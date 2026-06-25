Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Венецуела »
Най-малко 164 са загиналите при земетресенията във Венецуела

Най-малко 164 са загиналите при земетресенията във Венецуела

25 Юни, 2026 13:44 622 4

  • венецуела-
  • земетресение-
  • жертви-
  • каракас-
  • делси родригес

Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали българи във Венецуела

Най-малко 164 са загиналите при земетресенията във Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При земетресенията във Венецуела загинаха най-малко 164 души, съобщи изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Ранените са близо 1000 според нови временни официални данни, цитирани от АФП. Родригес обяви създаването на фонд за справяне с щетите от бедствието, чийто първоначален размер ще бъде 200 милиона долара. За него ще бъдат използвани ресурси от Международния валутен фонд.

Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела на 24 юни, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Заради земетресенията във Венецуела е въведено извънредно положение, а международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътният транспорт и метрото.

Очаква се актуална информация от посолството на Република България в Бразилия, което отговаря и за Боливарска република Венецуела, допълват от МВнР.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви по-рано днес, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс. По думите ѝ ранените са най-малко 700.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 1 Отговор
    Преди няколко часа:
    Тръмп каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.

    13:46 25.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Два пръта пуснати от американски сателит през една минута.Тръмп си го изкара на Венецуела.

    13:47 25.06.2026

  • 3 Мдаа

    3 0 Отговор
    По-скоро са 164 хиляди, огромно количество сгради са на земята в ден в който е празник във Венецуела и хората не са на работа. Трагедията е огромна - няма ток, няма вода, няма интернет, няма транспорт в по-голямата част от страната.
    Откраднатите от Венецуела пари и петрол се превърнаха в кървави.а който се съюзи с американците и продаде държавата си и душата си го спогаждат точно такива божия знамения.

    13:52 25.06.2026

  • 4 Странен свят

    3 1 Отговор
    За възстановяване на Венецуела 200 милиона долара.
    За войната в Украйна САМО СЕГА 90 милиарда долара.
    Незнам кой е по-тъп, политиците които управляват(тези които стоят зад тях) или хората които им търпят глупостите.

    14:00 25.06.2026