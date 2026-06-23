Четирима военнослужещи оцеляха след катастрофа на хеликоптер на Бреговата охрана на САЩ в Аляска

Четиримата членове на екипажа на хеликоптер на Брегова охрана на САЩ са получили леки наранявания, след като машината се е разбила по време на тренировъчна мисия в североизточната част на американския щат Аляска, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
Хеликоптерът МН-60 MH-60 Jayhawk е катастрофирал на няколко километра от Ситка в слабонаселен район близо до Харбър Маунтин.
Спасителните екипи са пристигнали на мястото около 11:00 часа местно време, приблизително един час след инцидента. Всички членове на екипажа са били евакуирани и транспортирани до медицинския център Еджкъмб, посочват от Бреговата охрана на САЩ.
В изявление командирът на Арктическото подразделение на Бреговата охрана, контраадмирал Боб Литъл, заяви, че е изпитал огромно облекчение, че членовете на екипажа са оцелели и са се разминали само с леки травми.
Към момента няма информация за засегнати български граждани при инцидента. Подобни авиационни произшествия се следят внимателно от компетентните власти, а при наличие на чуждестранни граждани сред пострадалите Министерството на външните работи на България обичайно поддържа контакт с местните институции и следи развитието на ситуацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВЕСЕЛЯК
08:08 23.06.2026
2 Мъни
08:19 23.06.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #4
08:20 23.06.2026
4 Мишел
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Снимката е на остатък от полицейски хеликоптер, катастрофирал в Рио де Жанейро 2025г.
08:48 23.06.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:24 23.06.2026
6 жени
09:41 23.06.2026