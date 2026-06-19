Как се променя войната срещу Украйна: вижте пожара в Москва

На 18 юни Украйна проведе най-мащабната и най-успешната атака с дронове срещу столицата на Русия от началото на войната, нанасяйки повторен удар по нефтопреработвателния завод в Капотня. Търговският център "Белая дача", пазарът "Садовод" и още няколко цели бяха засегнати от украинските дронове и ракетите на московската противовъздушна отбрана.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски в специално обръщение нарече това "справедлив отговор" на непрестанните руски атаки срещу украински градове, при които всеки ден загиват мирни граждани. Според него е време руснаците да започнат да оказват натиск върху своя лидер Владимир Путин и да настояват за прекратяване на войната.
Срив на системата на мегаполиса
Последните украински атаки срещу обекти в руската столица, епичните кадри на излетелия във въздуха капак на резервоар с гориво, напомнящи специалните ефекти от "Междузвездни войни", са не са само ярки картини, които могат да шокират мнозина, но в действителност ще бъдат забравени след няколко седмици – това са напълно реални предвестници на колапс, който може да засегне гигантския многомилионен мегаполис, най-големия град на европейския континент.
Мнозина си спомнят мема за това как се е разхубавила Москва при сегашния ѝ кмет Сергей Собянин. Именно по време на неговия мандат руската столица претърпя джентрификация, при която градският пейзаж беше радикално трансформиран – включително и четирите околовръстни пътища на града.
Вътре, в границите на Булевардно колцо, се намира Златното колцо. Някои го разширяват до границите на още един пръстен – Садовото колцо. Погледнете картата, измерете площта в квадратни километри – това е значителна територия, в която практически няма магазини за хранителни стоки и аптеки, а бензиностанции изобщо липсват. Оттук хората или излизат с кола към покрайнините, за да отидат в хипермаркети, или се хранят изключително в кафенета, а жителите, които живеят извън границите на още една околовръстна магистрала, Третия транспортен пръстен, идват в центъра като в музей – за да се разходят.
Ако Москва остане без бензин (а за нея дори и просто дефицитът му е фатален, като се има предвид броят на автомобилите), центърът на града ще "изчезне". Още сега прекъсванията на интернет, геолокацията и намаляването на доходите на московчани с почти 20% са намалили броя на ползвателите на московския каршеринг – една от съставните части на така наречената "най-добра услуга", с която преди началото на войната в Украйна жителите на Москва се гордееха наравно с бързите доставки на пакети, извършвани от армия от бедни куриери.
Какво ще стане, ако ударите продължат – не толкова срещу Капотня, която от дълго време вече не снабдява Москва с бензин, колкото срещу нефтопреработвателните заводи в съседните области и срещу логистичните вериги от Беларус с нейните нефтопреработвателни заводи?
Единственият шанс да се размърдат московчани
А какво ще стане с московското метро, което работи като часовник и превозва милиони хора на ден? Общественият транспорт ще спаси ли жителите на руската столица? В момента властите в Москва и Русия със сигурност обмислят всички тези проблеми, защото очевидно не искат бунт в столицата.
При това не бива да се заблуждаваме. Кризите с горивата и хранителните продукти могат да разбунят московчани. Но не и ударите по заводите или други обекти. През 1990-те години жителите на Москва свикнаха да живеят в условия на относително редовни терористични атаки. За значителна, а скоро вероятно и за по-голямата част от населението, животът в този мегаполис не струва и стотинка. Няма да успеете да ги уплашите, те бързо ще свикнат и ще се приспособят към атаките с дронове. Всички активни хора ще заведат сега през лятото семействата си в други региони и във вилите си, а когато се върнат, вече психологически ще бъдат готови за новата заплаха.
Така че единственият шанс да се разбудят московчани и да бъдат накарани поне плахо да помолят прекратяване на войната, да не говорим да изискват настойчиво, е да се създаде за тях сериозен битов дискомфорт. Пиша това като човек, роден в Москва, чиято баба, между другото, е посветила своята следвоенна младост след завършване на институт на създаването на така наречения "ракетен щит" на Москва – същата тази система за противовъздушна отбрана, която сега не се справи.
