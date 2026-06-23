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Харков беше подложен на руски обстрел
  Тема: Украйна

Харков беше подложен на руски обстрел

23 Юни, 2026 12:20 1 276 53

  • украйна-
  • харков-
  • русия-
  • война-
  • дронове

Украйна заяви, че е свалила 118 от 135 дрона, с които я е атакувала Русия тази нощ

Харков беше подложен на руски обстрел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните 24 часа град Харков и още 16 населени места в Харковска област бяха подложени на руски обстрел, в резултат на който загина един човек, а осем бяха ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на губернатора на Харковска област Олег Синегубов, предаде БТА.

По думите му в село Грушовка е загинал 40-годишен мъж. Както по-рано съобщи кметът на Харков града Игор Терехов при атака с безпилотни летателни апарати е пострадала една жена.

В град Богодухов има седем ранени - жени на 57, 49, 32, 44 и 42 години, както и мъже на възраст 38 и 46 години.

Руските сили са атакували още Киевски, Салтивски и Немишлянски район в Харковска област с дронове - един от вида "Ланцет", девет от вида "Мълния", 13 дрона от типа "дрон от първо лице" и 16 безпилотни летателни апарата, чийто вид все още се уточнява.

В резултат на ударите в Харков са повредени две къщи, два автомобила, няколко електропровода и козметичен салон.

Украйна заяви, че силите ѝ са неутрализирали 118 от 135 дрона, с които я е атакувала Русия от вчера вечерта, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха това в комуникационното приложение "Телеграм".

Атаките са извършени между 18:00 часа вчера и 08:00 ч. тази сутрин.

Въздушното нападение е отблъснато от украинската авиация, системите за противовъздушна отбрана, средствата за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.

Съобщава се за 13 удара с дронове на 11 места, както и за отломки от свалени дронове на три места.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    39 8 Отговор
    Свалихме 135 дрона от 118.

    Коментиран от #2, #6

    12:21 23.06.2026

  • 2 стига хвърля гащи

    24 12 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Кажи кога ще пускаш тока на територията?! Какво е това безобразие, 2уви век, водеща сила в антидроновите системи, да нямате ток?!

    Коментиран от #5, #37

    12:25 23.06.2026

  • 3 хихи

    37 6 Отговор
    Забарвили са да напишат, че ВСУ уверено настъпват към Киев с помоща на руските ВКС

    12:25 23.06.2026

  • 4 Хмм

    31 5 Отговор
    руснаците бяха в Харков, но повярваха в Истанбул и ето, дават жертви дори дълбоко в тила, а обстрелването дълбоко в Русия го разреши "приятелят" им Тръмп, помните ли изказването на американския сенатор - това е най-доброто вложение което сме направили, умират руснаци ( не знае, че руската армия е на контрактен принцип и в нея по-голямата част не са руснаци)

    Коментиран от #8, #12

    12:29 23.06.2026

  • 5 Димитро

    33 6 Отговор

    До коментар #2 от "стига хвърля гащи":

    Няма ток и вода . Спим в киевското метро.

    12:30 23.06.2026

  • 6 Европеец

    32 6 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Те на информацията от украинците вярват само нашите жълти павета, но залъгват само себе си......

    12:30 23.06.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    10 34 Отговор
    Когато на фронта нещата са зле, рушняка го обръща на тероризъм !!! Запомнете го таваришчи ☝️

    Коментиран от #9, #32

    12:31 23.06.2026

  • 8 Бяха и в Херсон

    9 24 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    И там ги избиха.

    Коментиран от #11

    12:32 23.06.2026

  • 9 Колко да са зле

    34 6 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Руснаците настъпват по цялата фронтова линия.

    Коментиран от #15

    12:33 23.06.2026

  • 10 Дон Корлеоне

    30 3 Отговор
    пуснааа ли токЪ ф кииийюф

    Коментиран от #23

    12:33 23.06.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    7 34 Отговор

    До коментар #8 от "Бяха и в Херсон":

    За Русия вече може се говори само в минало време - бяха, беше, имаше, можеше 😁

    12:35 23.06.2026

  • 12 Европеец

    30 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Руснаците бяха измамени първо в Минск, после в Истанбул, накрая в Аляска 15-ти август миналата година..... Докога ще ги мамят не знам..... Знам, че и тая година войната няма да завърши, ще ескаалира, а има опасност да се превърне и европейска, ако пуделите на урсулата продължават да се перчат на Русия-дано огъна е допуснат по-сериозна грешка....

