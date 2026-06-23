Тръмп: Ford и General Motors може да произвеждат Patriot и Tomahawk

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските компании Ford и General Motors, както и други автомобилни производители, може скоро да започнат да произвеждат оръжия за укрепване на въоръжените сили на страната, включително прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot и крилати ракети Tomahawk.

Той каза това пред репортери в Белия дом.

Държавният глава потвърди, че планира да се срещне с представители на най-големите американски производители на оръжие на 24 юни. „Строим много фабрики в цялата страна. Водят се преговори с General Motors, с Ford. Но знам, че General Motors са много развълнувани от производството на оръжия в момента. Те имат няколко фабрики, които ще препроектират. Ще произвеждаме оръжия, включително Patriot, включително Tomahawk и много други неща“, каза Тръмп.

„Някои автомобилни компании, ако имат излишен капацитет, сключват споразумения за производство на ракети, и по-специално Patriot – имаме доста от тях, но искаме да сме сигурни, че винаги имаме в изобилие от тях“, заключи американският президент.