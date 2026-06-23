Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Можем да подновим бомбардировките в Иран след 15 минути, но блокадата се оказа по-ефективна

Тръмп: Можем да подновим бомбардировките в Иран след 15 минути, но блокадата се оказа по-ефективна

23 Юни, 2026 04:19, обновена 23 Юни, 2026 04:23 525 1

  • сащ-
  • иран-
  • тръмп-
  • хегсет

Американските военни са готови да действат веднага, ако е необходимо, потвърди ръководителят на Пентагона Хегсет

Тръмп: Можем да подновим бомбардировките в Иран след 15 минути, но блокадата се оказа по-ефективна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Блокадата на иранските морски пристанища от страна на американските военни се оказа по-ефективна от бомбардировките и Вашингтон бързо ще се върне към тази тактика, ако е необходимо.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговор с репортери в Белия дом.

„Ако искате да знаете, мисля, че блокадата беше по-ефективна от бомбардировките“, каза той, коментирайки ситуацията около Иран.

„И ние сме готови да го направим отново, бих казал, след 15 минути“, отбеляза Тръмп. Той попита министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, който присъстваше в Белия дом, дали блокадата наистина може да бъде бързо възстановена. „Американските военни са готови да действат веднага, ако е необходимо“, отговори ръководителят на Пентагона.

САЩ и Израел започнаха война с Иран на 28 февруари. На 14 юни представители на Съединените щати, Иран и Пакистан, който действаше като посредник, потвърдиха споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на конфликта в Близкия изток. Страните подписаха меморандум за разбирателство. Разговори на високо ниво между делегациите на САЩ и Иран се проведоха в Швейцария на 21-22 юни. Техническите консултации между страните продължават.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, патарок

    1 0 Отговор
    Адашкото съвсем психяса!

    05:15 23.06.2026