И Тръмп заговори, че Путин вече "няма карти"
Руските власти се опитват да се правят, че нищо особено не се е случило. За тях може би наистина е така. Съдейки по подготовката им преди майските празници, те са очаквали тези удари много по-рано. Тогава обаче това би било просто опит да се провалят тържествата на Путин.
Сега символичното значение на тези удари се промени съществено. Доналд Тръмп подписа меморандум за прекратяване на военните действия с Иран и обяви, че ще се върне към украинската тема. При това поздравителният телефонен разговор от Путин по повод 80-годишнината му се оказа явно недостатъчен, и след срещата с Володимир Зеленски и лидерите на Г-7 американският президент заговори така, сякаш е съгласен с позицията на европейците, според която ситуацията се е променила, Русия вече изглежда по-слаба във войната, а не Украйна, и че Путин, а не Зеленски, "няма карти". В преговорите се включи и ЕС с "единен глас".
Сега тези нови мощни "светлини на Москва" само потвърждават промените. Промени, които в областта на дипломацията и външната политика могат да се окажат исторически важни за режима на Путин.
* Авторът Иван Преображенски има докторска титла по политически науки, той е експерт по Централна и Източна Европа, коментатор в редица медии и автор на седмична рубрика в ДВ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #35
13:36 19.06.2026
2 Аз съм веган
Коментиран от #16
13:37 19.06.2026
3 Читател
Коментиран от #8, #18
13:39 19.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #29
13:40 19.06.2026
5 Пич
Дано да не съм прав, аз най много ще се радвам, ама.....
13:40 19.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:40 19.06.2026
7 Страшното
13:41 19.06.2026
8 И аз така
До коментар #3 от "Читател":И използвам ето това:
13:42 19.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Последния Софиянец":мухаха ха-като не знаеш история , що се излагаш?
13:42 19.06.2026
10 СВО 1 576 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #68
13:42 19.06.2026
11 Ще има рев
Коментиран от #15, #28
13:43 19.06.2026
12 Д-р Марин Белчев
Трябва да правим една много важна разлика: разликата между елитите на Русия и Украйна, които печелят от тази нещастна война, и разликата между обикновените руснаци и украинци, които губят от тази война.
Този конфликт беше подготвян дълго и упорито от Западните елити, още от 2008 г. насам. Но пък и руския елит захапа въдицата и започна тази нескопосна война. Да, имат своите важни аргументи, но на кой му се слуша?
В продължение на 4 години, войната придоби свой собствен живот, развиха се дронове, изкуствен интелект, роботи, и пр. Украйна стана изпитателен полигон за новите начини и системи за сеене на смърт.
Всичко това е само във вреда на обикновените украинци, руснаци и европейци. Само във вреда.
Коментиран от #78
13:43 19.06.2026
13 наблюдател
13:45 19.06.2026
14 Владимир Путин, президент
Боже, боже...кво направих БОЖЕ 😆
13:45 19.06.2026
15 Пета
До коментар #11 от "Ще има рев":година го чакаме :)
13:46 19.06.2026
16 Aз cъм вeгaн
До коментар #2 от "Аз съм веган":ям ceнo и пpaвя фъшkии.....
13:46 19.06.2026
17 Кая Калас
и скоро след пожарите в Москва,
ще видим и Пожарите в Киев и Укрия!
13:47 19.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Цвете
Коментиран от #22, #42
13:47 19.06.2026
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Надявате се на недоволството на Русия народ. Има такова, но то не е срещу Путин. Той Има рейтинг минимум 55%.А срещу украинците и запада.
Вашта работа нема стане.
Коментиран от #24
13:48 19.06.2026
21 Владимир Путин, президент
Ееее.....ама сложете едно видео, моля !!!
Това трябва се види ☝️😁
Коментиран от #27, #41, #44, #71
13:48 19.06.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Цвете":Да Ти стои зад бузата ,Пат, ка
13:49 19.06.2026
23 АБЕ МАНИ...
Ама така...некакси... Геройски Избега....
ТРИДНЕВНО
АааааааХахахаха
13:51 19.06.2026
24 Братя Maнгacapян, блогър от Москва
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...как и защо очаквате Русия да се предаде...."
Никой не очаква Русия се предаде !!!
