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Двама загинаха при стрелба в библиотека в Северна Калифорния

Двама загинаха при стрелба в библиотека в Северна Калифорния

23 Юни, 2026 11:46 386 9

  • сащ-
  • загинаха-
  • библиотека-
  • северна калифорния

Заподозрян е задържан, полицията разследва случая в град Чико

Двама загинаха при стрелба в библиотека в Северна Калифорния - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стрелба в библиотека в северната част на американския щат Калифорния е отнела живота на двама души, съобщава Асошиейтед прес. При инцидента е пострадало и дете, което е било откарано в болница с леки наранявания, предава News.bg.

Според полицията е задържан заподозрян, за когото се предполага, че е действал сам. Към момента не се съобщават имената на жертвите и извършителя, както и мотивите за нападението.

Сигналът за стрелбата е подаден на спешния телефон 911 малко след 17:00 часа местно време. Вътре в библиотеката в град Чико, в окръг Бют, са били чути изстрели и викове.

След пристигането на органите на реда заподозреният е успял да избяга през задната част на сградата, но малко по-късно е бил задържан.

Към момента няма информация за пострадали български граждани. При подобни инциденти в чужбина Министерството на външните работи на България обичайно следи ситуацията и при необходимост съдейства на засегнати български граждани чрез дипломатическите си мисии.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати

    5 0 Отговор
    И нелепото? А тук по библиотеки ходи интелигенцията!

    11:48 23.06.2026

  • 2 бре

    4 0 Отговор
    Много ученолюбиви тея кравари, бе! И с гореща кръв. Скарали се за някоя книга в библиотеката и изкарали патлаците!

    11:49 23.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    1 6 Отговор
    Северна Калифорния, Северна Македония и Северна Русия !!! Така виждам руското ни бъдеще, га сегашна Русия бъде поделена между Украйна, Турция, Казахстан, Китай и С.А.Щ. ☝️

    Коментиран от #7

    11:51 23.06.2026

  • 4 ТО НАПРАВО ЗА РАДОСТ

    4 0 Отговор
    САМО ДВАМА , ЗАЩОТО ОБИКНОВЕНО СА 20.ПРИ 400 МИЛИОНА ОРЪЖИЯ.НО ТЕ ТЪПО И УПОРИТО БРОЯТ ЖЕРТВИТЕ ВМЕСТО ДА ПРИБЕРАТ ПУШКИТЕ ОТ ЛУДИТЕ.НО КАТО ПОГЛЕДНЕШ КОЙ СИ ИЗБРАХА НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА СПИРАШ ДА СЕ ЧУДИШ

    11:52 23.06.2026

  • 5 ироней

    6 0 Отговор
    Български граждани в калифорнийска библиотека звучи прекалено оптимистично!

    Коментиран от #6

    11:53 23.06.2026

  • 6 Аха

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ироней":

    Ама нали от редакцията трябва да се правят на интересни с някакви високопарни декларации в края на статията.

    11:57 23.06.2026

  • 7 Володимир, артист

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Украйна без украинци!

    Коментиран от #8

    11:57 23.06.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Володимир, артист":

    Проблема на Русия не се украинците, а руснаците сакати, рукожопи ☝️

    12:10 23.06.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Не знаех,че хамериканците могат да четат.🦧🤣🦧

    12:19 23.06.2026