Тръмп: Можем да подновим бомбардировките в Иран след 15 минути, но блокадата се оказа по-ефективна

Блокадата на иранските морски пристанища от страна на американските военни се оказа по-ефективна от бомбардировките и Вашингтон бързо ще се върне към тази тактика, ако е необходимо.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в разговор с репортери в Белия дом.

„Ако искате да знаете, мисля, че блокадата беше по-ефективна от бомбардировките“, каза той, коментирайки ситуацията около Иран.

„И ние сме готови да го направим отново, бих казал, след 15 минути“, отбеляза Тръмп. Той попита министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, който присъстваше в Белия дом, дали блокадата наистина може да бъде бързо възстановена. „Американските военни са готови да действат веднага, ако е необходимо“, отговори ръководителят на Пентагона.

САЩ и Израел започнаха война с Иран на 28 февруари. На 14 юни представители на Съединените щати, Иран и Пакистан, който действаше като посредник, потвърдиха споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към прекратяване на конфликта в Близкия изток. Страните подписаха меморандум за разбирателство. Разговори на високо ниво между делегациите на САЩ и Иран се проведоха в Швейцария на 21-22 юни. Техническите консултации между страните продължават.