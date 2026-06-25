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Загиналите при земетресенията във Венецуела може да са 100 000

Загиналите при земетресенията във Венецуела може да са 100 000

25 Юни, 2026 08:36 1 935 22

  • венецуела-
  • делси родригес-
  • земетресение-
  • сащ-
  • жертви

Броят на жертвите на двете земетресения във Венецуела е "потресаващ", каза американският президент Тръмп

Загиналите при земетресенията във Венецуела може да са 100 000 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По думите на Родригес в обръщението им към нацията по националната телевизия ранените са най-малко 700.

Тя благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове.

Тръмп каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ, предаде Ройтерс. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    20 2 Отговор
    важното, че им откраднах нефта

    Коментиран от #2

    08:38 25.06.2026

  • 2 ФК ЛАНСКИ СНЕГ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "дони съчмата":

    Ама он сега се е преместил под
    Черно море....при такъв земе тръст...

    Коментиран от #20

    08:41 25.06.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 1 Отговор
    "великия народ, нови големи приятели" - Голям подмазвач е Рижото ПСЕ...

    Коментиран от #13, #16

    08:43 25.06.2026

  • 4 Сини светлини у небето

    9 4 Отговор
    Ма те точно кравопитеците може да са ги предизвикали. Когато земетръса е предизвикан от хаарпа, първо има проблясъци в небето. Сини светлини, като от светкавици. Само че присветканията са много по-интензивни и така може да осветят нощното небе, все едно се съмва

    Коментиран от #10

    08:43 25.06.2026

  • 5 Стига бе

    19 2 Отговор
    Два труса над 7 степен по Рихтер във Венецуела през 40 секунди. Един - нормално, но два?

    Коментиран от #6

    08:45 25.06.2026

  • 6 Aлфа Вълкът

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стига бе":

    Американците разбиват сега плочите за да може по-лесно да им извадят петрола.

    08:51 25.06.2026

  • 7 Преводач

    14 2 Отговор
    "Големи плиятели", значи голям обир ще пада

    08:53 25.06.2026

  • 8 Груйо

    5 21 Отговор
    Ако бяха още с Путин, сега мародерски банди от Вагнер, щяха да използват бедствието да ограбват домовете на хората и изнасилват бедстващи момичета

    08:53 25.06.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    2 2 Отговор
    То там е наобратно и сега им дъждовния сезон, но са близо до екватора и разликата в температурата не е голяма с лятото им.
    Но водата ще забави разлагането и вонята.

    08:53 25.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не му вярвам на това диво плямпало!!!

    6 1 Отговор
    Начина по който информира света е пагубен за човечеството!!!
    Първо с камшика после , после с моркова и на края парите ги няма!!!

    08:56 25.06.2026

  • 12 Някой

    8 0 Отговор
    От измерваните най-силното земетресение е в Чили 1960г от 9.5 по Рихтер. Всяка следваща степен била 10 пъти по-силна - нещо по логаритъм от 10. Като от западната част на Америките отдолу се забива земен пласт, докато по Атлантическият океан Америките се отдалечават от Европа и Африка и в океана се цепи земята и на вулкани. При предно земетресение разни островчета от западната част на Америките се дигнали с 2 метра.

    09:01 25.06.2026

  • 13 Да знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Е, да, ама лапнишарани като ПП-ДБ-ЛГБТ му се връзват!

    09:01 25.06.2026

  • 14 Демократичен HAARP

    11 1 Отговор
    в действие. В Иран удариха на камък и се върнаха към познатото им - тормоз и ограбване на бедните беззъби военно страни

    Коментиран от #21

    09:04 25.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Тръмп е убиец.

    09:09 25.06.2026

  • 16 Янки го хоУм

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Открадна им нефта и сега се будалка с тях.

    09:09 25.06.2026

  • 17 Съжалително

    2 1 Отговор
    Злото никога не идва само

    09:15 25.06.2026

  • 18 Простият

    6 1 Отговор
    Лицемера тръмпи толкова хора изби само за няколко седмици в Иран, а хитлеряху поне два пъти повече изтрепа в Палестина, ама тръмпи тогава не се потресе - що така? Още повече, че пострадалите са венецуелци, които и без това се канеше да ги бомби и непрекъснато ги профилактира за наркотици. Или се играе поредната хуманна пиеса на световния театър? Ама няма нищо чудно, щото тръмпи си е актьор и лицемерните роли най му се получават.

    09:15 25.06.2026

  • 19 Подобни земетресения в България

    5 0 Отговор
    ще бъдат фатални.
    Панелките от соца са вече амортизирани, всички имат изменения в конструкцията като пробиване на панели, удължаване на холове и кухни чрез строежи по терасите, течове и ръжда по носещи конструкции.
    Новото строителство на жилищни блокове е от съмнително качество.
    България е земетръсна зона и един ден ще има големи земетресения и у нас.

    09:16 25.06.2026

  • 20 Дано

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФК ЛАНСКИ СНЕГ":

    не си прав, че ще ни демократизират в спешен порядък по бързата процедура

    09:18 25.06.2026

  • 21 пу сьо

    0 7 Отговор

    До коментар #14 от "Демократичен HAARP":

    венесуела пълна с рускокитайско жележъ

    09:23 25.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.