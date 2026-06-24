Дронове в тила: Самара и Оренбург под тревога, цивилен загина край Белгород, ПВО отразява атака над Севастопол

През нощта и в ранните часове на 24 юни 2026 г. вълната от украински атаки с безпилотни летателни апарати срещу руски региони продължи да се разширява, достигайки до зони на хиляди километри от фронтовата линия, съобщава kommersant.ru.

Ситуацията към 05:30 ч. сутринта остава напрегната, като противовъздушната отбрана на РФ е задействана на няколко фронта, а икономическите последици от ударите по петролната инфраструктура вече се усещат в цялата страна.

Още новини от Украйна

При украинска атака с дрон през изминалата нощ срещу Белгородска област е загинал един цивилен мъж, а друг е ранен, съобщиха официално тази сутрин от регионалния оперативен щаб на областта.

Ударът с безпилотен летателен апарат е нанесен в Краснояружския окръг, в пределите на предприятие в селището Отрадовски. Цивилен мъж, намиращ се на територията на обекта, е починал на място вследствие на тежките си наранявания. Втори цивилен гражданин е пострадал от осколки, които са засегнали главата и краката му. Той първоначално е откаран в местната районна болница, след което е транспортиран за по-нататъшно лечение в градската болница в Белгород.

Към момента местните власти и Оперативният щаб на Белгородска област продължават да изясняват пълния размер на материалните щети по инфраструктурата на атакуваното предприятие.

Нови зони под заплаха и атака над Севастопол

В ранните часове на деня (около 01:30 ч. местно време) в Самарска област официално бе обявен режим на „опасност от безпилотни апарати“. Местните служби бяха приведени в пълна бойна готовност, а на гражданите бе препоръчано да се преместят в помещения без прозорци с дебели носещи стени. Почти едновременно с това режим на повишена готовност поради заплаха от БПЛА бе въведен и в Оренбургска област.

В окупирания Севастопол руските сили обявиха, че отразяват пореден среднощна атака. Губернаторът Михаил Развожаев съобщи в социалните мрежи за ликвидирането на общо 11 украински дрона над Северната страна, нос Херсонес и Балаклавския район. На този етап руските власти твърдят, че няма сериозни разрушения или цивилни жертви на полуострова.

Горивният колапс се разраства в Русия

Ситуацията се развива на фона на признанието от руския президент Владимир Путин в изявление от изминалия ден за „огромния поток“ от украински дронове. Той разпореди на правителството да предприеме спешни мерки за минимизиране на щетите върху енергийната система.

Към тази сутрин вече най-малко 15 руски региона са принудени да въведат драстични ограничения в продажбите на бензин и дизел за цивилни лица. Сред засегнатите области са:

Белгородска, Брянска, Курска и Воронежка област

Владимирска, Пензенска, Саратовска и Тюменска област

Сибирските региони Омск и Новосибирск, където продажбата по бензиностанциите е лимитирана до 30–40 литра на автомобил, а пълненето на туби е напълно забранено.

В Крим бензиностанциите спряха напълно продажбите на горива за граждани, след като последователни удари парализираха ТЕЦ „Керч“, газоразпределителната станция в Симферопол и електроподстанция „Западен Крим“. Близо половината от полуострова остава без редовно електрозахранване и с въведени графици за режим на тока.

Руският вицепремиер Александър Новак потвърди, че ситуацията е „предизвикателна“, а Москва спешно обмисля пълна забрана за износ на дизелови продукти, докато според доклади на разузнаването Кремъл е започнал извънреден внос на бензин от азиатски държави, за да покрие вътрешния дефицит.

Мащабни разрушения и жертви в Орел

Особено тежка остава ситуацията в Орловска област, която през изминалите дни бе подложена на рекорден натиск от дронове-камикадзе, а към тази сутрин служи като един от основните логистични центрове за руските въздушни удари. При последните преки попадения на украински БПЛА в жилищни райони на областния център Орел бяха регистрирани сериозни щети по цивилната инфраструктура.

