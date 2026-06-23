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Тръмп: Ford и General Motors може да произвеждат Patriot и Tomahawk

Тръмп: Ford и General Motors може да произвеждат Patriot и Tomahawk

23 Юни, 2026 04:14, обновена 23 Юни, 2026 04:18 501 3

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  • автомобилни гиганти

Американският президент готви среща с най-големите производители на оръжие

Тръмп: Ford и General Motors може да произвеждат Patriot и Tomahawk - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските компании Ford и General Motors, както и други автомобилни производители, може скоро да започнат да произвеждат оръжия за укрепване на въоръжените сили на страната, включително прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot и крилати ракети Tomahawk.

Той каза това пред репортери в Белия дом.

Държавният глава потвърди, че планира да се срещне с представители на най-големите американски производители на оръжие на 24 юни. „Строим много фабрики в цялата страна. Водят се преговори с General Motors, с Ford. Но знам, че General Motors са много развълнувани от производството на оръжия в момента. Те имат няколко фабрики, които ще препроектират. Ще произвеждаме оръжия, включително Patriot, включително Tomahawk и много други неща“, каза Тръмп.

„Някои автомобилни компании, ако имат излишен капацитет, сключват споразумения за производство на ракети, и по-специално Patriot – имаме доста от тях, но искаме да сме сигурни, че винаги имаме в изобилие от тях“, заключи американският президент.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боци

    1 1 Отговор
    Къде ги сънува дъртото педо тия фабрики? Те Джи ем и Форд само това си мислят. Резултата ще бъде като този в Венецуела дето не ножа да накара нито една петролна компания да инвестира там. Този е наѝ големия въздухар дето се е раждал на земята.

    04:41 23.06.2026

  • 2 Китай

    1 1 Отговор
    могат да ги произвеждат също. Имат заводите, суровините и работната ръка. Ще се радват да помогнат 😃

    04:47 23.06.2026

  • 3 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Тоя го обърна на военно положение

    05:03 23.06.2026