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Киев обърна хода на събитията! САЩ и Украйна са подобрили значително отношенията си в разузнаването
  Тема: Украйна

Киев обърна хода на събитията! САЩ и Украйна са подобрили значително отношенията си в разузнаването

6 Август, 2026 13:07 2 383 28

  • русия-
  • украйна-
  • пентагон-
  • ракети-
  • дронове

Според експерти американските системи за ранно предупреждение информират украинците за предстоящи руски ракетни удари още от първите дни на войната

Киев обърна хода на събитията! САЩ и Украйна са подобрили значително отношенията си в разузнаването - 1
Politico Politico списание за политически анализи

Отношенията между САЩ и Украйна за обмен на разузнавателна информация и данни са се подобрили значително от март 2025 година, когато за кратко Белият дом прекъсна потока от информация след злополучната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, пише Politico, цитиран от Фокус.

Високопоставеният член на Комисията по разузнаването в Камарата на представителите Марк Уорнър заяви, че вижда подобрение в отношенията за обмен на разузнавателна информация и вярва, че това е помогнало на Киев да получи предимство във войната срещу Русия.

"Не искам да навлизам в подробности, но ситуацията се подобри. Това, съчетано, според мен, с наистина умна стратегия за използване на дронове с голям обсег, значително подобри положението за украинците“, казва демократът и защитник за увеличаване на помощта за Киев.

Републиканските сенатори Джон Корнин, друг член на Комисията по разузнаване, и Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, се съгласиха, че обменът на разузнавателна информация се е увеличил. Корнин заяви: "Изглежда, че случаят е такъв. Всички обичат победителите и изглежда, че Украйна е обърнала хода на събитията.“

Отбелязва се, че дългогодишни наблюдатели на ситуацията в Украйна, които поддържат контакт с официални лица в региона, съобщават, че обменът на разузнавателна информация се е върнал към предишни високи нива. Според експерти американските системи за ранно предупреждение информират украинците за предстоящи руски ракетни удари още от първите дни на войната. Запознати отбелязват, че Украйна също предоставя на САЩ важна разузнавателна информация, събрана за Русия по време на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е,и това

    42 9 Отговор
    нещо да помогна на укра?! Не!

    13:09 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    34 6 Отговор
    Много широко казано!!!
    Да се разбира като - Киев обърна резбите за да избегне мобилизация, но постигна само широта на хангарите!

    13:11 06.08.2026

  • 4 Вашето мнение

    32 6 Отговор
    Бухахаххаха, в предишната статия м.и.с.и.р писа, как наркомана обвинява съюзниците си. Вярно, че руснаците са страшни, но чак толкова, че тукашните м.и.с.и.р.к.и да се чудят кой път да хванат.

    13:11 06.08.2026

  • 5 Ммммм

    22 1 Отговор
    Цирк

    13:11 06.08.2026

  • 6 Хасковски каунь

    29 8 Отговор
    Малко допинг за англосаксите български

    13:13 06.08.2026

  • 7 Много е важно,че

    40 5 Отговор
    "Всички обичат победителите и изглежда, че Украйна е обърнала хода на събитията.." Сенаторите трябва да посетят Киев и да се уверят в истинността на своите думи. Дали ще им стигне смелостта да го направят обаче след историята с Линдзи?

    13:14 06.08.2026

  • 8 Баламата

    37 9 Отговор
    Не знам ,какво са обърнали,ама Украйна е в партер

    13:15 06.08.2026

  • 9 Дааа...

    8 29 Отговор
    Нито КИМ оризогризача, нито бай Дончо психара, ни аятоласите козеловъри моат а спасят.. избегалия от готвачо,.. Тридневен педофил...
    Монгольята уйдеа..

    Коментиран от #16, #21

    13:15 06.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хихи

    33 3 Отговор
    "...системи за ранно предупреждение информират украинците за предстоящи руски ракетни удари още от първите дни на войната..."
    и това много помага на ВСУ в настъплението към Киев...

    13:20 06.08.2026

  • 12 Русодебил

    11 22 Отговор
    Русодебилите намаляха значително.

    Коментиран от #15

    13:22 06.08.2026

  • 13 хахахаха пак ли ве?

    25 4 Отговор
    Те тоя ход колко пъти го обръщат вече, а все на Запад се мести остатъка от украйната

    13:27 06.08.2026

  • 14 Само питам

    25 6 Отговор
    И како как обърнаха хода , след като тая нощ пак са ги били като кучета ? Тръгнали са заднишком ли ?

    13:27 06.08.2026

  • 15 то пък козляците

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "Русодебил":

    Не стигат и за сантасе !!

    13:27 06.08.2026

  • 16 туй олиго френите де ви намират

    14 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дааа...":

    На томбула ли ви теглят или от лотарията се падате ?

    13:29 06.08.2026

  • 17 Тръмп

    5 7 Отговор
    Вече зависят от Украйна за дронове, такова е

    Коментиран от #18

    13:29 06.08.2026

  • 18 жик так

    23 7 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмп":

    То укрите са независими . Вече нищо не зависи от тях .

    13:31 06.08.2026

  • 19 Мишел

    6 14 Отговор
    Севернокоейци ще пазят Втарая.

    13:32 06.08.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    26 4 Отговор
    И сега пак ли ще печели войната???

    И за кой път?

    Припомням, че на днешния ден през 2024г., ВСУ нахлу и окупира част от Курска област на РФ.

    Уж, за да я резменя срещу територии, които счита за свои ....

    Получи се тотална катастрофа за Киев, останала в историята като "Курската авантюра"....

    13:34 06.08.2026

  • 21 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дааа...":

    ЛапПай У Йотт бре горноджумайски хъесосс !

    13:34 06.08.2026

  • 22 Иван 1

    11 3 Отговор
    Дрън,дрън ярина,те не са спирали иначе земя нямаше да се хвали и после да реве.

    13:45 06.08.2026

  • 23 Иван 1

    12 2 Отговор
    Дрън,дрън ярина,те не са спирали иначе зеля нямаше да се хвали и после да реве.

    13:46 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахахаха

    4 12 Отговор
    Зеленски изкара картите! И има повече козове от тупин.

    14:14 06.08.2026

  • 27 Дано да са събитията

    5 2 Отговор
    да не е резбата!

    14:20 06.08.2026

  • 28 Анонимен

    1 0 Отговор
    САЩ и Украйна се сдушили много ,ама да не вземат да се сдушат Русия с Иран и Северна Корея и да си помагат .Може да им запари под задниците .Тромбона е много долен човек с нечистоплътна душа!

    20:29 06.08.2026

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