Разногласие в ЕС относно отварянето на дипломатически канали с Русия: Германия определи инициативата като „обида“

Лидерите на Европейския съюз реагираха разнопосочно на опита на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да отвори дипломатически канали с Русия с оглед на евентуални мирни преговори, предаде ДПА, съобщи БТА.

Източници от германското правителство определиха вчера инициативата като „обида“ след дискусия между лидерите на ЕС в Брюксел. Според тях ходът е бил „некоординиран“ и „непрофесионален“.

Още новини от Украйна

Други предупредиха, че моментът не е подходящ за диалог с Русия, докато някои приветстваха инициативата.

„Досега не сме видели никаква истинска готовност от страна на Путин да влезе в сериозни преговори. Оттам започва всичко“, заяви нидерландският премиер Роб Йетен.

„Ние, разбира се, сме готови и отворени да подкрепим всеки опит, който може да бъде направен за постигане на мир и прекратяване на войната в Украйна“, каза испанският премиер Педро Санчес.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер изрази сходна позиция. „Винаги съм казвал, че съм за диалог, за отваряне на канали за комуникация, защото всеки мир започва с диалог“, заяви той.

Украинският президент Володимир Зеленски, който участва в срещата на върха на ЕС като гост, каза, че не знае много подробности за дипломатическия контакт.

Представител на ЕС потвърди медийни информации, че през последните седмици е имало кратки контакти на дипломатическо равнище, целящи да бъдат установени канали за комуникация с Москва, но не са се водили същински разговори.

Дипломатическите отношения между Брюксел и Москва са силно обтегнати, откакто Русия първо окупира части от Украйна през 2014 г., и са замразени от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

В съвместно изявление се казва, че лидерите на ЕС подкрепят дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна и подчертават готовността на ЕС да засили ангажимента си в това отношение.

„Европа има ключова роля в бъдещо уреждане и е готова да защити интересите си“, се казва в декларацията.

Лидерите на ЕС призовават „Русия да покаже истинска готовност за мир, да се съгласи на пълно, безусловно и незабавно спиране на огъня и да се включи в съдържателни преговори за справедлив и траен мир“.

Зеленски се присъедини към лидерите за брифинг за ситуацията на бойното поле, след като се върна в Брюксел за първи път, откакто най-видният му опонент в ЕС, бившият унгарски премиер Виктор Орбан, беше отстранен от власт по-рано тази година.

Украйна получи нова вълна от подкрепа от ЕС, след като Будапеща вдигна ветото си върху няколко инициативи – от откриването на официални преговори за присъединяване до приемането на заем от 90 милиарда евро (104,5 милиарда долара) за Киев.

Всички 27 лидери на ЕС, събрали се в Брюксел, приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украйна за първи път от повече от година и се договориха да удължат икономическите санкции срещу Русия с 12 месеца вместо с 6 месеца.

По икономическите въпроси лидерите обсъдиха някои от най-належащите предизвикателства пред ЕС, включително отслабващата конкурентоспособност на блока и по-широки глобални теми, като трудните търговски отношения на ЕС с Китай.

Но участниците в Европейския съвет понижиха вчера очакванията за бързо присъединяване на Украйна към блока и потвърдиха, че всяко разширяване трябва да се основава на заслуги, както единодушно се договориха 27-те за първи път от повече от година, отбеляза ЕФЕ.

В текст със заключения, одобрен през първия ден от срещата на върха в Брюксел, лидерите приветстваха откриването миналия понеделник на първия блок от официалните преговори за присъединяването на Украйна и заявиха, че „очакват с интерес откриването на останалите тематични блокове в съответствие с подхода, основан на заслуги“.

В предишен проект на заключенията обаче се подчертаваше откриването на останалите преговорни блокове „възможно най-скоро“.

По този начин държавите членки охладиха възможностите за продължаване на откриването на останалите „клъстери“, за да се постигне напредък в присъединяването на Украйна през лятото, както заявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски при пристигането си на срещата на ЕС, добави ЕФЕ.

Днес лидерите на ЕС трябва да насочат вниманието си към следващия дългосрочен бюджет на блока за периода от 2028 до 2034 г., който в момента се очаква да бъде в диапазона от 1 трилион до 2 трилиона евро.