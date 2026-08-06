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Кремъл потвърди! Украинските удари принуждават Русия да използва нискокачествен бензин
  Тема: Украйна

Кремъл потвърди! Украинските удари принуждават Русия да използва нискокачествен бензин

6 Август, 2026 13:37 3 022 54

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • бензин-
  • владимир путин

Разрешаването на продажбата на горива от по-ниски екологични класове позволява използването на петрол без дълбока преработка и използването на мощности, които не са способни да рафинират бензин с по-високо качество

Кремъл потвърди! Украинските удари принуждават Русия да използва нискокачествен бензин - 1
Фокус Фокус

Руското правителство е гласувало постановление, с което разрешава производство, внос и продажба на бензин от екологични категории Евро-2, Евро-3 и Евро-4, информира Газета Ру. Разрешението ще важи до 1-ви юли 2027 година. Продажбата на бензин от категорията Евро-2 беше забранена още през 2013-та година, но ударите на Украйна срещу петролни рафинерии в Русия създадоха недостиг на по-висококачествени горива и Москва се принуди да прибегне до тази мярка.

На бензиностанциите в страната ще бъдат оповестена информация за качеството на предлаганото гориво, за да могат шофьорите да направят своя избор какъв бензин наливат. И в момента много автомобилисти в Русия се оплакват от ниското качество на горивото, което поврежда по-съвременните двигатели.

Според Министерството на енергетиката на Русия мярката с допускането на нискокачествени горива е временна и има за цел да се справи с възникналия дефицит.

Разрешаването на продажбата на горива от по-ниски екологични класове позволява използването на петрол без дълбока преработка и използването на мощности, които не са способни да рафинират бензин с по-високо качество, отбелязват експерти.

Според Ройтерс, поради редовните атаки на украинските въоръжени сили срещу руски рафинерии, производството на автомобилен бензин в Русия до началото на юли 2026 г. е намаляло до 65% от средното ниво на вътрешно потребление. А производството на дизелово гориво практически се е изравнило с обема на търсенето.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕМОЖАЧи.ру

    22 17 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    13:37 06.08.2026

  • 2 Януари 2022

    20 11 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    13:37 06.08.2026

  • 3 Путлеристан 🤮🤮

    23 15 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    13:38 06.08.2026

  • 4 Празна Бензиностанция с ракети

    16 8 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    13:39 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    19 18 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #17

    13:39 06.08.2026

  • 7 ВСЕГОРИВНИ СА РЪСКИТЕ ТАНКОВЕ

    8 10 Отговор
    И ПОДВОДНИЦИ ВКЛЮЧАЯ ОЛИО СПИРТ И ДОРИ ВОДКА КАЛОРИЧНОСТТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ВАЖНОТО Е КОЛИЧЕСТВОТО...

    13:39 06.08.2026

  • 8 Пич

    16 17 Отговор
    Хайде да се подиграем жестоко на укрофашистите!!!
    Казаха, че щели да атакуват Русия с50 000 робота!!! А бе...... там в Украйна всички ли са на тежка дрога...?!

    Коментиран от #13, #18, #39

    13:39 06.08.2026

  • 9 цирк московски

    12 9 Отговор
    То защото другия им е много висококачествен хахахах.На тея пещерняци всичко им е тотал щета.Къде са тръгнали да се перчат на големите и те не знаят.

    13:40 06.08.2026

  • 10 Бесен - Язовец

    9 8 Отговор
    Фейк нюз за шекели

    13:40 06.08.2026

  • 11 Трол

    13 0 Отговор
    Ето затова по бензиностанциите ни е много гаден бензинът.

    13:40 06.08.2026

  • 12 Боруна Лом

    11 4 Отговор
    ТУК И БЕЗ РАКЕТИ , БЕНЗИН И ДИЗЕЛ..ЛЕШ

    13:42 06.08.2026

  • 13 Ти питай Кобзон

    13 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Копейка клошарска

    Коментиран от #30

    13:42 06.08.2026

  • 14 Хахахаха

    14 9 Отговор
    В нета е пълно с видеа, как скъпи коли на руснаци спират след зареждане с гориво. Не им харесва руската енергия.

    Коментиран от #31

    13:43 06.08.2026

  • 15 Бит русораст

    7 5 Отговор
    Тук кво да викам?

    Коментиран от #29

    13:46 06.08.2026

  • 16 Бесен - Язовец

    6 11 Отговор
    Истината е, че в долнопробната САЩ са затворили над 260 000 бензиностанции нямат дори долнопробнен бензин от блатна рафинерия в щата Луизиана

    Коментиран от #43

    13:46 06.08.2026

  • 17 Слава на Руската армия Освободителка!

    7 15 Отговор

    До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Навремето освободи България, сега ще освободи Украйна! За пълен кеф на прогресивното човечество!🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #28, #53

    13:46 06.08.2026

  • 18 Карлуково

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Пак ли прескочи дувара?

