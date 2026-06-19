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Как се променя войната срещу Украйна: вижте пожара в Москва
  Тема: Украйна

Как се променя войната срещу Украйна: вижте пожара в Москва

19 Юни, 2026 13:33 2 222 84

  • москва-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • владимир путин-
  • рафинерия-
  • иван преображенски

Горящата рафинерия край Москва стана ярък символ на войната срещу Украйна. В нея най-силната страна на Русия - търговията с нефт и газ, се превръща в нейната ахилесова пета.

Как се променя войната срещу Украйна: вижте пожара в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На 18 юни Украйна проведе най-мащабната и най-успешната атака с дронове срещу столицата на Русия от началото на войната, нанасяйки повторен удар по нефтопреработвателния завод в Капотня. Търговският център "Белая дача", пазарът "Садовод" и още няколко цели бяха засегнати от украинските дронове и ракетите на московската противовъздушна отбрана.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски в специално обръщение нарече това "справедлив отговор" на непрестанните руски атаки срещу украински градове, при които всеки ден загиват мирни граждани. Според него е време руснаците да започнат да оказват натиск върху своя лидер Владимир Путин и да настояват за прекратяване на войната.

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Срив на системата на мегаполиса

Последните украински атаки срещу обекти в руската столица, епичните кадри на излетелия във въздуха капак на резервоар с гориво, напомнящи специалните ефекти от "Междузвездни войни", са не са само ярки картини, които могат да шокират мнозина, но в действителност ще бъдат забравени след няколко седмици – това са напълно реални предвестници на колапс, който може да засегне гигантския многомилионен мегаполис, най-големия град на европейския континент.

Мнозина си спомнят мема за това как се е разхубавила Москва при сегашния ѝ кмет Сергей Собянин. Именно по време на неговия мандат руската столица претърпя джентрификация, при която градският пейзаж беше радикално трансформиран – включително и четирите околовръстни пътища на града.

Вътре, в границите на Булевардно колцо, се намира Златното колцо. Някои го разширяват до границите на още един пръстен – Садовото колцо. Погледнете картата, измерете площта в квадратни километри – това е значителна територия, в която практически няма магазини за хранителни стоки и аптеки, а бензиностанции изобщо липсват. Оттук хората или излизат с кола към покрайнините, за да отидат в хипермаркети, или се хранят изключително в кафенета, а жителите, които живеят извън границите на още една околовръстна магистрала, Третия транспортен пръстен, идват в центъра като в музей – за да се разходят.

Ако Москва остане без бензин (а за нея дори и просто дефицитът му е фатален, като се има предвид броят на автомобилите), центърът на града ще "изчезне". Още сега прекъсванията на интернет, геолокацията и намаляването на доходите на московчани с почти 20% са намалили броя на ползвателите на московския каршеринг – една от съставните части на така наречената "най-добра услуга", с която преди началото на войната в Украйна жителите на Москва се гордееха наравно с бързите доставки на пакети, извършвани от армия от бедни куриери.

Какво ще стане, ако ударите продължат – не толкова срещу Капотня, която от дълго време вече не снабдява Москва с бензин, колкото срещу нефтопреработвателните заводи в съседните области и срещу логистичните вериги от Беларус с нейните нефтопреработвателни заводи?

Единственият шанс да се размърдат московчани

А какво ще стане с московското метро, което работи като часовник и превозва милиони хора на ден? Общественият транспорт ще спаси ли жителите на руската столица? В момента властите в Москва и Русия със сигурност обмислят всички тези проблеми, защото очевидно не искат бунт в столицата.

При това не бива да се заблуждаваме. Кризите с горивата и хранителните продукти могат да разбунят московчани. Но не и ударите по заводите или други обекти. През 1990-те години жителите на Москва свикнаха да живеят в условия на относително редовни терористични атаки. За значителна, а скоро вероятно и за по-голямата част от населението, животът в този мегаполис не струва и стотинка. Няма да успеете да ги уплашите, те бързо ще свикнат и ще се приспособят към атаките с дронове. Всички активни хора ще заведат сега през лятото семействата си в други региони и във вилите си, а когато се върнат, вече психологически ще бъдат готови за новата заплаха.

