕЛИМИНАИРА СЕ
    КАКТО В КУПЯНСК И ЛИМАН

    15:30 30.06.2026

  • 62 Помнещ

    4 8 Отговор

    До коментар #59 от "Роза":

    "че е вървял в погрешна посока"

    Той Хитлер така и за Сталин е казвал.

    15:31 30.06.2026

  • 63 Накратко

    9 5 Отговор
    Диктаторът погубва Русия ,освен хилядите руснаци в Украйна.

    Коментиран от #73

    15:31 30.06.2026

  • 64 Европеец

    4 10 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    Коментарът ти е верен и изцяло съм съгласен с него..... Всичко е в ръцете на либералния Путин, чиято тактика и стратегия за водене на войната са не разбираеми за хората, вероятно само той си ги разбира..... Не се ли вземе в ръце Путин и да победи с ясно изразена Победа в тая война много беди ще се строят на руснаците и въобще в света..... Не може да водиш война срещу някой и в същото време да го жалиш, за да показваш какъв хуманист си..... Четири и половина години излагация и унижения на Русия заради либералния Путин, нищо не постигна от целите и задачите които беше изказал на 24 февруари 22-ра година и напротив загуби много..... Зеленият просяк милионер си оплете кошницата като лисица, получи много пари и оръжия, нанася болезнен и удари в тила на Русия, въпреки че на фронта отстъпва, колкото и добре да се отбраняват украинските войски..... Путин се изложи и ако така продължава руснаците открито ще му искат оставката, затова ми се струва че няма избор освен да ескалира частично войната, за да укроти и общественото мнение.....

    15:31 30.06.2026

  • 65 как пък не

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хехее":

    Център? Сигурно са уцелии някоя кабелна телевизия, ггг

    15:32 30.06.2026

  • 66 Дон Корлеоне

    9 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    15:32 30.06.2026

  • 67 НА БАНДЕРОАСПИРИН

    2 7 Отговор
    НЕ СЕ ОБЯСНЯВА
    ЕЛИМИНАИРА СЕ
    КАКТО В КУПЯНСК И ЛИМАН

    15:33 30.06.2026

  • 68 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    9 4 Отговор

    До коментар #58 от "Антитрол":

    Подложен на блатото плашимордан, как се разпадна ЕС бе плъх неумен,разпада се калната ти матушка,5км опашки за 10л гориво,как пазиш равновесие с тази празна бохча на раменете?????!!!🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #80

    15:33 30.06.2026

  • 69 Заядлив

    8 8 Отговор
    Защо обаче не пишете, че недоволството на руснаците не е заради убиването на украинци, а от това, че Путин все отлага масовото им изтребване. И че и в Украйна има недоволство от държавния им глава-комик, който не успява да разсмее народа си достатъчно, че да умират на фронта с усмивка, а дори напротив- милиони украинци плачат за тъжната си съдба и за своите загинали близки. Пишете и чакате да ви вярваме. Ганювци сме, но не всички сме кухи лейки на външно дишане и задвижване.

    Коментиран от #75

    15:33 30.06.2026

  • 70 ИИ без И

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Смени малко кода, че халюцинираш

    15:33 30.06.2026

  • 71 Путлето има правото да поиска

    7 6 Отговор
    Политическа закрила в Северна Корея.

    15:34 30.06.2026

  • 72 Я виж ти...?!

    6 6 Отговор
    ,,Путин бил изправен пред растящото недоволство на руското общество"
    И после почват три реда сълзи и два реда сополи за съдбата на Русия...?!
    Еми щом е така-радвайте се?!
    Какво ми квичите,цвилете и хленчите...?!
    Не ви разбирам...?!?!

    15:34 30.06.2026

  • 73 Украинец

    7 6 Отговор

    До коментар #63 от "Накратко":

    "освен хилядите руснаци в Украйна"

    А за милионите украинци погубени от зеления нищо не казваш. По официални данни на киевската хунта в момента Украйна е 22 милиона а 1991 беше 52 милиона. За 37 години минус 30 милиона.

