Киев обърна хода на събитията! САЩ и Украйна са подобрили значително отношенията си в разузнаването

Отношенията между САЩ и Украйна за обмен на разузнавателна информация и данни са се подобрили значително от март 2025 година, когато за кратко Белият дом прекъсна потока от информация след злополучната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, пише Politico, цитиран от Фокус.

Високопоставеният член на Комисията по разузнаването в Камарата на представителите Марк Уорнър заяви, че вижда подобрение в отношенията за обмен на разузнавателна информация и вярва, че това е помогнало на Киев да получи предимство във войната срещу Русия.

"Не искам да навлизам в подробности, но ситуацията се подобри. Това, съчетано, според мен, с наистина умна стратегия за използване на дронове с голям обсег, значително подобри положението за украинците“, казва демократът и защитник за увеличаване на помощта за Киев.

Републиканските сенатори Джон Корнин, друг член на Комисията по разузнаване, и Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили на Сената, се съгласиха, че обменът на разузнавателна информация се е увеличил. Корнин заяви: "Изглежда, че случаят е такъв. Всички обичат победителите и изглежда, че Украйна е обърнала хода на събитията.“

Отбелязва се, че дългогодишни наблюдатели на ситуацията в Украйна, които поддържат контакт с официални лица в региона, съобщават, че обменът на разузнавателна информация се е върнал към предишни високи нива. Според експерти американските системи за ранно предупреждение информират украинците за предстоящи руски ракетни удари още от първите дни на войната. Запознати отбелязват, че Украйна също предоставя на САЩ важна разузнавателна информация, събрана за Русия по време на войната.