Така че единственият шанс да се разбудят московчани и да бъдат накарани поне плахо да помолят прекратяване на войната, да не говорим да изискват настойчиво, е да се създаде за тях сериозен битов дискомфорт. Пиша това като човек, роден в Москва, чиято баба, между другото, е посветила своята следвоенна младост след завършване на институт на създаването на така наречения "ракетен щит" на Москва – същата тази система за противовъздушна отбрана, която сега не се справи.

И Тръмп заговори, че Путин вече "няма карти"

Руските власти се опитват да се правят, че нищо особено не се е случило. За тях може би наистина е така. Съдейки по подготовката им преди майските празници, те са очаквали тези удари много по-рано. Тогава обаче това би било просто опит да се провалят тържествата на Путин.

Сега символичното значение на тези удари се промени съществено. Доналд Тръмп подписа меморандум за прекратяване на военните действия с Иран и обяви, че ще се върне към украинската тема. При това поздравителният телефонен разговор от Путин по повод 80-годишнината му се оказа явно недостатъчен, и след срещата с Володимир Зеленски и лидерите на Г-7 американският президент заговори така, сякаш е съгласен с позицията на европейците, според която ситуацията се е променила, Русия вече изглежда по-слаба във войната, а не Украйна, и че Путин, а не Зеленски, "няма карти". В преговорите се включи и ЕС с "единен глас".

Сега тези нови мощни "светлини на Москва" само потвърждават промените. Промени, които в областта на дипломацията и външната политика могат да се окажат исторически важни за режима на Путин.

* Авторът Иван Преображенски има докторска титла по политически науки, той е експерт по Централна и Източна Европа, коментатор в редица медии и автор на седмична рубрика в ДВ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    42 23 Отговор
    споко , споко..нищо не е станало . победа будет за нами..

    Коментиран от #35

    13:36 19.06.2026

  • 2 Аз съм веган

    42 49 Отговор
    Хаяско се е засилил към пропастта и го знае. Само нашите копейки и румбурак се държат.

    Коментиран от #16

    13:37 19.06.2026

  • 3 Читател

    62 32 Отговор
    Като видя Дойче веле и ми присира

    Коментиран от #8, #18

    13:39 19.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    39 23 Отговор
    През втората световна съюзниците всеки ден с хиляди самолети бомбардирали рафинериите в Румъния и никакъв ефект.Пак си работели докато Червената армия ги превзела.

    Коментиран от #9, #29

    13:40 19.06.2026

  • 5 Пич

    29 13 Отговор
    Вчера казах - Изчакайте две седмици, и ще видите как се променя войната !!!
    Дано да не съм прав, аз най много ще се радвам, ама.....

    13:40 19.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 30 Отговор
    някой може ли да открие нещо МЕЙД ИН РАША на снимката?

    13:40 19.06.2026

  • 7 Страшното

    39 17 Отговор
    тепърва предстои като отговор. Жалко за всички загинали.

    13:41 19.06.2026

  • 8 И аз така

    28 10 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    И използвам ето това:

    13:42 19.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 15 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    мухаха ха-като не знаеш история , що се излагаш?

    13:42 19.06.2026

  • 10 СВО 1 576 дни РЕЗИЛ

    32 17 Отговор
    След падането на една отломка в нефтопреработвателния завод в Капотня на 18.06 - капакът на един от резервоарите е в свободен полет.

