Загиналите при земетресенията във Венецуела може да са 100 000

Временната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви на двете силни земетресения тази нощ с магнитуд 7,5 и 7,2 в района на столицата Каракас, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По думите на Родригес в обръщението им към нацията по националната телевизия ранените са най-малко 700.

Тя благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за заявената готовност за помощ. Родригес информира и че чуждестранни спасителни екипи пристигат във Венецуела в близките часове.

Тръмп каза, че броят на жертвите е "потресаващо голям", но не даде точни данни. Според експерти загиналите може да са между 10 000 и 100 000.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ, предаде Ройтерс. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап.

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.