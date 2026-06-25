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ISW: Беларус спря ретранслаторите по границата с Украйна след предупреждение от Зеленски
  Тема: Украйна

ISW: Беларус спря ретранслаторите по границата с Украйна след предупреждение от Зеленски

25 Юни, 2026 09:47 1 518 57

  • беларус-
  • украйна-
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  • зеленски-
  • ретранслатори-
  • граница

Според украинския президент оборудването, използвано от Русия за управление на дронове на големи разстояния, не функционира от 22 юни, докато Кремъл продължава да оказва натиск върху Минск за по-активно участие във войната.

ISW: Беларус спря ретранслаторите по границата с Украйна след предупреждение от Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Беларуските ретранслатори на сигнали по беларуско-украинската граница са преустановили дейността си след предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски, че Минск трябва да ги деактивира не по-късно от 26 юни. Това посочват от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По думите на Зеленски инсталираните от Русия ретранслатори, които позволяват на руските сили да управляват дронове на големи разстояния и да извършват удари дълбоко в Западна Украйна, не работят от 22 юни.

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Украинският президент уточни, че не е ясно дали беларуските власти са демонтирали напълно оборудването или само временно са преустановили използването му. Той неколкократно е настоявал Минск да премахне ретранслаторите, тъй като според Киев те повишават ефективността и точността на руските атаки. Наскоро Зеленски предупреди, че Украйна ще нанесе удари по съоръженията, ако Беларус не ги премахне до 26 юни.

Според публикация на „Уолстрийт Джърнъл“, цитирана от ISW, Кремъл засилва натиска върху беларуския президент Александър Лукашенко да разшири участието на страната във войната срещу Украйна.

Изданието твърди, че Москва се опитва да убеди Минск да позволи на руските сили да изстрелват дронове от беларуска територия и да разширят фронтовата линия на запад, което би принудило Украйна да прехвърли допълнителни сили към северната си граница.

Според източници, цитирани от вестника, Кремъл е предупредил беларуското ръководство, че може да ограничи финансовата си подкрепа, ако исканията му не бъдат изпълнени.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 24 юни, че Русия ще продължи да подкрепя Беларус и да реагира на всяка заплаха срещу страната, включително такава, идваща от Украйна. Той подчерта, че Москва и Минск остават съюзници както в сферата на сигурността, така и в икономиката.

Според анализа на ISW действията около ретранслаторите показват, че Лукашенко продължава да се опитва да балансира между запазването на руската подкрепа и съхраняването на остатъците от беларуския суверенитет, без да ангажира страната си пряко във военните операции на Русия.

В същото време високопоставени руски представители продължават да подчертават нежеланието на Москва за директни преговори с Украйна и настояват за изпълнение на руските военни цели.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви на 24 юни, че руските сили са способни да постигнат всички поставени цели на бойното поле. Той отхвърли легитимността на Володимир Зеленски като президент на Украйна и се противопостави на идеята за пряк диалог за прекратяване на войната.

Руският външен министър Сергей Лавров от своя страна заяви, че Москва е готова да изслуша американски представители при следващо посещение в Русия, но няма да приеме замразяване на сегашната фронтова линия като условие за възобновяване на преговорите.

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков посочи, че Русия остава ангажирана с плановете за мирно уреждане, за които според Москва е било постигнато разбирателство със САЩ по време на срещата в Аляска през август 2025 г. Той също така подчерта, че Кремъл не разглежда Европейския съюз като желан посредник в евентуални преговори.

От ISW отбелязват, че руските представители многократно твърдят за съществуването на подобно споразумение със САЩ, въпреки липсата на публично потвърждение за постигнати договорености след срещата в Аляска.

Според анализа Кремъл използва тези твърдения, за да поддържа тезата, че е готов за преговори, като същевременно продължава да отхвърля компромисни предложения и да настоява за условия, които Украйна и нейните съюзници определят като неприемливи.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Долу Лайнушенко

    21 31 Отговор
    Само шамари за картофения фюрер.

    Коментиран от #37

    09:49 25.06.2026

  • 2 Червен кхмер

    29 38 Отговор
    Лукашенко има малко повече мозък от Пуся.Не иска да яде бой.

    Коментиран от #25, #42

    09:49 25.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 надрусан евреин

    24 15 Отговор
    миналият петък предозира и ся балансира

    09:52 25.06.2026

  • 5 604

    36 12 Отговор
    Батка от ултиматуми не се плаши..нищо не е спряно!

    09:55 25.06.2026

  • 6 ХА ХА ХА

    36 11 Отговор
    Зелето е забравил да спомене,че заедно с един мармот увива шоколадче в целофан ...

    09:55 25.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Премахвването ще се случи

    14 14 Отговор
    Премахването ще се случи на 27 юни. Беларус може да участва, а може и да не участва в премахването. Ретранслаторите са елементарна цел за поразяване.

    Коментиран от #11

    09:57 25.06.2026

  • 9 оня с коня

    20 12 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    09:57 25.06.2026

  • 10 Презвитер Козма

    15 31 Отговор
    Иронията е, че от комедиант Зеленски се превърна в железен лидер от глобален мащаб, а милиционерското джудже таксиджия стана за посмешище на мало и голямо, както и слугата му Картофения фюрер

    Коментиран от #15, #16, #18

    09:58 25.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ФЕЙК С ПРОКИСНАЛО ЗЕЛЕ

    24 7 Отговор
    Нова статия от поредица фантастика.

    10:00 25.06.2026

  • 13 Груйо

    12 24 Отговор
    Ами като видя какво става в Мордор, много ясно че ще ги изключи. На никого не му се ще да го навестят Фламингото нощеска

    10:00 25.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 11 Отговор

    До коментар #10 от "Презвитер Козма":

    така е , точно така затоа зеления смелчага като види софра на аванта и бяга да проси пари и поръжие щото е железен просяк

    а путин се смее от кремъл и ги вари на бавен огън осраайната и европата

    виждал ли си как се вари жаба на бавен огън? без да усети и е вече сварена

    Коментиран от #19

    10:00 25.06.2026

  • 16 оня с коня

    17 9 Отговор

    До коментар #10 от "Презвитер Козма":

    галя много стари опорки днес ви е раздала , дай нещо ново по-съвременно?

    10:01 25.06.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 9 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    10:02 25.06.2026

  • 18 Сила

    11 16 Отговор

    До коментар #10 от "Презвитер Козма":

    Както беше написал един генерал от КГБ по адрес на Путин ...Подполковник в КГБ е нищо !!!
    Просто никой не си , нищо !!!"
    Ако имаше акъл щеше да е поне полковник !!!

    10:03 25.06.2026

  • 19 Презвитер Козма

    12 18 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Така ги вари бабите кремълския прдофил, че чергата му гори от четирите края, а орките се изнасят от Крим на прибежки и препълзявания

    10:03 25.06.2026

  • 20 Владимир Путин, президент

    11 16 Отговор
    Летище Домодедово е затворено, няма гориво за армията, Русия преговаря с Казахстан за бензин. Кот4ината рухна ☝️

    10:04 25.06.2026

  • 21 модерас

    0 2 Отговор
    федерас

    10:06 25.06.2026

  • 22 ами

    20 10 Отговор
    ха ха ха - зеленото джудже вече пета година побеждава ли побеждава и диктува всетовния ред особено като се напуши, ама му трябват още 20 милиарда джобни до края на месеца мерц да не се ослушва

    Коментиран от #31

    10:07 25.06.2026

  • 23 Нормално

    9 19 Отговор
    Не искат да останат без бензин и нафта на колонките като пе де Расснаците.

