Кремъл потвърди! Украинските удари принуждават Русия да използва нискокачествен бензин

Руското правителство е гласувало постановление, с което разрешава производство, внос и продажба на бензин от екологични категории Евро-2, Евро-3 и Евро-4, информира Газета Ру. Разрешението ще важи до 1-ви юли 2027 година. Продажбата на бензин от категорията Евро-2 беше забранена още през 2013-та година, но ударите на Украйна срещу петролни рафинерии в Русия създадоха недостиг на по-висококачествени горива и Москва се принуди да прибегне до тази мярка.
На бензиностанциите в страната ще бъдат оповестена информация за качеството на предлаганото гориво, за да могат шофьорите да направят своя избор какъв бензин наливат. И в момента много автомобилисти в Русия се оплакват от ниското качество на горивото, което поврежда по-съвременните двигатели.
Според Министерството на енергетиката на Русия мярката с допускането на нискокачествени горива е временна и има за цел да се справи с възникналия дефицит.
Разрешаването на продажбата на горива от по-ниски екологични класове позволява използването на петрол без дълбока преработка и използването на мощности, които не са способни да рафинират бензин с по-високо качество, отбелязват експерти.
Според Ройтерс, поради редовните атаки на украинските въоръжени сили срещу руски рафинерии, производството на автомобилен бензин в Русия до началото на юли 2026 г. е намаляло до 65% от средното ниво на вътрешно потребление. А производството на дизелово гориво практически се е изравнило с обема на търсенето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕМОЖАЧи.ру
13:37 06.08.2026
2 Януари 2022
13:37 06.08.2026
3 Путлеристан 🤮🤮
13:38 06.08.2026
4 Празна Бензиностанция с ракети
ну паГади
13:39 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #17
13:39 06.08.2026
7 ВСЕГОРИВНИ СА РЪСКИТЕ ТАНКОВЕ
13:39 06.08.2026
8 Пич
Казаха, че щели да атакуват Русия с50 000 робота!!! А бе...... там в Украйна всички ли са на тежка дрога...?!
Коментиран от #13, #18, #39
13:39 06.08.2026
9 цирк московски
13:40 06.08.2026
10 Бесен - Язовец
13:40 06.08.2026
11 Трол
13:40 06.08.2026
12 Боруна Лом
13:42 06.08.2026
13 Ти питай Кобзон
До коментар #8 от "Пич":Копейка клошарска
Коментиран от #30
13:42 06.08.2026
14 Хахахаха
Коментиран от #31
13:43 06.08.2026
15 Бит русораст
Коментиран от #29
13:46 06.08.2026
16 Бесен - Язовец
Коментиран от #43
13:46 06.08.2026
17 Слава на Руската армия Освободителка!
До коментар #6 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Навремето освободи България, сега ще освободи Украйна! За пълен кеф на прогресивното човечество!🤣🤣🤣
Коментиран от #20, #28, #53
13:46 06.08.2026
18 Карлуково
До коментар #8 от "Пич":Пак ли прескочи дувара?
Коментиран от #32
13:47 06.08.2026
19 Шафьоро
13:47 06.08.2026
20 Хахахаха
До коментар #17 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Че украинските, Финландските, Румънските, Полските,казахите,чукчите и т.н...воини,.. кви..."руснаци" са, де БИЛ?!?
Ааааахахаха
Коментиран от #23, #35
13:51 06.08.2026
21 Мишел
13:52 06.08.2026
22 Мунчо
13:54 06.08.2026
23 Чукча
До коментар #20 от "Хахахаха":Чукча - руснак, украинец тоже.
13:56 06.08.2026
24 Куропатко Мисиркин
13:56 06.08.2026
25 Из падмасковие
13:57 06.08.2026
26 Е как
13:57 06.08.2026
27 Анонимен
Коментиран от #37
14:03 06.08.2026
28 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #17 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Русия е освобождавала някой само от свободата му !
14:03 06.08.2026
29 Ами
До коментар #15 от "Бит русораст":Ще викаш по принцип псветнико, защото започвам вкарване и на другата половина...
14:04 06.08.2026
30 Пич
До коментар #13 от "Ти питай Кобзон":Не се надявай на вниманието ми, едносрично...
14:05 06.08.2026
31 да си го кажем
До коментар #14 от "Хахахаха":Добре,че се освободихме от тея oкynaтори руснаците,че сега щяхме и ние да мизерстваме като тях.Русия освен глад,нищета и изостаналост не може да предложни нищо друго.
14:05 06.08.2026
32 Пич
До коментар #18 от "Карлуково":Каква колизия разкъсва душата ти! Ти си класов враг, но, влюбен в мен класов враг!
14:06 06.08.2026
33 Възраждане
14:19 06.08.2026
34 Васил
14:20 06.08.2026
35 Можете...
До коментар #20 от "Хахахаха":...само да г.р.у.х.ти.те безсилно и да продовате майчиното си мляко за сороски центове...но реалностга е проста - руснаците попиляха европИеерас.стката, фашизо- ма.сон.ска сг.ан и скоро ще побият главите на укрофашетата по оградата пред Радата...
Ду.ха.й по.д вода ...да не вдигаш прах.