    Коментиран от #20, #22, #41

    12:36 23.06.2026

  • 13 капита америка и шотлански боец

    26 5 Отговор
    ис деад. Руската армия елиминира наемници от САЩ и Шотландия – Клейтън, Ерик Мур и Стивън Тимъти Сийвърс – в зоната на СВО.

    Коментиран от #19

    12:37 23.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Руснак без крак...

    5 24 Отговор

    До коментар #9 от "Колко да са зле":

    Купянск, Малая Токмачка, Myxocpaнск вече са руски, така ли ?

    Коментиран от #25, #28

    12:38 23.06.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    17 4 Отговор
    Уудрий якоо банедерата с Бандерол ☝️!

    12:38 23.06.2026

  • 17 мароууу

    22 2 Отговор
    спри се с тоя укринформ,излагаш се

    12:39 23.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдааа

    18 3 Отговор

    До коментар #13 от "капита америка и шотлански боец":

    спряха да пишат по нета от Донбас. Забелязах. Профилите им немеят. Даже черни ленти вече им сложиха.❌

    12:39 23.06.2026

  • 20 Хмм

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Путин го раздава хуманист, има брат починал от глад при ленинградската блокада, баща му е имал тежко раняване при отбраната на Ленинград, самият той е израснал при ограничения в следвоенен Ленинград, но има самочувствието на роден в имперски град

    Коментиран от #29

    12:40 23.06.2026

  • 21 Православие сър

    6 19 Отговор
    Православните укри и руски диваци се самоизбиват
    Честито

    Коментиран от #26

    12:40 23.06.2026

  • 22 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 20 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    ".. Знам, че и тая година войната няма да завърши..."

    Всяка война свършва когато свършат парите !!!
    Руските кинти свършиха, бензина тоже. Путин каза войната свършва в Русия ☝️

    12:42 23.06.2026

  • 23 Пиночет

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Корлеоне":

    Пускаш ли вече в ГаZa след операцията на Май. Сълла ?Искам 2 сеанса и съм ти наготвил 5€врака +1€вро за почерпка !

    12:44 23.06.2026

  • 24 Малко е

    21 4 Отговор
    трябва цялата украйна да бъде преорана от бомби

    12:44 23.06.2026

  • 25 Малая Токмачка е руска от декември а....

    18 5 Отговор

    До коментар #15 от "Руснак без крак...":

    Украинските въоръжени сили в безсилието си, че загубиха Купянск, се опитаха да забият знаме на административната сграда в Купянск с помощта на дрон, на метри от веещият се руски флаг. Руските войници с прецизен удар го взривиха с дрон, без да засегнат своето знаме. (ВИДЕО)
    10 януари 2026 г. - 21:34 ч.

    Коментиран от #34

    12:45 23.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Очакваме още заря за урко фашистите

    19 3 Отговор
    Урки ненормални сте

    12:47 23.06.2026

  • 28 АБВ

    16 3 Отговор

    До коментар #15 от "Руснак без крак...":

    "Купянск, Малая Токмачка, Myxocpaнск вече са руски, така ли ?"

    Купянск леко-полека руснаците си го връщат, при Малая Токмачка - застой, но виж Константиновка, Лиман, Рай-Александровка, Долгая Балка и други са вече руски.
    Украински квич, а ?

    12:48 23.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Майор Деянов, на всеки километър

    5 16 Отговор
    Току-що Юрий Ушаков заяви че Русия е готова за за преговори с Европа. Но ще бъдат още по-готови докрая на годината, когато оскотелия гладен руски народ излезе по площадите ☝️

    Коментиран от #36

    12:50 23.06.2026

  • 31 Ошашавен европеец

    6 6 Отговор
    Не се притеснявайте! Потрайте още малко! По европейските медии, включително и българските, казаха, че Русия е свършила ракетите. Момента за контранастъпление настъпи, братя украинци! С вас сме! Куражжжжжж!

