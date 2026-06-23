Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Италия »
Приближен на Тръмп съставя "досие с клевети и обиди" срещу американския лидер в италианските медии и социалните мрежи

Приближен на Тръмп съставя "досие с клевети и обиди" срещу американския лидер в италианските медии и социалните мрежи

23 Юни, 2026 04:06, обновена 23 Юни, 2026 04:12 540 0

  • тръмп-
  • мелони-
  • сащ-
  • италия-
  • клевети-
  • обиди-
  • досие

Роденият в Италия Паоло Дзамполи, специален пратеник на президента на САЩ за глобалните партньорства, е инструктирал адвоката си в Италия да подготви доклад за негативните коментари

Приближен на Тръмп съставя "досие с клевети и обиди" срещу американския лидер в италианските медии и социалните мрежи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доверено лице американския президент Доналд Тръмп е започнало да съставя „досие“ за клеветническата и обидна кампания срещу американския лидер в италианските медии и социалните мрежи.

Според вестник „Кориере дела Сера“ информацията ще бъде предадена на Белия дом, както и на Държавния департамент и Министерството на правосъдието на САЩ, които ще оценят щетите върху имиджа му.

Роденият в Италия Паоло Дзамполи, специален пратеник на президента на САЩ за глобалните партньорства, е инструктирал адвоката си в Италия да подготви доклад за кампанията, организирана в социалните медии и водещите медии, за да дискредитира Тръмп и неговото обкръжение след спора му с италианския премиер Джорджо Мелони.

Според него, цитиран от вестника, в медиите е започнала „кампания на омраза“, която води до засилване на напрежението и заплашва да навреди на търговските и политическите отношения между Италия и САЩ. Според Дзамполи това включва разпространение на невярна, непроверена информация, която уврежда имиджа както на отделни лица, така и на държавни институции.

Тази седмица Тръмп и Мелони си размениха остри думи. Американският лидер обвини премиера в неблагодарност и опит да повиши рейтинга си, като се появява на Г-7, докато Мелони отговори, като го посъветва да се замисли за собствената си популярност. Настоящият спор бележи нов обрат в конфликта между двамата лидери. Преди това италианският премиер публично защити папа Лъв XIV, наричайки забележките на американския лидер за него неприемливи. Тръмп обвинява Италия, както и други европейски партньори, в нежелание да подкрепи военната операция на САЩ срещу Иран и да помогне за деблокирането на Ормузкия проток.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания