Валери Найденов пред ФАКТИ: Тази бежанска акция е наказание срещу Испания (ВИДЕО)

За мен при струпването на толкова много мигранти в Испания от Мароко има конспирация. Не може толкова хора да се струпат на едно и също място. Говореше се за 60 хиляди души, а президентът на самата провинция каза, че са били около 80 хиляди. Няма как да се съберат толкова много хора, без това да е организирано. Твърденията на европейските лидери, първо на Педро Санчес, а след това, че виновни са трафикантите, са смешни. Какво е трафикантът? Той е един вид туристически оператор – изпълнява дадена услуга, срещу която взима пари. Да, услугата е забранена, но той няма никаква сметка сам да си заколи кокошката, която снася златните яйца. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.
„Хората, които мислят, че това е станало спонтанно, няма как да говорят адекватно. Ясно е, че в социалните мрежи за тази организация са били създадени много хиляди нови профили. Някой ги е създавал. Трябвал е инструмент, за да бъдат събрани толкова хора. Това може много лесно да бъде установено. Аз съм сигурен, че се знае кой стои зад това“, добави гостът.
„По принцип тази бежанска акция е наказание срещу Испания. Страната от доста месеци критикува Нетаняху и Израел. Освен това отказа да даде възможност на САЩ да използват испанските бази за нападението срещу Иран. САЩ твърдят, че Испания има договор, но е ясно, че няма договор за помощ при нападение, още повече за нападение в други географски региони. Също така не за първи път държави отказват на САЩ военна помощ. Много държави отказаха да се включат на страната на САЩ във войната срещу Ирак, включително Франция. Тогава в Съединените щати дори се стигна дотам, че имаше призиви хората да спрат да пият френски вина, а и бяха наложени мита върху френските вина“, сподели още Валери Найденов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:58 06.08.2026
2 ИМПЕРИАЛИСТ
15:00 06.08.2026
3 1234
Коментиран от #7
15:00 06.08.2026
4 Читател
15:01 06.08.2026
5 ма ДУРО
Ни си за гледане, ни си за слушане !!!
15:02 06.08.2026
6 Това са демократични методи от САЩ
Коментиран от #17
15:03 06.08.2026
7 Българин 🇧🇬
До коментар #3 от "1234":"Велик " не знам , но го каза в ефира . Неполиткоректно .Виж сутрешната статия за Карбовски , как беше организиран евроатлантическия тролетариат да го плюе . То и статията за провокация беше пусната , де .
15:06 06.08.2026
8 Че тоя Педрото си е
Браво на синьора Мелони, че иска да изключи Педроландия от и без друго прогнилия €С!
15:12 06.08.2026
9 Тоя си мисли че е още
Те писаха по въпроса
15:17 06.08.2026
10 наказание срещу Испания ?
15:19 06.08.2026
11 Щото имат малко морал хората
15:21 06.08.2026
12 С думи прости
15:25 06.08.2026
13 умирисания
15:44 06.08.2026
14 Не бе пич много по елементарно е
15:46 06.08.2026
15 Ако е така
15:48 06.08.2026
16 Констатация
15:49 06.08.2026
17 Мотивация за отрицателен вот
До коментар #6 от "Това са демократични методи от САЩ":За "бежански поток" са нужни Б Е Ж А Н Ц И! А коментираните от тебе са Н А В Л Е Ц И! Това, което си писал за Испания, е нещо от рода на "Кой ми ... в гащите?!?" Американците им били криви ли? Американците ли им забраняват да сложат минни пилета около Мелиля и Сеута?!?
ПП. И един личен въпрос за финал - кога ще започнеш да мислиш преди да пишеш;-/?
16:26 06.08.2026
18 Помнете ми думата...
16:44 06.08.2026
19 Бай онзи
17:19 06.08.2026
20 Хаха
17:21 06.08.2026
21 Споко
Коментиран от #23
17:31 06.08.2026
22 Мила (не само) родна картинка...
Стадце, ако не започнеш да разсъждаваш - обречено си🥹...
17:37 06.08.2026
23 Мишън импосибъл
До коментар #21 от "Споко":Мексико, със сегашните управници, които са легалното "крило" на наркокартелите, кога го виждаш да постигне въпросната "реконкиста"?!?
17:40 06.08.2026