    12:54 23.06.2026

  • 32 Миролюб Войнов,аналитик

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Къв президент си бре ,тии си онази жълтопаветна ПП Маzzz.Тиа ,която първо си ръъъга гресирания показалец☝️ в гаzyндера и след това усърдно го осмммук. ва от шоколада ,люспите и семките .Единствената хубава част е че всичко е ЕКО ,произведено от собствена ферма !

    12:58 23.06.2026

  • 33 Нямат край

    2 15 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    12:58 23.06.2026

  • 34 дискавъри тв

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Малая Токмачка е руска от декември а....":

    Скоро очаквайте новия американски сериал "Война на дронове"

    12:59 23.06.2026

  • 35 Българин

    16 3 Отговор
    Истината е че Русия настъпва цялата фронтова линия и скоро ще остави Киев без златните тоалетни от европейските милиарди

    Коментиран от #46

    13:03 23.06.2026

  • 36 Анатолий Стайков

    9 1 Отговор

    До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Цуци 👅,обещаването не е като даването !

    13:03 23.06.2026

  • 37 ....

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "стига хвърля гащи":

    Не само липса на вода, режим на тока, но и пълна забрана за бензин и дизел е въведена в Крим от вчера. Хуманитарна криза е там. Руснаците напускат жилищата си, кой накъдето види.

    Коментиран от #38

    13:03 23.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Истината

    11 2 Отговор
    Jump за да ти се присъди Нобеловата награда за мир сменяш Зеленски и войната свършва в този момент. Безплатен съвет без зеленски мирът е сигурен!

    Коментиран от #44

    13:10 23.06.2026

  • 40 Микола

    12 1 Отговор
    Вчера излязох от вкъщи за цигари, а днес съм вече на Източния фронт с избити от ТЦК зъби.

    13:11 23.06.2026

  • 41 Антирашист 741

    1 9 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Ти ли си европец(пудел на урсула) пропускаш споразуменията от будапеща и международното право което не допуска насилствена промяна на граници !

    Коментиран от #48, #50

    13:13 23.06.2026

  • 42 руска романтика

    1 13 Отговор
    Къде е оня клоун Какошенков? Хубави приказки разказваше за унищожени 100 Ейбрамса от доставени 40,за напредък към Киев и т.н.
    Сега само Малая Токмачка превземаме всеки ден и това е. А милиционерчето в бункера напредва по всички фронтове с магаренца защото бензина нет.

    13:15 23.06.2026

  • 43 Истинската истина

    14 2 Отговор
    Няма украинец който да не мрази Земенски

    13:15 23.06.2026

  • 44 ха ха ха

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Истината":

    А без Путин е още по-сигурен.

    13:16 23.06.2026

  • 45 Бях се

    9 2 Отговор
    притеснил, ама само докато прочетох че "Въздушното нападение е отблъснато от украинската авиация, системите за противовъздушна отбрана, средствата за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили" и разбрах че няма за какво да се притеснявам.

    13:16 23.06.2026

  • 46 Президент Пуси н

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Москва отдавна е без тоалетни тавариш. Джуджето им спря интернета .

    13:18 23.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лука ПАК КРАДЕШ

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Антирашист 741":

    Лука лесно е върти каа валли ,от ръце ти иде и ще останеш под пари ,никой не се интересува от определения за фашисти ,комунисти в ден днешен !

    13:24 23.06.2026

  • 49 Напред

    2 5 Отговор
    Бой по ватенките те от друго не разбират.Храбрият украински народ им показа какво е да защитаваш родината.

    13:24 23.06.2026

  • 50 спри се ве лука

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Антирашист 741":

    ходи да лигавиш черни патки,по ти се отдава от троленето за 2 цента

    13:25 23.06.2026

  • 51 Путюблиз

    1 6 Отговор
    Крим наш ама не можем да припарим до него! Май не е наш, да питаме Румен наш или Няш Мяш?

    13:26 23.06.2026

  • 52 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    6 2 Отговор
    Продължавайте да бомбите бандерите,унищожете терористичната киевска хунта

    Коментиран от #53

    13:29 23.06.2026

  • 53 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Блатните ни братя стават на тор за слънчоглед,редовно и без милост,блатните подлоги ги чака абсолютно същата съдба,на 50000% !

    14:07 23.06.2026

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