Исторически удар по Тръмп: Конгресът на САЩ гласува за прекратяване на войната с Иран

В безпрецедентен двупартиен отпор срещу външната политика на Белия дом, Сенатът на САЩ гласува за прекратяване на военните действия срещу Иран.

С 50 гласа „за“ срещу 48 „против“ горната камара на американския парламент одобри резолюция, която задължава президента Доналд Тръмп да изтегли американските въоръжени сили от конфликта, освен ако няма изрично одобрение от Конгреса, предадоха TRT Worldq NBC News и Reuters.

Мярката премина, след като четирима сенатори от Републиканската партия нарушиха партийната дисциплина и се присъединиха към демократите. Това са Лиса Мурковски (Аляска), Сюзан Колинс (Мейн), Ранд Пол (Кентъки) и Бил Касиди (Луизиана). Тъй като Камарата на представителите вече прие същия текст по-рано този месец, решението представлява официалната и единна позиция на американския законодателен орган.

Растящо недоволство от цената на войната

Вотът идва в изключително деликатен момент. Военните действия между САЩ и Иран започнаха в края на февруари, а миналата седмица двете страни подписаха предварителен меморандум за прекратяване на огъня и започване на 60-дневни мирни преговори.

Конгресмените обаче изразяват сериозно безпокойство от цената на конфликта, който вече доведе до сериозни икономически трусове в световен мащаб и повишаване на издръжката на живота в САЩ. Гласуването съвпадна с искане от страна на Пентагона за отпускане на допълнителни 80 милиарда долара за попълване на военните арсенали, изразходвани в Близкия изток. Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър определи войната като „историческа грешка“ на Тръмп.

Символичен акт или реална блокада?

Въпреки политическата тежест на вота, реалният му ефект остава спорен. Тъй като резолюцията е приета по силата на Закона за военните правомощия от 1973 г., тя изразява волята на Конгреса, но не изисква подпис от президента, за да влезе в сила, и не носи пряката тежест на закон.

Администрацията на Доналд Тръмп побърза да омаловажи събитието. В официално изявление Белият дом нарече решението „без значение“ и допълни, че то е резултат единствено от отсъствието на двама републикански сенатори по време на вота. Самият президент критикува остро действията на законодателите в социалната мрежа Truth Social, определяйки ги като „непатриотични“ в момент, в който администрацията му води финални преговори с Техеран.

Правните експерти прогнозират, че казусът за това дали Конгресът може ефективно да спре военна операция на главнокомандващия по този начин, в крайна сметка ще трябва да бъде решен от съда.