    Коментиран от #68

    13:42 19.06.2026

  • 11 Ще има рев

    43 21 Отговор
    Скоро в ЕС и украйна

    Коментиран от #15, #28

    13:43 19.06.2026

  • 12 Д-р Марин Белчев

    38 11 Отговор
    Украйна успя да пренесе войната в Москва. Но кой е виновен за това? Путин, Зеленски, старите генерали, алчните бизнесмени?
    Трябва да правим една много важна разлика: разликата между елитите на Русия и Украйна, които печелят от тази нещастна война, и разликата между обикновените руснаци и украинци, които губят от тази война.
    Този конфликт беше подготвян дълго и упорито от Западните елити, още от 2008 г. насам. Но пък и руския елит захапа въдицата и започна тази нескопосна война. Да, имат своите важни аргументи, но на кой му се слуша?
    В продължение на 4 години, войната придоби свой собствен живот, развиха се дронове, изкуствен интелект, роботи, и пр. Украйна стана изпитателен полигон за новите начини и системи за сеене на смърт.
    Всичко това е само във вреда на обикновените украинци, руснаци и европейци. Само във вреда.

    Коментиран от #78

    13:43 19.06.2026

  • 13 наблюдател

    27 37 Отговор
    Браво за автора много точно написана статия - русия капут

    13:45 19.06.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    14 23 Отговор
    Санкциите, времето и най-вече всекидневните пожари работят за Русия !!!
    Боже, боже...кво направих БОЖЕ 😆

    13:45 19.06.2026

  • 15 Пета

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Ще има рев":

    година го чакаме :)

    13:46 19.06.2026

  • 16 Aз cъм вeгaн

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    ям ceнo и пpaвя фъшkии.....

    13:46 19.06.2026

  • 17 Кая Калас

    29 15 Отговор
    Наркоманчето подкрепяно от Урсулите да продължава все така
    и скоро след пожарите в Москва,
    ще видим и Пожарите в Киев и Укрия!

    13:47 19.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    8 19 Отговор
    СТАТИЯТА Е НАИСТИНА ПРИТЕСНИТЕЛНА ЗА МОСКОВЧАНИ НО НЕ ДОПУСКАМ, ЧЕ 5 ГОДИНИ ТЪНАТ В ЗАТЪМНЕНИЕ, КАКВО СЕ СЛУЧИ НА НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? АМИ, АКО БЕШЕ ОБРАТНОТО? САМИ ДА СИ ИЗВОЮВАТ СВОБОДАТА ОТ ТОЗИ, КОЙТО ГИ ЗАРОБИ. НИСКИ ЗАПЛАТИ, МАГАЗИНИТЕ ОГОЛЕНИ, ЛИПСА НА ИНТЕРНЕТ, ЛИПСА НА ГОРИВО ОТ МЕСЕЦ ВЕЧЕ. ВСИЧКО Е В ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ.👀🤔🫵

    Коментиран от #22, #42

    13:47 19.06.2026

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    28 13 Отговор
    Толкова глупости сте написали че е ясно че отработвате грантовете. Има само един въпрос и към жълтопаветниците също. Германия през ВСВ Беше раскостена от съюзническите бомбардировки, в пъти по силни от сегашните на Русия в Украйна и на украинските в Русия особенно, тогава защо Германия не се предаде до превземането на Берлин и как и защо очаквате Русия да се предаде?
    Надявате се на недоволството на Русия народ. Има такова, но то не е срещу Путин. Той Има рейтинг минимум 55%.А срещу украинците и запада.
    Вашта работа нема стане.

    Коментиран от #24

    13:48 19.06.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    14 12 Отговор
    "....епичните кадри на излетелия във въздуха капак, напомнящи специалните ефекти от Междузвездни войни...."

    Ееее.....ама сложете едно видео, моля !!!
    Това трябва се види ☝️😁

    Коментиран от #27, #41, #44, #71

    13:48 19.06.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 6 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    Да Ти стои зад бузата ,Пат, ка

    13:49 19.06.2026

  • 23 АБЕ МАНИ...