    Коментиран от #32

    13:47 06.08.2026

  • 19 Шафьоро

    7 2 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    13:47 06.08.2026

  • 20 Хахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Че украинските, Финландските, Румънските, Полските,казахите,чукчите и т.н...воини,.. кви..."руснаци" са, де БИЛ?!?
    Ааааахахаха

    Коментиран от #23, #35

    13:51 06.08.2026

  • 21 Мишел

    8 4 Отговор
    Тези бензини Евро 2, 3, 4... не са нискокачествени горива, само дават по високи емисии от приетите в ЕС.

    13:52 06.08.2026

  • 22 Мунчо

    5 3 Отговор
    Дреме ми на ватенката....на жигулата е евро 0 да и сипем пак че върви... 🤣

    13:54 06.08.2026

  • 23 Чукча

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Чукча - руснак, украинец тоже.

    13:56 06.08.2026

  • 24 Куропатко Мисиркин

    4 2 Отговор
    Докато руските петролни компании спестяват от системи за защита от дронове и Федералната служба за безопасност пропуска да окошари диверсантите, руснаците ще карат с калпав бензин. Тъкмо ще се види дали китайските им коли са направени за него.

    13:56 06.08.2026

  • 25 Из падмасковие

    6 0 Отговор
    Без турбините Сименс,ще трябва да точим нафта с кофите като преди 100 години,все запада ни е виновен

    13:57 06.08.2026

  • 26 Е как

    7 2 Отговор
    Защо? Какви удари? Нали имаха "безаналогово" ПВО? Нали нападенито над рускатеритория беше червена линия според Медведев и Путлер? Какво стана с тези "срашни" някогога за някои хора червени лини? Всичко отиде в канала а?

    13:57 06.08.2026

  • 27 Анонимен

    2 5 Отговор
    Откритието на азербейджански инженер обръща хода на ВСВ в полза на Червената армия.Той създава гориво с високо октаново число ,позволяващо на изтребителите им да летят с много висока скорост.Луфтвафе няма вече въздушно превъзходство.Единствено се разчита на храбростта на пилотите им...

    Коментиран от #37

    14:03 06.08.2026

  • 28 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Русия е освобождавала някой само от свободата му !

    14:03 06.08.2026

  • 29 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Бит русораст":

    Ще викаш по принцип псветнико, защото започвам вкарване и на другата половина...

    14:04 06.08.2026

  • 30 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ти питай Кобзон":

    Не се надявай на вниманието ми, едносрично...

    14:05 06.08.2026

  • 31 да си го кажем

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Добре,че се освободихме от тея oкynaтори руснаците,че сега щяхме и ние да мизерстваме като тях.Русия освен глад,нищета и изостаналост не може да предложни нищо друго.

    14:05 06.08.2026

  • 32 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Карлуково":

    Каква колизия разкъсва душата ти! Ти си класов враг, но, влюбен в мен класов враг!

    14:06 06.08.2026

  • 33 Възраждане

    5 5 Отговор
    Високите октани са присмива на колективния нацистки Запад. Едно време жигулите вървяха отлично и с А-88, а шкодите, като по-модерни и капризни, с А-90

    14:19 06.08.2026

  • 34 Васил

    4 3 Отговор
    Да яхват рикшите това ги чака рашистите!

    14:20 06.08.2026

  • 35 Можете...

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    ...само да г.р.у.х.ти.те безсилно и да продовате майчиното си мляко за сороски центове...но реалностга е проста - руснаците попиляха европИеерас.стката, фашизо- ма.сон.ска сг.ан и скоро ще побият главите на укрофашетата по оградата пред Радата...
    Ду.ха.й по.д вода ...да не вдигаш прах.

    Коментиран от #54

    14:27 06.08.2026

  • 36 Екстра

    3 3 Отговор
    Много си е качествено даже горивото. Направо е мед за по старите коли, а и не само. Просто няма еко глупостите в него, които чупят колите отвътре. Тук какво стана като сме на евро 7 - хората си изрязаха филтрите и адблу системите и въздухът не се е подобрил от 30 години, но виж едни хора забогатяха.

    14:33 06.08.2026

  • 37 Малеей...

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    ...ще ми обясниш ли как се "изобретява " високо октаново число.. .а бе ЦРУ и Сорос откъде ви копат такива дИ.били....
    Пък и азербайджански инженер е смешна тиквонщина ....човекът може да е азер, но е руски/съветски инженер , щото е придобил знанията си в съветски/;руски университет ...не се сещам за много азербайджански инженери преди Русия да ги освободи ...те са били роби, турски роби, персийски роби ....всъщност преди СССР да им даде някаква правосубектност и държава Азербайджан е нямало ....разбра ли , изобретателю на високото октаново число ?

    14:37 06.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Те и тук някои са на нискокачествена ,с манипулирани оценки на коментарите ,мирише ми на t@@@ m@@@ Fokus mokis

    15:00 06.08.2026

  • 40 Инна

    3 1 Отговор
    Десетки ракети и дронове се изсипаха върху украинската столица снощи. Противовъздушната отбрана не успя да уцели нито една цел, а охранителите отведоха главата на режима под земята. Украинските власти бяха принудени да евакуират Володимир Зеленски.
    Той беше принуден да прекара нощта на дълбочина 93 метра, докато складовете на украинските въоръжени сили горяха, според експерти и бивши украински политици.

