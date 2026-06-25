Пожар в петролна база в Краснодарския край след атака с дрон

Пожар избухна на територията на Полтавската нефтобаза в Красноармейския район на Краснодарския край в Русия, съобщиха местните власти, предаде expertsouth.ru.
Инцидентът е възникнал в резултат на паднали отломки от свален от противовъздушната отбрана украински безпилотен летателен апарат (БПЛА).
Ръководителят на района Александър Харитонов потвърди информацията в официалния си профил. По думите му на мястото веднага са изпратени оперативни и спасителни екипи, които са започнали работа по локализиране и потушаване на пламъците.
Ситуацията на място и щети
- Няма жертви: Към момента няма данни за ранени или загинали граждани сред служителите или спасителите.
- Значение на базата: Полтавската петролна база изпълнява ключова роля за региона – тя приема продукция от големи рафинерии, включително на „Лукойл“ [lrt.lt], и я разпределя към мрежите от бензиностанции в Краснодарския край и Република Адигея.
- Мерки за сигурност: Властите временно са ограничили движението по близки пътни артерии около обекта с цел осигуряване на безопасност и улесняване на пожарните екипи.
Системен натиск върху руската енергийна инфраструктура
Атаката е част от поредица от засилени въздушни удари с дронове срещу руски енергийни обекти. Според данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, през изминалото денонощие средствата за ПВО са прихванали и унищожили десетки украински дронове над няколко руски региона, включително Краснодарския край, Крим и Московска област.
През последните месеци петролните съоръжения в Южна Русия често стават мишена на подобни нападения. Това вече принуди част от руските енергийни компании да въведат превантивни мерки и ограничения при продажбите на горива на едро [bta.bg], за да избегнат местен дефицит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Презвитер Козма
05:27 25.06.2026
2 Груйо
Не, чакай! - Русия воюва срещу НАТО и Колективния Запад.
Русия е сама, срещу всички!
Чакай - ами хилядите севернокорейски войници за кого мряха? Стотиците хиляди ирански дронове къде са произведени? Китайските чипове за ракети да не са произведени в завода в Чебоксари?
05:29 25.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Отпадъци
Затова Крим...у шел
Ха-ха-ха
05:53 25.06.2026
5 Владимир Путин, президент
05:54 25.06.2026
6 Удри
05:57 25.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ГанЯ
Добре че не е ударил дрона 😁
06:13 25.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Обломки
06:29 25.06.2026
11 Само питам
До коментар #9 от "Готов за бой":Гей ли си?
06:32 25.06.2026
12 фламинга
06:36 25.06.2026
13 Дон Корлеоне
06:44 25.06.2026
14 АУУУУУ
До коментар #9 от "Готов за бой":ТИ ОЩЕ ЛИ СЕ СЪБУЖДАШ...... ОБЛЯН В ПОТ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
06:47 25.06.2026