    6 11 Отговор
    Бегачо от ГОТВАЧО и завчера па... Избега у бункеро в Урал!!! АааааааХахахаха Убавец мамин...
    Ама така...некакси... Геройски Избега....
    ТРИДНЕВНО
    АааааааХахахаха

    13:51 19.06.2026

  • 24 Братя Maнгacapян, блогър от Москва

    11 17 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...как и защо очаквате Русия да се предаде...."

    Никой не очаква Русия се предаде !!!
    Очакваме народни вълнения, бунтове и сваляне на олигархичния Путински режим заграбил 99% от Русия ☝️

    Коментиран от #30

    13:51 19.06.2026

  • 25 Мая На Сандо

    15 6 Отговор
    Дoiче wеле ,виждам двама партизанен у курузен.Какво да правя.хайл!

    13:52 19.06.2026

  • 26 1-20

    8 13 Отговор
    Ватенките ще яхнат велосипедите и ще постигнат пълна победа над Украйна.

    13:53 19.06.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 10 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Само глупак може да повярва на такъв фейк. След страшен взрив, здрав и като нов Капак на танкер лети в небето.
    Пак се изложи.

    Коментиран от #34

    13:53 19.06.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    10 18 Отговор

    До коментар #11 от "Ще има рев":

    Вече ПЕТ години Европа и Украйна замръзват, фалират, реват, редят се на червеното килимче, ама като гледам бензина нет, деньги тоже в Русия 😁

    13:54 19.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 10 Отговор

    До коментар #24 от "Братя Maнгacapян, блогър от Москва":

    Сети ми поста внимателно бе прстккк. Путин Има рейтинг 50-60% . Това е првече от колкото на Стамър, Мерц и Макарон взети заедно, хахах

    Коментиран от #37

    13:56 19.06.2026

  • 31 Санде Глухия

    8 12 Отговор
    Сичко се повтара! Така след загубата в Пръвата С.В,.. монгольята отчаяни тръгнаа към Царо у Питере!
    Се ми се чини шо дека и сеги пиздоглазите дека Дох нут у ДОНБАС ше тръгнат а три чат...подземнио Пи ДЕР у кремля...
    Хехехехехехе

    Коментиран от #36

    13:57 19.06.2026

  • 32 9689

    15 6 Отговор
    Време е Путин да започне война.

    Коментиран от #51

    13:57 19.06.2026

  • 33 Чума

    10 17 Отговор
    Ох, колко трагично и неблагодарно е да си много изключително жалка купейка! СВО, могучая, 3 дня и стана една...!!!

    13:59 19.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Будет, разбирается, Ха-ха-ха и вы будете сосатьхахахаха

    Коментиран от #38

    14:00 19.06.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 7 Отговор

    До коментар #31 от "Санде Глухия":

    Работала отива да повторим Втората война.

    Коментиран от #43

    14:02 19.06.2026

  • 37 Малиии шо си ПроЗДТ

    6 13 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ееееедехееее
    Коф..рейтинг ма пе.. ДАЛ?!? У концлагеро монголски НИКОГИШ не е имало избори!! У йло го назначи един хроничен Алкаш и то незаконно!! По " конституция".. Педофило има право на НЕ повече от ..2 МАНДАТА! Фашагата у кремля 26 год... царува у кен ефо и държи сите де БИЛЕ като роби!
    Ееееедехееее

    Коментиран от #46

    14:02 19.06.2026

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    хочеш замикрофонит?

    Коментиран от #72

    14:04 19.06.2026

  • 39 Бай Араб

    8 12 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.Орбан видя края и се оттегли навреме.

    14:05 19.06.2026

  • 40 Даа...

    8 12 Отговор
    Много е успокояващо да гледаш как столицата на Мордор, Москва, гори.

    Коментиран от #48

    14:07 19.06.2026

  • 41 Бай Араб

    7 10 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Единствения държавен ръководител в цял Свят , който се крие и страхува да излезе на повърхността.

