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Пожар в петролна база в Краснодарския край след атака с дрон
  Тема: Украйна

Пожар в петролна база в Краснодарския край след атака с дрон

25 Юни, 2026 05:19, обновена 25 Юни, 2026 05:24 815 14

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  • нефтобаза

Отломки от свален безпилотен апарат са подпалили съоръжението в станица Полтавска, няма пострадали

Пожар в петролна база в Краснодарския край след атака с дрон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна на територията на Полтавската нефтобаза в Красноармейския район на Краснодарския край в Русия, съобщиха местните власти, предаде expertsouth.ru.

Инцидентът е възникнал в резултат на паднали отломки от свален от противовъздушната отбрана украински безпилотен летателен апарат (БПЛА).

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Ръководителят на района Александър Харитонов потвърди информацията в официалния си профил. По думите му на мястото веднага са изпратени оперативни и спасителни екипи, които са започнали работа по локализиране и потушаване на пламъците.

Ситуацията на място и щети

  • Няма жертви: Към момента няма данни за ранени или загинали граждани сред служителите или спасителите.
  • Значение на базата: Полтавската петролна база изпълнява ключова роля за региона – тя приема продукция от големи рафинерии, включително на „Лукойл“ [lrt.lt], и я разпределя към мрежите от бензиностанции в Краснодарския край и Република Адигея.
  • Мерки за сигурност: Властите временно са ограничили движението по близки пътни артерии около обекта с цел осигуряване на безопасност и улесняване на пожарните екипи.

Системен натиск върху руската енергийна инфраструктура

Атаката е част от поредица от засилени въздушни удари с дронове срещу руски енергийни обекти. Според данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, през изминалото денонощие средствата за ПВО са прихванали и унищожили десетки украински дронове над няколко руски региона, включително Краснодарския край, Крим и Московска област.

През последните месеци петролните съоръжения в Южна Русия често стават мишена на подобни нападения. Това вече принуди част от руските енергийни компании да въведат превантивни мерки и ограничения при продажбите на горива на едро [bta.bg], за да избегнат местен дефицит.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    8 12 Отговор
    Путин к’во ги жали още? Защо не разтвори мощно халkaта си и не изстрелва залпове с Орешници и Сармати?

    05:27 25.06.2026

  • 2 Груйо

    11 8 Отговор
    Русия още не е започнала да воюва сериозно!
    Не, чакай! - Русия воюва срещу НАТО и Колективния Запад.
    Русия е сама, срещу всички!
    Чакай - ами хилядите севернокорейски войници за кого мряха? Стотиците хиляди ирански дронове къде са произведени? Китайските чипове за ракети да не са произведени в завода в Чебоксари?

    05:29 25.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отпадъци

    10 4 Отговор
    Много отломки,много нЯщо... ей
    Затова Крим...у шел
    Ха-ха-ха

    05:53 25.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    7 4 Отговор
    Н-Е-М-О-Ж-А-Ч-И 👈😄😄

    05:54 25.06.2026

  • 6 Удри

    8 2 Отговор
    3 евро за литър бензин в кочината.Закривай!

    05:57 25.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГанЯ

    4 1 Отговор
    Отломки от свален безпилотен апарат са подпалили съоръжението.....
    Добре че не е ударил дрона 😁

    06:13 25.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Обломки

    4 1 Отговор
    Ех тези обломки. Добре че руснаците свалят всички дронове. Иначе ще стане страшно. Ура!

    06:29 25.06.2026

  • 11 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Гей ли си?

    06:32 25.06.2026

  • 12 фламинга

    4 1 Отговор
    летят

    06:36 25.06.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    06:44 25.06.2026

  • 14 АУУУУУ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    ТИ ОЩЕ ЛИ СЕ СЪБУЖДАШ...... ОБЛЯН В ПОТ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    06:47 25.06.2026

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