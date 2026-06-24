Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в Турция

Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону, съобщи днес в. „Биргюн“. При инцидента са нанесени единствено материални щети, предаде БТА.
По информация на турската жандармерия дронът се е разбил в градината на къща в градчето вчера в около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време. Летателният апарат, който е с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети, а парчета от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията.
По случая вече е започнато разследване, което трябва да установи откъде се е появил разбилият се дрон, както и какви са техническите му спецификации.
Междувременно кадри с останките на летателния апарат се появиха и в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:22 24.06.2026
2 те да е
12:23 24.06.2026
3 Фактология
12:23 24.06.2026
4 Исторически парк
12:23 24.06.2026
5 петия член
12:24 24.06.2026
6 Владимир Путин, президент
Коментиран от #14
12:26 24.06.2026
7 Сталин
12:28 24.06.2026
8 Излишно е
12:29 24.06.2026
9 Име
12:31 24.06.2026
10 УКРАИНСКИ Е ДРОНА
12:31 24.06.2026
11 ТЕРОРИСТИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ
12:33 24.06.2026
12 бившата съветска република украйна
Коментиран от #15
12:34 24.06.2026
13 Дудов
12:37 24.06.2026
14 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Сделано е в намай ...кяттии. гZааа точно както и ти ,затова все още паххнеш на сушени ....айнаа ☝️
Коментиран от #16
12:37 24.06.2026
15 Ол1гофрен,
До коментар #12 от "бившата съветска република украйна":И ти нсраа ли се от страх?За какво изобщо ти плащат?
12:38 24.06.2026
16 А що си иб беш
До коментар #14 от "Миролюб Войнов,аналитик":май ката?руската..у.рва
Коментиран от #28
12:39 24.06.2026
17 Читател
12:41 24.06.2026
18 афферим
12:41 24.06.2026
19 Артилерист
12:42 24.06.2026
20 Мисля
12:42 24.06.2026
21 Докато Москва не стане на вряща лава
12:43 24.06.2026
22 Дон Корлеоне
Коментиран от #30
12:44 24.06.2026
23 Бъзиктар
Коментиран от #26
12:44 24.06.2026
24 не може да бъде
12:45 24.06.2026
25 Механик
Коментиран от #33
12:46 24.06.2026
26 Ол1гофрен,
До коментар #23 от "Бъзиктар":Край Варна не стана руски анклав както в Камчия.За какво изобщо ти плащат?
12:47 24.06.2026
27 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Произходът е същия като "неустановеното" корабче, което изпуска мазут на българското черноморие и изгони малкото дошли туристи у нас. Намерете това "неустановено" корабче и изискайте от него да плати на държавата 15% от БВП на България, които са приходите в бюджета идващи от туризъм. В противен случай, следващата година няма коя банка да отпусне външни дългове на държавата и така ще лиши пенсионерите и бюджетните служители със заплащане за 2 месеца.
12:47 24.06.2026
28 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #16 от "А що си иб беш":Мога даии. баа на май .кятти мирриз лиффката спаружена ,когато се под.мие ,а лично теееб жълтопаветна гниидоо ,щаа поррря на сухо в разпрания г333 ,понял Сууу Кааа ,в рот йоо банн ная ☝️?
12:47 24.06.2026
29 аz СВО Победа 81
Киев за два дня и всьо.🤣 🤣 🤣
12:48 24.06.2026
30 Пиночет
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":Пускаш ли отново в гa,zyндера,че съм яко НаТо...Порррченн ?
12:50 24.06.2026
31 Вк.Сабах
12:50 24.06.2026
32 Григор
12:53 24.06.2026
33 Смятаме че си педа ал
До коментар #25 от "Механик":На 100%.
Чий Крим
12:53 24.06.2026