Приближен на Тръмп съставя "досие с клевети и обиди" срещу американския лидер в италианските медии и социалните мрежи

Доверено лице американския президент Доналд Тръмп е започнало да съставя „досие“ за клеветническата и обидна кампания срещу американския лидер в италианските медии и социалните мрежи.

Според вестник „Кориере дела Сера“ информацията ще бъде предадена на Белия дом, както и на Държавния департамент и Министерството на правосъдието на САЩ, които ще оценят щетите върху имиджа му.

Роденият в Италия Паоло Дзамполи, специален пратеник на президента на САЩ за глобалните партньорства, е инструктирал адвоката си в Италия да подготви доклад за кампанията, организирана в социалните медии и водещите медии, за да дискредитира Тръмп и неговото обкръжение след спора му с италианския премиер Джорджо Мелони.

Според него, цитиран от вестника, в медиите е започнала „кампания на омраза“, която води до засилване на напрежението и заплашва да навреди на търговските и политическите отношения между Италия и САЩ. Според Дзамполи това включва разпространение на невярна, непроверена информация, която уврежда имиджа както на отделни лица, така и на държавни институции.

Тази седмица Тръмп и Мелони си размениха остри думи. Американският лидер обвини премиера в неблагодарност и опит да повиши рейтинга си, като се появява на Г-7, докато Мелони отговори, като го посъветва да се замисли за собствената си популярност. Настоящият спор бележи нов обрат в конфликта между двамата лидери. Преди това италианският премиер публично защити папа Лъв XIV, наричайки забележките на американския лидер за него неприемливи. Тръмп обвинява Италия, както и други европейски партньори, в нежелание да подкрепи военната операция на САЩ срещу Иран и да помогне за деблокирането на Ормузкия проток.