Оман: Никой не предвижда такса за преминаване на Ормузкия проток

Оман заяви, че в Ормузкия проток няма да се събират "такси за преминаване", след като по-рано съобщи, че заедно с Иран проучва "удръжките", които биха могли да бъдат начислени за услуги, свързани с управлението на този стратегически проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Министърът на външните работи на Оман Бадр Албусайди посочи, че "бъдещите споразумения относно протока не включват събирането на такси за преминаване".

Тези изявления бяха направени по време на среща в Манама между външните министри от страните от Персийския залив и американския държавен секретар Марко Рубио, който повтори категоричната позиция на Вашингтон против въвеждането на такси за преминаване, изразявайки опасения от "пълен хаос".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви днес, че безопасното преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток е възможно единствено по маршрути, контролирани от Иран, и че всеки нов коридор, обявен без съгласуване с Техеран, е "неприемлив".

Според КГИР това е риск за сигурността. Гвардията обяви, че ще предприеме действия срещу кораби, които не спазват изискванията в това отношение, поставени от Техеран.

По-рано Оман обяви, че е координирал действията си с Международната морска организация (ММО) за осигуряване на временен морски коридор за кораби, които желаят да преминат през Ормузкия проток. Това бе съобщено от оманската държавна новинарска агенция, цитирана от Ройтерс.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив.