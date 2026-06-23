Харков беше подложен на руски обстрел

През последните 24 часа град Харков и още 16 населени места в Харковска област бяха подложени на руски обстрел, в резултат на който загина един човек, а осем бяха ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на губернатора на Харковска област Олег Синегубов, предаде БТА.
По думите му в село Грушовка е загинал 40-годишен мъж. Както по-рано съобщи кметът на Харков града Игор Терехов при атака с безпилотни летателни апарати е пострадала една жена.
В град Богодухов има седем ранени - жени на 57, 49, 32, 44 и 42 години, както и мъже на възраст 38 и 46 години.
Руските сили са атакували още Киевски, Салтивски и Немишлянски район в Харковска област с дронове - един от вида "Ланцет", девет от вида "Мълния", 13 дрона от типа "дрон от първо лице" и 16 безпилотни летателни апарата, чийто вид все още се уточнява.
В резултат на ударите в Харков са повредени две къщи, два автомобила, няколко електропровода и козметичен салон.
Украйна заяви, че силите ѝ са неутрализирали 118 от 135 дрона, с които я е атакувала Русия от вчера вечерта, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.
Украинските военновъздушни сили съобщиха това в комуникационното приложение "Телеграм".
Атаките са извършени между 18:00 часа вчера и 08:00 ч. тази сутрин.
Въздушното нападение е отблъснато от украинската авиация, системите за противовъздушна отбрана, средствата за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.
Съобщава се за 13 удара с дронове на 11 места, както и за отломки от свалени дронове на три места.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #2, #6
12:21 23.06.2026
2 стига хвърля гащи
До коментар #1 от "Зеленски":Кажи кога ще пускаш тока на територията?! Какво е това безобразие, 2уви век, водеща сила в антидроновите системи, да нямате ток?!
Коментиран от #5, #37
12:25 23.06.2026
3 хихи
12:25 23.06.2026
4 Хмм
Коментиран от #8, #12
12:29 23.06.2026
5 Димитро
До коментар #2 от "стига хвърля гащи":Няма ток и вода . Спим в киевското метро.
12:30 23.06.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Зеленски":Те на информацията от украинците вярват само нашите жълти павета, но залъгват само себе си......
12:30 23.06.2026
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #9, #32
12:31 23.06.2026
8 Бяха и в Херсон
До коментар #4 от "Хмм":И там ги избиха.
Коментиран от #11
12:32 23.06.2026
9 Колко да са зле
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Руснаците настъпват по цялата фронтова линия.
Коментиран от #15
12:33 23.06.2026
10 Дон Корлеоне
Коментиран от #23
12:33 23.06.2026
11 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #8 от "Бяха и в Херсон":За Русия вече може се говори само в минало време - бяха, беше, имаше, можеше 😁
12:35 23.06.2026
12 Европеец
До коментар #4 от "Хмм":Руснаците бяха измамени първо в Минск, после в Истанбул, накрая в Аляска 15-ти август миналата година..... Докога ще ги мамят не знам..... Знам, че и тая година войната няма да завърши, ще ескаалира, а има опасност да се превърне и европейска, ако пуделите на урсулата продължават да се перчат на Русия-дано огъна е допуснат по-сериозна грешка....
Коментиран от #20, #22, #41
12:36 23.06.2026
13 капита америка и шотлански боец
Коментиран от #19
12:37 23.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Руснак без крак...
До коментар #9 от "Колко да са зле":Купянск, Малая Токмачка, Myxocpaнск вече са руски, така ли ?
Коментиран от #25, #28
12:38 23.06.2026
16 Майор Деянов, на всеки километър
12:38 23.06.2026
17 мароууу
12:39 23.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мдааа
До коментар #13 от "капита америка и шотлански боец":спряха да пишат по нета от Донбас. Забелязах. Профилите им немеят. Даже черни ленти вече им сложиха.❌
12:39 23.06.2026
20 Хмм
До коментар #12 от "Европеец":Путин го раздава хуманист, има брат починал от глад при ленинградската блокада, баща му е имал тежко раняване при отбраната на Ленинград, самият той е израснал при ограничения в следвоенен Ленинград, но има самочувствието на роден в имперски град
Коментиран от #29
12:40 23.06.2026
21 Православие сър
Честито
Коментиран от #26
12:40 23.06.2026
22 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #12 от "Европеец":".. Знам, че и тая година войната няма да завърши..."
