Двама загинаха при стрелба в библиотека в Северна Калифорния

Стрелба в библиотека в северната част на американския щат Калифорния е отнела живота на двама души, съобщава Асошиейтед прес. При инцидента е пострадало и дете, което е било откарано в болница с леки наранявания, предава News.bg.
Според полицията е задържан заподозрян, за когото се предполага, че е действал сам. Към момента не се съобщават имената на жертвите и извършителя, както и мотивите за нападението.
Сигналът за стрелбата е подаден на спешния телефон 911 малко след 17:00 часа местно време. Вътре в библиотеката в град Чико, в окръг Бют, са били чути изстрели и викове.
След пристигането на органите на реда заподозреният е успял да избяга през задната част на сградата, но малко по-късно е бил задържан.
Към момента няма информация за пострадали български граждани. При подобни инциденти в чужбина Министерството на външните работи на България обичайно следи ситуацията и при необходимост съдейства на засегнати български граждани чрез дипломатическите си мисии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Егати
11:48 23.06.2026
2 бре
11:49 23.06.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #7
11:51 23.06.2026
4 ТО НАПРАВО ЗА РАДОСТ
11:52 23.06.2026
5 ироней
Коментиран от #6
11:53 23.06.2026
6 Аха
До коментар #5 от "ироней":Ама нали от редакцията трябва да се правят на интересни с някакви високопарни декларации в края на статията.
11:57 23.06.2026
7 Володимир, артист
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Украйна без украинци!
Коментиран от #8
11:57 23.06.2026
8 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #7 от "Володимир, артист":Проблема на Русия не се украинците, а руснаците сакати, рукожопи ☝️
12:10 23.06.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
12:19 23.06.2026