Харков беше подложен на руски обстрел

През последните 24 часа град Харков и още 16 населени места в Харковска област бяха подложени на руски обстрел, в резултат на който загина един човек, а осем бяха ранени, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на губернатора на Харковска област Олег Синегубов, предаде БТА.

По думите му в село Грушовка е загинал 40-годишен мъж. Както по-рано съобщи кметът на Харков града Игор Терехов при атака с безпилотни летателни апарати е пострадала една жена.

В град Богодухов има седем ранени - жени на 57, 49, 32, 44 и 42 години, както и мъже на възраст 38 и 46 години.

Руските сили са атакували още Киевски, Салтивски и Немишлянски район в Харковска област с дронове - един от вида "Ланцет", девет от вида "Мълния", 13 дрона от типа "дрон от първо лице" и 16 безпилотни летателни апарата, чийто вид все още се уточнява.

В резултат на ударите в Харков са повредени две къщи, два автомобила, няколко електропровода и козметичен салон.

Украйна заяви, че силите ѝ са неутрализирали 118 от 135 дрона, с които я е атакувала Русия от вчера вечерта, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Украинските военновъздушни сили съобщиха това в комуникационното приложение "Телеграм".

Атаките са извършени между 18:00 часа вчера и 08:00 ч. тази сутрин.

Въздушното нападение е отблъснато от украинската авиация, системите за противовъздушна отбрана, средствата за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на украинските въоръжени сили.

Съобщава се за 13 удара с дронове на 11 места, както и за отломки от свалени дронове на три места.