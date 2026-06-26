Ормузкият проток! Голямото неизвестно в мирното споразумение на САЩ и Иран

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Уравнението на последната война в Близкия изток започна с безброй неизвестни около Иран, които трябваше да бъдат изяснени: способността му да издържи на бомбардировките, която се оказа по-голяма от очакваното; умението му да възстановява военния си арсенал, също надхвърлило прогнозите; както и способността му да затвори Ормузкия проток - нещо, което на практика поддържа още от началото на конфронтацията, пише Игнасио Фариса за в. "Паис".

Днес, след постигнатото споразумение, най-големите въпросителни са свързани именно с този тесен морски проход - едва 34 километра в най-тясната си част, но през който преминава 1/5 от петрола и втечнения природен газ (LNG), потребявани в света. Ще могат ли корабите отново да преминават свободно от петък нататък, или ще трябва да плащат някаква такса? Ще повярват ли корабните компании и, което е още по-важно, застрахователите? И наистина ли Техеран, както вече загатна, си запазва правото отново да затвори протока, ако ситуацията се влоши през следващите месеци?

Обещанието - едно от многото - на президента на Съединените щати е, че протокът ще се върне към нормалното си функциониране "незабавно".

"Ще бъде отворен за всички", обяви Доналд Тръмп в събота.

"Кораби по света, запалете двигателите! Нека петролът потече!", добави той ден по-късно, когато споразумението вече беше факт, въпреки че Иран продължаваше да мълчи официално по въпроса.

В очакване това наистина да се случи - този път окончателно - са повече от петстотин плавателни съда от всякакъв тип: от кораби за насипни товари до контейнеровози, от петролни танкери до газовози. Те са блокирани в района повече от три месеца и скоро би трябвало отново да поемат към Индийския океан.

Това би било облекчение за хилядите моряци на борда, някои от които работят в почти нечовешки условия. Най-сетне добра новина след 105 дни на изпитания. Край - или поне така изглежда - на тяхната одисея.

Ако думите на републиканския президент се окажат верни, промяната ще бъде огромна в сравнение със сегашната ситуация. Макар през последните седмици двойната блокада на Ормузкия проток да беше станала значително по-пропусклива, с десетки преминавания дневно, корабите, които се осмеляваха да прекосят протока, имаха само три възможности: да постигнат договорка с иранската Революционна гвардия, да бъдат ескортирани от американския флот или да изключат транспондерите си, за да избегнат засичане, и да рискуват на своя глава.

Надеждата им - предстои да видим дали ще се оправдае - е, че след петък вече няма да им се налага да правят подобни акробатики, за да преминават през протока.

На прага на лятото

Теоретичното отваряне на Ормузкия проток идва в критичен момент.

Ако протокът навлезеше в летния сезон със знак "затворено", рисковете за световната икономика щяха да нараснат експоненциално. Запасите от петрол, природен газ и производните им продукти - бензин, дизел, керосин, торове - вече са тревожно ниски, особено в Югоизточна Азия и Съединените щати.

Европа се приближаваше към периода на най-високо потребление на авиационно гориво с огромни съмнения дали ще успее да снабди авиокомпаниите. Освен това, ако трябва да се избегнат проблеми през зимата, именно сега е моментът да бъдат запълнени газовите хранилища. При положение че третият по големина износител на втечнен природен газ в света - Катар - беше практически извън играта, задачата изглеждаше изключително трудна.

Сега вече не е така.

Ако петролните танкери и газовозите отново започнат да се движат безпрепятствено от Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и Бахрейн към Нинбо-Джоушан в Китай, Вадинар в Индия, Ротердам, Зеебрюге, Монтоар-дьо-Бретан или Алхесирас, последният пик на напрежение бързо ще остане в миналото.

Това би означавало връщане към изходната позиция - и край на страховете от втора голяма енергийна криза през настоящото десетилетие след тази, предизвикана от излизането от пандемията и руската инвазия в Украйна.

Освен това би донесло нови приходи за държавите от Персийския залив, чиито икономики вече започваха да показват признаци на напрежение.

Цената на сорта Брент - основният европейски петролен еталон - в момента е около 80 долара за барел, далеч под нивото от близо 120 долара, достигнато в края на април.

Това е значително облекчение, което вероятно ще се засили през следващите месеци. В началото на годината, когато заплахите на Тръмп към Иран все още изглеждаха далечна перспектива, цената на суровия петрол беше около 60 долара за барел и предлагането беше повече от достатъчно.

Ако Ормузкият проток бъде окончателно отворен, няма причина тези нива да не се върнат в средносрочен план - веднага щом намаляващите стратегически резерви бъдат възстановени.

Щети и недоверие

Последният голям въпрос е свързан със състоянието на енергийната инфраструктура в страните от Персийския залив.

Част от нея понесе щети за милиарди долари по време на войната. Десетки обекти, включително най-голямото газово находище в света - Южен Парс, разположено между Катар и Иран - бяха подложени на бомбардировки.

Някои от тях вече възобновиха нормалната си работа. Други все още не са го направили.

Предстои да бъде направена пълна оценка на щетите и да се установи колко бързо може да бъде възстановен добивът и транспортирането на енергийни ресурси.

Въпреки многото неизвестни, финансовите пазари от дни приветстват напредъка към евентуално споразумение, което би позволило нормализиране на глобалните енергийни вериги за доставки.

Те бяха сериозно разстроени след руската инвазия в Украйна през 2022 г., а съвместната офанзива на Съединените щати и Израел срещу Иран ги потопи в още по-опасна несигурност.

Ако всичко върви по план, тази несигурност може да започне да отслабва още от петък.

Въпреки това ще са необходими седмици, а може би и месеци, за да се възстанови напълно морският трафик в района. Само времето ще върне доверието към този стратегически важен регион.