,,Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество"

Ситуацията около войната на Русия срещу Украйна е една от водещите теми в западния печат, предаде БТА.
Великобритания
Украинският президент Володимир Зеленски осмя военните усилия на Русия, като заяви, че руският президент Владимир Путин отново и отново отлага крайните срокове за постигането на целите си, пише в. "Гардиън".
Британското издание посочва, че Зеленски каза това по време на снощното си традиционно вечерно обръщение.
Украинският лидер изтъкна, че Путин отново и отново дава и изтегля напред във времето крайни срокове за цялостното превземане на Донбас.
Володимир Зеленски осмя целта на Русия да превземе Донбас, като каза, че руските сили са се опитали да превземат изцяло региона 15 пъти и са се провалили, пише друго британско издание - "Индипендънт".
"От началото на пълномащабната война руската армия получи 15 крайни срока да превземе Донбас. Руското политическо ръководство продължава да е обсебено от Донбас. Те са обхванати от тази заблуда - че най-накрая ще превземат Донбас - вече 15 пъти го превземат", изтъкна Зеленски в обръщението си.
"Индипендънт" обръща внимание на предупреждението на Зеленски, че Путин ще трябва да прекрати войната или да стане свидетел на изтеглянето напред във времето на поредния краен срок.
В Русия кризата с горивата се задълбочава, като властите обмислят да разрешат на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разрешат по-нискокачествен внос на фона на атаките на Украйна срещу руските петролни рафинерии, отбелязва "Индипендънт".
"Гардиън" пише, че изказването на Зеленски е реакция на отказа на Путин ден по-рано на украински предложение за прекратяване на ударите с оръжия с голям обсег и за намаляване на интензитета на сраженията. Британското издание се фокусира върху думите на Зеленски, че изказванията на Путин показват, че той е загубил връзка с настроенията на руснаците, които се редят на опашки на бензиностанциите.
"Дори една държава производител на петрол - една "бензиностанция", както често наричат Русия, сега е изправена пред недостиг на гориво. Това е пряка последица от войната, една от многото последици. Това е също пример за това как реагира Украйна - с прецизност, а не чрез тероризъм", каза още Володимир Зеленски.
Русия обяви извънредно положение на Кримския полуостров и ограничи продажбите на горива. Елитните украински оператори на дронове казват, че това е само началото, пише британският в. "Таймс".
Испания
Русия бомбардира Украйна почти всеки ден, откакто руските сили нахлуха през февруари 2022 г., което доведе до най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насетне, пише в. "Мундо".
Украйна, от своя страна, засили ответните атаки срещу територията на Русия и окупираните от Москва земи в Източна Украйна.
Преговорите за прекратяване на конфликта между двете страни, водени с посредничеството на Съединените щати, продължават да буксуват, обобщава испанското издание.
САЩ
Украйна прехвърля войната на руска територия, но руските власти гледат да не говорят за убежищата и да не задействат сирените, като се опитват да омаловажат последиците от конфликта, изказвайки се за тях с евфемизми, пише в. "Ню Йорк таймс".
Каквото и да правите в Русия, не говорете за войната, извежда в заглавие американското издание.
Франция
Владимир Путин невъзмутимо продължава с войнствената си реторика по отношение на Украйна, като не отговаря на все по-настойчивите искания на руснаците за разяснения, провокирани от натиска, който оказва върху тях войната, включваща използването на дронове, пише кореспондентът на френския в. "Фигаро" в Москва Ален Барлюе.
Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество, отбелязва кореспондентът.
Русия - един от най-големите производители на петрол в света, въведе серия от ограничения за продажбата на гориво в цялата страна, пише в. "Монд".
Скорошните украински бомбардировки парализираха една част от руските рафинерии, складове и логистика, като създадоха проблеми за националното снабдяване, отбелязва френското издание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще им се на Малобритания...
Коментиран от #7, #15, #24, #35, #51
15:03 30.06.2026
2 Хехее
Коментиран от #38, #65, #108
15:04 30.06.2026
3 Отец Дионисий
Коментиран от #40, #70
15:04 30.06.2026
4 честен ционист
15:05 30.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #78, #85, #100
15:05 30.06.2026
6 Сила
Или пожизнен президент на РФ ...ФАКТ !!!
