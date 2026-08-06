Киев обърна хода на събитията! САЩ и Украйна са подобрили значително отношенията си в разузнаването

Отношенията между САЩ и Украйна за обмен на разузнавателна информация и данни са се подобрили значително от март 2025 година, когато за кратко Белият дом прекъсна потока от информация след злополучната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, пише Politico, цитиран от Фокус.
Високопоставеният член на Комисията по разузнаването в Камарата на представителите Марк Уорнър заяви, че вижда подобрение в отношенията за обмен на разузнавателна информация и вярва, че това е помогнало на Киев да получи предимство във войната срещу Русия.
"Не искам да навлизам в подробности, но ситуацията се подобри. Това, съчетано, според мен, с наистина умна стратегия за използване на дронове с голям обсег, значително подобри положението за украинците“, казва демократът и защитник за увеличаване на помощта за Киев.
Републиканските сенатори Джон Корнин, друг член на Комисията по разузнаване, и Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, се съгласиха, че обменът на разузнавателна информация се е увеличил. Корнин заяви: "Изглежда, че случаят е такъв. Всички обичат победителите и изглежда, че Украйна е обърнала хода на събитията.“
Отбелязва се, че дългогодишни наблюдатели на ситуацията в Украйна, които поддържат контакт с официални лица в региона, съобщават, че обменът на разузнавателна информация се е върнал към предишни високи нива. Според експерти американските системи за ранно предупреждение информират украинците за предстоящи руски ракетни удари още от първите дни на войната. Запознати отбелязват, че Украйна също предоставя на САЩ важна разузнавателна информация, събрана за Русия по време на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е,и това
13:09 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Да се разбира като - Киев обърна резбите за да избегне мобилизация, но постигна само широта на хангарите!
13:11 06.08.2026
4 Вашето мнение
13:11 06.08.2026
5 Ммммм
13:11 06.08.2026
6 Хасковски каунь
13:13 06.08.2026
7 Много е важно,че
13:14 06.08.2026
8 Баламата
13:15 06.08.2026
9 Дааа...
Монгольята уйдеа..
Коментиран от #16, #21
13:15 06.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хихи
и това много помага на ВСУ в настъплението към Киев...
13:20 06.08.2026
12 Русодебил
Коментиран от #15
13:22 06.08.2026
13 хахахаха пак ли ве?
13:27 06.08.2026
14 Само питам
13:27 06.08.2026
15 то пък козляците
До коментар #12 от "Русодебил":Не стигат и за сантасе !!
13:27 06.08.2026
16 туй олиго френите де ви намират
До коментар #9 от "Дааа...":На томбула ли ви теглят или от лотарията се падате ?
13:29 06.08.2026
17 Тръмп
Коментиран от #18
13:29 06.08.2026
18 жик так
До коментар #17 от "Тръмп":То укрите са независими . Вече нищо не зависи от тях .
13:31 06.08.2026
19 Мишел
13:32 06.08.2026
20 az СВО Победа 81
И за кой път?
Припомням, че на днешния ден през 2024г., ВСУ нахлу и окупира част от Курска област на РФ.
Уж, за да я резменя срещу територии, които счита за свои ....
Получи се тотална катастрофа за Киев, останала в историята като "Курската авантюра"....
13:34 06.08.2026
21 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #9 от "Дааа...":ЛапПай У Йотт бре горноджумайски хъесосс !
13:34 06.08.2026
22 Иван 1
13:45 06.08.2026
23 Иван 1
13:46 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахахаха
14:14 06.08.2026
27 Дано да са събитията
14:20 06.08.2026
28 Анонимен
20:29 06.08.2026