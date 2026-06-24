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Нагасаки разпореди евакуация заради проливни дъждове и риск от свлачища

Нагасаки разпореди евакуация заради проливни дъждове и риск от свлачища

24 Юни, 2026 08:52 950 1

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Японската метеорологична агенция предупреди, че се очакват още проливни дъждове

Нагасаки разпореди евакуация заради проливни дъждове и риск от свлачища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в японския град Нагасаки призоваха всичките около 380 хиляди жители да се евакуират заради проливните дъждове и повишения риск от свлачища, предаде ДПА, съобщи БТА.

Официални представители обявиха една степен под най-сериозното ниво на тревога на територията на целия град, съобщи японската телевизия Ен Ейч Кей. Те призоваха жителите да избягват рисковите райони.

Японската метеорологична агенция предупреди, че се очакват още проливни дъждове в други части на основния остров Кюшу, което предизвика опасения от преливане на реки и наводнения в ниските райони.

Нивото на риск беше повишено и в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото, докато за по-малкия остров Шикоку бяха издадени предупреждения за проливни дъждове.

Южно от Япония се образуваха и два тропически циклона, съобщи метеорологичната агенция.

През последните години в Япония все по-често се наблюдават интензивни валежи, които учените свързват с климатичните промени, посочва ДПА. Честите интензивни валежи пък предизвикват по-чести свлачища в планинската островна страна.


Япония
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  • 1 Значи няма страшно

    0 0 Отговор
    Ей ги, пррз 45 година "добрите империалисти" затриха един цял град от лицето на земята. Днес 80 години по-късно града има 380 хил. жители..

    09:21 24.06.2026

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