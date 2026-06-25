ISW: Беларус спря ретранслаторите по границата с Украйна след предупреждение от Зеленски

Беларуските ретранслатори на сигнали по беларуско-украинската граница са преустановили дейността си след предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски, че Минск трябва да ги деактивира не по-късно от 26 юни. Това посочват от Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
По думите на Зеленски инсталираните от Русия ретранслатори, които позволяват на руските сили да управляват дронове на големи разстояния и да извършват удари дълбоко в Западна Украйна, не работят от 22 юни.
Украинският президент уточни, че не е ясно дали беларуските власти са демонтирали напълно оборудването или само временно са преустановили използването му. Той неколкократно е настоявал Минск да премахне ретранслаторите, тъй като според Киев те повишават ефективността и точността на руските атаки. Наскоро Зеленски предупреди, че Украйна ще нанесе удари по съоръженията, ако Беларус не ги премахне до 26 юни.
Според публикация на „Уолстрийт Джърнъл“, цитирана от ISW, Кремъл засилва натиска върху беларуския президент Александър Лукашенко да разшири участието на страната във войната срещу Украйна.
Изданието твърди, че Москва се опитва да убеди Минск да позволи на руските сили да изстрелват дронове от беларуска територия и да разширят фронтовата линия на запад, което би принудило Украйна да прехвърли допълнителни сили към северната си граница.
Според източници, цитирани от вестника, Кремъл е предупредил беларуското ръководство, че може да ограничи финансовата си подкрепа, ако исканията му не бъдат изпълнени.
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 24 юни, че Русия ще продължи да подкрепя Беларус и да реагира на всяка заплаха срещу страната, включително такава, идваща от Украйна. Той подчерта, че Москва и Минск остават съюзници както в сферата на сигурността, така и в икономиката.
Според анализа на ISW действията около ретранслаторите показват, че Лукашенко продължава да се опитва да балансира между запазването на руската подкрепа и съхраняването на остатъците от беларуския суверенитет, без да ангажира страната си пряко във военните операции на Русия.
В същото време високопоставени руски представители продължават да подчертават нежеланието на Москва за директни преговори с Украйна и настояват за изпълнение на руските военни цели.
Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви на 24 юни, че руските сили са способни да постигнат всички поставени цели на бойното поле. Той отхвърли легитимността на Володимир Зеленски като президент на Украйна и се противопостави на идеята за пряк диалог за прекратяване на войната.
Руският външен министър Сергей Лавров от своя страна заяви, че Москва е готова да изслуша американски представители при следващо посещение в Русия, но няма да приеме замразяване на сегашната фронтова линия като условие за възобновяване на преговорите.
Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков посочи, че Русия остава ангажирана с плановете за мирно уреждане, за които според Москва е било постигнато разбирателство със САЩ по време на срещата в Аляска през август 2025 г. Той също така подчерта, че Кремъл не разглежда Европейския съюз като желан посредник в евентуални преговори.
От ISW отбелязват, че руските представители многократно твърдят за съществуването на подобно споразумение със САЩ, въпреки липсата на публично потвърждение за постигнати договорености след срещата в Аляска.
Според анализа Кремъл използва тези твърдения, за да поддържа тезата, че е готов за преговори, като същевременно продължава да отхвърля компромисни предложения и да настоява за условия, които Украйна и нейните съюзници определят като неприемливи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Долу Лайнушенко
Коментиран от #37
09:49 25.06.2026
2 Червен кхмер
Коментиран от #25, #42
09:49 25.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 надрусан евреин
09:52 25.06.2026
5 604
09:55 25.06.2026
6 ХА ХА ХА
09:55 25.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Премахвването ще се случи
Коментиран от #11
09:57 25.06.2026
9 оня с коня
09:57 25.06.2026
10 Презвитер Козма
Коментиран от #15, #16, #18
09:58 25.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ФЕЙК С ПРОКИСНАЛО ЗЕЛЕ
10:00 25.06.2026
13 Груйо
10:00 25.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Презвитер Козма":така е , точно така затоа зеления смелчага като види софра на аванта и бяга да проси пари и поръжие щото е железен просяк
а путин се смее от кремъл и ги вари на бавен огън осраайната и европата
виждал ли си как се вари жаба на бавен огън? без да усети и е вече сварена
Коментиран от #19
10:00 25.06.2026
16 оня с коня
До коментар #10 от "Презвитер Козма":галя много стари опорки днес ви е раздала , дай нещо ново по-съвременно?
10:01 25.06.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:02 25.06.2026
18 Сила
До коментар #10 от "Презвитер Козма":Както беше написал един генерал от КГБ по адрес на Путин ...Подполковник в КГБ е нищо !!!
Просто никой не си , нищо !!!"
Ако имаше акъл щеше да е поне полковник !!!
