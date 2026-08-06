Франция слага край на нежеланите рекламни обаждания: телемаркетингът вече ще изисква съгласие

Франция въвежда забрана за нежеланите рекламни телефонни обаждания в опит да защити потребителите от натрапчиви търговски предложения и уязвимите групи от измамни практики. Новите правила влизат в сила от 11 август, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

За разлика от досегашната система, при която гражданите трябваше сами да регистрират телефонните си номера в държавен списък за отказ от маркетингови обаждания, новият закон прехвърля отговорността върху компаниите. Те вече няма да имат право да се свързват с потребители за рекламни цели без предварително получено съгласие.

Според френското правителство мярката е отговор на дългогодишни оплаквания от страна на гражданите. Около три четвърти от населението на страната получава поне едно нежелано търговско обаждане всяка седмица.

През 2024 г. 11 потребителски организации призоваха за пълна забрана на нежелания телемаркетинг. Френският парламент прие аргументите им и одобри законодателните промени.

Новите правила предвиждат сериозни санкции за нарушителите. Физически лица, които извършват незаконни рекламни обаждания, могат да бъдат глобени с до 75 000 евро за всяко нарушение. За компаниите глобите могат да достигнат до 375 000 евро за едно обаждане.

Законът предвижда и някои изключения. Потребителите ще могат доброволно да дадат съгласие за получаване на маркетингови обаждания чрез специален формуляр. Компаниите също ще могат да контактуват със свои настоящи клиенти за нови предложения, ако вече съществуват договорни отношения.

Гражданите ще имат възможност да подават сигнали за нежелани рекламни обаждания чрез специално създаден правителствен уебсайт. Франция очаква новият подход да бъде по-ефективен от досегашните системи за отказ, използвани в други държави.