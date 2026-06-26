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САЩ изпращат военни кораби и самолети в помощ на Венецуела

САЩ изпращат военни кораби и самолети в помощ на Венецуела

26 Юни, 2026 10:09 684 13

  • венецуела-
  • сащ-
  • земетресение-
  • кораби

Вашингтон ще отпусне финансова помощ в размер на 150 милиона долара за справяне с щетите от бедствието

САЩ изпращат военни кораби и самолети в помощ на Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ ще разположат два военни кораба и транспортни самолети и хеликоптери, за да окажат логистична подкрепа на операциите за подпомагане на пострадалата от две разрушителни земетресения Венецуела, съобщи американската армия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Тези сили ще осигурят специализирани мобилни услуги и подкрепа за правителствения персонал на САЩ (тоест за дипломатическия персонал във Венецуела – бел. ред.), а също и на аварийно-спасителните екипи, както и на американските междуведомствени партньори при оценката на щетите, издирването на ранени и доставката на критично важна, животоспасяваща помощ", написа в Екс Южното военно командване на САЩ.

Междувременно американският Държавен департамент съобщи, че Вашингтон ще отпусне финансова помощ в размер на 150 милиона долара за справяне с щетите от бедствието.

Петдесет милиона ще бъдат предоставени на хуманитарни неправителствени организации, а останалите 100 млн. на хуманитарната служба на ООН.

От щата Вирджиния ще замине екип от 80 спасители със следови кучета, специализирани в издирвателни операции в градски условия, а държавният секретар Марко Рубио обеща от Бахрейн, че правителството на САЩ ще окаже помощ на Венецуела.

Ръководителят на американската дипломация потвърди, че е разговарял по телефона с временния венецуелски президент Делси Родригес, която приветства демонстрираната "солидарност" от страна на Вашингтон.

По последни данни броят на загиналите при вчерашните земни трусове във Венецуела е 235, а ранените са близо 1520. Предполага се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

В сряда малко след 18:00 ч. местно време южноамериканската страна бе разтърсена от две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Два волфрамови пръта по десет метра пуснати от американски сателит през една минута.Програма ,, Божиите стрели,, от 2000 г.

    10:12 26.06.2026

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    Значи най накрая са натоварили Херкулесите и им е време да се изнизват от Софето.

    10:12 26.06.2026

  • 3 оня с коня

    12 1 Отговор
    Латиносите да внимават,че тия военни кораби и самолети едва ли отиват да помагат

    10:12 26.06.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    8 1 Отговор
    След като ги унищожиха ги окупират .

    10:13 26.06.2026

  • 5 Коста

    10 1 Отговор
    Военни кораби за помощ ?! Това може да го измисли само дедо Тчръмпи лудото куче! Нов начин да окупират Венецуела? С рибарските лодки дето пренасяли ужким наркотици кво стана? Продължават ли да им помагат да потънат?

    10:16 26.06.2026

  • 6 Трол

    4 1 Отговор
    Да им пратят също така и ракити и дронове, а ако и те не помогнат - ядрено оръжие.

    10:17 26.06.2026

  • 7 хехе

    7 1 Отговор
    Егати помоща вместо лекари и спасители с кучета за откриване на хора сред развалините пращат военни кораби и самолети.

    Коментиран от #9

    10:17 26.06.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 1 Отговор
    Пази боже от такива "приятели", те отиват да крадат нефта...

    10:20 26.06.2026

  • 9 Тръмп

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    Американската армия ще пази нефта.

    10:20 26.06.2026

  • 10 Военни кораби, самолети и хеликоптери

    7 1 Отговор
    САЩ изпращат като помощ във Венецуела!
    Каква е тази странна помощ?
    Американците, както обикновенн, се възползват от природното бедствие сплетяло страната и ще я окупират, а Тръмп- президент!
    Всичко е предвидено и бързат!
    Какъв гнусар трябва да си, за да го направиш!
    Некрофили!

    10:20 26.06.2026

  • 11 Кон,за кокошка!

    2 1 Отговор
    Къде ги търсите американците...?!
    Тези разходи,които сега ще направят и ще театралничат пред света,че са много хуманни,са капка в морето спрямо средствата,които ще присвоят,заграбвайки Венецуелският петрол...!

    10:30 26.06.2026

  • 12 Айляк

    1 0 Отговор
    Мда, и покрай тия военни кораби току-виж и някое друго танкерче, с което чобаните да изнесат венецуелски петролец.
    Изключителни от падъци са краварите.
    Лицемери от класа.
    Толкова за помощта чобанска.
    Крадци без аналог в човешката история, това са гове дарите отвъд големото гьол.

    10:38 26.06.2026

  • 13 Кравари вие сте бедствие непоправимо

    1 0 Отговор
    Нагли варвари

    10:55 26.06.2026