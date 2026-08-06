Кремъл потвърди! Украинските удари принуждават Русия да използва нискокачествен бензин

Руското правителство е гласувало постановление, с което разрешава производство, внос и продажба на бензин от екологични категории Евро-2, Евро-3 и Евро-4, информира Газета Ру. Разрешението ще важи до 1-ви юли 2027 година. Продажбата на бензин от категорията Евро-2 беше забранена още през 2013-та година, но ударите на Украйна срещу петролни рафинерии в Русия създадоха недостиг на по-висококачествени горива и Москва се принуди да прибегне до тази мярка.

На бензиностанциите в страната ще бъдат оповестена информация за качеството на предлаганото гориво, за да могат шофьорите да направят своя избор какъв бензин наливат. И в момента много автомобилисти в Русия се оплакват от ниското качество на горивото, което поврежда по-съвременните двигатели.

Според Министерството на енергетиката на Русия мярката с допускането на нискокачествени горива е временна и има за цел да се справи с възникналия дефицит.

Разрешаването на продажбата на горива от по-ниски екологични класове позволява използването на петрол без дълбока преработка и използването на мощности, които не са способни да рафинират бензин с по-високо качество, отбелязват експерти.

Според Ройтерс, поради редовните атаки на украинските въоръжени сили срещу руски рафинерии, производството на автомобилен бензин в Русия до началото на юли 2026 г. е намаляло до 65% от средното ниво на вътрешно потребление. А производството на дизелово гориво практически се е изравнило с обема на търсенето.