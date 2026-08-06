Валери Найденов пред ФАКТИ: Тази бежанска акция е наказание срещу Испания (ВИДЕО)

За мен при струпването на толкова много мигранти в Испания от Мароко има конспирация. Не може толкова хора да се струпат на едно и също място. Говореше се за 60 хиляди души, а президентът на самата провинция каза, че са били около 80 хиляди. Няма как да се съберат толкова много хора, без това да е организирано. Твърденията на европейските лидери, първо на Педро Санчес, а след това, че виновни са трафикантите, са смешни. Какво е трафикантът? Той е един вид туристически оператор – изпълнява дадена услуга, срещу която взима пари. Да, услугата е забранена, но той няма никаква сметка сам да си заколи кокошката, която снася златните яйца. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Хората, които мислят, че това е станало спонтанно, няма как да говорят адекватно. Ясно е, че в социалните мрежи за тази организация са били създадени много хиляди нови профили. Някой ги е създавал. Трябвал е инструмент, за да бъдат събрани толкова хора. Това може много лесно да бъде установено. Аз съм сигурен, че се знае кой стои зад това“, добави гостът.

„По принцип тази бежанска акция е наказание срещу Испания. Страната от доста месеци критикува Нетаняху и Израел. Освен това отказа да даде възможност на САЩ да използват испанските бази за нападението срещу Иран. САЩ твърдят, че Испания има договор, но е ясно, че няма договор за помощ при нападение, още повече за нападение в други географски региони. Също така не за първи път държави отказват на САЩ военна помощ. Много държави отказаха да се включат на страната на САЩ във войната срещу Ирак, включително Франция. Тогава в Съединените щати дори се стигна дотам, че имаше призиви хората да спрат да пият френски вина, а и бяха наложени мита върху френските вина“, сподели още Валери Найденов.



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