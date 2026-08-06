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„Хюман райтс уоч“: Израелски удар срещу журналисти в Ливан може да представлява военно престъпление
  Тема: Бъдещето на Газа

„Хюман райтс уоч“: Израелски удар срещу журналисти в Ливан може да представлява военно престъпление

6 Август, 2026 13:28, обновена 6 Август, 2026 14:51 837 9

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  • удар

Правозащитната организация твърди, че има данни за възможен умишлен удар срещу журналисти, докато израелската армия заявява, че случаят се разследва

„Хюман райтс уоч“: Израелски удар срещу журналисти в Ливан може да представлява военно престъпление - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелски удар в Южен Ливан в края на април, при който загина журналистката Амал Халил, а друга журналистка - Зайнаб Фарадж, беше тежко ранена, може да представлява военно престъпление. Това заяви правозащитната организация „Хюман райтс уоч“, цитирана от ДПА, предава БТА.

Организацията посочи, че е открила признаци, че атаката може да е била насочена умишлено срещу цивилни лица.

„Израелската армия твърди, че не атакува журналисти, но фактите и доказателствата показват, че това се е случвало многократно“, заяви Рамзи Каис, изследовател за Ливан към „Хюман райтс уоч“.

Халил беше убита, а Фарадж беше тежко ранена при израелския удар на 22 април. След анализ на видеозаписи, свидетелски показания и други материали организацията заключава, че израелските сили са знаели или е трябвало да знаят, че двете жени са цивилни.

Според доклада на правозащитната организация в рамките на деня са били извършени три последователни атаки. Първоначално е бил ударен автомобил пред превозното средство на журналистките, при което са загинали двама души. След това е било атакувано самото превозно средство на журналистките, което ги е принудило да потърсят убежище в близка сграда. Малко по-късно и тя е била поразена.

„Хюман райтс уоч“ твърди още, че спасителните действия са били затруднени, след като израелските сили са принудили екипи на Ливанския Червен кръст да се оттеглят. Организацията посочва, че дрон е използвал шокова граната, а линейка на Червения кръст е била повредена при стрелба.

Правозащитната група заяви, че израелската армия е предоставила ограничен отговор на запитванията ѝ и не е дала допълнителни разяснения. Според израелските сили предварителното разследване е установило, че журналистката е загинала по време на поредица от събития, при които са били убити и двама бойци на „Хизбула“.

„Хюман райтс уоч“ призова за независимо разследване и за установяване на отговорност при евентуални нарушения на международното хуманитарно право.

Израелската армия е подложена и на други обвинения за смъртта на журналисти по време на войната в Газа. Комитетът за защита на журналистите заявява, че съществува дългогодишна практика журналисти да бъдат обвинявани във връзки с терористични организации без представяне на достатъчно доказателства.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е, може и да представлява

    9 0 Отговор
    Но вероятно не е такава в контекста на неоспоримата правота на Израел. Това НПО е щедро финансирано от еврейски организации и просто хвърля прах в очите и отчита някаква дейност.

    13:30 06.08.2026

  • 2 Имеあ

    13 0 Отговор
    Терористи......
    Точното определение за Израел

    13:34 06.08.2026

  • 3 ??????

    6 1 Отговор
    Хюман райтс уоч са антисемите заедно с децата от Банско

    13:52 06.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Оня

    5 0 Отговор
    Как може изСраелските ПОД.човеци да бъдат обвинявани в нещо ?!? Та те са "богоизбрани" !?!??? Мръсна у.родска ч.футска и.з.мет !!!!!!!

    14:33 06.08.2026

  • 7 Феникс

    5 0 Отговор
    Евреите избиха сума ти жени и деца , както и безброй журналисти, но никой копче не им каза!

    14:34 06.08.2026

  • 8 Оня

    4 0 Отговор
    И все още има недомислия, наричащи се "българи", които открито, убедено и смело се изтъпанват в защита на тая И - З - М - Е - Т ??????!!!!

    14:36 06.08.2026

  • 9 Левски

    6 1 Отговор
    А, иначе убийството на палестинци не е военно престъпление. Лицемери. Колко е бил прав Хитлер.

    14:45 06.08.2026