Коментиран от #83
15:06 30.06.2026
7 да питам
До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":А верно ли Русия разпродала целия си Държавен резерв, за да събере рубли за покупка на бензин от Беларус ?
Коментиран от #111
15:06 30.06.2026
8 Хаха
15:06 30.06.2026
9 Свободен
15:06 30.06.2026
10 Пич
Коментиран от #26
15:07 30.06.2026
11 Пък
Укрите го отсвириха
15:07 30.06.2026
12 нищо добро не предстои в Русия
Коментиран от #29
15:07 30.06.2026
13 Архимандрисандрит Бибиян
15:07 30.06.2026
14 000
15:08 30.06.2026
15 Абе Ташъкларък
До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":Русия освен ресурси друго продава ли.
Коментиран от #22, #25, #56
15:08 30.06.2026
16 Ааа
Коментиран от #20, #21
15:08 30.06.2026
17 Командващият американските сили в Европа
15:09 30.06.2026
18 Кобра Кай 🥋
15:09 30.06.2026
19 Азазел
15:09 30.06.2026
20 1945
До коментар #16 от "Ааа":както са го избрали така и ще го свалят
15:10 30.06.2026
21 Кобра Кай 🥋
До коментар #16 от "Ааа":Ние 12 години доброволно ли избирахме Боко Тиквоча и изборите честни ли бяха!?
15:10 30.06.2026
22 Укрите
До коментар #15 от "Абе Ташъкларък":предадоха украинската земя на Монсанто Бляк Рок. Сега акциите им паднаха, след като ЛНР е изцяло руска ,а ДНР 99%.
15:11 30.06.2026
23 Руски депутати:
15:11 30.06.2026
24 Великобритания
До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":се превива от смях как Русия се самоубива :) Нападна малкия с съсед и 5 години по-късно след много унижение на бойното поле опря да внася бензин 🤣
15:12 30.06.2026
25 хихик
До коментар #15 от "Абе Ташъкларък":Има си ресурси, продава си
15:13 30.06.2026
26 Кобра Кай 🥋
До коментар #10 от "Пич":Руснаците нямат достъп до ядрените си оръжия. Могат само да ги показват за пред раята. Пусковите ключове са в Пентагона!
Ако не беше вярно, отдавна да са избомбили някой съсед и утвърдили като регионален жандарм. А то предстои разпад на десетки държави.
Волжка България ще бъде освободена!
15:13 30.06.2026
27 Гориил
Коментиран от #64
15:14 30.06.2026
28 Краварска медия
Коментиран от #44
15:14 30.06.2026
29 Той
До коментар #12 от "нищо добро не предстои в Русия":ще се опита но какво реално може да направи което вече не е пробвал? Нищо повече очевидно. Русия е вече беззъба
Коментиран от #99
15:16 30.06.2026
30 ХиХи
15:17 30.06.2026
31 име
Коментиран от #42
15:17 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 !!!?
15:18 30.06.2026
34 Павел Пенев
15:18 30.06.2026
35 Факрус
До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":Филма хубав ли е или руски?
15:18 30.06.2026
36 Да му пратим
15:20 30.06.2026
37 не може да бъде
Коментиран от #61
15:20 30.06.2026
38 !!!?
До коментар #2 от "Хехее":Не думай...прогресора Иво Христов тъкмо се канеше да развива "културни връзки" с Дубна ...!!!
15:21 30.06.2026
39 Мишел
Коментиран от #45, #74
15:21 30.06.2026
40 Цък
До коментар #3 от "Отец Дионисий":Златния милиард е изолиран и който му е кеф си прави гаргара с него. Иран разказа играта на краварите. Великите самолетоносачи избягаха на хиляди мили. Една военна концепция за безбожно много пари рухна за дни. Краварите не бяха преживявали такова унижение. А Европа никой не я брои за жива. Къде скриха тъпата Калас?
15:22 30.06.2026
41 Мария Атанасова
15:22 30.06.2026
42 Трол
До коментар #31 от "име":Няма смисъл от това, информацията от първа ръка се намира във факти.бг
Коментиран от #49
15:22 30.06.2026
43 Читател
Пък украинското общество е много доволно на зеления наркоман когато неговите ловци на пушечно месо с ритници и бой отвличат хора от улиците.