    Коментиран от #53

    14:08 19.06.2026

  • 42 Никси

    11 5 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    ЦъЦъЦъ, Сашке много си тъпа , къде видя да има в Москва стачки заради ниските заплати ,оголени магазини или да нямат бензин по бензиностанциите , Москва е 30млн души население колкото 10 Софии и нали се сещаш кво може да стане тогава Путин да са го удавили , но от вас пропагандаторите и лъжците край не ви стига , и кой подкладе Войната естествено Джо Бай Издън Деменцията и Урсуляците зада се изперат едни пари и да се изкара военната техника на пазар или подарък , Путин каза аз не нападам а си пазя територията , това че е станал някакъв пожар и некой журналист да си изкара дивидентите от Дойче Зеле е написал една камара куп лъжи , а да ти припомним ли която правеше Зеленски със сина на Джо Бай Издън в едни нарко и химически Лаборатории ,А? , писала си се Цвете ама май за Магарешко Трънье не ПРИСТАЯШ ,и защо пишеш с главни букви да не си учила в школата на Рапъра Еминем , той кара ли се нещо рапира ли , Пее ли никой не може да го разбере , Недай си боже да прати Путин една ядрена ракета и Цветето ще ти увехне , спомни си войната в Япония с Хирошима и Нагасаки и ще ти стане ясно какво може да ни се случи !!!.

    Коментиран от #45

    14:08 19.06.2026

  • 43 Санде Глухия

    8 9 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тва убаво, ама... Украйна е..58% от некогашната Цръвена Армия! 18 % беа Беларусе и останалете..от монгольяк Мюсюлманските Републики у СССР!
    Тия пе ДАЛЕ у кремля --- москалья с кой ша воюват?!? Ееееедехееее
    Фюреро Петушок -- У йло , па ше Избега пръв
    Ееееедехееее

    Коментиран от #49, #62

    14:09 19.06.2026

  • 44 СВО 1 576 дни РЕЗИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    След като трябва да се види няма нищо по-лесно.

    14:13 19.06.2026

  • 45 Кви ли аборатории

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Никси":

    беКретен?

    Коментиран от #47

    14:13 19.06.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #37 от "Малиии шо си ПроЗДТ":

    Джордж Буш стана президент след като повторно преброиха гласовете във Флорида, щат ,където брат му беше губернатор.
    Тръмп, президента!!!!,отдавна говори че са му откраднали изборната победа. В Румъния отмениха изборите когато се разбра че няма да спереди евроатлантмк.
    В Молдова Санду спечели с гласовете от чужбина, а за Русия отвориха само два!!! участъка за 300000 молдовци.
    В Америка се гласува по пощата и на участъка-може без лична карта.
    В България при изборите на Бойко в боуклуците наиериха торби с бюлетини.
    Сега Ти дай такива факти за Русия.

    Коментиран от #56, #80

    14:13 19.06.2026

  • 47 Никси

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Кви ли аборатории":

    Е ТЕКИВА шарени !!!.

    14:14 19.06.2026

  • 48 Българин

    8 5 Отговор

    До коментар #40 от "Даа...":

    Зеленски подпали ватняците.

    14:15 19.06.2026

  • 49 Факт

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Санде Глухия":

    Фашистката Секта в кремля експлоатира и ограбва всички Републики в П едерацията!.
    Нефт, Газ, диаманти, брилянти, злато и т.н а раята живуркат като скотове у мизерията

    Коментиран от #55

    14:15 19.06.2026

  • 50 Наслада

    9 3 Отговор
    Народът е казал, където има пушек, има и огън!!!

    14:16 19.06.2026

  • 51 иво христов Пуловера

    7 6 Отговор

    До коментар #32 от "9689":

    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #77

    14:16 19.06.2026

  • 52 Ха ха ха

    6 4 Отговор
    На Луната, и Марс тръпнат от страх след като видяха как пво то в масква сваля летяща чиния.........

    14:18 19.06.2026

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 7 Отговор

    До коментар #41 от "Бай Араб":

    Путин ходи по света и по Русия, това че Ти не знаеш е отделно.
    Жена Ти каза, че без д1 илдо не заспиваш

    14:18 19.06.2026

  • 54 И още ще има!!!