    15:35 30.06.2026

  • 74 Щом крадеш Никове

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    значи и л.жеш. То акъл се иска и за двете. Но- йок такъв

    15:35 30.06.2026

  • 75 Поздравления👍!

    1 5 Отговор

    До коментар #69 от "Заядлив":

    Много точно си го казал!

    15:36 30.06.2026

  • 76 !!!?

    7 7 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Нито руснаците, нито Русия имат някаква полза от руски ресурси. Приходите от ресурси отиват за производството на танкове и ракети, а готовите продукти отиват на фронта, където биват унищожени. Това са едни пари хвърлени на вятъра. Сега, като няма приходи от ресурси, взимат от държавния резерв за производството на оръжия, но и там средствата са на изчерпване. Русия е пример за неадекватно управление на държавата и довеждането й до фалит.

    Коментиран от #84

    15:36 30.06.2026

  • 77 Цитат

    9 6 Отговор
    Путин: Украйна ще плати с още територии!

    Коментиран от #98

    15:36 30.06.2026

  • 78 Обиден трол

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Путин ми е виновен, че съм некадърник.. затова мразя Русия и съм си загубил ума..

    15:36 30.06.2026

  • 79 Ти да видиш

    10 9 Отговор
    Под всеки креват на дебилите и педофилите живее по един Путин, който умира всеки ден и всяка нощ отново възкръсва, за да ги тормози в сънищата им.

    Коментиран от #93

    15:37 30.06.2026

  • 80 Антитрол

    7 7 Отговор

    До коментар #68 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Мъка а - НАТО се разпадна а ЕС фалира - даже и да четеш не можеш.

    Коментиран от #86

    15:37 30.06.2026

  • 81 Спец

    9 9 Отговор
    Растящото руско недоволство, кретени, не се дължи на липсата на бензин и на убитите цивилни от "колективния запад", а от това, че наркоманчето още щъка и Киев не е сринат до основи. Благодарете се на здравите кагебистки нерви на Путин. Но и той е човек и когато му писне от идиоти, слагайте памперсиге!

    15:38 30.06.2026

  • 82 Хитра копейка

    6 7 Отговор
    Търсят се дърводелци,колари и механици за производство на конски каруци и талиги.Износ за Крим.50 000 хиляди рубли за каруца.Износът е освободен от мита.

    Коментиран от #87

    15:40 30.06.2026

  • 83 2+2=4

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    А който е станал и двете е просто, кадърен, отговорен човек..

    15:40 30.06.2026

  • 84 Българин

    9 6 Отговор

    До коментар #76 от "!!!?":

    "Нито руснаците, нито Русия имат някаква полза от руски ресурси"

    Абе друго си е господарите ти да се докопат до руските ресурси и да ги вземат на "концесия" като българското злато. Ето България стана Швейцария на балканите откак господарите ти ни го взеха - голяма полза имат българите от това че си дадохме златото.

    Коментиран от #89

    15:40 30.06.2026

  • 85 Питко

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Никой вече не се занимава с теб просто. Платена питка.

    15:41 30.06.2026

  • 86 Да де

    8 3 Отговор

    До коментар #80 от "Антитрол":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?
    Къде е интернета в пРосия?

    Коментиран от #90

    15:42 30.06.2026

  • 87 Читател

    3 5 Отговор

    До коментар #82 от "Хитра копейка":

    Само неумни козячета не се търсят и те за това плюят по Русия.

    15:42 30.06.2026

  • 88 Мдаа...!

    3 5 Отговор
    ,,Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество"
    НО!
    Не за друго,а защото пипа с меки ръкавици и жали Украйна и народът и,който в голямата си част е и руски...!
    И друг път е коментирано-молете се Путин да е на власт,защото ако дойде след него някоя откачалка,като Тръмп,или Нетаняху...Украйна ще заприлича на Газа...

    15:42 30.06.2026

  • 89 Учуден

    2 9 Отговор

    До коментар #84 от "Българин":

    Яде ли банички пред пасолья?

