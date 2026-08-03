Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран отрече да планира преговори със САЩ в близките дни

Иран отрече да планира преговори със САЩ в близките дни

3 Август, 2026 11:34 681 19

  • иран-
  • преговори-
  • сащ

Иран в момента не води преговори със САЩ

Иран отрече да планира преговори със САЩ в близките дни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Техеран заяви, че вместо дипломатически разговори с Вашингтон обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, предава БТА.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес, че няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, предаде „Ройтерс“.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.

Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.

Постигането на споразумение с Оман няма да бъде достатъчно за повторното отваряне на протока, допълни Багаи. По думите му ситуацията ще остане непроменена, докато продължава „американската агресия“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото шефът Русия

    5 22 Отговор
    му е забранил.
    Докато има патаклама в Иран, не се обръща внимание на руския геноцид в Украйна

    Коментиран от #5, #8, #9

    11:36 03.08.2026

  • 2 Е кое ще му е безопасното, ако САЩ

    6 4 Отговор
    почне да бомби Ормуза?

    Коментиран от #11

    11:39 03.08.2026

  • 3 Факти

    21 2 Отговор
    Никой , вече не приема на сериозно фалиралата кочина сащ.

    11:41 03.08.2026

  • 4 Демек,

    1 2 Отговор
    кръв повръщат, хамасци не връщат.
    Машаллах!

    11:41 03.08.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото шефът Русия":

    Да водиш преговори със ШАШт е толкова безмислено, колкото да преговаряш с канибал да стане вегетарианец❗
    ШАШт са нарушили, прекратили действието, оттеглили подписа си ..... от почти всички договори които са подписвали❗

    Коментиран от #7

    11:41 03.08.2026

  • 6 Доктор Гълъбова

    13 2 Отговор
    Тръмп пак сам си говори.

    11:41 03.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Например в договора с Иран -
    през 2018-та година ШАШт се оттегли ЕДНОСТРАННО❗

    11:45 03.08.2026

  • 8 име

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото шефът Русия":

    Геноцид извършват ционистите в Gaza, руснаците си денацифицират тихичко Украйна

    11:55 03.08.2026

  • 9 Орк

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото шефът Русия":

    Прочети интервью Мендел - бившия помощница на зеленски в Le Journal du Dimanche. Тя обвиняла Европа, която се бори с Русия с цената на украинска кръв. Може би ще разбереш кой е прави геноцид в украйна.

    11:56 03.08.2026

  • 10 🇺🇦БАЙ Х@Й‼️🇺🇦

    2 8 Отговор
    САЩ избиха военното ръководство на Иран и върховният им лидер аятолаха. Както Украйна уби 36 руски генерали...най много убити генерали в една война!!

    Коментиран от #13, #15

    11:57 03.08.2026

  • 11 име

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е кое ще му е безопасното, ако САЩ":

    Гаранция в следващите три месеца краварите нищо няма да бомбят щото им свършиха патроните. Ся тръмпоча чака да произведат пак малко патрони и на есен ги подпуква отново.... с глупавите изцепки, да не си помислиш, че с друго!

    11:58 03.08.2026

  • 12 Естествено !

    9 0 Отговор
    Никой не вярва вече на лъжите на Тръмп. Шизофреник на 200

    11:59 03.08.2026

  • 13 име

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦БАЙ Х@Й‼️🇺🇦":

    И какво постигнаха? Смениха ли управляващите? Отвориха ли протока? Унищожиха ли ядрената им програма? Взеха ли им урана? Унищожиха ли им ракетния потенциал?

    12:00 03.08.2026

  • 14 Опа

    5 0 Отговор
    Всяка дума на Тръмп е лъжа, той играе на борсата,блато зависим и печели милиарди, затова то напада Иран, то неочаквано спира, вдига и сваля цената на петрол и само той знае, кога-то го прави. Това е престъпление. Кой-то следи борсите, знае.

    12:03 03.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇺🇦БАЙ Х@Й‼️🇺🇦":

    Т-ЕРОР-ИСТИ , сър❗
    Те ШАШт и иSSраел избиха и
    СТО И ШЕСТДЕСЕТ УЧЕНИЧКИ
    в едно училище в❗

    12:05 03.08.2026

  • 16 Тръмп е луд !

    5 0 Отговор
    И гласове почна да чува

    12:09 03.08.2026

  • 17 САЩ са пародия

    4 0 Отговор
    Хунта от луди хора я превзеха

    12:11 03.08.2026

  • 18 Естествено обаче

    3 0 Отговор
    БТВ, НОВА и БНТ 1 тиражираха веднага лъжите на Тръмп и реално станаха проводник на фалшиви новини. Нали ?

    12:13 03.08.2026

  • 19 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    ИPAH...ТИ ШИЗОФРЕНИК ЛИ СИ...
    НЕ.. НЕ СМЕ...😜

    12:17 03.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания