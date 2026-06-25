Латиноамерикански държави предлагат помощта си на Венецуела

Наред със САЩ, чийто президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че страната му е "готова, иска и е способна да помогне" на Венецуела след двете земетресения в южноамериканската държава тази нощ с магнитуд 7,2 и 7,5, незабавната си помощ предложиха и латиноамерикански държави, предаде ДПА, съобщи БТА.
Президентът на Салвадор Набиб Букеле написа в социалната платформа Екс, че 300 спасители и медици са готови да поемат към венецуелската столица Каракас с 50 тона хуманитарна помощ.
Колегата на Букеле начело на Доминиканската република - Луис Абинадер, обяви, че специализирани издирвателно-спасителни военни отряди заминават за Венецуела тази сутрин.
Венецуелският съсед Бразилия и още държави от Южна Америка също предложиха помощта си, отбелязва ДПА.
Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти след силните земетресения и мобилизират помощ за южноамериканската страна, предаде Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп вече обяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че държавата му "е готова, иска и е способна да помогне" на Каракас.
"Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ", заяви заместник държавният секретар Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като "опустошителни".
Силните трусове, с епицентър западно от столицата Каракас, разтърсиха близките райони, като причиниха срутването на сгради, затрупали хора. Експертите предупредиха за потенциално голям брой жертви, които може да варират между 10 000 и 100 000, както и широкомащабни разрушения.
Подсекретарят по международна помощ и хуманитарни въпроси на Държавния департамент на САЩ Джеръми Люин заяви в Екс, че департаментът е мобилизирал екип за помощ при бедствия и оперативна група, за да достави и координира жизненоважна помощ за Венецуела.
"В сътрудничество с нашите партньори от временното правителство на Венецуела САЩ ще изпратят екипи за "издирване и спасяване", хуманитарна помощ, както и други ресурси, през решаващите първи дни след това трагично природно бедствие", добави той.
Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че всички американски служители са в безопасност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:08 25.06.2026
2 Коста
09:11 25.06.2026
3 Kaлпазанин
09:11 25.06.2026
4 Поднасям
09:11 25.06.2026
5 Съжалително
09:13 25.06.2026
6 Поп Кръстю
Коментиран от #7
09:16 25.06.2026
7 Факти
До коментар #6 от "Поп Кръстю":Пази боже Китай и Русия да ти помагат. Всичките им приятели са леш. На САЩ всички приятели са добре.
09:24 25.06.2026
8 Сетиен
09:28 25.06.2026