Ескалация в тила: Взаимни среднощни удари с дронове между Русия и Украйна в ранните часове на 25 юни

В ранните часове на днешния 25 юни конфликтът между Русия и Украйна навлезе в нова фаза на интензивни въздушни удари в дълбокия тил и на двете държави, предадоха news.ru и 24tv.ua.

Мощни взривове отекнаха от подстъпите към Москва до окупирания полуостров Крим и Южна Украйна.

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Атаките следват броени часове след официалното изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който обяви преминаване към стратегия на превантивни удари срещу руската военна и енергийна логистика.

Украинските удари: Пожар в Краснодар и блекaут в Крим

Малко след полунощ украински безпилотни апарати извършиха успешна диверсия срещу енергийната система на окупирания Крим. Поразени са обекти от критичната инфраструктура, което предизвика мащабни прекъсвания на електрозахранването в най-големия град на полуострова. Нападението задълбочава тежката криза с горивата в региона, където окупационните власти вече наложиха пълна забрана за свободна продажба на бензин на цивилни граждани.

Около 02:00 ч. сутринта местно време вълна от дронове атакува и руския Краснодарски край. Местните власти потвърдиха за голям пожар в нефтеното депо „Полтавская“ в Крислноармейския район. Според руското Министерство на отбраната пламъците са резултат от „падащи отломки от свален дрон“, но кадри в социалните мрежи показват серия от преки попадания.

Към 04:30 ч. системите за противовъздушна отбрана бяха задействани и край руската столица. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че в покрайнините на града е прехванат атакуващ безпилотен апарат, като по първоначални данни няма пострадали [news.ru]. Отделен инцидент е регистриран и над Рязанска област.

Руският отговор: Масирана вълна от „Шахед“-и над Запорожие и Суми

Руската армия отговори с тежък среднощен обстрел, използвайки вълни от ударни дронове тип „Шахед“ и планиращи бомби, които задействаха въздушна тревога в почти цяла Източна и Южна Украйна.

Най-тежко е засегнат Запорожкият район, където в ранните часове на утрото руски дрон порази голямо комунално предприятие. При атаката са нанесени сериозни материални щети по сградния фонд и инфраструктурата. Потвърдено е за трима ранени служители на предприятието, като спасителни екипи продължават да претърсват отломките за затрупани хора.

Експлозии от прелитащи безпилотни апарати бяха докладвани още в районите на Павлоград, Харковска и Сумска области. На самия фронт в Донецка област руската тактическа авиация е използвала тежки авиобомби ФАБ-250 и ФАБ-1500 по предни позиции на украинската армия