    Коментиран от #33

    10:07 25.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Розавинкавите сте много смешни

    17 8 Отговор

    До коментар #2 от "Червен кхмер":

    и таите напразни Надежди.
    Не спряха ретранслаторите но пуснаха в действие четири нови военни спърника които ще използват. Весело градили натовският който покрайниците използват и по всяка вероятно с крема ще се опита да го манипулира. Така че не се радвайте прекалено много защото всяко действие е обмислено

    10:09 25.06.2026

  • 26 Само така

    6 19 Отговор
    Няма край руската мъка и позор.Наздраве копеи и сменяйте лагера дакато е време,че матушката затъва в блатото катастрофално

    Коментиран от #50

    10:09 25.06.2026

  • 27 Бай той Толстой

    13 8 Отговор
    Вервайте😁.Това са релейни за наблюдение на границата.И си работят от години.

    Коментиран от #32

    10:09 25.06.2026

  • 28 Макробиолог

    17 7 Отговор
    Антониу Коща изпратил пратеници в Кремъл. ВБ и Франция остро го критикували, но за всеки случай също изпратили емисари в Кремъл. Що така?Щот перемогата върви на запад.

    Коментиран от #29, #34

    10:10 25.06.2026

  • 29 Мишел

    10 2 Отговор

    До коментар #28 от "Макробиолог":

    Доналд Тръмп: Зеленски се справя добре!Да,той се справя много добре!

    Коментиран от #48

    10:12 25.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тихо πръдляk!

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Бай той Толстой":

    Не си компетентен по казуса.

    10:13 25.06.2026

  • 33 Мдаа

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Нормално":

    В Русия бензинът скочи до 2 евро литъра.
    Ако го ИМА!!!

    Коментиран от #41

    10:15 25.06.2026

  • 34 Майор Деянов, на всеки километърви

    5 13 Отговор

    До коментар #28 от "Макробиолог":

    "...Щот перемогата върви на запад... "

    Перемогата най-вече е в Крим, където администрацията почна срамежливо да сваля руските знамена и премахва руските наименования и надписи на улиците. Честито.

    Коментиран от #43, #51, #56

    10:17 25.06.2026

  • 35 Макробиолог

    5 11 Отговор
    Рашка фалира, дългът и е 17%спрямо БВП ,56 млрда в цифри.. и е се така от 10тина години.Докато в юроатлантския алианс........ъъъъъ,май само Норвегия и Швейцария са така.

    10:17 25.06.2026

  • 36 Ха така...!

    12 5 Отговор
    Претопляйте тази стара манджа,белким повЕрваме,че Лукашенко се е уплашил от Зеленко...😆!

    Коментиран от #53

    10:17 25.06.2026

  • 37 Горкото тролче..

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Долу Лайнушенко":

    Каквото човек има в главата, това излиза и през устата..

    10:18 25.06.2026

  • 38 оня с коня

    0 10 Отговор
    Попитали радио Ереван:Може ли напушено Зелено човече да уплаши един огромен Лукашенко?Неее - отговорило радиото,но МОРЕТО ОТ Западни милиарди за НАЙ-СЪВРЕМЕННО Оръжие КОИТО СТОЯТ ЗА ГЪРБА МУ го правят без проблем.

    10:20 25.06.2026

  • 39 аz СВО Победа 81

    5 10 Отговор
    Глупашенко клекна.Като вижда какво става с "Втарая".
    🤣🤣🤣

    10:20 25.06.2026

  • 40 Руснак без крак...

    5 12 Отговор
    Русофила е като руски реотан !!!
    Три дня загрява и не включва случващото се, на четвъртия ден изгаря и пак всичко отначало 😄

    10:21 25.06.2026

  • 41 така е

    10 9 Отговор

    До коментар #33 от "Мдаа":

    НЕ само. Индия вече продава бензин на Русия. Толкова са зле рашките, че ако бяха ескимоси щяха да внасят лед от Африка.

    10:22 25.06.2026

  • 42 Язък

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Червен кхмер":

    Разбира се, че няма никакви ретранслатори. Просто провериха как ще реагира Беларус. А реакцията беше - подготовка за бойни действия.

    10:22 25.06.2026

  • 43 аz СВО Победа 81

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "Майор Деянов, на всеки километърви":

    Още един детайл!
    В Крим се местните се събират на групи и пеят украински песни.
    Ако има референдум и Кримският мост ще гласува за присъединяване към Украйна.
    🤣🤣🤣

    10:22 25.06.2026

  • 44 Кобзон рекърдс

    5 8 Отговор
    Много ватенка умра в Украйна, много нещо.

