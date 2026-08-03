Иран отрече да планира преговори със САЩ в близките дни

Техеран заяви, че вместо дипломатически разговори с Вашингтон обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, предава БТА.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес, че няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни, предаде „Ройтерс“.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.

Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.

Постигането на споразумение с Оман няма да бъде достатъчно за повторното отваряне на протока, допълни Багаи. По думите му ситуацията ще остане непроменена, докато продължава „американската агресия“.