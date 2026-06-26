ЕС и Турция изпращат помощ на Венецуела

Европейската комисия съобщи, че изпраща спешна помощ към Венецуела след вчерашните опустошителни земетресения. Досега осем държави от ЕС - Чехия, Испания, Италия, Франция, Люксембург, Германия, Португалия и Нидерландия - са заявили, че предоставят помощ по Механизма на ЕС за гражданска защита, се посочва в съобщението, предаде БТА.

Общо над 520 европейски спасители от тези осем страни ще бъдат изпратени на място, Италия изпраща лекари, а Люксембург предоставя оборудване за връзка, подслон и за производство на ток. ЕС е готов да предостави допълнителна помощ, уточнява комисията.

В съобщението се отбелязва, че Венецуела е един от основните получатели на европейска хуманитарна помощ в Латинска Америка. Тази година ЕС отпусна до 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела, отчита ЕК.

Говорител на комисията уточни на пресконференция в отговор на въпроси, че санкциите на ЕС срещу Венецуела може да бъдат преразгледани с решение на Съвета на ЕС. Той посочи, че върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас е предложила преразглеждане на санкциите и този въпрос е поставен на обсъждане до постигане на необходимото единодушие.

Турция също ще изпрати спасителен екип във Венецуела след земетресението от 7,5 по Рихтер, което нанесе значителни щети като към настоящия момент официалният брой на жертвите достигна 235, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Екипът трябва да отлети днес от летище „Ататюрк“, а подготовката по изпращането му е осъществена в координация между Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуация (AFAD), Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и Главната дирекция по сигурност в Президентството на Република Турция.

В координация с Генералния щаб e осигурен военно-транспортен самолет А-400М. Спасителни екипи и екипите за оказване на първа помощ със състав от 37 души ще бъдат осигурени от териториалните дирекции на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации в Измир и Денизли. Шест спасителни екипа са осигурени от Министерството на здравеопазването в Турция, Червеният полумесец в Турция ще изпрати двама свои служители, две кучета-спасители и три коли, предназначени за спасителни акции.

Министерството на външните работи на Турция чрез Посолството на страната в Каракас продължава да следи ситуацията отблизо и да извършва анализ на нуждите във Венецуела след труса.