Новини
Свят »
Турция »
Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в Турция

Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в Турция

24 Юни, 2026 12:20 877 33

  • дронове-
  • турция-
  • джиде-
  • кастамону

По случая вече е започнато разследване, което трябва да установи откъде се е появил разбилият се дрон

Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дрон с неустановен произход се разби в жилищен район в черноморското градче Джиде в северния турски окръг Кастамону, съобщи днес в. „Биргюн“. При инцидента са нанесени единствено материални щети, предаде БТА.

По информация на турската жандармерия дронът се е разбил в градината на къща в градчето вчера в около 07:30 ч. сутринта турско (и българско) време. Летателният апарат, който е с приблизително тегло от 200 килограма, е паднал на около 10 метра от дома на местен жител, като е причинил единствено материални щети, а парчета от него са се разпръснали в по-широк район, посочват още от жандармерията.

По случая вече е започнато разследване, което трябва да установи откъде се е появил разбилият се дрон, както и какви са техническите му спецификации.

Междувременно кадри с останките на летателния апарат се появиха и в социалните мрежи.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна.

    12:22 24.06.2026

  • 2 те да е

    39 2 Отговор
    Марийка възхваляваше украинските дронове. Русия се бие с лопати. Лопата не е прелетяла до Турция, нъл тъй Маре....

    12:23 24.06.2026

  • 3 Фактология

    9 4 Отговор
    Цар Калоян (1197 – 1207) провежда военен поход срещу Латинската империя. На 31 януари 1206 г. българският владетел овладява Русион (дн. Рускьой, Турция) и осъществява една от най-блестящите си операции в Източна Тракия

    12:23 24.06.2026

  • 4 Исторически парк

    37 2 Отговор
    неустановен произход = украински

    12:23 24.06.2026

  • 5 петия член

    34 1 Отговор
    Преди време в Гърция, после в Румъния сега в Турция не станаха ли много тия неустановени дронове.

    12:24 24.06.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    3 23 Отговор
    Вижте там на кондензаторите, пише Сделано в СССР 😁

    Коментиран от #14

    12:26 24.06.2026

  • 7 Сталин

    27 0 Отговор
    Бандерите са чумата на Европа както чфутите са чумата на света

    12:28 24.06.2026

  • 8 Излишно е

    26 0 Отговор
    да разследват. Всички знаят, че дронът е демократично-зелен. Турците и гърците поне не се стесняват, да си кажат че е украински

    12:29 24.06.2026

  • 9 Име

    8 2 Отговор
    Да не е било самовар?

    12:31 24.06.2026

  • 10 УКРАИНСКИ Е ДРОНА

    19 0 Отговор
    Ама точно затова си мълчат и пишат неустановен. Вече е доказано. Четете не само Дойче зеле

    12:31 24.06.2026

  • 11 ТЕРОРИСТИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ

    12 0 Отговор
    няма да се кротнат докато не подпалят 3 световна война. Е с бутане от "нашите демократи" от Западнала Европа

    12:33 24.06.2026

  • 12 бившата съветска република украйна

    12 0 Отговор
    пак атакува НАТО

    Коментиран от #15

    12:34 24.06.2026

  • 13 Дудов

    0 3 Отговор
    Сигурно пак е на Путин

    12:37 24.06.2026

  • 14 Миролюб Войнов,аналитик

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Сделано е в намай ...кяттии. гZааа точно както и ти ,затова все още паххнеш на сушени ....айнаа ☝️

    Коментиран от #16

    12:37 24.06.2026

  • 15 Ол1гофрен,

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "бившата съветска република украйна":

    И ти нсраа ли се от страх?За какво изобщо ти плащат?

    12:38 24.06.2026

  • 16 А що си иб беш

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    май ката?руската..у.рва

    Коментиран от #28

    12:39 24.06.2026

  • 17 Читател

    6 0 Отговор
    Изкат да въвлекат и други страни проклетите нацисти и фашисти от Киев но края им е близо.

    12:41 24.06.2026

  • 18 афферим

    4 0 Отговор
    машш алла

    12:41 24.06.2026

  • 19 Артилерист

    6 1 Отговор
    Уудрий яко Бандерата с Бандерола !

    12:42 24.06.2026

  • 20 Мисля

    5 0 Отговор
    Щом е с ,,неустановен произход " е ясно.Иначе веднага щяха да разтръбят за руската опасност и лошия Путин.

    12:42 24.06.2026

  • 21 Докато Москва не стане на вряща лава

    0 5 Отговор
    А Кремълският боклук на кехлибарче.

    12:43 24.06.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #30

    12:44 24.06.2026

  • 23 Бъзиктар

    5 0 Отговор
    При нас цял град с неустановен произход се появи край Варна.Води се разследване да разберем откъде и как.Те за един дрон драматизират.

    Коментиран от #26

    12:44 24.06.2026

  • 24 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Считам че и за Украйна вече може да се използва същата терминология -държана с неустановен произход а може би и с неустановено бъдеще!?И без да ми говорят звездите мога да кажа на турците какъв е произхода на дрона!?

    12:45 24.06.2026

  • 25 Механик

    3 1 Отговор
    Щом е с "неустановен произход" значи на 100% е украински. Ако имаше дори 0.000001% възможност да се каже че е руски, всички жълтопаветни източници вече щяха да вият като горнооряховски мотриси.

    Коментиран от #33

    12:46 24.06.2026

  • 26 Ол1гофрен,

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бъзиктар":

    Край Варна не стана руски анклав както в Камчия.За какво изобщо ти плащат?

    12:47 24.06.2026

  • 27 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    3 1 Отговор
    Неустановен произход?

    Произходът е същия като "неустановеното" корабче, което изпуска мазут на българското черноморие и изгони малкото дошли туристи у нас. Намерете това "неустановено" корабче и изискайте от него да плати на държавата 15% от БВП на България, които са приходите в бюджета идващи от туризъм. В противен случай, следващата година няма коя банка да отпусне външни дългове на държавата и така ще лиши пенсионерите и бюджетните служители със заплащане за 2 месеца.

    12:47 24.06.2026

  • 28 Миролюб Войнов,аналитик

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "А що си иб беш":

    Мога даии. баа на май .кятти мирриз лиффката спаружена ,когато се под.мие ,а лично теееб жълтопаветна гниидоо ,щаа поррря на сухо в разпрания г333 ,понял Сууу Кааа ,в рот йоо банн ная ☝️?

    12:47 24.06.2026

  • 29 аz СВО Победа 81

    1 2 Отговор
    Още един детайл!В Русия бензинът надхвърли 2,5 евро за литър.
    Киев за два дня и всьо.🤣 🤣 🤣

    12:48 24.06.2026

  • 30 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    Пускаш ли отново в гa,zyндера,че съм яко НаТо...Порррченн ?

    12:50 24.06.2026

  • 31 Вк.Сабах

    0 1 Отговор
    Дронът е украински

    12:50 24.06.2026

  • 32 Григор

    0 1 Отговор
    Е произхода ще го установите и без да намерите дрона. Той е винаги руски! Такава е "правилната" линия на средствата за масова информация. Дали е честна е друг въпрос!

    12:53 24.06.2026

  • 33 Смятаме че си педа ал

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    На 100%.
    Чий Крим

    12:53 24.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания