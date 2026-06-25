Ескалация в тила: Взаимни среднощни удари с дронове между Русия и Украйна в ранните часове на 25 юни

В ранните часове на днешния 25 юни конфликтът между Русия и Украйна навлезе в нова фаза на интензивни въздушни удари в дълбокия тил и на двете държави, предадоха news.ru и 24tv.ua.
Мощни взривове отекнаха от подстъпите към Москва до окупирания полуостров Крим и Южна Украйна.
Атаките следват броени часове след официалното изявление на украинския президент Володимир Зеленски, който обяви преминаване към стратегия на превантивни удари срещу руската военна и енергийна логистика.
Украинските удари: Пожар в Краснодар и блекaут в Крим
Малко след полунощ украински безпилотни апарати извършиха успешна диверсия срещу енергийната система на окупирания Крим. Поразени са обекти от критичната инфраструктура, което предизвика мащабни прекъсвания на електрозахранването в най-големия град на полуострова. Нападението задълбочава тежката криза с горивата в региона, където окупационните власти вече наложиха пълна забрана за свободна продажба на бензин на цивилни граждани.
Около 02:00 ч. сутринта местно време вълна от дронове атакува и руския Краснодарски край. Местните власти потвърдиха за голям пожар в нефтеното депо „Полтавская“ в Крислноармейския район. Според руското Министерство на отбраната пламъците са резултат от „падащи отломки от свален дрон“, но кадри в социалните мрежи показват серия от преки попадания.
Към 04:30 ч. системите за противовъздушна отбрана бяха задействани и край руската столица. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че в покрайнините на града е прехванат атакуващ безпилотен апарат, като по първоначални данни няма пострадали [news.ru]. Отделен инцидент е регистриран и над Рязанска област.
Руският отговор: Масирана вълна от „Шахед“-и над Запорожие и Суми
Руската армия отговори с тежък среднощен обстрел, използвайки вълни от ударни дронове тип „Шахед“ и планиращи бомби, които задействаха въздушна тревога в почти цяла Източна и Южна Украйна.
Най-тежко е засегнат Запорожкият район, където в ранните часове на утрото руски дрон порази голямо комунално предприятие. При атаката са нанесени сериозни материални щети по сградния фонд и инфраструктурата. Потвърдено е за трима ранени служители на предприятието, като спасителни екипи продължават да претърсват отломките за затрупани хора.
Експлозии от прелитащи безпилотни апарати бяха докладвани още в районите на Павлоград, Харковска и Сумска области. На самия фронт в Донецка област руската тактическа авиация е използвала тежки авиобомби ФАБ-250 и ФАБ-1500 по предни позиции на украинската армия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #3, #5, #6
07:04 25.06.2026
2 Владимир Путин, президент
07:05 25.06.2026
3 АУУУУУ
До коментар #1 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":ТЕ СПАХА ......А В КРИМ .......НЕ СПАХА ....АМИ БЯГАЙКИ ПО КРИМСКИЯ МОСТ В ПОСОКА РУСИЯ .......ПИЩЯХА 😱😱😱🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #7
07:09 25.06.2026
4 Артилерист
Коментиран от #8, #12
07:09 25.06.2026
5 с омазани крачоли са били
До коментар #1 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":бандерите не само са спали у метрото ами там са иСРАЛИ от страх да ги не цапне дрона ха ха ха
07:13 25.06.2026
6 Руснак без крак...
До коментар #1 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Каквото почука това ще се обади в троен размер, криво и кypaво 👍😄
07:13 25.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "АУУУУУ":това е без значение, важното е крим е руски
07:14 25.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Готов за бой
07:16 25.06.2026
10 Ако не напишете "Шахед"
Също както когато става дума за Одеса, задължително да пишете, за броя на българите там?
Не ви е лесно! Разбираме.
А истинската голяма руска въздушна атака-отговор, тепърва престои.
Коментиран от #13
07:17 25.06.2026
11 неспокоен сън и за руснаци
07:48 25.06.2026
12 половин милион руснаци груз 200
До коментар #4 от "Артилерист":Нещо да кажеш за избитите от дронове руснаци за кефа на Фашиста путин?
07:50 25.06.2026
13 Факти са най-гнycният пopъчков сайт
До коментар #10 от "Ако не напишете "Шахед"":в България. Коментари тук пишат най-деградиралите русофобни тpoлове в държавата.
07:53 25.06.2026
14 СМЕХОРИи
07:59 25.06.2026