Очакваме народни вълнения, бунтове и сваляне на олигархичния Путински режим заграбил 99% от Русия ☝️
Коментиран от #30
13:51 19.06.2026
25 Мая На Сандо
13:52 19.06.2026
26 1-20
13:53 19.06.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Само глупак може да повярва на такъв фейк. След страшен взрив, здрав и като нов Капак на танкер лети в небето.
Пак се изложи.
Коментиран от #34
13:53 19.06.2026
28 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #11 от "Ще има рев":Вече ПЕТ години Европа и Украйна замръзват, фалират, реват, редят се на червеното килимче, ама като гледам бензина нет, деньги тоже в Русия 😁
13:54 19.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":Сети ми поста внимателно бе прстккк. Путин Има рейтинг 50-60% . Това е првече от колкото на Стамър, Мерц и Макарон взети заедно, хахах
Коментиран от #37
13:56 19.06.2026
31 Санде Глухия
Се ми се чини шо дека и сеги пиздоглазите дека Дох нут у ДОНБАС ше тръгнат а три чат...подземнио Пи ДЕР у кремля...
Хехехехехехе
Коментиран от #36
13:57 19.06.2026
32 9689
Коментиран от #51
13:57 19.06.2026
33 Чума
13:59 19.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Будет, разбирается, Ха-ха-ха и вы будете сосатьхахахаха
Коментиран от #38
14:00 19.06.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Санде Глухия":Работала отива да повторим Втората война.
Коментиран от #43
14:02 19.06.2026
37 Малиии шо си ПроЗДТ
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ееееедехееее
Коф..рейтинг ма пе.. ДАЛ?!? У концлагеро монголски НИКОГИШ не е имало избори!! У йло го назначи един хроничен Алкаш и то незаконно!! По " конституция".. Педофило има право на НЕ повече от ..2 МАНДАТА! Фашагата у кремля 26 год... царува у кен ефо и държи сите де БИЛЕ като роби!
Ееееедехееее
Коментиран от #46
14:02 19.06.2026
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":хочеш замикрофонит?
Коментиран от #72
14:04 19.06.2026
39 Бай Араб
14:05 19.06.2026
40 Даа...
Коментиран от #48
14:07 19.06.2026
41 Бай Араб
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Единствения държавен ръководител в цял Свят , който се крие и страхува да излезе на повърхността.
Коментиран от #53
14:08 19.06.2026
42 Никси
До коментар #19 от "Цвете":ЦъЦъЦъ, Сашке много си тъпа , къде видя да има в Москва стачки заради ниските заплати ,оголени магазини или да нямат бензин по бензиностанциите , Москва е 30млн души население колкото 10 Софии и нали се сещаш кво може да стане тогава Путин да са го удавили , но от вас пропагандаторите и лъжците край не ви стига , и кой подкладе Войната естествено Джо Бай Издън Деменцията и Урсуляците зада се изперат едни пари и да се изкара военната техника на пазар или подарък , Путин каза аз не нападам а си пазя територията , това че е станал някакъв пожар и некой журналист да си изкара дивидентите от Дойче Зеле е написал една камара куп лъжи , а да ти припомним ли която правеше Зеленски със сина на Джо Бай Издън в едни нарко и химически Лаборатории ,А? , писала си се Цвете ама май за Магарешко Трънье не ПРИСТАЯШ ,и защо пишеш с главни букви да не си учила в школата на Рапъра Еминем , той кара ли се нещо рапира ли , Пее ли никой не може да го разбере , Недай си боже да прати Путин една ядрена ракета и Цветето ще ти увехне , спомни си войната в Япония с Хирошима и Нагасаки и ще ти стане ясно какво може да ни се случи !!!.
Коментиран от #45
14:08 19.06.2026
43 Санде Глухия
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тва убаво, ама... Украйна е..58% от некогашната Цръвена Армия! 18 % беа Беларусе и останалете..от монгольяк Мюсюлманските Републики у СССР!
Тия пе ДАЛЕ у кремля --- москалья с кой ша воюват?!? Ееееедехееее
Фюреро Петушок -- У йло , па ше Избега пръв
Ееееедехееее
Коментиран от #49, #62
14:09 19.06.2026
44 СВО 1 576 дни РЕЗИЛ
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":След като трябва да се види няма нищо по-лесно.
