Разногласие в ЕС относно отварянето на дипломатически канали с Русия: Германия определи инициативата като „обида“

Лидерите на Европейския съюз реагираха разнопосочно на опита на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да отвори дипломатически канали с Русия с оглед на евентуални мирни преговори, предаде ДПА, съобщи БТА.
Източници от германското правителство определиха вчера инициативата като „обида“ след дискусия между лидерите на ЕС в Брюксел. Според тях ходът е бил „некоординиран“ и „непрофесионален“.
Други предупредиха, че моментът не е подходящ за диалог с Русия, докато някои приветстваха инициативата.
„Досега не сме видели никаква истинска готовност от страна на Путин да влезе в сериозни преговори. Оттам започва всичко“, заяви нидерландският премиер Роб Йетен.
„Ние, разбира се, сме готови и отворени да подкрепим всеки опит, който може да бъде направен за постигане на мир и прекратяване на войната в Украйна“, каза испанският премиер Педро Санчес.
Австрийският канцлер Кристиан Щокер изрази сходна позиция. „Винаги съм казвал, че съм за диалог, за отваряне на канали за комуникация, защото всеки мир започва с диалог“, заяви той.
Украинският президент Володимир Зеленски, който участва в срещата на върха на ЕС като гост, каза, че не знае много подробности за дипломатическия контакт.
Представител на ЕС потвърди медийни информации, че през последните седмици е имало кратки контакти на дипломатическо равнище, целящи да бъдат установени канали за комуникация с Москва, но не са се водили същински разговори.
Дипломатическите отношения между Брюксел и Москва са силно обтегнати, откакто Русия първо окупира части от Украйна през 2014 г., и са замразени от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.
В съвместно изявление се казва, че лидерите на ЕС подкрепят дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна и подчертават готовността на ЕС да засили ангажимента си в това отношение.
„Европа има ключова роля в бъдещо уреждане и е готова да защити интересите си“, се казва в декларацията.
Лидерите на ЕС призовават „Русия да покаже истинска готовност за мир, да се съгласи на пълно, безусловно и незабавно спиране на огъня и да се включи в съдържателни преговори за справедлив и траен мир“.
Зеленски се присъедини към лидерите за брифинг за ситуацията на бойното поле, след като се върна в Брюксел за първи път, откакто най-видният му опонент в ЕС, бившият унгарски премиер Виктор Орбан, беше отстранен от власт по-рано тази година.
Украйна получи нова вълна от подкрепа от ЕС, след като Будапеща вдигна ветото си върху няколко инициативи – от откриването на официални преговори за присъединяване до приемането на заем от 90 милиарда евро (104,5 милиарда долара) за Киев.
Всички 27 лидери на ЕС, събрали се в Брюксел, приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украйна за първи път от повече от година и се договориха да удължат икономическите санкции срещу Русия с 12 месеца вместо с 6 месеца.
По икономическите въпроси лидерите обсъдиха някои от най-належащите предизвикателства пред ЕС, включително отслабващата конкурентоспособност на блока и по-широки глобални теми, като трудните търговски отношения на ЕС с Китай.
Но участниците в Европейския съвет понижиха вчера очакванията за бързо присъединяване на Украйна към блока и потвърдиха, че всяко разширяване трябва да се основава на заслуги, както единодушно се договориха 27-те за първи път от повече от година, отбеляза ЕФЕ.
В текст със заключения, одобрен през първия ден от срещата на върха в Брюксел, лидерите приветстваха откриването миналия понеделник на първия блок от официалните преговори за присъединяването на Украйна и заявиха, че „очакват с интерес откриването на останалите тематични блокове в съответствие с подхода, основан на заслуги“.
В предишен проект на заключенията обаче се подчертаваше откриването на останалите преговорни блокове „възможно най-скоро“.
По този начин държавите членки охладиха възможностите за продължаване на откриването на останалите „клъстери“, за да се постигне напредък в присъединяването на Украйна през лятото, както заявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски при пристигането си на срещата на ЕС, добави ЕФЕ.
Днес лидерите на ЕС трябва да насочат вниманието си към следващия дългосрочен бюджет на блока за периода от 2028 до 2034 г., който в момента се очаква да бъде в диапазона от 1 трилион до 2 трилиона евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:23 19.06.2026
2 ДрайвингПлежър
Коментиран от #6
10:25 19.06.2026
3 Путин чака
10:26 19.06.2026
4 защо
10:26 19.06.2026
5 007 лиценз ту кил
10:27 19.06.2026
6 Хахаха
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Руснаците ПАК обидиха германците. Историята се повтаря, но нацистите отново не се учат от нея.
Коментиран от #9, #21
10:27 19.06.2026
7 Фридрих Горбачев
Коментиран от #15
10:28 19.06.2026
8 Ами
днес ще се избият кой да разговаря с него.
А дали Путин ще иска да разговаря с тях :)
Коментиран от #16
10:29 19.06.2026
9 хаха
До коментар #6 от "Хахаха":Знаеш ли какво са немците ? От първо лице ще ти кажа - едни изключително дебели дървени инатливи глави. Българският инат ряпа да яде. Ама много дебели, и много дървени.
10:34 19.06.2026
10 ами
10:34 19.06.2026
11 Данко
Коментиран от #12
10:34 19.06.2026
12 ха ха ха
До коментар #11 от "Данко":хахаха а копиiките отговарят на удара и получават по 100 гривни
10:37 19.06.2026
13 радев подкрепя
10:39 19.06.2026
14 Г.Г
10:39 19.06.2026
15 РФ Разпад
До коментар #7 от "Фридрих Горбачев":Масква горит! РФ е пред разпад! путин е Враг народу!
Коментиран от #19
10:40 19.06.2026
16 Агресор обидно ли е?
До коментар #8 от "Ами":Мутрофанова и путин са обидени ,че ги наричат Агресори..
10:42 19.06.2026
17 ЕС СЪС ЗЕЛЕ
10:42 19.06.2026
18 РУСИЯ ПОБЕЖДАВА
10:44 19.06.2026
19 Фридрих Горбачев
До коментар #15 от "РФ Разпад":Приказките, че няма пушек без огън са лъжа.
10:44 19.06.2026
20 Баце ЕООД
10:46 19.06.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Хахаха":аре познай колко немски царе и царици имат рашаните
10:46 19.06.2026
22 нннн
Ма, германците били обидени.
,,Сърдитко германски Петко - празна му торбичка."
10:47 19.06.2026
23 Рублевка
10:48 19.06.2026
24 Абе
10:48 19.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ПСЕВДО-ЕВРО ТАРИКАТИТЕ
10:50 19.06.2026
27 Всъщност
10:55 19.06.2026
28 11111
11:03 19.06.2026
29 Нормално
11:04 19.06.2026
30 Лайпцибски процес
11:08 19.06.2026
31 И ТЕЗИ НИ УЧАТ КАК ДА ЖИВЕЕМ
11:10 19.06.2026