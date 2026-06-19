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Разногласие в ЕС относно отварянето на дипломатически канали с Русия: Германия определи инициативата като „обида“
  Тема: Украйна

Разногласие в ЕС относно отварянето на дипломатически канали с Русия: Германия определи инициативата като „обида“

19 Юни, 2026 10:20 1 350 31

  • украйна-
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  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че не знае много подробности за дипломатическия контакт

Разногласие в ЕС относно отварянето на дипломатически канали с Русия: Германия определи инициативата като „обида“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз реагираха разнопосочно на опита на председателя на Европейския съвет Антонио Коща да отвори дипломатически канали с Русия с оглед на евентуални мирни преговори, предаде ДПА, съобщи БТА.

Източници от германското правителство определиха вчера инициативата като „обида“ след дискусия между лидерите на ЕС в Брюксел. Според тях ходът е бил „некоординиран“ и „непрофесионален“.

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Други предупредиха, че моментът не е подходящ за диалог с Русия, докато някои приветстваха инициативата.

„Досега не сме видели никаква истинска готовност от страна на Путин да влезе в сериозни преговори. Оттам започва всичко“, заяви нидерландският премиер Роб Йетен.

„Ние, разбира се, сме готови и отворени да подкрепим всеки опит, който може да бъде направен за постигане на мир и прекратяване на войната в Украйна“, каза испанският премиер Педро Санчес.

Австрийският канцлер Кристиан Щокер изрази сходна позиция. „Винаги съм казвал, че съм за диалог, за отваряне на канали за комуникация, защото всеки мир започва с диалог“, заяви той.

Украинският президент Володимир Зеленски, който участва в срещата на върха на ЕС като гост, каза, че не знае много подробности за дипломатическия контакт.

Представител на ЕС потвърди медийни информации, че през последните седмици е имало кратки контакти на дипломатическо равнище, целящи да бъдат установени канали за комуникация с Москва, но не са се водили същински разговори.

Дипломатическите отношения между Брюксел и Москва са силно обтегнати, откакто Русия първо окупира части от Украйна през 2014 г., и са замразени от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

В съвместно изявление се казва, че лидерите на ЕС подкрепят дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна и подчертават готовността на ЕС да засили ангажимента си в това отношение.

„Европа има ключова роля в бъдещо уреждане и е готова да защити интересите си“, се казва в декларацията.

Лидерите на ЕС призовават „Русия да покаже истинска готовност за мир, да се съгласи на пълно, безусловно и незабавно спиране на огъня и да се включи в съдържателни преговори за справедлив и траен мир“.

Зеленски се присъедини към лидерите за брифинг за ситуацията на бойното поле, след като се върна в Брюксел за първи път, откакто най-видният му опонент в ЕС, бившият унгарски премиер Виктор Орбан, беше отстранен от власт по-рано тази година.

Украйна получи нова вълна от подкрепа от ЕС, след като Будапеща вдигна ветото си върху няколко инициативи – от откриването на официални преговори за присъединяване до приемането на заем от 90 милиарда евро (104,5 милиарда долара) за Киев.

Всички 27 лидери на ЕС, събрали се в Брюксел, приеха също единодушно съвместно изявление в подкрепа на Украйна за първи път от повече от година и се договориха да удължат икономическите санкции срещу Русия с 12 месеца вместо с 6 месеца.

По икономическите въпроси лидерите обсъдиха някои от най-належащите предизвикателства пред ЕС, включително отслабващата конкурентоспособност на блока и по-широки глобални теми, като трудните търговски отношения на ЕС с Китай.

Но участниците в Европейския съвет понижиха вчера очакванията за бързо присъединяване на Украйна към блока и потвърдиха, че всяко разширяване трябва да се основава на заслуги, както единодушно се договориха 27-те за първи път от повече от година, отбеляза ЕФЕ.

В текст със заключения, одобрен през първия ден от срещата на върха в Брюксел, лидерите приветстваха откриването миналия понеделник на първия блок от официалните преговори за присъединяването на Украйна и заявиха, че „очакват с интерес откриването на останалите тематични блокове в съответствие с подхода, основан на заслуги“.

В предишен проект на заключенията обаче се подчертаваше откриването на останалите преговорни блокове „възможно най-скоро“.

По този начин държавите членки охладиха възможностите за продължаване на откриването на останалите „клъстери“, за да се постигне напредък в присъединяването на Украйна през лятото, както заявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинският президент Володимир Зеленски при пристигането си на срещата на ЕС, добави ЕФЕ.

Днес лидерите на ЕС трябва да насочат вниманието си към следващия дългосрочен бюджет на блока за периода от 2028 до 2034 г., който в момента се очаква да бъде в диапазона от 1 трилион до 2 трилиона евро.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    30 4 Отговор
    ЕС загуби войната на дипломация с Руската федерация. ЕС може само да отлага, къде ще е новата Желязна завеса, а на Ганчо въобще няма да му хареса.

    10:23 19.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    26 4 Отговор
    То и германските мераци за 4ти Райх са обида... ама мнозинството я преглъща!..

    Коментиран от #6

    10:25 19.06.2026

  • 3 Путин чака

    22 4 Отговор
    да назначат Бундесвер-башия и нов канцлер на джамахирията и тогава ще преговаря.