14:13 19.06.2026
45 Кви ли аборатории
До коментар #42 от "Никси":беКретен?
Коментиран от #47
14:13 19.06.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Малиии шо си ПроЗДТ":Джордж Буш стана президент след като повторно преброиха гласовете във Флорида, щат ,където брат му беше губернатор.
Тръмп, президента!!!!,отдавна говори че са му откраднали изборната победа. В Румъния отмениха изборите когато се разбра че няма да спереди евроатлантмк.
В Молдова Санду спечели с гласовете от чужбина, а за Русия отвориха само два!!! участъка за 300000 молдовци.
В Америка се гласува по пощата и на участъка-може без лична карта.
В България при изборите на Бойко в боуклуците наиериха торби с бюлетини.
Сега Ти дай такива факти за Русия.
Коментиран от #56, #80
14:13 19.06.2026
47 Никси
До коментар #45 от "Кви ли аборатории":Е ТЕКИВА шарени !!!.
14:14 19.06.2026
48 Българин
До коментар #40 от "Даа...":Зеленски подпали ватняците.
14:15 19.06.2026
49 Факт
До коментар #43 от "Санде Глухия":Фашистката Секта в кремля експлоатира и ограбва всички Републики в П едерацията!.
Нефт, Газ, диаманти, брилянти, злато и т.н а раята живуркат като скотове у мизерията
Коментиран от #55
14:15 19.06.2026
50 Наслада
14:16 19.06.2026
51 иво христов Пуловера
До коментар #32 от "9689":Русия не пабеди ли вече?
Коментиран от #77
14:16 19.06.2026
52 Ха ха ха
14:18 19.06.2026
53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #41 от "Бай Араб":Путин ходи по света и по Русия, това че Ти не знаеш е отделно.
Жена Ти каза, че без д1 илдо не заспиваш
14:18 19.06.2026
54 И още ще има!!!
Коментиран от #69
14:19 19.06.2026
55 Никси
До коментар #49 от "Факт":Ограбва на баба ти хвърчилото у футболните гащи , почти целия ресурс се намира в Русия с полезните изкопаеми , това да не ти е Краваристан дето нападат ,в САЩ 200 години не са се водили Войни но САЩ напада другите държави и подклажда конфликти даже ,а познай защо !!!.
Коментиран от #63
14:19 19.06.2026
56 Малиии шо си ПроЗДТ
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Язе сам" гласувал" 3 пати при Правешкио ци Ганин ..бай то шо! И знам ного добре как се "гласува" при ДИК татор фашист! Същото е и при .. Братушките пиздоглази на.. Ким.
Тапа нарино
Коментиран от #61, #66
14:20 19.06.2026
57 Иван 1
14:23 19.06.2026
58 анонимко
14:24 19.06.2026
59 Пацо
14:24 19.06.2026
60 онЗи
14:24 19.06.2026
61 Никси
До коментар #56 от "Малиии шо си ПроЗДТ":Ако не беше Правешкио циганин още да си на палатка у полето с цялото семейство , та за това го плюете щото това което той създаде още се краде и до ден днешен , но как че го разберете това неблагодарниците !!!.
Коментиран от #65
14:25 19.06.2026
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Санде Глухия":Национален состав на Червената арми 1 януари 1941 года:
руснаци— 56,39 %, украинцы — 20,24 %, белоруси — 4,35 %, народи Средна Азия — 5,32 %, арменци— 1,18 %, азербайджанцы — 1,09 %, грузинци — 1,37 %, татари — 1,99 %, евреи — 1,84
1945 год:
руснаци- 54,5%, украинци - 17,9%, белоруси - 6,14%, народ Средней Азии - 8,65%, армяне - 1,8%, азербайджанци - 1,63%, грузини- 1,23%, татары - 3,4%, евреи - 2,14%, други народи - 2%.
Коментиран от #76
14:27 19.06.2026
63 Малиии шо си ПроЗДТ
До коментар #55 от "Никси":Ееееедехееее
Сите полезни изкопаеми дека ги е изброил чиляка са у Якутия, Бурятия, Ингушетия, Калмикия и т.н.