Всяка война свършва когато свършат парите !!!
Руските кинти свършиха, бензина тоже. Путин каза войната свършва в Русия ☝️
12:42 23.06.2026
23 Пиночет
До коментар #10 от "Дон Корлеоне":Пускаш ли вече в ГаZa след операцията на Май. Сълла ?Искам 2 сеанса и съм ти наготвил 5€врака +1€вро за почерпка !
12:44 23.06.2026
24 Малко е
12:44 23.06.2026
25 Малая Токмачка е руска от декември а....
До коментар #15 от "Руснак без крак...":Украинските въоръжени сили в безсилието си, че загубиха Купянск, се опитаха да забият знаме на административната сграда в Купянск с помощта на дрон, на метри от веещият се руски флаг. Руските войници с прецизен удар го взривиха с дрон, без да засегнат своето знаме. (ВИДЕО)
10 януари 2026 г. - 21:34 ч.
Коментиран от #34
12:45 23.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Очакваме още заря за урко фашистите
12:47 23.06.2026
28 АБВ
До коментар #15 от "Руснак без крак...":"Купянск, Малая Токмачка, Myxocpaнск вече са руски, така ли ?"
Купянск леко-полека руснаците си го връщат, при Малая Токмачка - застой, но виж Константиновка, Лиман, Рай-Александровка, Долгая Балка и други са вече руски.
Украински квич, а ?
12:48 23.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Майор Деянов, на всеки километър
Коментиран от #36
12:50 23.06.2026
31 Ошашавен европеец
12:54 23.06.2026
32 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Къв президент си бре ,тии си онази жълтопаветна ПП Маzzz.Тиа ,която първо си ръъъга гресирания показалец☝️ в гаzyндера и след това усърдно го осмммук. ва от шоколада ,люспите и семките .Единствената хубава част е че всичко е ЕКО ,произведено от собствена ферма !
12:58 23.06.2026
33 Нямат край
12:58 23.06.2026
34 дискавъри тв
До коментар #25 от "Малая Токмачка е руска от декември а....":Скоро очаквайте новия американски сериал "Война на дронове"
12:59 23.06.2026
35 Българин
Коментиран от #46
13:03 23.06.2026
36 Анатолий Стайков
До коментар #30 от "Майор Деянов, на всеки километър":Цуци 👅,обещаването не е като даването !
13:03 23.06.2026
37 ....
До коментар #2 от "стига хвърля гащи":Не само липса на вода, режим на тока, но и пълна забрана за бензин и дизел е въведена в Крим от вчера. Хуманитарна криза е там. Руснаците напускат жилищата си, кой накъдето види.
Коментиран от #38
13:03 23.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Истината
Коментиран от #44
13:10 23.06.2026
40 Микола
13:11 23.06.2026
41 Антирашист 741
До коментар #12 от "Европеец":Ти ли си европец(пудел на урсула) пропускаш споразуменията от будапеща и международното право което не допуска насилствена промяна на граници !
Коментиран от #48, #50
13:13 23.06.2026
42 руска романтика
Сега само Малая Токмачка превземаме всеки ден и това е. А милиционерчето в бункера напредва по всички фронтове с магаренца защото бензина нет.
13:15 23.06.2026
43 Истинската истина
13:15 23.06.2026
44 ха ха ха
До коментар #39 от "Истината":А без Путин е още по-сигурен.
13:16 23.06.2026
45 Бях се
13:16 23.06.2026
46 Президент Пуси н
До коментар #35 от "Българин":Москва отдавна е без тоалетни тавариш. Джуджето им спря интернета .
13:18 23.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #41 от "Антирашист 741":Лука лесно е върти каа валли ,от ръце ти иде и ще останеш под пари ,никой не се интересува от определения за фашисти ,комунисти в ден днешен !
13:24 23.06.2026
49 Напред
13:24 23.06.2026
50 спри се ве лука
До коментар #41 от "Антирашист 741":ходи да лигавиш черни патки,по ти се отдава от троленето за 2 цента
13:25 23.06.2026
51 Путюблиз
13:26 23.06.2026
52 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
Коментиран от #53
13:29 23.06.2026
53 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #52 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":Блатните ни братя стават на тор за слънчоглед,редовно и без милост,блатните подлоги ги чака абсолютно същата съдба,на 50000% !
14:07 23.06.2026