    Читателите на The Telegraph активно обсъждат неуспеха на украинските ВВС да прехванат нито една ракета по време на масивния удар на Русия срещу Киев.
    „Точно така, г-н З., знаехте, че опитите за присъединяване към ЕС и НАТО ще провокират Русия. И това се случи. Някои биха казали: „Каква дързост да обвинявате съюзниците за прекъсванията на доставките“. „Не нагазвайте в непознати води, преди да се усетите“, пише Лиз Харисън.

    „НАТО даде зелена светлина за удар дълбоко в руска територия, оставяйки Украйна беззащитна срещу неизбежните последици. Прокси войната е лесна, защото не вашите хора умират“, подчерта Филип Грифин.

    Коментиран от #44

    15:11 06.08.2026

  • 41 Милен

    1 0 Отговор
    А, той тук много качествен!!! И още нещо преди войната 80$ за барел, говоря за САЩ и Иран бензина беше 1.20-1.30 €, сега пак е 80 $ , защо го продават 1.50-1.60€?

    15:15 06.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лондон

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бесен - Язовец":

    Леш...пер смени руските канали , тогава всичко ще ти се проясни !!!
    Мъск , само той , с неговите компании надминава БВП на ушанкиге !!!

    15:33 06.08.2026

  • 44 Лондон

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Инна":

    Украйна сама решава съдбата си , ушанките да се грижат за Сибир ,защото Си скоро ще го присвои

    Коментиран от #46

    15:36 06.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да бе ...

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лондон":

    Да не стане камо като в 1968г.:
    Я расскажу о вопиющем факте:
    На берегах Амура, средь полей,
    Попался наш простой советский трактор,
    В прицел шести китайских батарей.

    Ударил залп, снаряды полетели,
    Но тракторист был парень с головой:
    Он жмёт педаль — и вот не видно цели,
    В поставленной завесе дымовой.

    А трактор взмыл над милой стороною,
    И в тот же миг агрессору в ответ.
    Чтоб поостерёгся нас пугать войною,
    Ударил залп тактических ракет.

    А тракторист наш, капитан Литвинов,
    Взглянул на карту и включил форсаж.
    Спокойно отбомбился над Пекином,
    И заложил на родину вираж.

    Он над Амуром выключил реактор,
    Чтоб не пугать родных овец и коз.
    Пронёсся в небе наш советский трактор,
    На дозаправку в свой родной колхоз.

    И, если враг опять предпримет меры,
    Чтоб помешать собрать нам урожай.
    Приказом Агропром СССР-а,
    У нас на поле вылетит комбайн.

    Коментиран от #49

    16:06 06.08.2026

  • 47 🇷🇺 КРЕМЪЛ ПОТВЪРДИ =2,7 МЛН.СА УБИТИТЕ

    1 3 Отговор
    УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ( НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ НЕОПИТНИ МЪЖЕ И ЖЕНИ.А В РУСИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ,ЧЕ БЕНЗИНА НИКОГА НЯМА ДА СВЪРШИ ! ЗА СПРАВКА НА МЕДИИТЕ С УКРАИНСКАТА ПРОПАГАНДА : НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ К

    Коментиран от #50

    16:21 06.08.2026

  • 48 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Скоро ще минат на въглища ,и след
    това на впрегатни животни!

    16:49 06.08.2026

  • 49 Инна

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Да бе ...":

    Облаци се събират мрачно на границата,
    Суровата земя е обвита в тишина.

    На високите брегове на Амур стоят часовоите на Родината.

    Там е издигната здрава бариера срещу врага. Там, смел и силен, стои бронираният ударен батальон,
    На границите на далекоизточната земя.

    Коментиран от #52

    17:44 06.08.2026

  • 50 Зелендки

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "🇷🇺 КРЕМЪЛ ПОТВЪРДИ =2,7 МЛН.СА УБИТИТЕ":

    Ти си по дрогиран и от мен!

    Коментиран от #51

    17:48 06.08.2026

  • 51 Що бе ...

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Зелендки":

    ...вчера само по направление Дружковка - Крематорск са глътнали водица 680 броя бандерчета ...подчертавам ...само по това направление , само за едно денонощие.

    18:41 06.08.2026

  • 52 Мдаа...така е

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Инна":

    На границе тучи ходят хмуро,
    Край суровый тишиной объят.
    У высоких берегов Амура
    Часовые родины стоят.

    Там врагу заслон поставлен прочный,
    Там стоит, отважен и силён,
    У границ земли дальневосточной
    Броневой ударный батальон.

    18:45 06.08.2026

  • 53 Мечешка услуга

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Слава на Руската армия Освободителка!":

    Тия пропагандс ги разправяй на унучето там може и да върже

    10:57 07.08.2026

  • 54 Мечтай превъZбудено

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Можете...":

    К00ПЕЙКИТЕ си мечтаят БЛАТУШКИТЕ да ги оправят🍌🍌🍌🍌

    10:59 07.08.2026

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