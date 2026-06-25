Израел започва изтегляне от част от буферната зона в Южен Ливан

Израелските сили са се изтеглили от част от южната ливанска територия, която са контролирали по време на военните действия срещу групировката „Хизбула“. Това съобщи служител на Държавния департамент на САЩ, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Американският представител не уточни какъв е размерът на изтегления териториален участък, нито посочи конкретните райони, от които израелските сили са се оттеглили.

В момента Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон с посредничеството на Съединените щати. Целта на разговорите е частично прекратяване на сраженията между Израел и подкрепяната от Иран шиитска милиция „Хизбула“, както и търсене на дългосрочно уреждане на ситуацията в Южен Ливан.

Според служителя на Държавния департамент изтеглянето представлява първа конкретна стъпка в процеса на деескалация.

„Израел вече предприе конкретна стъпка, като се изтегли от част от своята буферна зона. Това е значим израз на добра воля спрямо легитимното правителство на Ливан“, посочи той.

По думите му следващата фаза от процеса включва разполагане на ливанската армия в освободените райони, както и действия за премахване на оръжия и инфраструктура, свързани с въоръжени групировки.

Планираният модел предвижда подобни стъпки да бъдат приложени и в други части на Южен Ливан. Според Вашингтон това би могло да допринесе за връщането на разселените жители, възстановяването на инфраструктурата и укрепването на държавния контрол в региона.

Ситуацията остава напрегната, като продължават усилията за дипломатическо решение на конфликта и за предотвратяване на по-широка ескалация между Израел и „Хизбула“.

Развитието на ситуацията в Южен Ливан е от значение за стабилността в Близкия изток, който е ключов регион за международната сигурност. България като член на Европейския съюз и НАТО следи отблизо процесите на деескалация и дипломатическите усилия за ограничаване на конфликта.