Дека е таа .." пе дерУзка република" от дека Фашагите кремльовски "печелат"парата??
Я кажи пе ..деразино
Ееееедехееее
Коментиран от #82
14:27 19.06.2026
64 Архимандрисандрит Бибиян
14:29 19.06.2026
65 Ха ха ха
До коментар #61 от "Никси":Ти като си бил клошар при царя, защо мислиш, че вички други са били кати тебе....
Коментиран от #70, #73
14:29 19.06.2026
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #56 от "Малиии шо си ПроЗДТ":Дай ми факти, подобни на тпзи които Ти писах иначе се получааа че Си ял нещо един път ядено, хахахахх
Коментиран от #74
14:29 19.06.2026
67 Атина Палада
14:30 19.06.2026
68 12345
До коментар #10 от "СВО 1 576 дни РЕЗИЛ":ПЕД ,защо се радваш ,всички тези черни облаци отиват в атмосферата и после незнайно накъде и така много дни и количества, ЕВРОПА нали е зелена, защо не протестира?
14:30 19.06.2026
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #54 от "И още ще има!!!":Няма, няма, Аз см в Москва, вярвай ми.
14:31 19.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Истината
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Москва гори. СВО е строго по план.
14:32 19.06.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не могу да се вредя на микрофона от тебе, лото Ти много го смучкаш
14:33 19.06.2026
73 Никси
До коментар #65 от "Ха ха ха":А ти си бил Свинар на Вълко Червенков , финал си ла..та на свинете и си ги ранил и колко колички с цвик прекара от мандрата ,А !!!.
14:35 19.06.2026
74 Я сие би май
До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ката.
14:36 19.06.2026
75 Дойче Веле
Такива боклуци произвеждат боулуци, а други боклуци ги преписват
14:36 19.06.2026
76 Санде Глухия
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Зае Би тиа кремльовски измишльотини и лажи! АааааааХахахаха
Целата "история" на Монголо- Татарските роби москалья е само от Лажи и айдуклук!
АааааааХахахаха
Оти тогава НЕМА държава / Република... русня? Като БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ и т н,...Ами винаги е..Саюз, П ЕДЕРАЦИЯ, ИМПЕРИЯ?!? АааааааХахахаха
Има един единствен опит за..руска Република ( след разстрела на царското семейство и преди... създаването на СССР) ...и тя съществува точно...7 МЕСЕЦА , оти...НЕМА ... русня,.. после.. СДО хна..
АааааааХахахаха
14:36 19.06.2026
77 9689
До коментар #51 от "иво христов Пуловера":Достатачен е само един тактически я...н удар и ..........ще останеш без пуловер.
14:36 19.06.2026
78 Ким Чен Ун
До коментар #12 от "Д-р Марин Белчев":Докторе, точно през 2008 г. на среща на НАТО в Румъния Германия, Франция и други страни отказаха членство на Украйна, за да не дразнят Русия. Провери си информацията.
14:37 19.06.2026
79 Левски
Коментиран от #84
14:39 19.06.2026
80 Роко
До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Преди имаше достатъчно много клипчета как лелката от комисията блъска бюлетини в урната. Имаше видео как руснак отива да гласува и се оказва че вече бил "гласувал" даже и дъщеря му била гласувала въпреки че не е в Рассия. Сега въведоха електронно гласуване така вече не е необходимо да се мъчат просто си рисуват каквито искат резултати.
Коментиран от #81
14:42 19.06.2026
81 Роко
До коментар #80 от "Роко":А да забравих референдума за присъединяване на ДНР към Рассия гласували 146%
14:44 19.06.2026
82 Никси
До коментар #63 от "Малиии шо си ПроЗДТ":А от къде идваше рудата за Кремиковци от Украйна ли , за Червена Могила за Завод Ленин в Перник стоманата за Корабостроителницата във Варна ,планината Урал къде се намира аре па да те видим са !!!.
14:44 19.06.2026
83 Украйна удиви целия свят
14:47 19.06.2026
84 Роко
До коментар #79 от "Левски":Защото укрите бият само по военни цели засега. След следващото военно престъпление на руско-фашистките агресори това може да се промени.
14:48 19.06.2026