То бива пещерна пропаганда ....
15:23 30.06.2026
44 хихи
До коментар #28 от "Краварска медия":не. факти е проруски сайт, единственото местообитание на всички български копейки 😅 😅 😅
15:23 30.06.2026
45 1001
До коментар #39 от "Мишел":Не моим да разберем ко искаш да кажеш.
15:23 30.06.2026
46 Дори
15:24 30.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дедо Йоцо
15:25 30.06.2026
49 Учуден
До коментар #42 от "Трол":"информацията от първа ръка се намира във факти.бг"
Че кой журналист от факти е на предната линия че информацията да е от първа ръка - те препечатват западната пропаганда.
15:25 30.06.2026
50 Никой
15:25 30.06.2026
51 Хахахаха
До коментар #1 от "Ще им се на Малобритания...":Най-интересното е, че и рашите нищо не виждат от тези ресурси. Всички руски ресурси са само за тупин.
Коментиран от #76
15:26 30.06.2026
52 гост
Изданието припомня, че в исторически план смяната на режимите в Русия вече се е случвала два пъти през последния век вследствие на неуспешни военни кампании – Първата световна война и нахлуването в Афганистан.
Със засилването на натиска върху Путин, елитът около него започва да мисли за собствената си съдба. Както обяснява Forbes, при евентуални сериозни проблеми руското общество първо ще обвини именно приближените на Путин, предполагайки, че те го изолират от реалността и му пречат да коригира ситуацията.
Коментиран от #57
15:26 30.06.2026
53 Баце ЕООД
15:26 30.06.2026
54 Факрус
15:27 30.06.2026
55 СКЪПИ УКР....ОФИЛИ
ФРОНТА ВЪРВИ НА ЗАПАД
И ДА СА НАС.....ИРЕТИ ОТ ЛЪЖИ КОНСТАНТИНОВСКАТА МЕСОМЕЛАЧКА ЗА ВСУ РАБОТИ КАКТО И ТАЯ В ЛИМАН
ЧУВАЛИТЕ СЕ ПЪЛНЯТ С ВСУ БРОЙЛЕРИ
И ТЦК СЕ ОГЛЕЖДАТ КАТО МИШОЦИ
АЙДЕ ЮРУШ НА ПИРИМОГАТА
15:27 30.06.2026
56 Бай Гого
До коментар #15 от "Абе Ташъкларък":Продава,миналата година е изнесла 2 милиона млади девачки за близкия изток,за мъжко облекчаване, евтини и благи!
15:27 30.06.2026
57 гост
До коментар #52 от "гост":Путин разполага със собствени подразделения за лична сигурност, включително редица силови ведомства като ФСБ, структурите на МВР и Националната гвардия (Росгвардия), както и 30 хиляди служители в непосредствената му охрана. Всички тези звена обаче се противопоставят едно на друго от много години и евентуална гражданска война между тях е един от възможните сценарии.
Въпросът как точно ще приключи управлението на Путин зависи в най-голяма степен от това какъв резултат се цели. Бързото убийство на президента и последвалата борба за власт биха означавали неутрализиране на заплахата на ранен етап, преди неговите съратници да успеят да реагират. Това обаче изключва възможността да се организира показен процес, на който той да бъде превърнат в изкупителна жертва за всички престъпления на режима – ход, който би оправдал останалите по веригата и би позволило на системата и нейните елити да запазят властта.
Коментиран от #60
15:28 30.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Роза
Коментиран от #62
15:29 30.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 НА БАНДЕРОАСПИРИН
До коментар #37 от "не може да бъде":ЕЛИМИНАИРА СЕ
КАКТО В КУПЯНСК И ЛИМАН
15:30 30.06.2026
62 Помнещ
До коментар #59 от "Роза":"че е вървял в погрешна посока"
Той Хитлер така и за Сталин е казвал.