    Коментиран от #92

    15:43 30.06.2026

  • 90 Антитрол

    4 4 Отговор

    До коментар #86 от "Да де":

    Къде ви е "силното и сплотено НАТО"

    Къде ви е "богатия" ЕС

    Коментиран от #96

    15:44 30.06.2026

  • 91 Атина Палада

    4 5 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #94, #95, #110

    15:45 30.06.2026

  • 92 Учуден

    7 7 Отговор

    До коментар #89 от "Учуден":

    Пред Козяк 16 раздаваха тази сутрин банички - всички от маалъта се наредихме.

    15:45 30.06.2026

  • 93 Ген.Атанасов!

    2 5 Отговор

    До коментар #79 от "Ти да видиш":

    Потвърждавам,така е!

    15:45 30.06.2026

  • 94 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    Как е в "клуба на богатите" - господарите оставят ли огризки от вечерята за нашите козячета или първо хранят кучетата пък тогава тях.

    15:47 30.06.2026

  • 95 ДА!

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    Ще го връща и ще ти го завира отза@!

    15:48 30.06.2026

  • 96 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Антитрол":

    Натовците сме на световното,по плажовете,ядем и пием на корем по кръчмите,плезим се на рашките и се подиграваме на копейките.За спорта.

    15:48 30.06.2026

  • 97 Ами

    1 4 Отговор
    Последно ... Някой разбра ли какъв е крайния срок
    който Путин е дал за постигане на целите си в окраина :)
    Между другото ... Някой, някога чувал ли е Путин да е
    поставял срок за постигане на целите си в окраина?

    15:49 30.06.2026

  • 98 Цитат

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Цитат":

    Русия загуби войната.
    Държавен департамент на САЩ.

    15:50 30.06.2026

  • 99 Историк

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Той":

    Така погрешно смятаха и Наполеон и Хитлер. Всички знаем какво направи беззъбата Русия с тях.

    15:52 30.06.2026

  • 100 Смотльо,

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А нашите евроджендъри не помагат на Украйна

    Коментиран от #103, #104

    15:53 30.06.2026

  • 101 непротестиращ

    3 3 Отговор
    Вече 4 години Русия избива собственият си народ в тази безмислена война! Колко още трябва да търпят Путин?!

    Коментиран от #105

    15:53 30.06.2026

  • 102 Запознат

    1 1 Отговор
    Чудно дали някой олигарх не е обявил вече награда от 5 милиона долара за отстрела на путлера.Даже там има елементи,които биха свършили тази работа и за 10 пъти по-малка сума.Такива са им традициите и руската душевност.

    15:55 30.06.2026

  • 103 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Смотльо,":

    майкккка ти колко изработи нощеска?

    15:56 30.06.2026

  • 104 По рождение ли си ол1гофрен

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Смотльо,":

    Или после стана такъв?

    15:59 30.06.2026

  • 105 протестиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "непротестиращ":

    Зеленски ги събира,като добитък по паркове,молове и градинки и насила- с ритници и юмруци ги натиква в бусовете и директно на фронта...!
    Украинците колко още трябва да търпят Зеленски?!

    16:00 30.06.2026

  • 106 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор
    Копейките каталясаха😁Карат без грес 😁😁😁

    16:02 30.06.2026

  • 107 Путин казва

    1 1 Отговор
    Че нема гориво...
    Гяньовската копейка: ПРОПАГАНДА.
    😅😅

    16:02 30.06.2026

  • 108 Глупости, те превзеха Москва

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хехее":

    много отдавна, още когато Леопардите влязоха в Крим с големия пролетен Контранаступ, а Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост.

    16:02 30.06.2026

  • 109 Дедо

    1 0 Отговор
    Щом е изправен пред недоволството, ще клекне

    16:02 30.06.2026

  • 110 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Атина Палада":

    За лева ша се беся!

    16:03 30.06.2026

  • 111 А верно ли Константиновка и

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    Лиман нямали вече никакво стратегическо значение?😂

    16:03 30.06.2026

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