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Четирима военнослужещи оцеляха след катастрофа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ в Аляска

Четирима военнослужещи оцеляха след катастрофа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ в Аляска

23 Юни, 2026 07:58 906 6

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  • брегова охрана-
  • сащ

Машината се е разбила по време на тренировъчна мисия край Ситка, екипажът е с леки наранявания

Четирима военнослужещи оцеляха след катастрофа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ в Аляска - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четиримата членове на екипажа на хеликоптер на Брегова охрана на САЩ са получили леки наранявания, след като машината се е разбила по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Хеликоптерът МН-60 MH-60 Jayhawk е катастрофирал на няколко километра от Ситка в слабонаселен район близо до Харбър Маунтин.

Спасителните екипи са пристигнали на мястото около 11:00 часа местно време, приблизително един час след инцидента. Всички членове на екипажа са били евакуирани и транспортирани до медицинския център Еджкъмб, посочват от Бреговата охрана на САЩ.

В изявление командирът на Арктическото подразделение на Бреговата охрана, контраадмирал Боб Литъл, заяви, че е изпитал огромно облекчение, че членовете на екипажа са оцелели и са се разминали само с леки травми.

Към момента няма информация за засегнати български граждани при инцидента. Подобни авиационни произшествия се следят внимателно от компетентните власти, а при наличие на чуждестранни граждани сред пострадалите Министерството на външните работи на България обичайно поддържа контакт с местните институции и следи развитието на ситуацията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    Жалко!

    08:08 23.06.2026

  • 2 Мъни

    1 0 Отговор
    За български граждани в американската армия не съм чувал.

    08:19 23.06.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    На снимката се вижда, че вертолетчето е правено с китайски поп-нитове...

    Коментиран от #4

    08:20 23.06.2026

  • 4 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Снимката е на остатък от полицейски хеликоптер, катастрофирал в Рио де Жанейро 2025г.

    08:48 23.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    И теА ще ни вардят, че и ще нападат Раша🤔

    09:24 23.06.2026

  • 6 жени

    0 0 Отговор
    Гаранция жена е пилотирала

    09:41 23.06.2026