15:31 30.06.2026
63 Накратко
Коментиран от #73
15:31 30.06.2026
64 Европеец
До коментар #27 от "Гориил":Коментарът ти е верен и изцяло съм съгласен с него..... Всичко е в ръцете на либералния Путин, чиято тактика и стратегия за водене на войната са не разбираеми за хората, вероятно само той си ги разбира..... Не се ли вземе в ръце Путин и да победи с ясно изразена Победа в тая война много беди ще се строят на руснаците и въобще в света..... Не може да водиш война срещу някой и в същото време да го жалиш, за да показваш какъв хуманист си..... Четири и половина години излагация и унижения на Русия заради либералния Путин, нищо не постигна от целите и задачите които беше изказал на 24 февруари 22-ра година и напротив загуби много..... Зеленият просяк милионер си оплете кошницата като лисица, получи много пари и оръжия, нанася болезнен и удари в тила на Русия, въпреки че на фронта отстъпва, колкото и добре да се отбраняват украинските войски..... Путин се изложи и ако така продължава руснаците открито ще му искат оставката, затова ми се струва че няма избор освен да ескалира частично войната, за да укроти и общественото мнение.....
15:31 30.06.2026
65 как пък не
До коментар #2 от "Хехее":Център? Сигурно са уцелии някоя кабелна телевизия, ггг
15:32 30.06.2026
66 Дон Корлеоне
15:32 30.06.2026
67 НА БАНДЕРОАСПИРИН
ЕЛИМИНАИРА СЕ
КАКТО В КУПЯНСК И ЛИМАН
15:33 30.06.2026
68 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #58 от "Антитрол":Подложен на блатото плашимордан, как се разпадна ЕС бе плъх неумен,разпада се калната ти матушка,5км опашки за 10л гориво,как пазиш равновесие с тази празна бохча на раменете?????!!!🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #80
15:33 30.06.2026
69 Заядлив
Коментиран от #75
15:33 30.06.2026
70 ИИ без И
До коментар #3 от "Отец Дионисий":Смени малко кода, че халюцинираш
15:33 30.06.2026
71 Путлето има правото да поиска
15:34 30.06.2026
72 Я виж ти...?!
И после почват три реда сълзи и два реда сополи за съдбата на Русия...?!
Еми щом е така-радвайте се?!
Какво ми квичите,цвилете и хленчите...?!
Не ви разбирам...?!?!
15:34 30.06.2026
73 Украинец
До коментар #63 от "Накратко":"освен хилядите руснаци в Украйна"
А за милионите украинци погубени от зеления нищо не казваш. По официални данни на киевската хунта в момента Украйна е 22 милиона а 1991 беше 52 милиона. За 37 години минус 30 милиона.
15:35 30.06.2026
74 Щом крадеш Никове
До коментар #39 от "Мишел":значи и л.жеш. То акъл се иска и за двете. Но- йок такъв
15:35 30.06.2026
75 Поздравления👍!
До коментар #69 от "Заядлив":Много точно си го казал!
15:36 30.06.2026
76 !!!?
До коментар #51 от "Хахахаха":Нито руснаците, нито Русия имат някаква полза от руски ресурси. Приходите от ресурси отиват за производството на танкове и ракети, а готовите продукти отиват на фронта, където биват унищожени. Това са едни пари хвърлени на вятъра. Сега, като няма приходи от ресурси, взимат от държавния резерв за производството на оръжия, но и там средствата са на изчерпване. Русия е пример за неадекватно управление на държавата и довеждането й до фалит.
Коментиран от #84
15:36 30.06.2026
77 Цитат
Коментиран от #98
15:36 30.06.2026
78 Обиден трол
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Путин ми е виновен, че съм некадърник.. затова мразя Русия и съм си загубил ума..
15:36 30.06.2026
79 Ти да видиш
Коментиран от #93
15:37 30.06.2026
80 Антитрол
До коментар #68 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Мъка а - НАТО се разпадна а ЕС фалира - даже и да четеш не можеш.
Коментиран от #86
15:37 30.06.2026
81 Спец
15:38 30.06.2026
82 Хитра копейка
Коментиран от #87
15:40 30.06.2026
83 2+2=4
До коментар #6 от "Сила":А който е станал и двете е просто, кадърен, отговорен човек..
15:40 30.06.2026
84 Българин
До коментар #76 от "!!!?":"Нито руснаците, нито Русия имат някаква полза от руски ресурси"
Абе друго си е господарите ти да се докопат до руските ресурси и да ги вземат на "концесия" като българското злато. Ето България стана Швейцария на балканите откак господарите ти ни го взеха - голяма полза имат българите от това че си дадохме златото.
