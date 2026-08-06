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Валери Найденов пред ФАКТИ: Тази бежанска акция е наказание срещу Испания (ВИДЕО)

Валери Найденов пред ФАКТИ: Тази бежанска акция е наказание срещу Испания (ВИДЕО)

6 Август, 2026 14:55 2 117 23

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  • бази

Страната от доста месеци критикува Нетаняху и Израел, каза гостът

Валери Найденов пред ФАКТИ: Тази бежанска акция е наказание срещу Испания (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

За мен при струпването на толкова много мигранти в Испания от Мароко има конспирация. Не може толкова хора да се струпат на едно и също място. Говореше се за 60 хиляди души, а президентът на самата провинция каза, че са били около 80 хиляди. Няма как да се съберат толкова много хора, без това да е организирано. Твърденията на европейските лидери, първо на Педро Санчес, а след това, че виновни са трафикантите, са смешни. Какво е трафикантът? Той е един вид туристически оператор – изпълнява дадена услуга, срещу която взима пари. Да, услугата е забранена, но той няма никаква сметка сам да си заколи кокошката, която снася златните яйца. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Хората, които мислят, че това е станало спонтанно, няма как да говорят адекватно. Ясно е, че в социалните мрежи за тази организация са били създадени много хиляди нови профили. Някой ги е създавал. Трябвал е инструмент, за да бъдат събрани толкова хора. Това може много лесно да бъде установено. Аз съм сигурен, че се знае кой стои зад това“, добави гостът.

„По принцип тази бежанска акция е наказание срещу Испания. Страната от доста месеци критикува Нетаняху и Израел. Освен това отказа да даде възможност на САЩ да използват испанските бази за нападението срещу Иран. САЩ твърдят, че Испания има договор, но е ясно, че няма договор за помощ при нападение, още повече за нападение в други географски региони. Също така не за първи път държави отказват на САЩ военна помощ. Много държави отказаха да се включат на страната на САЩ във войната срещу Ирак, включително Франция. Тогава в Съединените щати дори се стигна дотам, че имаше призиви хората да спрат да пият френски вина, а и бяха наложени мита върху френските вина“, сподели още Валери Найденов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 1 Отговор
    И не само това.В Испания и Франция заловиха 300 подпалвачи.Организират ги и им плащат в интернет.

    14:58 06.08.2026

  • 2 ИМПЕРИАЛИСТ

    23 15 Отговор
    ...и Валерката откри Америка.

    15:00 06.08.2026

  • 3 1234

    23 17 Отговор
    Ако не е Валерката да ни каже, няма как да разбереме, камо ли да знаеме. Велик е той, велик.

    Коментиран от #7

    15:00 06.08.2026

  • 4 Читател

    18 15 Отговор
    Ами да . Логично .

    15:01 06.08.2026

  • 5 ма ДУРО

    16 16 Отговор
    Скрии се "брато" !
    Ни си за гледане, ни си за слушане !!!

    15:02 06.08.2026

  • 6 Това са демократични методи от САЩ

    31 18 Отговор
    Целия свят знае, че това е защото Испания се противопоставя на САЩ. Както и бежанския поток от милиони от Азия към Европа е организиран от САЩ. Сега намаля, защото САЩ имат други ядове.

    Коментиран от #17

    15:03 06.08.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    24 16 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    "Велик " не знам , но го каза в ефира . Неполиткоректно .Виж сутрешната статия за Карбовски , как беше организиран евроатлантическия тролетариат да го плюе . То и статията за провокация беше пусната , де .

    15:06 06.08.2026

  • 8 Че тоя Педрото си е

    26 11 Отговор
    неолиберален левичарски боклук, дето вкарва и натурализира марокански пришълци да си го избират, си е факт, ама Тръмпоча го засипа с марокански скакалци и Педрото не може да насмогне.

    Браво на синьора Мелони, че иска да изключи Педроландия от и без друго прогнилия €С!

    15:12 06.08.2026

  • 9 Тоя си мисли че е още

    19 5 Отговор
    в стандарт
    Те писаха по въпроса

    15:17 06.08.2026

  • 10 наказание срещу Испания ?

    8 5 Отговор
    А Мароко кой ще го пази после от Алжир

    15:19 06.08.2026

  • 11 Щото имат малко морал хората

    15 18 Отговор
    а не са като нашите мизерници. Ей за това от "доста месеци Испания критикува Нетаняху и Израел"

    15:21 06.08.2026

  • 12 С думи прости

    20 18 Отговор
    САЩ и Израел са извършили поредното си престъпление но този път е спрямо ЕС

    15:25 06.08.2026

  • 13 умирисания

    0 8 Отговор
    оше ли не е умирисал трънките

    15:44 06.08.2026

  • 14 Не бе пич много по елементарно е

    5 17 Отговор
    Преди 2 години Урсулата обеща на Мароко 3 милиарда евро, но Мароко реално получи само около 100 милиона и хората си искат парите. Ей това е цялата галимация. И с Турция е същото, и със Сирия....

    15:46 06.08.2026

  • 15 Ако е така

    11 7 Отговор
    ЕС буха санкции на Израел и така, ама не е така точно в този конкретен случай

    15:48 06.08.2026

  • 16 Констатация

    4 15 Отговор
    Ха, че аз го казах още първияден... -))))

    15:49 06.08.2026

  • 17 Мотивация за отрицателен вот

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Това са демократични методи от САЩ":

    За "бежански поток" са нужни Б Е Ж А Н Ц И! А коментираните от тебе са Н А В Л Е Ц И! Това, което си писал за Испания, е нещо от рода на "Кой ми ... в гащите?!?" Американците им били криви ли? Американците ли им забраняват да сложат минни пилета около Мелиля и Сеута?!?
    ПП. И един личен въпрос за финал - кога ще започнеш да мислиш преди да пишеш;-/?

    16:26 06.08.2026

  • 18 Помнете ми думата...

    16 0 Отговор
    Този проблем няма да бъде разрешен докато откровени престъпници, пресичащи НЕЗАКОННО държавни граници, биват милозливо титулувани "мигранти" или ",бежанци". И докато съответните власти не започнат да ги третират като такива още с появата им на границата!

    16:44 06.08.2026

  • 19 Бай онзи

    0 10 Отговор
    Дааааа,прав е човека!!

    17:19 06.08.2026

  • 20 Хаха

    8 1 Отговор
    Този терлик Валери бил много умен, направо изкърти цялата баня ..

    17:21 06.08.2026

  • 21 Споко

    1 0 Отговор
    Всичко ще си дойде на мястото. Сега САЩ колят и бесят, но не е далеч времето, когато ще бъдат оправени - мексиканците и Мексико ще си вземат това, което им принадлежи.

    Коментиран от #23

    17:31 06.08.2026

  • 22 Мила (не само) родна картинка...

    0 0 Отговор
    Властниците и средствата за масова дез ... информация "... бежанци 🥹...мигранти 🥹...". Безкритичното стaдце: "Бееее...бежанци 🥹...мууу, мигранти🥹..."
    Стадце, ако не започнеш да разсъждаваш - обречено си🥹...

    17:37 06.08.2026

  • 23 Мишън импосибъл

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Споко":

    Мексико, със сегашните управници, които са легалното "крило" на наркокартелите, кога го виждаш да постигне въпросната "реконкиста"?!?

    17:40 06.08.2026

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