    10:26 19.06.2026

  • 4 защо

    24 4 Отговор
    Що е тоя рев? Не знае ли Роб Йетен, че половин орешник по две диги и Амстердам става подводен туристически обект?

    10:26 19.06.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    18 5 Отговор
    Ама каква точно обида? Едно време по възродителния процес турците изселници и те се оплакваха, че в Турция ги обиждали.

    10:27 19.06.2026

  • 6 Хахаха

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Руснаците ПАК обидиха германците. Историята се повтаря, но нацистите отново не се учат от нея.

    Коментиран от #9, #21

    10:27 19.06.2026

  • 7 Фридрих Горбачев

    21 4 Отговор
    След загубата в Студената война 2, ЕС ще се разпадне по подобие на СССР, а българите пак ще учат руски из школата.

    Коментиран от #15

    10:28 19.06.2026

  • 8 Ами

    22 4 Отговор
    До вчера не искаха да разговарят с Путин,
    днес ще се избият кой да разговаря с него.
    А дали Путин ще иска да разговаря с тях :)

    Коментиран от #16

    10:29 19.06.2026

  • 9 хаха

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    Знаеш ли какво са немците ? От първо лице ще ти кажа - едни изключително дебели дървени инатливи глави. Българският инат ряпа да яде. Ама много дебели, и много дървени.

    10:34 19.06.2026

  • 10 ами

    11 1 Отговор
    един милион умрели за европа украинци не е ли заслуга

    10:34 19.06.2026

  • 11 Данко

    3 13 Отговор
    Копеите са получили по 100 рубли и са се развихрили.

    Коментиран от #12

    10:34 19.06.2026

  • 12 ха ха ха

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко":

    хахаха а копиiките отговарят на удара и получават по 100 гривни

    10:37 19.06.2026

  • 13 радев подкрепя

    6 4 Отговор
    И другаря радев поскрепи едногодишните санкции срещу русия!?!?

    10:39 19.06.2026

  • 14 Г.Г

    14 0 Отговор
    Явно са забравили или се правят на такива какво стана Първата и Втората Световна Война и от къде тръгна

    10:39 19.06.2026

  • 15 РФ Разпад

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Фридрих Горбачев":

    Масква горит! РФ е пред разпад! путин е Враг народу!

    Коментиран от #19

    10:40 19.06.2026

  • 16 Агресор обидно ли е?

    3 12 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Мутрофанова и путин са обидени ,че ги наричат Агресори..

    10:42 19.06.2026

  • 17 ЕС СЪС ЗЕЛЕ

    11 1 Отговор
    Не останаха хора за бусифициране, а французи и германци не са се засилили да ходят в кииф на дискотеката.

    10:42 19.06.2026

  • 18 РУСИЯ ПОБЕЖДАВА

    12 1 Отговор
    И не ги интересуват преговори с юробандитите.

    10:44 19.06.2026

  • 19 Фридрих Горбачев

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "РФ Разпад":

    Приказките, че няма пушек без огън са лъжа.

    10:44 19.06.2026

  • 20 Баце ЕООД

    9 1 Отговор
    Тотален провал на ЕС... Политическия елит буквално трепери за бъдещето си в следствие на безумната си "инвестиция" в Украйна

    10:46 19.06.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    аре познай колко немски царе и царици имат рашаните

    10:46 19.06.2026

  • 22 нннн

    6 0 Отговор
    Който иска, да преговаря. Който не ще, да не преговаря. Демокрация.
    Ма, германците били обидени.
    ,,Сърдитко германски Петко - празна му торбичка."

    10:47 19.06.2026

  • 23 Рублевка

    2 1 Отговор
    Урните избраха Европа. Да си бият камшика и да заминават.

    10:48 19.06.2026

  • 24 Абе

    7 0 Отговор
    Кви лидери са тия? Франция гори, Германия е във финансова криза - безработицата яко расте. В Австрия има повече джагсли от колкото бели хора (които са сърби).. Лидери...

    10:48 19.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ПСЕВДО-ЕВРО ТАРИКАТИТЕ

    5 1 Отговор
    По цял ден хапват, пийват и правят безмислени срещи за сметка на европийския данъкоплатец. А зеленски продава на британците живота на всеки окраинец по 1000 ЕВРО .

    10:50 19.06.2026

  • 27 Всъщност

    6 0 Отговор
    Рано е войната да стихва - Укрохунтата задължително трябва да се префасонира

    10:55 19.06.2026

  • 28 11111

    2 0 Отговор
    Като не искате преговори, ще ядете орешници.

    11:03 19.06.2026

  • 29 Нормално

    1 0 Отговор
    За фашагите още ги поли газорината от 1945

    11:04 19.06.2026

  • 30 Лайпцибски процес

    1 0 Отговор
    Лидерите на третия рай са обесени, а главатаря е убит и изгорен от охраната. Ченетата му се съхраняват в Москва.

    11:08 19.06.2026

  • 31 И ТЕЗИ НИ УЧАТ КАК ДА ЖИВЕЕМ

    0 0 Отговор
    Скандалът на Острова: Доклад сочи масови изнасилвания на деца от мигранти, властите мълчали. Най-малко 250 000 млади бели момичета са били подложени на многократни изнасилвания, групови изнасилвания, трафик, изтезания, бременност.

    11:10 19.06.2026

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