Коментиран от #89
15:40 30.06.2026
85 Питко
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Никой вече не се занимава с теб просто. Платена питка.
15:41 30.06.2026
86 Да де
До коментар #80 от "Антитрол":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
Къде е интернета в пРосия?
Коментиран от #90
15:42 30.06.2026
87 Читател
До коментар #82 от "Хитра копейка":Само неумни козячета не се търсят и те за това плюят по Русия.
15:42 30.06.2026
88 Мдаа...!
НО!
Не за друго,а защото пипа с меки ръкавици и жали Украйна и народът и,който в голямата си част е и руски...!
И друг път е коментирано-молете се Путин да е на власт,защото ако дойде след него някоя откачалка,като Тръмп,или Нетаняху...Украйна ще заприлича на Газа...
15:42 30.06.2026
89 Учуден
До коментар #84 от "Българин":Яде ли банички пред пасолья?
Коментиран от #92
15:43 30.06.2026
90 Антитрол
До коментар #86 от "Да де":Къде ви е "силното и сплотено НАТО"
Къде ви е "богатия" ЕС
Коментиран от #96
15:44 30.06.2026
91 Атина Палада
Коментиран от #94, #95, #110
15:45 30.06.2026
92 Учуден
До коментар #89 от "Учуден":Пред Козяк 16 раздаваха тази сутрин банички - всички от маалъта се наредихме.
15:45 30.06.2026
93 Ген.Атанасов!
До коментар #79 от "Ти да видиш":Потвърждавам,така е!
15:45 30.06.2026
94 Зевзек
До коментар #91 от "Атина Палада":Как е в "клуба на богатите" - господарите оставят ли огризки от вечерята за нашите козячета или първо хранят кучетата пък тогава тях.
15:47 30.06.2026
95 ДА!
До коментар #91 от "Атина Палада":Ще го връща и ще ти го завира отза@!
15:48 30.06.2026
96 Българин
До коментар #90 от "Антитрол":Натовците сме на световното,по плажовете,ядем и пием на корем по кръчмите,плезим се на рашките и се подиграваме на копейките.За спорта.
15:48 30.06.2026
97 Ами
който Путин е дал за постигане на целите си в окраина :)
Между другото ... Някой, някога чувал ли е Путин да е
поставял срок за постигане на целите си в окраина?
15:49 30.06.2026
98 Цитат
До коментар #77 от "Цитат":Русия загуби войната.
Държавен департамент на САЩ.
15:50 30.06.2026
99 Историк
До коментар #29 от "Той":Така погрешно смятаха и Наполеон и Хитлер. Всички знаем какво направи беззъбата Русия с тях.
15:52 30.06.2026
100 Смотльо,
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А нашите евроджендъри не помагат на Украйна
Коментиран от #103, #104
15:53 30.06.2026
101 непротестиращ
Коментиран от #105
15:53 30.06.2026
102 Запознат
15:55 30.06.2026
103 Само питам
До коментар #100 от "Смотльо,":майкккка ти колко изработи нощеска?
15:56 30.06.2026
104 По рождение ли си ол1гофрен
До коментар #100 от "Смотльо,":Или после стана такъв?
15:59 30.06.2026
105 протестиращ
До коментар #101 от "непротестиращ":Зеленски ги събира,като добитък по паркове,молове и градинки и насила- с ритници и юмруци ги натиква в бусовете и директно на фронта...!
Украинците колко още трябва да търпят Зеленски?!
16:00 30.06.2026
106 Гресирана ватенка
16:02 30.06.2026
107 Путин казва
Гяньовската копейка: ПРОПАГАНДА.
😅😅
16:02 30.06.2026
108 Глупости, те превзеха Москва
До коментар #2 от "Хехее":много отдавна, още когато Леопардите влязоха в Крим с големия пролетен Контранаступ, а Хаймарсите Ф-16 и Сторм Шедоу събориха керченския мост.
16:02 30.06.2026
109 Дедо
16:02 30.06.2026
110 Копейка
До коментар #91 от "Атина Палада":За лева ша се беся!
16:03 30.06.2026
111 А верно ли Константиновка и
До коментар #7 от "да питам":Лиман нямали вече никакво стратегическо значение?😂
16:03 30.06.2026