САЩ изпращат военни кораби и самолети в помощ на Венецуела

САЩ ще разположат два военни кораба и транспортни самолети и хеликоптери, за да окажат логистична подкрепа на операциите за подпомагане на пострадалата от две разрушителни земетресения Венецуела, съобщи американската армия, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Тези сили ще осигурят специализирани мобилни услуги и подкрепа за правителствения персонал на САЩ (тоест за дипломатическия персонал във Венецуела – бел. ред.), а също и на аварийно-спасителните екипи, както и на американските междуведомствени партньори при оценката на щетите, издирването на ранени и доставката на критично важна, животоспасяваща помощ", написа в Екс Южното военно командване на САЩ.

Междувременно американският Държавен департамент съобщи, че Вашингтон ще отпусне финансова помощ в размер на 150 милиона долара за справяне с щетите от бедствието.

Петдесет милиона ще бъдат предоставени на хуманитарни неправителствени организации, а останалите 100 млн. на хуманитарната служба на ООН.

От щата Вирджиния ще замине екип от 80 спасители със следови кучета, специализирани в издирвателни операции в градски условия, а държавният секретар Марко Рубио обеща от Бахрейн, че правителството на САЩ ще окаже помощ на Венецуела.

Ръководителят на американската дипломация потвърди, че е разговарял по телефона с временния венецуелски президент Делси Родригес, която приветства демонстрираната "солидарност" от страна на Вашингтон.

По последни данни броят на загиналите при вчерашните земни трусове във Венецуела е 235, а ранените са близо 1520. Предполага се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

В сряда малко след 18:00 ч. местно време южноамериканската страна бе разтърсена от две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5.