    7 5 Отговор
    В момента над Москва има птици.Птиците на Мадяр.

    Коментиран от #69

    14:19 19.06.2026

  • 55 Никси

    6 7 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    Ограбва на баба ти хвърчилото у футболните гащи , почти целия ресурс се намира в Русия с полезните изкопаеми , това да не ти е Краваристан дето нападат ,в САЩ 200 години не са се водили Войни но САЩ напада другите държави и подклажда конфликти даже ,а познай защо !!!.

    Коментиран от #63

    14:19 19.06.2026

  • 56 Малиии шо си ПроЗДТ

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Язе сам" гласувал" 3 пати при Правешкио ци Ганин ..бай то шо! И знам ного добре как се "гласува" при ДИК татор фашист! Същото е и при .. Братушките пиздоглази на.. Ким.
    Тапа нарино

    Коментиран от #61, #66

    14:20 19.06.2026

  • 57 Иван 1

    4 3 Отговор
    След като криете пожарите в Украйна дайте да видим в Москва,а другото ще го гледаме в тубата.

    14:23 19.06.2026

  • 58 анонимко

    6 2 Отговор
    DW да не се чуди толкова.Ще се зачуди още повече,когато нещо подобно,или по-голямо се взриви над Германия.Само да не викат тогава "А нас за какво?".

    14:24 19.06.2026

  • 59 Пацо

    6 5 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна. Кой сега ще ги спасява от Украйна

    14:24 19.06.2026

  • 60 онЗи

    8 3 Отговор
    А... Доче Зеле, ясно. Кажи му го и повече не го обиждай

    14:24 19.06.2026

  • 61 Никси

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Малиии шо си ПроЗДТ":

    Ако не беше Правешкио циганин още да си на палатка у полето с цялото семейство , та за това го плюете щото това което той създаде още се краде и до ден днешен , но как че го разберете това неблагодарниците !!!.

    Коментиран от #65

    14:25 19.06.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Санде Глухия":

    Национален состав на Червената арми 1 януари 1941 года:
    руснаци— 56,39 %, украинцы — 20,24 %, белоруси — 4,35 %, народи Средна Азия — 5,32 %, арменци— 1,18 %, азербайджанцы — 1,09 %, грузинци — 1,37 %, татари — 1,99 %, евреи — 1,84
    1945 год:
    руснаци- 54,5%, украинци - 17,9%, белоруси - 6,14%, народ Средней Азии - 8,65%, армяне - 1,8%, азербайджанци - 1,63%, грузини- 1,23%, татары - 3,4%, евреи - 2,14%, други народи - 2%.

    Коментиран от #76

    14:27 19.06.2026

  • 63 Малиии шо си ПроЗДТ

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "Никси":

    Ееееедехееее
    Сите полезни изкопаеми дека ги е изброил чиляка са у Якутия, Бурятия, Ингушетия, Калмикия и т.н.
    Дека е таа .." пе дерУзка република" от дека Фашагите кремльовски "печелат"парата??
    Я кажи пе ..деразино
    Ееееедехееее

    Коментиран от #82

    14:27 19.06.2026

  • 64 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Путилифона бати Пунди каза каде имал колода карти ма за игра на черен Петър първи! Внетен ли е?

    14:29 19.06.2026

  • 65 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "Никси":

    Ти като си бил клошар при царя, защо мислиш, че вички други са били кати тебе....

    Коментиран от #70, #73

    14:29 19.06.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Малиии шо си ПроЗДТ":

    Дай ми факти, подобни на тпзи които Ти писах иначе се получааа че Си ял нещо един път ядено, хахахахх

    Коментиран от #74

    14:29 19.06.2026

  • 67 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    14:30 19.06.2026

  • 68 12345

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "СВО 1 576 дни РЕЗИЛ":

    ПЕД ,защо се радваш ,всички тези черни облаци отиват в атмосферата и после незнайно накъде и така много дни и количества, ЕВРОПА нали е зелена, защо не протестира?

