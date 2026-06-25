Пожар в петролна база в Краснодарския край след атака с дрон

Пожар избухна на територията на Полтавската нефтобаза в Красноармейския район на Краснодарския край в Русия, съобщиха местните власти, предаде expertsouth.ru.

Инцидентът е възникнал в резултат на паднали отломки от свален от противовъздушната отбрана украински безпилотен летателен апарат (БПЛА).

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Ръководителят на района Александър Харитонов потвърди информацията в официалния си профил. По думите му на мястото веднага са изпратени оперативни и спасителни екипи, които са започнали работа по локализиране и потушаване на пламъците.

Ситуацията на място и щети

Няма жертви : Към момента няма данни за ранени или загинали граждани сред служителите или спасителите.

: Към момента няма данни за ранени или загинали граждани сред служителите или спасителите. Значение на базата : Полтавската петролна база изпълнява ключова роля за региона – тя приема продукция от големи рафинерии, включително на „Лукойл“ [lrt.lt], и я разпределя към мрежите от бензиностанции в Краснодарския край и Република Адигея.

: Полтавската петролна база изпълнява ключова роля за региона – тя приема продукция от големи рафинерии, включително на „Лукойл“ [lrt.lt], и я разпределя към мрежите от бензиностанции в Краснодарския край и Република Адигея. Мерки за сигурност: Властите временно са ограничили движението по близки пътни артерии около обекта с цел осигуряване на безопасност и улесняване на пожарните екипи.

Системен натиск върху руската енергийна инфраструктура

Атаката е част от поредица от засилени въздушни удари с дронове срещу руски енергийни обекти. Според данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, през изминалото денонощие средствата за ПВО са прихванали и унищожили десетки украински дронове над няколко руски региона, включително Краснодарския край, Крим и Московска област.

През последните месеци петролните съоръжения в Южна Русия често стават мишена на подобни нападения. Това вече принуди част от руските енергийни компании да въведат превантивни мерки и ограничения при продажбите на горива на едро [bta.bg], за да избегнат местен дефицит.