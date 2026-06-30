,,Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество"

Ситуацията около войната на Русия срещу Украйна е една от водещите теми в западния печат, предаде БТА.

Великобритания

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Украинският президент Володимир Зеленски осмя военните усилия на Русия, като заяви, че руският президент Владимир Путин отново и отново отлага крайните срокове за постигането на целите си, пише в. "Гардиън".

Британското издание посочва, че Зеленски каза това по време на снощното си традиционно вечерно обръщение.

Украинският лидер изтъкна, че Путин отново и отново дава и изтегля напред във времето крайни срокове за цялостното превземане на Донбас.

Володимир Зеленски осмя целта на Русия да превземе Донбас, като каза, че руските сили са се опитали да превземат изцяло региона 15 пъти и са се провалили, пише друго британско издание - "Индипендънт".

"От началото на пълномащабната война руската армия получи 15 крайни срока да превземе Донбас. Руското политическо ръководство продължава да е обсебено от Донбас. Те са обхванати от тази заблуда - че най-накрая ще превземат Донбас - вече 15 пъти го превземат", изтъкна Зеленски в обръщението си.

"Индипендънт" обръща внимание на предупреждението на Зеленски, че Путин ще трябва да прекрати войната или да стане свидетел на изтеглянето напред във времето на поредния краен срок.

В Русия кризата с горивата се задълбочава, като властите обмислят да разрешат на компаниите временно да произвеждат бензин и дизел с по-ниско качество и да разрешат по-нискокачествен внос на фона на атаките на Украйна срещу руските петролни рафинерии, отбелязва "Индипендънт".

"Гардиън" пише, че изказването на Зеленски е реакция на отказа на Путин ден по-рано на украински предложение за прекратяване на ударите с оръжия с голям обсег и за намаляване на интензитета на сраженията. Британското издание се фокусира върху думите на Зеленски, че изказванията на Путин показват, че той е загубил връзка с настроенията на руснаците, които се редят на опашки на бензиностанциите.

"Дори една държава производител на петрол - една "бензиностанция", както често наричат Русия, сега е изправена пред недостиг на гориво. Това е пряка последица от войната, една от многото последици. Това е също пример за това как реагира Украйна - с прецизност, а не чрез тероризъм", каза още Володимир Зеленски.

Русия обяви извънредно положение на Кримския полуостров и ограничи продажбите на горива. Елитните украински оператори на дронове казват, че това е само началото, пише британският в. "Таймс".

Испания

Русия бомбардира Украйна почти всеки ден, откакто руските сили нахлуха през февруари 2022 г., което доведе до най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насетне, пише в. "Мундо".

Украйна, от своя страна, засили ответните атаки срещу територията на Русия и окупираните от Москва земи в Източна Украйна.

Преговорите за прекратяване на конфликта между двете страни, водени с посредничеството на Съединените щати, продължават да буксуват, обобщава испанското издание.

САЩ

Украйна прехвърля войната на руска територия, но руските власти гледат да не говорят за убежищата и да не задействат сирените, като се опитват да омаловажат последиците от конфликта, изказвайки се за тях с евфемизми, пише в. "Ню Йорк таймс".

Каквото и да правите в Русия, не говорете за войната, извежда в заглавие американското издание.

Франция

Владимир Путин невъзмутимо продължава с войнствената си реторика по отношение на Украйна, като не отговаря на все по-настойчивите искания на руснаците за разяснения, провокирани от натиска, който оказва върху тях войната, включваща използването на дронове, пише кореспондентът на френския в. "Фигаро" в Москва Ален Барлюе.

Путин е изправен пред растящото недоволство на руското общество, отбелязва кореспондентът.

Русия - един от най-големите производители на петрол в света, въведе серия от ограничения за продажбата на гориво в цялата страна, пише в. "Монд".

Скорошните украински бомбардировки парализираха една част от руските рафинерии, складове и логистика, като създадоха проблеми за националното снабдяване, отбелязва френското издание.