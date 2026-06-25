Най-малко 164 са загиналите при земетресенията във Венецуела

При земетресенията във Венецуела загинаха най-малко 164 души, съобщи изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Ранените са близо 1000 според нови временни официални данни, цитирани от АФП. Родригес обяви създаването на фонд за справяне с щетите от бедствието, чийто първоначален размер ще бъде 200 милиона долара. За него ще бъдат използвани ресурси от Международния валутен фонд.

Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела на 24 юни, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Заради земетресенията във Венецуела е въведено извънредно положение, а международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътният транспорт и метрото.

Очаква се актуална информация от посолството на Република България в Бразилия, което отговаря и за Боливарска република Венецуела, допълват от МВнР.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви по-рано днес, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс. По думите ѝ ранените са най-малко 700.