Към този час градската управа потвърди, че над 180 апартамента в многоетажен жилищен комплекс са тежко повредени или с напълно унищожена дограма. Властите съобщават за един загинал гражданин и най-малко девет ранени, като взривната вълна и падналите отломки са компрометирали и над 40 автомобила на прилежащите паркинги. Пострадалите жители са евакуирани и настанени в общински хотели, докато аварийните екипи разчистват отломките от боеприпасите, за които се твърди, че са били наситени с допълнителни поразяващи елементи.

В ранните часове на деня в столицата Киев за пореден път бе обявена въздушна тревога, а гражданите бяха призовани спешно да потърсят укритие в бомбоубежищата. Тревогата последва изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че Москва подготвя нова мащабна въздушна офанзива срещу критичната инфраструктура на страната.

През изминалото денонощие интензивността на въздушната война между Русия и Украйна достигна нови пикови стойности. По данни на украинските военни и местните власти, руските сили са провели поредица от масирани удари с ракети и дронове над няколко украински области, оставяйки след себе си жертви, ранени и тежки материални щети.



Кървавата равносметка в Украйна

Най-тежко е положението в централните и източните части на страната:

Днепропетровска област и Кривой Рог: Руски ракетен удар, за който се предполага, че е извършен с касетъчни боеприпаси, отне живота на най-малко трима цивилни граждани (двама мъже и една жена) в родния град на Зеленски, а други 25 души бяха ранени. Общо за областта жертвите достигнаха девет души.

Руски ракетен удар, за който се предполага, че е извършен с касетъчни боеприпаси, отне живота на най-малко трима цивилни граждани (двама мъже и една жена) в родния град на Зеленски, а други 25 души бяха ранени. Общо за областта жертвите достигнаха девет души. Харков и Суми: При среднощни нападения с безпилотни апарати и артилерия в Харковска област загина един мъж, а няколко души бяха ранени, включително жена в самия град Харков. В Сумска област броят на ранените достигна девет души след близо 50 атаки срещу цивилни обекти.

При среднощни нападения с безпилотни апарати и артилерия в Харковска област загина един мъж, а няколко души бяха ранени, включително жена в самия град Харков. В Сумска област броят на ранените достигна девет души след близо 50 атаки срещу цивилни обекти. Южният фронт: Поражения и пострадали се съобщават още в Запорожка, Херсонска и Одеска области. Според украинските ВВС, само в рамките на едно от последните големи нощни направления Русия е изстреляла 135 дрона, от които противовъздушната отбрана на Украйна е успяла да свали 118.

Ответният удар на Киев: Крим остава без ток и бензин

Паралелно с руския обстрел, Украйна засили своята кампания от дълбоки удари, насочени към логистиката и енергетиката на противника. Масирана украинска атака с дронове срещу окупирания полуостров Крим остави близо половината регион без електрозахранване. Поразени са горивни резервоари в ТЕЦ Керч, газоразпределителната станция в Симферопол и ключовата подстанция „Западен Крим“.

Заради системното разрушаване на петролната инфраструктура, руските окупационни власти въведоха драстични мерки – от броени дни на гражданските лица в Крим е напълно забранено да купуват гориво по бензиностанциите, като запасите са пренасочени единствено за армията и спешните служби. Самият руски президент Владимир Путин призна за „огромния поток“ от украински безпилотни апарати и обвини Киев, че се опитва да срине руския енергиен сектор.

Дипломатически ходове и условия за преговори

На фона на ожесточените боеве, руският външен министър Сергей Лавров и президентът Путин декларираха, че Москва е „готова за подновяване на мирните преговори“. Те обаче изрично подчертаха, че разговорите трябва да се водят при зачитане на „реалиите на земята“ (което изисква Украйна да отстъпи окупираните територии в Донбас) и на базата на старите споразумения от Истанбул – условия, които Киев категорично отхвърля като капитулация. От своя страна, украинският пратеник в ООН предупреди, че търпението на Украйна не е безкрайно и ако международната общност не наложи незабавно прекратяване на огъня, Киев може да промени и втвърди условията си за бъдещ мир.