    Коментиран от #49

    10:23 25.06.2026

  • 45 Макробиолог

    2 2 Отговор
    Грешка,извинявам се,Швейцария е 230%,Норвегия 70%.Само изостанали страни като Индия, Китай, Бразилия са с подобни стойности на дълга.

    10:23 25.06.2026

  • 46 Първан

    2 1 Отговор
    Призовавам всички! Вижте с Гугъл мапс два случайно подбрани града в Русия, Беларус, Украина, България и в Европа и САЩ. Да докажем на себе си, че тук има хора способни да използват Гугъл мапс!!!

    10:24 25.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Макробиолог

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    От гл т на американските интереси и аз мисля че Зеленски се справя добре.

    10:26 25.06.2026

  • 49 кво ги жалиш пандисчийте

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Кобзон рекърдс":

    спокойно 90% пандисчий

    имало е прочистване на мъжиците

    10:28 25.06.2026

  • 50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Само така":

    спокойно европедалче пишем напълно безплатно иот благодарност към нашите освободители и закрилиници русия

    вие му мислете че галя няма пари и ще ровите по кошовете

    10:32 25.06.2026

  • 51 Макробиолог

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Майор Деянов, на всеки километърви":

    Тъй ще да е.Перипетиите около Крим работят изключително силно в полза на Украйна. Доказват на Путин че се мота излишно и че коридора от север на юг требе да е пет пъти по дебел.

    10:33 25.06.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Руската РДЖ железница спря всички влакове към Крим !!! Опрайте се 😄

    10:34 25.06.2026

  • 53 Лукашенко

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Ха така...!":

    Да ама страх лозе пази

    10:52 25.06.2026

  • 54 Лъжи и факти

    3 1 Отговор
    Статия за спонсорите на Зеленски, лъжа и оправдание за терористичния акт на всу срещу белоруски деца, за което в медиите се мълчи. Заплаха на 22.06 показва реалната същност на бандерския режим и наркомана Зеленски.

    10:58 25.06.2026

  • 55 ВАТАТА

    1 1 Отговор
    края на путинската ера ще дойде до края на годината

    11:10 25.06.2026

  • 56 Ти не си Майор- Деянов,а...

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Майор Деянов, на всеки километърви":

    ...,елементарното полицейско жуже-Каишков...😂🤣😆!

    11:13 25.06.2026

  • 57 емо

    1 1 Отговор
    Ако е вярно до там стигнаха ,че най верният съюзник на Русия отказа в най трудният момент за нея да бъде принудена да затвори ретранслаторите защото го е казал наркомана ? . Предполагам оня Кремълски ид...от който се крие като плъх да не го убият е казал на Лукашенко да спрат ретранслаторите за да избегнат провокациите от страна на Украйна ..? . Докъде стигна тоя предател, това на нищожество долно неспособно на нищо до къде докара Русия ? -- безпомощна , безсилна когато един наркоман заплашва Беларус и тя се съгласява ..? Как ще уважават такъв който не е способен на нищо . Имал Ядрени ракети да си ги навре там където ще му е най -удобно нищожество долно. Започнах да мисля ако Западът както преди повече от 80 години тръгне отново на Изток безпрепятствено ще стигнат пред Москва --Тоя нищожно същество Путин ще предупреди да не се подават на провокации ако трябва ще отстъпя и ще предат Москва > --да без бой без един изстрел .? Да се надявам най-скоро време да го ликвидират , за да спасят Русия и Руският народ от тоя предател който надмина и предателят Горби и пияницата Б. Елцин тоя влачи Русия към блато откъдето никога повече няма да се измъкне ще я предостави на Запада без да използва военната си сила . Крачка по крачка изпълнява нарежданията на Ционистите след като продаде Сирия на терористите , не помогна на Венецуела , Куба ,Иран въобще на никой когато по носа на тоя мухлюю страни като Армения ,Молдавия - по всяка вероятност щ

    11:19 25.06.2026

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