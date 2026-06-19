Как се променя войната срещу Украйна: вижте пожара в Москва

На 18 юни Украйна проведе най-мащабната и най-успешната атака с дронове срещу столицата на Русия от началото на войната, нанасяйки повторен удар по нефтопреработвателния завод в Капотня. Търговският център "Белая дача", пазарът "Садовод" и още няколко цели бяха засегнати от украинските дронове и ракетите на московската противовъздушна отбрана.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски в специално обръщение нарече това "справедлив отговор" на непрестанните руски атаки срещу украински градове, при които всеки ден загиват мирни граждани. Според него е време руснаците да започнат да оказват натиск върху своя лидер Владимир Путин и да настояват за прекратяване на войната.

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Срив на системата на мегаполиса

Последните украински атаки срещу обекти в руската столица, епичните кадри на излетелия във въздуха капак на резервоар с гориво, напомнящи специалните ефекти от "Междузвездни войни", са не са само ярки картини, които могат да шокират мнозина, но в действителност ще бъдат забравени след няколко седмици – това са напълно реални предвестници на колапс, който може да засегне гигантския многомилионен мегаполис, най-големия град на европейския континент.

Мнозина си спомнят мема за това как се е разхубавила Москва при сегашния ѝ кмет Сергей Собянин. Именно по време на неговия мандат руската столица претърпя джентрификация, при която градският пейзаж беше радикално трансформиран – включително и четирите околовръстни пътища на града.

Вътре, в границите на Булевардно колцо, се намира Златното колцо. Някои го разширяват до границите на още един пръстен – Садовото колцо. Погледнете картата, измерете площта в квадратни километри – това е значителна територия, в която практически няма магазини за хранителни стоки и аптеки, а бензиностанции изобщо липсват. Оттук хората или излизат с кола към покрайнините, за да отидат в хипермаркети, или се хранят изключително в кафенета, а жителите, които живеят извън границите на още една околовръстна магистрала, Третия транспортен пръстен, идват в центъра като в музей – за да се разходят.

Ако Москва остане без бензин (а за нея дори и просто дефицитът му е фатален, като се има предвид броят на автомобилите), центърът на града ще "изчезне". Още сега прекъсванията на интернет, геолокацията и намаляването на доходите на московчани с почти 20% са намалили броя на ползвателите на московския каршеринг – една от съставните части на така наречената "най-добра услуга", с която преди началото на войната в Украйна жителите на Москва се гордееха наравно с бързите доставки на пакети, извършвани от армия от бедни куриери.

Какво ще стане, ако ударите продължат – не толкова срещу Капотня, която от дълго време вече не снабдява Москва с бензин, колкото срещу нефтопреработвателните заводи в съседните области и срещу логистичните вериги от Беларус с нейните нефтопреработвателни заводи?

Единственият шанс да се размърдат московчани

А какво ще стане с московското метро, което работи като часовник и превозва милиони хора на ден? Общественият транспорт ще спаси ли жителите на руската столица? В момента властите в Москва и Русия със сигурност обмислят всички тези проблеми, защото очевидно не искат бунт в столицата.

При това не бива да се заблуждаваме. Кризите с горивата и хранителните продукти могат да разбунят московчани. Но не и ударите по заводите или други обекти. През 1990-те години жителите на Москва свикнаха да живеят в условия на относително редовни терористични атаки. За значителна, а скоро вероятно и за по-голямата част от населението, животът в този мегаполис не струва и стотинка. Няма да успеете да ги уплашите, те бързо ще свикнат и ще се приспособят към атаките с дронове. Всички активни хора ще заведат сега през лятото семействата си в други региони и във вилите си, а когато се върнат, вече психологически ще бъдат готови за новата заплаха.

Така че единственият шанс да се разбудят московчани и да бъдат накарани поне плахо да помолят прекратяване на войната, да не говорим да изискват настойчиво, е да се създаде за тях сериозен битов дискомфорт. Пиша това като човек, роден в Москва, чиято баба, между другото, е посветила своята следвоенна младост след завършване на институт на създаването на така наречения "ракетен щит" на Москва – същата тази система за противовъздушна отбрана, която сега не се справи.

И Тръмп заговори, че Путин вече "няма карти"

Руските власти се опитват да се правят, че нищо особено не се е случило. За тях може би наистина е така. Съдейки по подготовката им преди майските празници, те са очаквали тези удари много по-рано. Тогава обаче това би било просто опит да се провалят тържествата на Путин.

Сега символичното значение на тези удари се промени съществено. Доналд Тръмп подписа меморандум за прекратяване на военните действия с Иран и обяви, че ще се върне към украинската тема. При това поздравителният телефонен разговор от Путин по повод 80-годишнината му се оказа явно недостатъчен, и след срещата с Володимир Зеленски и лидерите на Г-7 американският президент заговори така, сякаш е съгласен с позицията на европейците, според която ситуацията се е променила, Русия вече изглежда по-слаба във войната, а не Украйна, и че Путин, а не Зеленски, "няма карти". В преговорите се включи и ЕС с "единен глас".

Сега тези нови мощни "светлини на Москва" само потвърждават промените. Промени, които в областта на дипломацията и външната политика могат да се окажат исторически важни за режима на Путин.

* Авторът Иван Преображенски има докторска титла по политически науки, той е експерт по Централна и Източна Европа, коментатор в редица медии и автор на седмична рубрика в ДВ.