Четирима военнослужещи оцеляха след катастрофа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ в Аляска

Четиримата членове на екипажа на хеликоптер на Брегова охрана на САЩ са получили леки наранявания, след като машината се е разбила по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Хеликоптерът МН-60 MH-60 Jayhawk е катастрофирал на няколко километра от Ситка в слабонаселен район близо до Харбър Маунтин.

Спасителните екипи са пристигнали на мястото около 11:00 часа местно време, приблизително един час след инцидента. Всички членове на екипажа са били евакуирани и транспортирани до медицинския център Еджкъмб, посочват от Бреговата охрана на САЩ.

В изявление командирът на Арктическото подразделение на Бреговата охрана, контраадмирал Боб Литъл, заяви, че е изпитал огромно облекчение, че членовете на екипажа са оцелели и са се разминали само с леки травми.

Към момента няма информация за засегнати български граждани при инцидента. Подобни авиационни произшествия се следят внимателно от компетентните власти, а при наличие на чуждестранни граждани сред пострадалите Министерството на външните работи на България обичайно поддържа контакт с местните институции и следи развитието на ситуацията.