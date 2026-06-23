Двама загинаха при стрелба в библиотека в Северна Калифорния

Стрелба в библиотека в северната част на американския щат Калифорния е отнела живота на двама души, съобщава Асошиейтед прес. При инцидента е пострадало и дете, което е било откарано в болница с леки наранявания, предава News.bg.

Според полицията е задържан заподозрян, за когото се предполага, че е действал сам. Към момента не се съобщават имената на жертвите и извършителя, както и мотивите за нападението.

Сигналът за стрелбата е подаден на спешния телефон 911 малко след 17:00 часа местно време. Вътре в библиотеката в град Чико, в окръг Бют, са били чути изстрели и викове.

След пристигането на органите на реда заподозреният е успял да избяга през задната част на сградата, но малко по-късно е бил задържан.

Към момента няма информация за пострадали български граждани. При подобни инциденти в чужбина Министерството на външните работи на България обичайно следи ситуацията и при необходимост съдейства на засегнати български граждани чрез дипломатическите си мисии.