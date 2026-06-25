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Латиноамерикански държави предлагат помощта си на Венецуела

Латиноамерикански държави предлагат помощта си на Венецуела

25 Юни, 2026 09:07 709 8

  • венецуела-
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  • сащ-
  • каракас

Държавният департамент на САЩ също заяви, че мобилизира сили в подкрепа на Каракас

Латиноамерикански държави предлагат помощта си на Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наред със САЩ, чийто президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че страната му е "готова, иска и е способна да помогне" на Венецуела след двете земетресения в южноамериканската държава тази нощ с магнитуд 7,2 и 7,5, незабавната си помощ предложиха и латиноамерикански държави, предаде ДПА, съобщи БТА.

Президентът на Салвадор Набиб Букеле написа в социалната платформа Екс, че 300 спасители и медици са готови да поемат към венецуелската столица Каракас с 50 тона хуманитарна помощ.

Колегата на Букеле начело на Доминиканската република - Луис Абинадер, обяви, че специализирани издирвателно-спасителни военни отряди заминават за Венецуела тази сутрин.

Венецуелският съсед Бразилия и още държави от Южна Америка също предложиха помощта си, отбелязва ДПА.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти след силните земетресения и мобилизират помощ за южноамериканската страна, предаде Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп вече обяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че държавата му "е готова, иска и е способна да помогне" на Каракас.

"Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ", заяви заместник държавният секретар Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като "опустошителни".

Силните трусове, с епицентър западно от столицата Каракас, разтърсиха близките райони, като причиниха срутването на сгради, затрупали хора. Експертите предупредиха за потенциално голям брой жертви, които може да варират между 10 000 и 100 000, както и широкомащабни разрушения.

Подсекретарят по международна помощ и хуманитарни въпроси на Държавния департамент на САЩ Джеръми Люин заяви в Екс, че департаментът е мобилизирал екип за помощ при бедствия и оперативна група, за да достави и координира жизненоважна помощ за Венецуела.

"В сътрудничество с нашите партньори от временното правителство на Венецуела САЩ ще изпратят екипи за "издирване и спасяване", хуманитарна помощ, както и други ресурси, през решаващите първи дни след това трагично природно бедствие", добави той.

Посолството на САЩ в Каракас съобщи, че всички американски служители са в безопасност.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Тръмп ги унищожи и сега ще ги възстановява.

    09:08 25.06.2026

  • 2 Коста

    5 2 Отговор
    Ква помощ от Дедо Тчръмпи лудото куче? Той само краде и убива!

    09:11 25.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Държавния департамент се е организирал да краде повече петрол ,земетресението в Турция и сега във Венецуела ,започвам все повече да се съмнявам че това са естествени земетресения

    09:11 25.06.2026

  • 4 Поднасям

    0 1 Отговор
    Извинение! Когато Маг каза за хиляди и хиляди жертви, присмях му се, и го оцених отрицателно. Затова се извинявам!

    09:11 25.06.2026

  • 5 Съжалително

    2 0 Отговор
    Злото никога не идва само

    09:13 25.06.2026

  • 6 Поп Кръстю

    2 1 Отговор
    Пози боже америка дати помага. Тия световни хайдути само да крадат могат те само прибират никога не дават аванта във кръвта им . Помагаха на Индиянците като им взеха земите сега на Венецуела ще помагат дая правят ЩАТ НА АМЕРИКА.

    Коментиран от #7

    09:16 25.06.2026

  • 7 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Поп Кръстю":

    Пази боже Китай и Русия да ти помагат. Всичките им приятели са леш. На САЩ всички приятели са добре.

    09:24 25.06.2026

  • 8 Сетиен

    0 0 Отговор
    Само да ви обърна внимание, че с конкретната ситуация, на никой в България не му дреме, че всички американски служители на посолството са в безопасност

    09:28 25.06.2026