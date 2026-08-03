Иран отрече да планира преговори със САЩ в близките дни

Техеран заяви, че вместо дипломатически разговори с Вашингтон обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, предава БТА.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес, че няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, предаде „Ройтерс“.
Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.
Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.
Постигането на споразумение с Оман няма да бъде достатъчно за повторното отваряне на протока, допълни Багаи. По думите му ситуацията ще остане непроменена, докато продължава „американската агресия“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защото шефът Русия
Докато има патаклама в Иран, не се обръща внимание на руския геноцид в Украйна
Коментиран от #5, #8, #9
11:36 03.08.2026
2 Е кое ще му е безопасното, ако САЩ
Коментиран от #11
11:39 03.08.2026
3 Факти
11:41 03.08.2026
4 Демек,
Машаллах!
11:41 03.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Защото шефът Русия":Да водиш преговори със ШАШт е толкова безмислено, колкото да преговаряш с канибал да стане вегетарианец❗
ШАШт са нарушили, прекратили действието, оттеглили подписа си ..... от почти всички договори които са подписвали❗
Коментиран от #7
11:41 03.08.2026
6 Доктор Гълъбова
11:41 03.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Например в договора с Иран -
през 2018-та година ШАШт се оттегли ЕДНОСТРАННО❗
11:45 03.08.2026
8 име
До коментар #1 от "Защото шефът Русия":Геноцид извършват ционистите в Gaza, руснаците си денацифицират тихичко Украйна
11:55 03.08.2026
9 Орк
До коментар #1 от "Защото шефът Русия":Прочети интервью Мендел - бившия помощница на зеленски в Le Journal du Dimanche. Тя обвиняла Европа, която се бори с Русия с цената на украинска кръв. Може би ще разбереш кой е прави геноцид в украйна.
11:56 03.08.2026
10 🇺🇦БАЙ Х@Й‼️🇺🇦
Коментиран от #13, #15
11:57 03.08.2026
11 име
До коментар #2 от "Е кое ще му е безопасното, ако САЩ":Гаранция в следващите три месеца краварите нищо няма да бомбят щото им свършиха патроните. Ся тръмпоча чака да произведат пак малко патрони и на есен ги подпуква отново.... с глупавите изцепки, да не си помислиш, че с друго!
11:58 03.08.2026
12 Естествено !
11:59 03.08.2026
13 име
До коментар #10 от "🇺🇦БАЙ Х@Й‼️🇺🇦":И какво постигнаха? Смениха ли управляващите? Отвориха ли протока? Унищожиха ли ядрената им програма? Взеха ли им урана? Унищожиха ли им ракетния потенциал?
12:00 03.08.2026
14 Опа
12:03 03.08.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "🇺🇦БАЙ Х@Й‼️🇺🇦":Т-ЕРОР-ИСТИ , сър❗
Те ШАШт и иSSраел избиха и
СТО И ШЕСТДЕСЕТ УЧЕНИЧКИ
в едно училище в❗
12:05 03.08.2026
16 Тръмп е луд !
12:09 03.08.2026
17 САЩ са пародия
12:11 03.08.2026
18 Естествено обаче
12:13 03.08.2026
19 НИЩО МУ НЯМА
НЕ.. НЕ СМЕ...😜
12:17 03.08.2026