    14:30 19.06.2026

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "И още ще има!!!":

    Няма, няма, Аз см в Москва, вярвай ми.

    14:31 19.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Москва гори. СВО е строго по план.

    14:32 19.06.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не могу да се вредя на микрофона от тебе, лото Ти много го смучкаш

    14:33 19.06.2026

  • 73 Никси

    1 3 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ха ха":

    А ти си бил Свинар на Вълко Червенков , финал си ла..та на свинете и си ги ранил и колко колички с цвик прекара от мандрата ,А !!!.

    14:35 19.06.2026

  • 74 Я сие би май

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ката.

    14:36 19.06.2026

  • 75 Дойче Веле

    3 2 Отговор
    Възбудено.
    Такива боклуци произвеждат боулуци, а други боклуци ги преписват

    14:36 19.06.2026

  • 76 Санде Глухия

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Зае Би тиа кремльовски измишльотини и лажи! АааааааХахахаха
    Целата "история" на Монголо- Татарските роби москалья е само от Лажи и айдуклук!
    АааааааХахахаха
    Оти тогава НЕМА държава / Република... русня? Като БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ и т н,...Ами винаги е..Саюз, П ЕДЕРАЦИЯ, ИМПЕРИЯ?!? АааааааХахахаха
    Има един единствен опит за..руска Република ( след разстрела на царското семейство и преди... създаването на СССР) ...и тя съществува точно...7 МЕСЕЦА , оти...НЕМА ... русня,.. после.. СДО хна..
    АааааааХахахаха

    14:36 19.06.2026

  • 77 9689

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "иво христов Пуловера":

    Достатачен е само един тактически я...н удар и ..........ще останеш без пуловер.

    14:36 19.06.2026

  • 78 Ким Чен Ун

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Д-р Марин Белчев":

    Докторе, точно през 2008 г. на среща на НАТО в Румъния Германия, Франция и други страни отказаха членство на Украйна, за да не дразнят Русия. Провери си информацията.

    14:37 19.06.2026

  • 79 Левски

    2 2 Отговор
    "Факти", гори рафинерия, а не Москва. Да ви имам езиковата култура.

    Коментиран от #84

    14:39 19.06.2026

  • 80 Роко

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Преди имаше достатъчно много клипчета как лелката от комисията блъска бюлетини в урната. Имаше видео как руснак отива да гласува и се оказва че вече бил "гласувал" даже и дъщеря му била гласувала въпреки че не е в Рассия. Сега въведоха електронно гласуване така вече не е необходимо да се мъчат просто си рисуват каквито искат резултати.

    Коментиран от #81

    14:42 19.06.2026

  • 81 Роко

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Роко":

    А да забравих референдума за присъединяване на ДНР към Рассия гласували 146%

    14:44 19.06.2026

  • 82 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Малиии шо си ПроЗДТ":

    А от къде идваше рудата за Кремиковци от Украйна ли , за Червена Могила за Завод Ленин в Перник стоманата за Корабостроителницата във Варна ,планината Урал къде се намира аре па да те видим са !!!.

    14:44 19.06.2026

  • 83 Украйна удиви целия свят

    0 1 Отговор
    Вместо да изхарчи помощите от партньорите си, за да им изкупи морално остарялото въоръжение, Украйна вложи част от парите за модернизация на военнопромишления си комплекс и сега има около 50% свръхпройзводство на оръжия, които дори изнася за трети страни. Това доведе до значително намаляване на зависимостта на Украйна от другите, както и вече никой не може да и нарежда да не удря Москва.

    14:47 19.06.2026

  • 84 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Левски":

    Защото укрите бият само по военни цели засега. След следващото военно престъпление на руско-фашистките агресори това може да се промени.

    14:48 19.06.2026

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