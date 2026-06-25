Загиналите при земетресенията във Венецуела може да са 100 000

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По думите на Родригес в обръщението им към нацията по националната телевизия ранените са най-малко 700.
Тя благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове.
Тръмп каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ, предаде Ройтерс. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап.
Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.
"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.
"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
Коментиран от #2
08:38 25.06.2026
2 ФК ЛАНСКИ СНЕГ
До коментар #1 от "дони съчмата":Ама он сега се е преместил под
Черно море....при такъв земе тръст...
Коментиран от #20
08:41 25.06.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #13, #16
08:43 25.06.2026
4 Сини светлини у небето
Коментиран от #10
08:43 25.06.2026
5 Стига бе
Коментиран от #6
08:45 25.06.2026
6 Aлфа Вълкът
До коментар #5 от "Стига бе":Американците разбиват сега плочите за да може по-лесно да им извадят петрола.
08:51 25.06.2026
7 Преводач
08:53 25.06.2026
8 Груйо
08:53 25.06.2026
9 Aлфа Вълкът
Но водата ще забави разлагането и вонята.
08:53 25.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Не му вярвам на това диво плямпало!!!
Първо с камшика после , после с моркова и на края парите ги няма!!!
08:56 25.06.2026
12 Някой
09:01 25.06.2026
13 Да знаеш
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Е, да, ама лапнишарани като ПП-ДБ-ЛГБТ му се връзват!
09:01 25.06.2026
14 Демократичен HAARP
Коментиран от #21
09:04 25.06.2026
15 Последния Софиянец
09:09 25.06.2026
16 Янки го хоУм
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Открадна им нефта и сега се будалка с тях.
09:09 25.06.2026
17 Съжалително
09:15 25.06.2026
18 Простият
09:15 25.06.2026
19 Подобни земетресения в България
Панелките от соца са вече амортизирани, всички имат изменения в конструкцията като пробиване на панели, удължаване на холове и кухни чрез строежи по терасите, течове и ръжда по носещи конструкции.
Новото строителство на жилищни блокове е от съмнително качество.
България е земетръсна зона и един ден ще има големи земетресения и у нас.
09:16 25.06.2026
20 Дано
До коментар #2 от "ФК ЛАНСКИ СНЕГ":не си прав, че ще ни демократизират в спешен порядък по бързата процедура
09:18 25.06.2026
21 пу сьо
До коментар #14 от "Демократичен HAARP":венесуела пълна с рускокитайско жележъ
09:23 25.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.