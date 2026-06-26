САЩ изпращат военни кораби и самолети в помощ на Венецуела

САЩ ще разположат два военни кораба и транспортни самолети и хеликоптери, за да окажат логистична подкрепа на операциите за подпомагане на пострадалата от две разрушителни земетресения Венецуела, съобщи американската армия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
"Тези сили ще осигурят специализирани мобилни услуги и подкрепа за правителствения персонал на САЩ (тоест за дипломатическия персонал във Венецуела – бел. ред.), а също и на аварийно-спасителните екипи, както и на американските междуведомствени партньори при оценката на щетите, издирването на ранени и доставката на критично важна, животоспасяваща помощ", написа в Екс Южното военно командване на САЩ.
Междувременно американският Държавен департамент съобщи, че Вашингтон ще отпусне финансова помощ в размер на 150 милиона долара за справяне с щетите от бедствието.
Петдесет милиона ще бъдат предоставени на хуманитарни неправителствени организации, а останалите 100 млн. на хуманитарната служба на ООН.
От щата Вирджиния ще замине екип от 80 спасители със следови кучета, специализирани в издирвателни операции в градски условия, а държавният секретар Марко Рубио обеща от Бахрейн, че правителството на САЩ ще окаже помощ на Венецуела.
Ръководителят на американската дипломация потвърди, че е разговарял по телефона с временния венецуелски президент Делси Родригес, която приветства демонстрираната "солидарност" от страна на Вашингтон.
По последни данни броят на загиналите при вчерашните земни трусове във Венецуела е 235, а ранените са близо 1520. Предполага се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.
В сряда малко след 18:00 ч. местно време южноамериканската страна бе разтърсена от две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:12 26.06.2026
2 честен ционист
10:12 26.06.2026
3 оня с коня
10:12 26.06.2026
4 Делю Хайдутин
10:13 26.06.2026
5 Коста
10:16 26.06.2026
6 Трол
10:17 26.06.2026
7 хехе
Коментиран от #9
10:17 26.06.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:20 26.06.2026
9 Тръмп
До коментар #7 от "хехе":Американската армия ще пази нефта.
10:20 26.06.2026
10 Военни кораби, самолети и хеликоптери
Каква е тази странна помощ?
Американците, както обикновенн, се възползват от природното бедствие сплетяло страната и ще я окупират, а Тръмп- президент!
Всичко е предвидено и бързат!
Какъв гнусар трябва да си, за да го направиш!
Некрофили!
10:20 26.06.2026
11 Кон,за кокошка!
Тези разходи,които сега ще направят и ще театралничат пред света,че са много хуманни,са капка в морето спрямо средствата,които ще присвоят,заграбвайки Венецуелският петрол...!
10:30 26.06.2026
12 Айляк
Изключителни от падъци са краварите.
Лицемери от класа.
Толкова за помощта чобанска.
Крадци без аналог в човешката история, това са гове дарите отвъд големото гьол.
10:38 26.06.2026
13 Кравари вие сте бедствие непоправимо
10:55 26.06.2026