10:03 25.06.2026
19 Презвитер Козма
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Така ги вари бабите кремълския прдофил, че чергата му гори от четирите края, а орките се изнасят от Крим на прибежки и препълзявания
10:03 25.06.2026
20 Владимир Путин, президент
10:04 25.06.2026
21 модерас
10:06 25.06.2026
22 ами
Коментиран от #31
10:07 25.06.2026
23 Нормално
Коментиран от #33
10:07 25.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Розавинкавите сте много смешни
До коментар #2 от "Червен кхмер":и таите напразни Надежди.
Не спряха ретранслаторите но пуснаха в действие четири нови военни спърника които ще използват. Весело градили натовският който покрайниците използват и по всяка вероятно с крема ще се опита да го манипулира. Така че не се радвайте прекалено много защото всяко действие е обмислено
10:09 25.06.2026
26 Само така
Коментиран от #50
10:09 25.06.2026
27 Бай той Толстой
Коментиран от #32
10:09 25.06.2026
28 Макробиолог
Коментиран от #29, #34
10:10 25.06.2026
29 Мишел
До коментар #28 от "Макробиолог":Доналд Тръмп: Зеленски се справя добре!Да,той се справя много добре!
Коментиран от #48
10:12 25.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тихо πръдляk!
До коментар #27 от "Бай той Толстой":Не си компетентен по казуса.
10:13 25.06.2026
33 Мдаа
До коментар #23 от "Нормално":В Русия бензинът скочи до 2 евро литъра.
Ако го ИМА!!!
Коментиран от #41
10:15 25.06.2026
34 Майор Деянов, на всеки километърви
До коментар #28 от "Макробиолог":"...Щот перемогата върви на запад... "
Перемогата най-вече е в Крим, където администрацията почна срамежливо да сваля руските знамена и премахва руските наименования и надписи на улиците. Честито.
Коментиран от #43, #51, #56
10:17 25.06.2026
35 Макробиолог
10:17 25.06.2026
36 Ха така...!
Коментиран от #53
10:17 25.06.2026
37 Горкото тролче..
До коментар #1 от "Долу Лайнушенко":Каквото човек има в главата, това излиза и през устата..
10:18 25.06.2026
38 оня с коня
10:20 25.06.2026
39 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
10:20 25.06.2026
40 Руснак без крак...
Три дня загрява и не включва случващото се, на четвъртия ден изгаря и пак всичко отначало 😄
10:21 25.06.2026
41 така е
До коментар #33 от "Мдаа":НЕ само. Индия вече продава бензин на Русия. Толкова са зле рашките, че ако бяха ескимоси щяха да внасят лед от Африка.
10:22 25.06.2026
42 Язък
До коментар #2 от "Червен кхмер":Разбира се, че няма никакви ретранслатори. Просто провериха как ще реагира Беларус. А реакцията беше - подготовка за бойни действия.
10:22 25.06.2026
43 аz СВО Победа 81
До коментар #34 от "Майор Деянов, на всеки километърви":Още един детайл!
В Крим се местните се събират на групи и пеят украински песни.
Ако има референдум и Кримският мост ще гласува за присъединяване към Украйна.
🤣🤣🤣
10:22 25.06.2026
44 Кобзон рекърдс
Коментиран от #49
10:23 25.06.2026
45 Макробиолог
10:23 25.06.2026
46 Първан
10:24 25.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Макробиолог
До коментар #29 от "Мишел":От гл т на американските интереси и аз мисля че Зеленски се справя добре.
10:26 25.06.2026
49 кво ги жалиш пандисчийте
До коментар #44 от "Кобзон рекърдс":спокойно 90% пандисчий
имало е прочистване на мъжиците
10:28 25.06.2026
50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #26 от "Само така":спокойно европедалче пишем напълно безплатно иот благодарност към нашите освободители и закрилиници русия
вие му мислете че галя няма пари и ще ровите по кошовете
10:32 25.06.2026
51 Макробиолог
До коментар #34 от "Майор Деянов, на всеки километърви":Тъй ще да е.Перипетиите около Крим работят изключително силно в полза на Украйна. Доказват на Путин че се мота излишно и че коридора от север на юг требе да е пет пъти по дебел.
10:33 25.06.2026
52 Владимир Путин, президент
10:34 25.06.2026
53 Лукашенко
До коментар #36 от "Ха така...!":Да ама страх лозе пази
10:52 25.06.2026
54 Лъжи и факти
10:58 25.06.2026
55 ВАТАТА
11:10 25.06.2026
56 Ти не си Майор- Деянов,а...
До коментар #34 от "Майор Деянов, на всеки километърви":...,елементарното полицейско жуже-Каишков...😂🤣😆!
11:13 25.06.2026
57 емо
11:19 25.06.2026