Коментиран от #54
14:27 06.08.2026
36 Екстра
14:33 06.08.2026
37 Малеей...
До коментар #27 от "Анонимен":...ще ми обясниш ли как се "изобретява " високо октаново число.. .а бе ЦРУ и Сорос откъде ви копат такива дИ.били....
Пък и азербайджански инженер е смешна тиквонщина ....човекът може да е азер, но е руски/съветски инженер , щото е придобил знанията си в съветски/;руски университет ...не се сещам за много азербайджански инженери преди Русия да ги освободи ...те са били роби, турски роби, персийски роби ....всъщност преди СССР да им даде някаква правосубектност и държава Азербайджан е нямало ....разбра ли , изобретателю на високото октаново число ?
14:37 06.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Kaлпазанин
До коментар #8 от "Пич":Те и тук някои са на нискокачествена ,с манипулирани оценки на коментарите ,мирише ми на t@@@ m@@@ Fokus mokis
15:00 06.08.2026
40 Инна
Той беше принуден да прекара нощта на дълбочина 93 метра, докато складовете на украинските въоръжени сили горяха, според експерти и бивши украински политици.
Читателите на The Telegraph активно обсъждат неуспеха на украинските ВВС да прехванат нито една ракета по време на масивния удар на Русия срещу Киев.
„Точно така, г-н З., знаехте, че опитите за присъединяване към ЕС и НАТО ще провокират Русия. И това се случи. Някои биха казали: „Каква дързост да обвинявате съюзниците за прекъсванията на доставките“. „Не нагазвайте в непознати води, преди да се усетите“, пише Лиз Харисън.
„НАТО даде зелена светлина за удар дълбоко в руска територия, оставяйки Украйна беззащитна срещу неизбежните последици. Прокси войната е лесна, защото не вашите хора умират“, подчерта Филип Грифин.
Коментиран от #44
15:11 06.08.2026
41 Милен
15:15 06.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лондон
До коментар #16 от "Бесен - Язовец":Леш...пер смени руските канали , тогава всичко ще ти се проясни !!!
Мъск , само той , с неговите компании надминава БВП на ушанкиге !!!
15:33 06.08.2026
44 Лондон
До коментар #40 от "Инна":Украйна сама решава съдбата си , ушанките да се грижат за Сибир ,защото Си скоро ще го присвои
Коментиран от #46
15:36 06.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Да бе ...
До коментар #44 от "Лондон":Да не стане камо като в 1968г.:
Я расскажу о вопиющем факте:
На берегах Амура, средь полей,
Попался наш простой советский трактор,
В прицел шести китайских батарей.
Ударил залп, снаряды полетели,
Но тракторист был парень с головой:
Он жмёт педаль — и вот не видно цели,
В поставленной завесе дымовой.
А трактор взмыл над милой стороною,
И в тот же миг агрессору в ответ.
Чтоб поостерёгся нас пугать войною,
Ударил залп тактических ракет.
А тракторист наш, капитан Литвинов,
Взглянул на карту и включил форсаж.
Спокойно отбомбился над Пекином,
И заложил на родину вираж.
Он над Амуром выключил реактор,
Чтоб не пугать родных овец и коз.
Пронёсся в небе наш советский трактор,
На дозаправку в свой родной колхоз.
И, если враг опять предпримет меры,
Чтоб помешать собрать нам урожай.
Приказом Агропром СССР-а,
У нас на поле вылетит комбайн.
Коментиран от #49
16:06 06.08.2026
47 🇷🇺 КРЕМЪЛ ПОТВЪРДИ =2,7 МЛН.СА УБИТИТЕ
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ К
Коментиран от #50
16:21 06.08.2026
48 ОБЕКТИВНИЯ
това на впрегатни животни!
16:49 06.08.2026
49 Инна
До коментар #46 от "Да бе ...":Облаци се събират мрачно на границата,
Суровата земя е обвита в тишина.
На високите брегове на Амур стоят часовоите на Родината.
Там е издигната здрава бариера срещу врага. Там, смел и силен, стои бронираният ударен батальон,
На границите на далекоизточната земя.
Коментиран от #52
17:44 06.08.2026
50 Зелендки
До коментар #47 от "🇷🇺 КРЕМЪЛ ПОТВЪРДИ =2,7 МЛН.СА УБИТИТЕ":Ти си по дрогиран и от мен!
Коментиран от #51
17:48 06.08.2026
51 Що бе ...
До коментар #50 от "Зелендки":...вчера само по направление Дружковка - Крематорск са глътнали водица 680 броя бандерчета ...подчертавам ...само по това направление , само за едно денонощие.
18:41 06.08.2026
52 Мдаа...така е
До коментар #49 от "Инна":На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят.
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силён,
У границ земли дальневосточной
Броневой ударный батальон.
18:45 06.08.2026
53 Мечешка услуга
До коментар #17 от "Слава на Руската армия Освободителка!":Тия пропагандс ги разправяй на унучето там може и да върже
10:57 07.08.2026
54 Мечтай превъZбудено
До коментар #35 от "Можете...":К00ПЕЙКИТЕ си мечтаят БЛАТУШКИТЕ да ги оправят🍌🍌🍌🍌
10:59 07.08.2026