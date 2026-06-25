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Ескалация в тила: Взаимни среднощни удари с дронове между Русия и Украйна в ранните часове на 25 юни
  Тема: Украйна

Ескалация в тила: Взаимни среднощни удари с дронове между Русия и Украйна в ранните часове на 25 юни

25 Юни, 2026 06:56, обновена 25 Юни, 2026 07:00 927 14

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Горивна криза и блекaут в Крим след украинска атака, руски дронове поразиха инфраструктура в Запорожие при среднощна вълна от нападения

Ескалация в тила: Взаимни среднощни удари с дронове между Русия и Украйна в ранните часове на 25 юни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния 25 юни конфликтът между Русия и Украйна навлезе в нова фаза на интензивни въздушни удари в дълбокия тил и на двете държави, предадоха news.ru и 24tv.ua.

Мощни взривове отекнаха от подстъпите към Москва до окупирания полуостров Крим и Южна Украйна.

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Атаките следват броени часове след официалното изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който обяви преминаване към стратегия на превантивни удари срещу руската военна и енергийна логистика.

Украинските удари: Пожар в Краснодар и блекaут в Крим

Малко след полунощ украински безпилотни апарати извършиха успешна диверсия срещу енергийната система на окупирания Крим. Поразени са обекти от критичната инфраструктура, което предизвика мащабни прекъсвания на електрозахранването в най-големия град на полуострова. Нападението задълбочава тежката криза с горивата в региона, където окупационните власти вече наложиха пълна забрана за свободна продажба на бензин на цивилни граждани.

Около 02:00 ч. сутринта местно време вълна от дронове атакува и руския Краснодарски край. Местните власти потвърдиха за голям пожар в нефтеното депо „Полтавская“ в Крислноармейския район. Според руското Министерство на отбраната пламъците са резултат от „падащи отломки от свален дрон“, но кадри в социалните мрежи показват серия от преки попадания.

Към 04:30 ч. системите за противовъздушна отбрана бяха задействани и край руската столица. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че в покрайнините на града е прехванат атакуващ безпилотен апарат, като по първоначални данни няма пострадали [news.ru]. Отделен инцидент е регистриран и над Рязанска област.

Руският отговор: Масирана вълна от „Шахед“-и над Запорожие и Суми

Руската армия отговори с тежък среднощен обстрел, използвайки вълни от ударни дронове тип „Шахед“ и планиращи бомби, които задействаха въздушна тревога в почти цяла Източна и Южна Украйна.

Най-тежко е засегнат Запорожкият район, където в ранните часове на утрото руски дрон порази голямо комунално предприятие. При атаката са нанесени сериозни материални щети по сградния фонд и инфраструктурата. Потвърдено е за трима ранени служители на предприятието, като спасителни екипи продължават да претърсват отломките за затрупани хора.

Експлозии от прелитащи безпилотни апарати бяха докладвани още в районите на Павлоград, Харковска и Сумска области. На самия фронт в Донецка област руската тактическа авиация е използвала тежки авиобомби ФАБ-250 и ФАБ-1500 по предни позиции на украинската армия


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    14 6 Отговор
    Добре ли спахте у метрото.

    Коментиран от #3, #5, #6

    07:04 25.06.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    6 9 Отговор
    Воюваме до последната бензиностанция и край !!! Войната свършва с последната капка А93 ☝️

    07:05 25.06.2026

  • 3 АУУУУУ

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    ТЕ СПАХА ......А В КРИМ .......НЕ СПАХА ....АМИ БЯГАЙКИ ПО КРИМСКИЯ МОСТ В ПОСОКА РУСИЯ .......ПИЩЯХА 😱😱😱🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    07:09 25.06.2026

  • 4 Артилерист

    17 3 Отговор
    Пропагандата тук на "големите успехи на украинците с дронове" върви с пълна сила, но тя не допуска да се каже какво се случва с украинците на фронта, защото там положението им клони към катастрофално...

    Коментиран от #8, #12

    07:09 25.06.2026

  • 5 с омазани крачоли са били

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    бандерите не само са спали у метрото ами там са иСРАЛИ от страх да ги не цапне дрона ха ха ха

    07:13 25.06.2026

  • 6 Руснак без крак...

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Каквото почука това ще се обади в троен размер, криво и кypaво 👍😄

    07:13 25.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "АУУУУУ":

    това е без значение, важното е крим е руски

    07:14 25.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Готов за бой

    1 8 Отговор
    Аз само ги чакам окраинскитеГУВНА и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??

    07:16 25.06.2026

  • 10 Ако не напишете "Шахед"

    12 2 Отговор
    статията не минава, нали?
    Също както когато става дума за Одеса, задължително да пишете, за броя на българите там?
    Не ви е лесно! Разбираме.

    А истинската голяма руска въздушна атака-отговор, тепърва престои.

    Коментиран от #13

    07:17 25.06.2026

  • 11 неспокоен сън и за руснаци

    3 4 Отговор
    СВО се премести в русия. Хвала на Фашиста путин!

    07:48 25.06.2026

  • 12 половин милион руснаци груз 200

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    Нещо да кажеш за избитите от дронове руснаци за кефа на Фашиста путин?

    07:50 25.06.2026

  • 13 Факти са най-гнycният пopъчков сайт

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ако не напишете "Шахед"":

    в България. Коментари тук пишат най-деградиралите русофобни тpoлове в държавата.

    07:53 25.06.2026

  • 14 СМЕХОРИи

    0 0 Отговор
    Като свърши това нещо,... колко желязо ще има за събиеане

    07:59 25.06.2026

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