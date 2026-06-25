Латиноамерикански държави предлагат помощта си на Венецуела

Наред със САЩ, чийто президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че страната му е "готова, иска и е способна да помогне" на Венецуела след двете земетресения в южноамериканската държава тази нощ с магнитуд 7,2 и 7,5, незабавната си помощ предложиха и латиноамерикански държави, предаде ДПА, съобщи БТА.

Президентът на Салвадор Набиб Букеле написа в социалната платформа Екс, че 300 спасители и медици са готови да поемат към венецуелската столица Каракас с 50 тона хуманитарна помощ.

Колегата на Букеле начело на Доминиканската република - Луис Абинадер, обяви, че специализирани издирвателно-спасителни военни отряди заминават за Венецуела тази сутрин.

Венецуелският съсед Бразилия и още държави от Южна Америка също предложиха помощта си, отбелязва ДПА.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти след силните земетресения и мобилизират помощ за южноамериканската страна, предаде Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп вече обяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че държавата му "е готова, иска и е способна да помогне" на Каракас.

"Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ", заяви заместник държавният секретар Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като "опустошителни".

Силните трусове, с епицентър западно от столицата Каракас, разтърсиха близките райони, като причиниха срутването на сгради, затрупали хора. Експертите предупредиха за потенциално голям брой жертви, които може да варират между 10 000 и 100 000, както и широкомащабни разрушения.

Подсекретарят по международна помощ и хуманитарни въпроси на Държавния департамент на САЩ Джеръми Люин заяви в Екс, че департаментът е мобилизирал екип за помощ при бедствия и оперативна група, за да достави и координира жизненоважна помощ за Венецуела.

"В сътрудничество с нашите партньори от временното правителство на Венецуела САЩ ще изпратят екипи за "издирване и спасяване", хуманитарна помощ, както и други ресурси, през решаващите първи дни след това трагично природно бедствие", добави той.

Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че всички американски служители са в безопасност.