13 са загиналите след мощната експлозия в газовата база в Катар, ранените са 66 ВИДЕО

Най-малко 13 души са загинали, а други 66 са ранени при масивната експлозия, която разтърси газовата база „Барзан“ в индустриалния град Рас Лафан, предаде thenationalnews.com.

Спасителните екипи официално прекратиха издирването на оцелели под отломките, след като телата на всички обявени за изчезнали бяха открити.

Министърът на енергетиката на Катар, Саад ал Кааб, потвърди, че инцидентът е с вътрешен характер и е причинен от техническа авария. Взривът е избухнал в неделя вечерта по време на пускови операции след планиран ремонт. Преди това съоръжението бе временно спряно поради военното напрежение в региона и блокирането на Ормузкия проток.

Жертвите са чуждестранни работници

По официални данни на дипломатическите мисии, сред загиналите има 12 граждани на Индия и един на Пакистан. Пострадалите 66 души са настанени в болница без опасност за живота. Сред тях има работници от Бангладеш, Руанда и Катар.

Няма екологична опасност и трусове на пазара

Държавната компания QatarEnergy обяви, че няма изтичане на токсични газове и опасност за населението. Базата „Барзан“ снабдява основно вътрешния пазар и местните водоопреснителни централи, поради което капацитетът на Катар за износ на втечнен природен газ (LNG) остава напълно незасегнат. На място продължава разследването на специална правителствена комисия.